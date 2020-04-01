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 Академія меднаук пропонує Кабміну лікувати коронавірус спиртовою настоянкою двох трав

Президент Академії меднаук Віталій Цимбалюк просить ввести для профілактики і лікування COVID-19 медикам і пацієнтам спиртову настоянку "Протефлазід".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LIGA.net

У редакції видання є лист до прем'єра Шмигаля, в якому президент Академії меднаук пропонує лікувати COVID-19 настоянкою двох трав на спирту.

У листі президента академії Віталія Цимбалюка на ім'я прем'єр-міністра Дениса Шмигаля йдеться про те, що вітчизняний виробник ТОВ НПК "Екофарм" "виробляє противірусний препарат прямої дії на віруси, що містять РНК і ДНК".

Лист датовано 23 березня 2020 року, коли в Україні вже було 73 офіційно підтверджені випадки COVID-19 і три смерті.

Академія меднаук пропонує Кабміну лікувати коронавірус спиртовою настоянкою двох трав 01

Аргументи президента Академії меднаук

"Лікарський засіб зареєстровано в Україні під торговою назвою "Протефлазід" (для дітей використовується лікарська форма під торговою назвою "Флавовір") і рекомендований МОЗ із 2001 року для профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій", - йдеться в листі.

Цимбалюк пише, що 20 березня 2019 року - тобто на рік раніше - він ознайомився зі звітом, співвиконавцем якого є Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Академії медичних наук України.

У ньому, за словами Цимбалюка, сказано, що "висновки звіту, отримані з використанням комп'ютерного моделювання та дослідження на культурах клітин, вказують на можливу ефективність препарату "Протефлазід" для лікування коронавірусної інфекції COVID-2019".

Ґрунтуючись на цих висновках, президент Академії меднаук пропонує негайно використовувати цей препарат для профілактики та запобігання ускладненням медикам, для лікування тих, у кого виявили підозру на коронавірус, та й загалом усім пацієнтам, які лежать у стаціонарі.

Але є багато "але"

Біофізик, доктор фізико-математичних наук, провідний співробітник Інституту фізики НАН України Семен Єсилевський каже, що цей препарат не має доведеної ефективності. Простіше кажучи, це - "фуфломіцін", пояснює він. Йдеться про спиртову настоянку з двох трав: трава куничника наземного 500 г/1000 мл і трава щучки дернистої 500 г/1000 мл.

"У світі немає жодного противірусного препарату у вигляді трав'яної настоянки з доведеною ефективністю. "Протефлазід" не допомагає від вірусів", - стверджує Єсилевський. Роздрібна ціна за флакон "Протефлазіду" 300-350 грн.

Ще в грудні 2017 року відомий розвінчувач медичних міфів MedGoblin (так назвав себе кандидат медичних наук, анестезіолог-практик Андрій Сем'янків) пояснював, чому цей препарат не має доказової ефективності і що не так з його дослідженнями. Потім знову спростовував інформацію про користь препарату в 2018 році.

Знову довелося спростовувати в 2020 році, коли "Протефлазід" почали рекламувати як профілактику від COVID-19.

Сем'янків пояснював: "Протефлазід" на 96% складається зі спирту. У цьому спирті розчинили дві травички - щучку і куничник. Препарат продається вже двадцять років. За десятиліття цим препаратом обіцяли допомогти не тільки в лікуванні коронавірусу, але і герпесу, гепатиту, грибка, ГРВІ та навіть ВІЛ".

Коли заступника директора компанії "Екофарм" Олександра Гриневича під його повідомленням про препарат і його вплив на коронавірус запитали, чи є про це наукові публікації, він відповів: "Обов'язково будуть".

Аргументи виробника

У коментарі LIGA.net Гриневич сказав: "Ми не стверджуємо, а кажемо про те, що він може бути активний при COVID-19".

Він каже, що діючу речовину спробували спочатку на комп'ютерній моделі, яку зробили китайці. А потім - на культурах клітинах і коронавірусу (але не COVID-19) це перевірили і нібито побачили, що діюча речовина "Протефлазіду" блокує розмноження вірусу.

