 Академія меднаук пропонує Кабміну лікувати коронавірус спиртовою настоянкою двох трав

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LIGA.net
У редакції видання є лист до прем'єра Шмигаля, в якому президент Академії меднаук пропонує лікувати COVID-19 настоянкою двох трав на спирту.
У листі президента академії Віталія Цимбалюка на ім'я прем'єр-міністра Дениса Шмигаля йдеться про те, що вітчизняний виробник ТОВ НПК "Екофарм" "виробляє противірусний препарат прямої дії на віруси, що містять РНК і ДНК".
Лист датовано 23 березня 2020 року, коли в Україні вже було 73 офіційно підтверджені випадки COVID-19 і три смерті.
Аргументи президента Академії меднаук
"Лікарський засіб зареєстровано в Україні під торговою назвою "Протефлазід" (для дітей використовується лікарська форма під торговою назвою "Флавовір") і рекомендований МОЗ із 2001 року для профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій", - йдеться в листі.
Цимбалюк пише, що 20 березня 2019 року - тобто на рік раніше - він ознайомився зі звітом, співвиконавцем якого є Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Академії медичних наук України.
У ньому, за словами Цимбалюка, сказано, що "висновки звіту, отримані з використанням комп'ютерного моделювання та дослідження на культурах клітин, вказують на можливу ефективність препарату "Протефлазід" для лікування коронавірусної інфекції COVID-2019".
Ґрунтуючись на цих висновках, президент Академії меднаук пропонує негайно використовувати цей препарат для профілактики та запобігання ускладненням медикам, для лікування тих, у кого виявили підозру на коронавірус, та й загалом усім пацієнтам, які лежать у стаціонарі.
Але є багато "але"
Біофізик, доктор фізико-математичних наук, провідний співробітник Інституту фізики НАН України Семен Єсилевський каже, що цей препарат не має доведеної ефективності. Простіше кажучи, це - "фуфломіцін", пояснює він. Йдеться про спиртову настоянку з двох трав: трава куничника наземного 500 г/1000 мл і трава щучки дернистої 500 г/1000 мл.
"У світі немає жодного противірусного препарату у вигляді трав'яної настоянки з доведеною ефективністю. "Протефлазід" не допомагає від вірусів", - стверджує Єсилевський. Роздрібна ціна за флакон "Протефлазіду" 300-350 грн.
Ще в грудні 2017 року відомий розвінчувач медичних міфів MedGoblin (так назвав себе кандидат медичних наук, анестезіолог-практик Андрій Сем'янків) пояснював, чому цей препарат не має доказової ефективності і що не так з його дослідженнями. Потім знову спростовував інформацію про користь препарату в 2018 році.
Знову довелося спростовувати в 2020 році, коли "Протефлазід" почали рекламувати як профілактику від COVID-19.
Сем'янків пояснював: "Протефлазід" на 96% складається зі спирту. У цьому спирті розчинили дві травички - щучку і куничник. Препарат продається вже двадцять років. За десятиліття цим препаратом обіцяли допомогти не тільки в лікуванні коронавірусу, але і герпесу, гепатиту, грибка, ГРВІ та навіть ВІЛ".
Коли заступника директора компанії "Екофарм" Олександра Гриневича під його повідомленням про препарат і його вплив на коронавірус запитали, чи є про це наукові публікації, він відповів: "Обов'язково будуть".
Аргументи виробника
У коментарі LIGA.net Гриневич сказав: "Ми не стверджуємо, а кажемо про те, що він може бути активний при COVID-19".
Він каже, що діючу речовину спробували спочатку на комп'ютерній моделі, яку зробили китайці. А потім - на культурах клітинах і коронавірусу (але не COVID-19) це перевірили і нібито побачили, що діюча речовина "Протефлазіду" блокує розмноження вірусу.
Але це не доказовий метод, каже медик Сем'янків: "Жодних подвійно засліплених рандомізованих плацебо-контрольованих клінічних досліджень, які б доводили ефективність цього препарату для інших хвороб, немає".
"Можливо, наш препарат буде блокувати. Ніхто не стверджує. Ми говоримо передумови, які можуть бути. У нас немає конкретних даних. Але якщо будемо чекати ще рік, помре ще 100 000 осіб. Розумієте, про що йдеться? Тому пропонуємо використовувати. Буде ефект - врятуємо людей", - каже Гриневич. Він продовжує рекламувати цей препарат і розвозити його в медзаклади як противірусний.
І каже, що не йдеться про гроші, і президент фармкомпанії готовий безоплатно надати препарат.
LIGA.net намагалася зв'язатися із самим президентом Академії медичних наук для коментаря, але він скидає дзвінки.
На пресконференції Віталій Цимбалюк сказав, що препарат ефективний, на основі його вивчення написали 9 докторських і 38 кандидатських дисертацій. Також двічі наголосив, що "препарат нешкідливий".
"Наскільки він буде ефективний під час коронавірусу? Подивимося. 15 крапель на день профілактично всі можуть приймати. Доступний, щоб його придбати", - заявив президент Академії меднаук. І додав, що цей препарат рекомендували включити до протоколів лікування.
гандонуГордону, высказать можно?..
Ліки від 恶灵
Подорожник на лоб и пожелание "Не бАлей" !
Я в шоке.....
