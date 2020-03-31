 Зеленський повинен дати коментар щодо "записів Лероса", ініціювати неупереджене розслідування і тимчасово відсторонити Єрмака, - "слуга народу" Булах

У цьому впевнена депутатка ВР від "Слуги народу" Лада Булах, інформує Цензор.НЕТ.
На її думку, президент Володимир Зеленський має наважитися не тільки прокоментувати цей інцидент, а й "демонструвати проактивну позицію лідера, який не толерує жодних проявів корупції у своїй команді".
"Президент має бути проактивний і ініціаціювати розслідування щодо цих можливо доказів корупції. Лишатись неупередженим до всіх її учасників незалежно від товаристських звязків, версії про вплив олігархів і їснуючих міфів про особисту помсту і т.ін. Вигадані кримінальні справи проти Гео Лероса повинні бути зупинені! І справу про ці відео, на яких ми бачимо "співбесіди" на держ посади треба розслідувати швидко і неупереджено", - заявила нардепка.
За словами Булах, до закінчення цих справ очільник ОПУ Андрій Єрмак має піти "щонайменше" у відпуску або має бути відсторонений тимчасово на час слідства.
"А ми, депутати, зобовязані не замовчувати те, що відбувається прямо серед нас і стосується нас. Навіть, якщо за нашу позицію на нас теж відкриватимуть справи звинувачуючи в держзраді", - наголосила нардепка.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
@Rage4oK
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Свинарчуки будущего будут называть себя Ермаками.
Правда 10 часовая видеозапись, "торговли лошадьми", это не совсем фейсбук, но Мендель никто не учил думать перед тем как говорить...
"Майи друзи падарили обисцяння".
Что, с первого раза не дошло?
дЄрмак - це ставленик мервячука-*****! Вони повністю контролюють преЗЕдента. Ворог значно ближче ніж усім здається, він намагається перебрати на себе управління державою. І це страшно.
Дуже нагадує плівки майора Мельніченки.
Отстранить Ермака это поссориться с путиным....
На это наше ЧМО пойти не может......
Розпоясались...
Ермак не только ж все себе - половина минимум идет и бубачке.
А у него жена и дети, при нонешней дороговизне, сами понимаете...
https://uainfo.org/blognews/1585642416-arestovich-seychas-realnost-vam-nemnozhko-pokazhet-kto.html