Але це не доказовий метод, каже медик Сем'янків: "Жодних подвійно засліплених рандомізованих плацебо-контрольованих клінічних досліджень, які б доводили ефективність цього препарату для інших хвороб, немає".

"Можливо, наш препарат буде блокувати. Ніхто не стверджує. Ми говоримо передумови, які можуть бути. У нас немає конкретних даних. Але якщо будемо чекати ще рік, помре ще 100 000 осіб. Розумієте, про що йдеться? Тому пропонуємо використовувати. Буде ефект - врятуємо людей", - каже Гриневич. Він продовжує рекламувати цей препарат і розвозити його в медзаклади як противірусний.

І каже, що не йдеться про гроші, і президент фармкомпанії готовий безоплатно надати препарат.

LIGA.net намагалася зв'язатися із самим президентом Академії медичних наук для коментаря, але він скидає дзвінки.

На пресконференції Віталій Цимбалюк сказав, що препарат ефективний, на основі його вивчення написали 9 докторських і 38 кандидатських дисертацій. Також двічі наголосив, що "препарат нешкідливий".

"Наскільки він буде ефективний під час коронавірусу? Подивимося. 15 крапель на день профілактично всі можуть приймати. Доступний, щоб його придбати", - заявив президент Академії меднаук. І додав, що цей препарат рекомендували включити до протоколів лікування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185856
 
 
 Топ коментарі
 
Президент Академии медицинских наук !!!!!!!!!!!!!!!

ДНИЩЕ !!!!!!!!!!!!!!!
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спиртова настойка меду й перцю. Одноразово приймати півпляшки. Зранку і перед сном. Не закусюючи.
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согласен... закусывать нельзя...
Нужно запить кружкой пива....
Эффект будет сильнее....
Всем рекомендую...- проверенный рецепт...
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Ну ты это с древними египтянами эти шуточки попробуй высказать...
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нехай ці академіки надрукують свої праці в світових наукових виданнях,ото буде сміху.
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Разогнать нафиг эту академию меднаук...
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Бігус дуже правильно про цю настойку відео зробив.
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Бляхв.
Подорожник на лоб и пожелание "Не бАлей" !
Я в шоке..... Академия меднаук предлагает Кабмину лечить коронавирус спиртовой настойкой двух трав - Цензор.НЕТ 5306
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Ребята, ничего не понимаю в вирусологии. Может быть, это тот совершеннейший успех нашей медицины и максимум, который Виталия Цимбалюак попросили и он может сделать.
Имею огромное желание помочь моим братьям ураинцам несмотря на то, кто они 27% порохоботы или 73% зебилы. Даю ссылку на сайт Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA - The US Food and Drug Administration). Поражает взвешенность их выводов и требовательность к своим исследованиям прежде, чем сделать окончательное заключение. (Заранее извиняюсь за некоторые неточности в скором переводе и профессионалы должны читать оригинал).

https://www.pharmaceutical-technology.com/comment/******************-covid-19-data-required/27 March 2020 Для окончательного заключения по использованию ****************** для Covid-19 требуется больше данных.