Имею огромное желание помочь моим братьям ураинцам несмотря на то, кто они 27% порохоботы или 73% зебилы. Даю ссылку на сайт Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA - The US Food and Drug Administration). Поражает взвешенность их выводов и требовательность к своим исследованиям прежде, чем сделать окончательное заключение. (Заранее извиняюсь за некоторые неточности в скором переводе и профессионалы должны читать оригинал).
https://www.pharmaceutical-technology.com/comment/******************-covid-19-data-required/27 March 2020 Для окончательного заключения по использованию ****************** для Covid-19 требуется больше данных.
Недавно президент Трамп отметил использование ****************** и *********** в качестве вариантов лечения для пациентов с Covid-19 и впоследствии приказал FDA дать разрешение на основании сострадательного использования. Этот термин используется для предоставления доступа к определенным лекарствам, которые в противном случае потребовали бы длительной процедуры одобрения, по существу позволяя врачам использовать исследуемый препарат в соответствии с протоколом, который подвергается проверке, с возможностью сбора дополнительных данных.
Hydroxy*********** , который продается Concordia Pharmaceuticals под торговой маркой Plaquenil, и *********** - это лекарства, отпускаемые по рецепту, которые используются в течение многих лет для профилактики и лечения малярии и некоторых воспалительных состояний. Хотя эти агенты хорошо известны, они обладают потенциалом вызывать многочисленные побочные эффекты и должны использоваться с осторожностью у пациентов с диабетом, с неврологическими нарушениями и с нарушениями зрения. Последние данные показывают, что ****************** ретинопатия встречается чаще, чем сообщалось ранее. Другие побочные эффекты включают кардиомиопатию и подавление костного мозга, но о них обычно не сообщают. Первоначальные исследования in vitro с ****************** продемонстрировали противовирусную активность с использованием тяжелых клеток острого ОРЗ, инфицированных коронавирусом 2 (SARS-CoV-2). Кроме того, в статье, опубликованной в The Lancet 19 марта, эффективность и безопасность ****************** были исследованы для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом, в пилотном исследовании 30 пациентов. Первоначальный результат был признан положительным; однако результаты показали, что он имел сопоставимую оценку c традиционным лечением. В исследовании проспективно наблюдалась популяция из 30 пациентов с легкой формой Covid-19, где ****************** вводили в дозе 400 мг в день в течение пяти дней (HCQ) и рандомизировали против контрольной группы. В то время как 13 пациентов (86,7%) в группе HCQ очистили вирус на 7-й день, 14 пациентов (93,3%) в контрольной группе сделали то же самое с помощью только традиционного лечения. Кроме того, средняя продолжительность госпитализации в вирусную нуклеиновую кислоту с отрицательным превращением была одинаковой в обеих группах.
Другие исследования показали, что комбинация ****************** с azithromycin может быть полезной для предотвращения тяжелой болезни дыхательных путей у пациентов с диагнозом Ковид-19. Однако необходимы дополнительные данные, так как эти исследования были небольшими, и нет достаточных доказательств, чтобы убедительно выполнить рекомендации по этому вопросу. Кроме того, azithromycin связан с длительной реполяризацией сердца и интервалом QT, что создает риск развития сердечной аритмии. Поэтому при рассмотрении этой комбинации требуется особая осторожность.
В настоящее время недостаточно данных для подтверждения использования ****************** для лечения Ковид-19 на уровне ожиданий, установленных президентом Трампом. Таким образом, необходимы более масштабные и надежные рандомизированные клинические испытания, чтобы информировать клиническое руководство о применении, дозировке или продолжительности приема ****************** для профилактики или лечения инфекции SARS-CoV-2.
А ціна злетить до тисячі, охлос він дурний, платитиме!!!
Що нового винайшли ці діди за останні 25 років?
Пробуйте...😃
К стати подорожник для проб обойдется дешевле...а эффект будет тот же...ни какого вреда...
Научно доказана его противовирусная эффективность...
Просто нет данных о его эффективности против Covid19...
*********...
наша відповідь "Боярі"?
тіки щось дорогувато
Не пустили же китайцы американцев на полигон где зафиксировали повышенное количество "утилизации" биомассы...
Так что, как говорил один недоПрезидент, думай-Те!
Так, Ви не знайдете, хоч усріться, методами доказової медицини доказів ефективності чаю з малиною при грипі, й можете спокійно оголосити всі "бабусині" рецепти "дніщем".
Просто не всі розуміють (а точніше, ніхто з дилетантів не розуміє), що "методи доказової медицини" це новий, вищий рівень вивчення препаратів і під ці критерії не підпадає зараз абсолютна більшість існуючих препаратів. І не підпадатиме ближчі десятиріччя - нема бабла для їх грунтовного перевивчення..
А протефлазид - це препарат "на безриб'ї і рак риба": не шкідливий, від якихось вірусних ніби допомагає (є серйозні публікації), може, допоможе й тут - може й не вб'є коронавіруса, але того здоров'я він вже не матиме.. Ніяких гарантій, але на фоні повної відсутності препаратів проти цієї лабуди - під Вашу відповідальність..
Й головне, ніхто не заставляє..
Пока не болею.
Правда нахожусь дома на карантине.
68 лет.
Если можно, без.
- Без коньяка?
Без кофе.
Настойка - Протефлазид - против лазить