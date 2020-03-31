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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
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Все про:Зеленський (4957) Слуга народу (767) Єрмак Андрій (205) Лерос Гео (45) Булах (2)

 Зеленський повинен дати коментар щодо "записів Лероса", ініціювати неупереджене розслідування і тимчасово відсторонити Єрмака, - "слуга народу" Булах

Боротьба з корупцією у державі - найважливіший пріоритет президента і народних депутатів. Це стосується й інциденту, що виник у зв'язку з оприлюдненням нардепом Гео Леросом записів, на яких фігурує брат глави ОП Денис Єрмак.

У цьому впевнена депутатка ВР від "Слуги народу" Лада Булах, інформує Цензор.НЕТ.

На її думку, президент Володимир Зеленський має наважитися не тільки прокоментувати цей інцидент, а й "демонструвати проактивну позицію лідера, який не толерує жодних проявів корупції у своїй команді".

"Президент має бути проактивний і ініціаціювати розслідування щодо цих можливо доказів корупції. Лишатись неупередженим до всіх її учасників незалежно від товаристських звязків, версії про вплив олігархів і їснуючих міфів про особисту помсту і т.ін. Вигадані кримінальні справи проти Гео Лероса повинні бути зупинені! І справу про ці відео, на яких ми бачимо "співбесіди" на держ посади треба розслідувати швидко і неупереджено", - заявила нардепка.

За словами Булах, до закінчення цих справ очільник ОПУ Андрій Єрмак має піти "щонайменше" у відпуску або має бути відсторонений тимчасово на час слідства.

Читайте також: Єрмак не відповів на запитання, яке набрало найбільше лайків: чи піде у відставку, якщо факти щодо його брата підтвердяться?

"А ми, депутати, зобовязані не замовчувати те, що відбувається прямо серед нас і стосується нас. Навіть, якщо за нашу позицію на нас теж відкриватимуть справи звинувачуючи в держзраді", - наголосила нардепка.

Зеленський повинен дати коментар щодо записів Лероса, ініціювати неупереджене розслідування і тимчасово відсторонити Єрмака, - слуга народу Булах 01

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185855
 
   
 Топ коментарі
 
Зеля, а чому Єрмак дає прес-конференції з невідрубаними руками?
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так зрозумів-що поки якась добра душа не розкопає і не опублікує документальне фото обісцяного єрмака-то ніхто єрмака не звільнить і не засудить..
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та вже давно назріло відсторонення Зеленського-який перетворився на зрадника зі своїми сивохами і єрмаками і т.п.
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так зрозумів-що поки якась добра душа не розкопає і не опублікує документальне фото обісцяного єрмака-то ніхто єрмака не звільнить і не засудить..
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Відсторонення Єрмака на час проведення неупередженого розслідування стало б головною ознакою того, що Зеленський не перетворюється на Порошенка зі своїми свинарчуками...
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И Зеля никогда не остранит Ермака по причине ОМАН ОМАН чтоб его кто был в ОМАНЕ и что там было и кто там был и с кем "стрелку" забивали во во Ермак да и Путин сразу сбросят инфу на просторы Интернета с видосиками фото и даже стенограммой аудизаписей...
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та вже давно назріло відсторонення Зеленського-який перетворився на зрадника зі своїми сивохами і єрмаками і т.п.
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тока документальное фото недышащего ермака спасёт демократию...
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**** ты свинарчуков Порошенко нужно наградить, они для военной техники привозили дефицитные запчасти, которые в других странах не купишь. Запчасть можно один раз завезти контрабандой за 1000 баксов, а другой раз и 5000 не хватит. Если ты не в теме то не *****. А Ермак это **** ФСБшная которая барижит должностями на всех уровнях. Разницу ты уловил. Гладковского Порошенко сразу уволил, а Зедебил в доле и сам кришует коррупцию и продажу должностей.
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Бла-бла-бла... ви так і не зрозуміли, рагулі-АНІ ВАС СДЄЛАЛІ!
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K0५EGAR
@Rage4oK