Недавно президент Трамп отметил использование ****************** и *********** в качестве вариантов лечения для пациентов с Covid-19 и впоследствии приказал FDA дать разрешение на основании сострадательного использования. Этот термин используется для предоставления доступа к определенным лекарствам, которые в противном случае потребовали бы длительной процедуры одобрения, по существу позволяя врачам использовать исследуемый препарат в соответствии с протоколом, который подвергается проверке, с возможностью сбора дополнительных данных.
Hydroxy*********** , который продается Concordia Pharmaceuticals под торговой маркой Plaquenil, и *********** - это лекарства, отпускаемые по рецепту, которые используются в течение многих лет для профилактики и лечения малярии и некоторых воспалительных состояний. Хотя эти агенты хорошо известны, они обладают потенциалом вызывать многочисленные побочные эффекты и должны использоваться с осторожностью у пациентов с диабетом, с неврологическими нарушениями и с нарушениями зрения. Последние данные показывают, что ****************** ретинопатия встречается чаще, чем сообщалось ранее. Другие побочные эффекты включают кардиомиопатию и подавление костного мозга, но о них обычно не сообщают. Первоначальные исследования in vitro с ****************** продемонстрировали противовирусную активность с использованием тяжелых клеток острого ОРЗ, инфицированных коронавирусом 2 (SARS-CoV-2). Кроме того, в статье, опубликованной в The Lancet 19 марта, эффективность и безопасность ****************** были исследованы для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом, в пилотном исследовании 30 пациентов. Первоначальный результат был признан положительным; однако результаты показали, что он имел сопоставимую оценку c традиционным лечением. В исследовании проспективно наблюдалась популяция из 30 пациентов с легкой формой Covid-19, где ****************** вводили в дозе 400 мг в день в течение пяти дней (HCQ) и рандомизировали против контрольной группы. В то время как 13 пациентов (86,7%) в группе HCQ очистили вирус на 7-й день, 14 пациентов (93,3%) в контрольной группе сделали то же самое с помощью только традиционного лечения. Кроме того, средняя продолжительность госпитализации в вирусную нуклеиновую кислоту с отрицательным превращением была одинаковой в обеих группах.
Другие исследования показали, что комбинация ****************** с azithromycin может быть полезной для предотвращения тяжелой болезни дыхательных путей у пациентов с диагнозом Ковид-19. Однако необходимы дополнительные данные, так как эти исследования были небольшими, и нет достаточных доказательств, чтобы убедительно выполнить рекомендации по этому вопросу. Кроме того, azithromycin связан с длительной реполяризацией сердца и интервалом QT, что создает риск развития сердечной аритмии. Поэтому при рассмотрении этой комбинации требуется особая осторожность.
В настоящее время недостаточно данных для подтверждения использования ****************** для лечения Ковид-19 на уровне ожиданий, установленных президентом Трампом. Таким образом, необходимы более масштабные и надежные рандомизированные клинические испытания, чтобы информировать клиническое руководство о применении, дозировке или продолжительности приема ****************** для профилактики или лечения инфекции SARS-CoV-2.

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Мочой еще можно лечить короновирус,компрессы на лоб,уринотирапия тоже хорошо бореться с вирусом.
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В средние века тоже было много методик лечения чумы. Вот один из них: У домашней птицы из зада выщипывали все перья, после чего начинали тереть оголившимся участком кожи по бубонам больного человека. Считалось, что тем самым оттуда вытягивается яд. Метод имел репутацию очень эффективного и применялся вплоть до 16 века. Более состоятельные пациенты пили взвесь толченого изумруда и жемчуга.
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Если это обращение действительно настоящее, то оно показывает, что НАМНУ пора ликвидировать полностью.
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Ще одна совково-сталінська установа, яка, окрім шкоди, ніякої користі нікому не приносить (тільки власним членам та чкр).
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А мы уже 2 недели его принимаем и плюс придерживается общих правил. К тому же эффект плацебо никто не отменял.
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как то статистика хромает. писали что больше всех болеют люди старше 60 лет, а им делали прививки всем поголовно в те времена. а в Европе от нее начали отказываться после 2000 где раньше, где позже.
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Ото бабла зрубають виробники на телятах, а докторику заплатили, та і відсоток буде!
А ціна злетить до тисячі, охлос він дурний, платитиме!!!
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Готую глінтвейн із сухого червогого вина на десяти прянощах: аракіс, бадьян, кардамон, перець чорний, духмяний, кориця, ваніль, мускат, гвоздіка, імбир. Пити гарячим. Божественно і целєбно. Тільки очі синіють, та віруси відступають. Ше помагає грог: в чай добавляєте шось крепке - ром, коньяк, сампанжене. А щас йа лімончелло заварю. Тільки лимони тра' брати зі садка незаражених макаронніків
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Про яку науку йдеться?
Що нового винайшли ці діди за останні 25 років?
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О чем спор? Вреда то ни какого от препарата.Побочных эффектов нет. Надо все пробовать что не вредит...
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Один миллион лохов попробует....и производитель получит 700 миллионов...как с куста...
Пробуйте...😃
К стати подорожник для проб обойдется дешевле...а эффект будет тот же...ни какого вреда...
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зебил, "...препарат ефективний, на основі його вивчення написали 9 докторських і 38 кандидатських дисертацій..."
Научно доказана его противовирусная эффективность...

