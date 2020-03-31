 Вийшов у світ документальний фільм про загиблого начальника контррозвідки СБУ в Донецькій області Хараберюша. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відео розміщено на офіційному каналі Академії в YouTube.
У сюжеті розповідається про життєвий і бойовий шлях Хараберюша, зокрема про його діяльність ще до війни.
Як зазначається, до 2014 року профілем діяльності полковника була боротьба з нелегальною міграцією, у чому він показав неабиякі успішні результати: вступили в силу 15 обвинувальних вироків стосовно організаторів каналів незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Крім того, розповідається про особисту участь військового у звільненні Маріуполя і боротьбу з агентурою росіян у тилу.
Нагадаємо, у 2014 році полковник СБУ Олександр Хараберюш переїхав з родиною до Маріуполя з Донецька. 31 березня 2017 року його автомобіль було підірвано в Маріуполі на перехресті проспекту Металургів і вулиці Каффайської, сам він загинув на місці. Причиною вибуху стала радіокерована міна, закладена в автомобіль.
31 жовтня 2017 року Глава СБУ Василь Грицак провів брифінг, на якому озвучив, що під час оперативних заходів в Одесі затримано 29-річну мешканку Донецька Юлію Прасолову, підозрювану в скоєнні злочину. Жінка прибула до Одеси для отримання біометричного паспорта. Пізніше Юлія Прасолова зізналася в тому, що саме вона заклала вибухівку в машину полковника СБУ. За участь у теракті вона отримала 15 тисяч доларів.
Президент України Петро Порошенко нагородив Олександра Хараберюша орденом "За мужність" 1 ступеня (посмертно).
Який ми кинули для праці, поту й пут,
За нами сльози ллють мами, жінки і діти,
Що други й недруги, гнівнії та сердиті,
І нас, і намір наш, і діло те кленуть.
Ми знали се, і в нас не раз душа боліла,
І серце рвалося, і груди жаль стискав;
Та сльози, ані жаль, ні біль пекучий тіла,
Ані прокляття нас не відтягли від діла,
І молота ніхто із рук не випускав.
эта х@йня гибридная уже достала всех...
Смерть российским агрессорам. И да, вроде надо будет всем выйти скоро. И выйдем, только склады бы не разворованные были.
Нам надо будет с 4 млн резерва пехоты.А я наример, помолюсь)))
.... хотя эт не шутки. Путин походу вообще - усе. поехавший. ...... реально
Смерть - рашистським загарбникам та їх помічникам, запроданцям - поліцаям!
"688 дней истязаний и унижений в плену Порошенко закончились. Войдя домой, она как будто заглянула в рай, увидев маму." http://ombudsmandnr.ru/yuliya-prosolova-rasskazala-o-pytkah-i-izdevatelstvah-v-plenu/
Вот адрес петиции, которую нужно подписать:
https://petition.president.gov.ua/petition/90684