·38 мин
Свинарчуки будущего будут называть себя Ермаками.
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А общем будут казаками Зеленский должен дать комментарий по "записям Лероса", инициировать беспристрастное расследование и временно отстранить Ермака, - "слуга народа" Булах - Цензор.НЕТ 619 Интересно когда пан Президент Зеленский покончит с этими коррупционными казачками
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Ермак "решает кучу вопросов за Зеленского и создаёт для него "зону комфорта" рассказывая как всё замечательно, заменить его просто некем...
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за оман,цьомки з патрушевим,кохання на борту мокшанського літака ужє нє нада каммєнтарієв?
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вот так вовка-клован подсел на гачок. Теперь, если обнулить ермака, ермак обнулит дурака в костюме презика. Пока ермак при делах, оманская эпопея покрыта тайной пестежа... а это - очень сильный омпромат на придурковатого выкидыша петросяна
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Зеля, а чому Єрмак дає прес-конференції з невідрубаними руками?
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да хер он на страну ложил, как и на пианино...
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в кругах высших, это не коррупция, это уже давно стиль их жизни. из них никто, ничо, никому нижним кругам не должен.
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Это называется старая московско ордынская система управления государством, Кремль за счёт этой системы управляет своими колониями на больших расстояниях в умом непонятном образовании ,под названием Расия
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зашквар за зашкваром, походу история не учит нихера
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Дура Мендель уже вставила свои 5 копеек: что то типа, президент не обязан комментировать сообщения в фейсбуке.
Правда 10 часовая видеозапись, "торговли лошадьми", это не совсем фейсбук, но Мендель никто не учил думать перед тем как говорить...
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але на основі публікації у фейсбук можна відкрити 5 кримінальних справ! от така от мендель Зеленский должен дать комментарий по "записям Лероса", инициировать беспристрастное расследование и временно отстранить Ермака, - "слуга народа" Булах - Цензор.НЕТ 4172
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Нікому він нічого не должен! Він нічого не обіцяв!
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Кто то думает что без бубочки вариант с назначениями мог работать ??
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Как там Киля Бимбович молвил ?
"Майи друзи падарили обисцяння".
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Зеленский должен не комментарии давать, а уволить Ермака нахрен для начала, а также инициировать уголовное дело против Ермака.
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у него духу не хватит...тогда его личные прфесионализм и компетентность будут - "поооод бальшим вапросом"...
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причем тут евреи? Дешевая попытка отвести тему в иное русло, какие нахрен евреи, дерьмак еврей?
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Так створюйте парламентську комісію, головою О. Гончаренка і "вперьйот" Зеленский должен дать комментарий по "записям Лероса", инициировать беспристрастное расследование и временно отстранить Ермака, - "слуга народа" Булах - Цензор.НЕТ 7967
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Вам же сказано что ЗЕ никому ничего не должен!

Что, с первого раза не дошло?
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Зелох нічого не скаже, він уже не контролює ситуацію, його відсторонили!
дЄрмак - це ставленик мервячука-*****! Вони повністю контролюють преЗЕдента. Ворог значно ближче ніж усім здається, він намагається перебрати на себе управління державою. І це страшно.
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українське політичне життя входить в грандіозний скандал.
Дуже нагадує плівки майора Мельніченки.
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Зеленський хоче стати мільярдером. Як же він без корупції?
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Зеля заполз в нору и боится...
Отстранить Ермака это поссориться с путиным....
На это наше ЧМО пойти не может......
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Вам там багато чого «прокоментували» за Оман?! З сексотом Єрмаком буде те саме- схаваєте.
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"Зеленский должен дать комментарий по "записям Лероса", инициировать беспристрастное расследование и временно отстранить Ермака" - Да прям щас, только дайте видосик запилить. На тему почему предательство Украины будет неуклонно продолжено.
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Tа гнати в шию цього прокацабика єрмака
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зебіли-придурки, він же вам ясно сказав "я никому ничего не должен".
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Ну шо. Лишилось Вовці кривляки кривляти, ховатися за кулісами й корчити дурня - типу я не я й корупція не моя. Може пронесе й самі забудуть.
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Лабухи діють по алгоритму корпоративів - змітають віскарік, ікорку і лосось зі столів та ховають в кофрах. Зеленський повинен дати коментар щодо "записів Лероса", ініціювати неупереджене розслідування і тимчасово відсторонити Єрмака, - "слуга народу" Булах - Цензор.НЕТ 1761
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І взагалі - Зеленський тепер порохобот. З отих 8%.
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Нит. Зеленский теперь - "царь свиней" из "ангри бёрдс" :
Зеленський повинен дати коментар щодо "записів Лероса", ініціювати неупереджене розслідування і тимчасово відсторонити Єрмака, - "слуга народу" Булах - Цензор.НЕТ 8034
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он когда назначает, говорит мой, надежный, проверенный. а потом как перед выборами. ТИШИНА..............................
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Беспристрастное расследование может провести например кровавый пастор
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А как же баблосы?
Ермак не только ж все себе - половина минимум идет и бубачке.

А у него жена и дети, при нонешней дороговизне, сами понимаете...
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Отправить Ермака в длительный карантин . И боже упаси какой-либо мести в сторону Гео Лероса .
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Коррупция есть не только материальная,но и политическая.У власти и слуг народа,чуть ли не с первого дня и по сей день кишит политическая коррупция.Вы все в этом плане ярчайший пример. Очевидно из логики,вам это по определению не получится,вы не будите рубить сук на котором сидите.Если сделаете,то с грохотом рухните.Призывы к президенту вызывают скептическую улыбку.Политические коррупционеры, вы сами есть маленькими частичками из которых слепили ваши создатели в группу под названием слуги народа
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Ничего Нам скоро покажут какого нибудь таможенника задержанного за три тыс долл взятки и расскажут как они успешно борются с коррупцией
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А зараз, тіпа :ну, у нас, как і у вас-каждій жівйот своєй жізню». Київ, сім'я. Панятна-абасралісь. Ну, так і скажи!- ми ж родина по одруженню! Я ж тебе з 16 років знаю! Ні, пілять! Я тут з 97го- маю право на смердіння.
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и вот сейчас они охренеют от безнаказанности ...
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