Просто нет данных о его эффективности против Covid19...

*********...
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Па патропнее пра дохдурськие дисрытации пажалуйста.
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тебе это не нужно - иди попам руки целуй и крестными ходами круги наматывай...
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Якраз факт захищення аж 9 докторських (!) і аж 38(!) кандидатських дисертацій на основі вивчення спиртової настійки двох абсолютно звичайних (і давно досконально вивчених) рослин і вказує на: 1) відставання медичної науки від світового рівня щонайменше на 100 років; 2) академічну недоброчесність і масовий плагіат; 3) явне порушення основних нормативних документів при захисті дисертацій, внаслідок чого виникає підозра про корупцію та профнепридатність спеціалізованих вчених рад медуніверситетів.
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але підтверджує дієвість самого медпрепарату... Академія меднаук пропонує Кабміну лікувати коронавірус спиртовою настоянкою двох трав - Цензор.НЕТ 8133
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негативная реакция не протефлазид необоснована,и сарказм неуместен.По поводу грипоподобных вирусов не знаю .А вот для лечения и профилактики новообразований на коже ,вызванных папиломавирусом и вирусом герпеса весьма эффективен.Мне назначали после удаления родинок.Аппликации помогают остановить воспаления на коже.Также очень эффектифен против опоясывающего лишая.Это из личной практики.И да ,препарат весьме недешёвый.50мл до недавнего времени стоили около 600 грн.На вчера -840
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нужно было взять настойку чистотела, и эфект на кожу был бы ещё лучше! Академия меднаук предлагает Кабмину лечить коронавирус спиртовой настойкой двух трав - Цензор.НЕТ 9934
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вот так бабки и зарабатываюся миллионы долларов. сколько было таких раскрытых случаев в мире когда компания или бизнесмен всемирный какой то платит бабки врачам .известным профессорам и учоным за рекламу и продвижение их товаров. а те лапшу людям везде на форумах своих людям на уши навешают и торговля пошла! сколько сказок я наслушан за жизнь и про вино.и кофе. и масло. и лекарственные особенно припараты....дай им денег так они такого раскажут и расхвалят что прямо панацея а не лекарство или продукт... бодяжка из двух трав, так скажите просто их название и процент спирта и пусть люди пьют его за копейки если хотят!? проплати другому проФФесору , тот расскажет что оно смертельно опасно!
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на основе его изучения написали 9 докторских и 38 кандидатских диссертаций... Академия меднаук предлагает Кабмину лечить коронавирус спиртовой настойкой двух трав - Цензор.НЕТ 5974
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Редко какой препарат дает такой эффект - скока докторских и скока кандидатских диссертаций! Это похлеще дубовой коры!
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Між іншим, по дубовій корі ви нічого не знайдете "методами доказової медицини". Можете дубову кору сміливо оголосити "дніщем". Як і тисячі інших препаратів..
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после приема начинается понос такой, что не то что из дома, с туалета не выйдешь?
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хі хі хікаю до сльоз...
наша відповідь "Боярі"?
тіки щось дорогувато
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Проще и дешевле спиртом лечиться, внутрь
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Когда китайские власти узнали что лечение традиционной китайской медициной приносит 92 % выздоровлений больных короновирусом , то власти свезли со всей страны в Ухань 5000 !!! народных врачевателей и кто знает может и поэтому китайцам удалось победить эпидемию .
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Так это... смертность от коронавыруса 5%, а у китайцев выходит 8%... так что китайские шаманы только усугубили ситуацию.
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Анатолій Вітер .Имеется ввиду быстрое выздоровление пациентов без осложнений .
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Кто там знает что происходило в Китае, он в Туркменистане Бурбалы Мухамедов, заявил что корновируса нет и нет... а я ему верю...
