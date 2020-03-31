 Вийшов у світ документальний фільм про загиблого начальника контррозвідки СБУ в Донецькій області Хараберюша. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відео розміщено на офіційному каналі Академії в YouTube.

У сюжеті розповідається про життєвий і бойовий шлях Хараберюша, зокрема про його діяльність ще до війни.

Як зазначається, до 2014 року профілем діяльності полковника була боротьба з нелегальною міграцією, у чому він показав неабиякі успішні результати: вступили в силу 15 обвинувальних вироків стосовно організаторів каналів незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Крім того, розповідається про особисту участь військового у звільненні Маріуполя і боротьбу з агентурою росіян у тилу.





Нагадаємо, у 2014 році полковник СБУ Олександр Хараберюш переїхав з родиною до Маріуполя з Донецька. 31 березня 2017 року його автомобіль було підірвано в Маріуполі на перехресті проспекту Металургів і вулиці Каффайської, сам він загинув на місці. Причиною вибуху стала радіокерована міна, закладена в автомобіль.

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31 жовтня 2017 року Глава СБУ Василь Грицак провів брифінг, на якому озвучив, що під час оперативних заходів в Одесі затримано 29-річну мешканку Донецька Юлію Прасолову, підозрювану в скоєнні злочину. Жінка прибула до Одеси для отримання біометричного паспорта. Пізніше Юлія Прасолова зізналася в тому, що саме вона заклала вибухівку в машину полковника СБУ. За участь у теракті вона отримала 15 тисяч доларів.

Президент України Петро Порошенко нагородив Олександра Хараберюша орденом "За мужність" 1 ступеня (посмертно).