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Все про:контррозвідка (220) теракт (724) Хараберюш (8)

 Вийшов у світ документальний фільм про загиблого начальника контррозвідки СБУ в Донецькій області Хараберюша. ВIДЕО

На згадку про Героїв, які віддали життя за збереження української незалежності, колектив Академії СБУ створив відеофільм про одного з найкращих контррозвідників Служби безпеки - полковника Олександра Хараберюша.

Як передає Цензор.НЕТ, відео розміщено на офіційному каналі Академії в YouTube.

У сюжеті розповідається про життєвий і бойовий шлях Хараберюша, зокрема про його діяльність ще до війни.

Як зазначається, до 2014 року профілем діяльності полковника була боротьба з нелегальною міграцією, у чому він показав неабиякі успішні результати: вступили в силу 15 обвинувальних вироків стосовно організаторів каналів незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Крім того, розповідається про особисту участь військового у звільненні Маріуполя і боротьбу з агентурою росіян у тилу.


Нагадаємо, у 2014 році полковник СБУ Олександр Хараберюш переїхав з родиною до Маріуполя з Донецька. 31 березня 2017 року його автомобіль було підірвано в Маріуполі на перехресті проспекту Металургів і вулиці Каффайської, сам він загинув на місці. Причиною вибуху стала радіокерована міна, закладена в автомобіль.

Дивіться також: Цього дня три роки тому загинув один з найкращих контррозвідників України - полковник Олександр Хараберюш. ВIДЕО

31 жовтня 2017 року Глава СБУ Василь Грицак провів брифінг, на якому озвучив, що під час оперативних заходів в Одесі затримано 29-річну мешканку Донецька Юлію Прасолову, підозрювану в скоєнні злочину. Жінка прибула до Одеси для отримання біометричного паспорта. Пізніше Юлія Прасолова зізналася в тому, що саме вона заклала вибухівку в машину полковника СБУ. За участь у теракті вона отримала 15 тисяч доларів.

Президент України Петро Порошенко нагородив Олександра Хараберюша орденом "За мужність" 1 ступеня (посмертно).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185853
 
   
 Топ коментарі
 
Диверсант ка, яка справді заклала вибухівку в автомобіль українського контррозвідка, гуляє на волі, випущена Зєлєнскім в рамках обміну. А інші захисники України, які не закладали вибухівку у автомобіль Шеремета - сидять у ізоляторах.
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І знали ми, що там далеко десь у світі,
Який ми кинули для праці, поту й пут,
За нами сльози ллють мами, жінки і діти,
Що други й недруги, гнівнії та сердиті,
І нас, і намір наш, і діло те кленуть.
Ми знали се, і в нас не раз душа боліла,
І серце рвалося, і груди жаль стискав;
Та сльози, ані жаль, ні біль пекучий тіла,
Ані прокляття нас не відтягли від діла,
І молота ніхто із рук не випускав.
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о контрразведчике на ютубе...о лахудре прасоловой сериал будет на г+г...
эта х@йня гибридная уже достала всех...
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Эту манду продажную не так давно в Антизомби обсказали. Ее сцаныч недавно мордовцам по обмену вернул. Интересно, что он родным Хараберюша в годовщину скажет?
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Шо поменял на водилу челнока, которьій чегото возил в Лугандон.
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Диверсант ка, яка справді заклала вибухівку в автомобіль українського контррозвідка, гуляє на волі, випущена Зєлєнскім в рамках обміну. А інші захисники України, які не закладали вибухівку у автомобіль Шеремета - сидять у ізоляторах.
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ну Зе может себе "пазволить" не уважать патриотов...ведь они ему здорово мешають вести страну "верной дарогой"...на Север...
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Слава нашему Защитнику!
Смерть российским агрессорам. И да, вроде надо будет всем выйти скоро. И выйдем, только склады бы не разворованные были.
Нам надо будет с 4 млн резерва пехоты.А я наример, помолюсь)))
.... хотя эт не шутки. Путин походу вообще - усе. поехавший. ...... реально
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Списки на обмін, може, хтось інший складає.
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Співчуття родині.. І співчуття Україні !! Якщо і справді людина була такою - сильною, хороброю, непохитною, як скеля, то співчуваю моїй батьківщині, бо вона втратила справжнього свого Захисника і Сина.
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Мав псевдо "Душман" ... Полковник-Легенда! Слава навіки - Герою!
Смерть - рашистським загарбникам та їх помічникам, запроданцям - поліцаям!
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Вбивця Харабєрюша,Прасолова,видана терористам Зєлєнскім і Єрмаком.Тепер роздає інтерв'ю.
"688 дней истязаний и унижений в плену Порошенко закончились. Войдя домой, она как будто заглянула в рай, увидев маму." http://ombudsmandnr.ru/yuliya-prosolova-rasskazala-o-pytkah-i-izdevatelstvah-v-plenu/
Вийшов у світ документальний фільм про загиблого начальника контррозвідки СБУ в Донецькій області Хараберюша - Цензор.НЕТ 5344
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В Мариуполе может появится военно-морская база НАТО.
Вот адрес петиции, которую нужно подписать:
https://petition.president.gov.ua/petition/90684

Вийшов у світ документальний фільм про загиблого начальника контррозвідки СБУ в Донецькій області Хараберюша - Цензор.НЕТ 6164
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Когда уже будут фильмы про успехи армии и разведки А сейчас завалили фильмами то про героическую как сейчас называют операцию про дебальцево с которого наши драпали аж солдаты с брони слетали то про героический рейд по тылам в ходе которого ни один сепар не пострадал То про нашего сбушника который на легковушке по дороге прямо в луганск ехал и его опущенцы изрешетили И всё это преподносится с такой помпой что смотреть тошно Задним числом хотят реабелитироваться и командование и руководство Если себя не могут защитить наши силовики как они страну защитят (Упоротые бараны пасущиеся годами на сайте и ждущие со дня на день смерти пукина - начинайте шипеть и пукать )
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