Не пустили же китайцы американцев на полигон где зафиксировали повышенное количество "утилизации" биомассы...
Так что, как говорил один недоПрезидент, думай-Те!
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По протефлазиду є маса наукових публікацій, де вказується на позитивний ефект при лікуванні ряду вірусних інфекцій. Так, ці дослідження не підпадають під строгі критерії новомодних зараз "методів доказової медицини". Але під ці критерії не підпадають і сотні інших ліків, знайомих Вам з дитинства. Можна запросто здуру голосити всі ці всі ліки "дніщем".
Так, Ви не знайдете, хоч усріться, методами доказової медицини доказів ефективності чаю з малиною при грипі, й можете спокійно оголосити всі "бабусині" рецепти "дніщем".
Просто не всі розуміють (а точніше, ніхто з дилетантів не розуміє), що "методи доказової медицини" це новий, вищий рівень вивчення препаратів і під ці критерії не підпадає зараз абсолютна більшість існуючих препаратів. І не підпадатиме ближчі десятиріччя - нема бабла для їх грунтовного перевивчення..
А протефлазид - це препарат "на безриб'ї і рак риба": не шкідливий, від якихось вірусних ніби допомагає (є серйозні публікації), може, допоможе й тут - може й не вб'є коронавіруса, але того здоров'я він вже не матиме.. Ніяких гарантій, але на фоні повної відсутності препаратів проти цієї лабуди - під Вашу відповідальність..
Й головне, ніхто не заставляє..
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наконец то здравая мысль среди сплошного зебилизма...
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У меня такая трава на даче растет. Надо будет попробовать, чего зря косить и выбрасывать.
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Уже полмесяца принимаю Протефлазид по 10 капель утром и вечером.
Пока не болею.
Правда нахожусь дома на карантине.
68 лет.
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По совету доктора Бухловского,- прежде чем заявится писец,пусть посетят пару симпатичных белочек.С 1-м и не последним апреля.
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А сушеным дирьмом личить не пробавали. Академія меднаук пропонує Кабміну лікувати коронавірус спиртовою настоянкою двох трав - Цензор.НЕТ 6176 Академія меднаук пропонує Кабміну лікувати коронавірус спиртовою настоянкою двох трав - Цензор.НЕТ 6176 Академія меднаук пропонує Кабміну лікувати коронавірус спиртовою настоянкою двох трав - Цензор.НЕТ 6176
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занадто багато писанини а якщо коротко то це фуфломіцин
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Одеколон Тройний, від всіх болячок і коштує 15 грв, а не 400
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А если к одеколону добавить "Огуречный лосьон" для вкуса и "Экстракт лесной" для запаха, то эта "амброзия" отбросит вирус прямо до китайской границы. Академія меднаук пропонує Кабміну лікувати коронавірус спиртовою настоянкою двох трав - Цензор.НЕТ 5372
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Эти травы растут повсеместно. Считается как сорняк. Весна. Соберите и отваривайте. И увидите. помогло ли хотя бы от гриппа? Смысл платить за 96% спирта 350 грн.? Если фуфломицин - то ни пользы, ни вреда. Если поможет. то тогда уж ....
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є рослина----Реп'яшок звичайний-----пригнічує вірус герпеса.П'ю чай з неї вже років 7.Допомагає.
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- Вам кофе с коньяком?
Если можно, без.
- Без коньяка?
Без кофе.
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та простий часник буде в рази ефективніший ніж цей спиртяк! Часник має потужний загальний антивірусний ефект і це науково доведений ФАКТ! Їжте для профілактики простий сирий часник!
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С 1 апрелем
Настойка - Протефлазид - против лазить
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А это уже скрытая реклама,скоро в ход пойдут и препараты от грибка ног,намажешь и убежишь от вируса.
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Братва,кацапы уже давно научно доказали и проверили на практике-Бояра панацея от всех болезней.Так что не сомневайтесь, употребляйте отечественный аналог.С Первым Апреля!
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Ото хай на собі випробують свій фуфломіцин. Попередньо заслабнувши на коронавірус.
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