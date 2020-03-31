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 Суспільство
  1974  18
Все про:енергетика (395) Плачков Григорій (1)

 У сфері енергетики серед чиновників - засилля в.о., - глава Держінспекції ядерного регулювання Плачков

Глава Держінспекції ядерного регулювання Плачков обурюється великою кількістю виконувачів обов'язків серед чиновників в енергетичній сфері.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Плачков наводить такий список керівників, які перебувають у статусі тимчасово виконуючих обов'язки:

- Міністр екології та енергетики;

- президент НАЕК "Енергоатом" (вже другий т.в.о);

- керівник НЕК "Укренерго";

- керівник Державне агентство України з управління зоною відчуження (вже третя виконуюча обов'язки);

- керівник Чорнобильської атомної електростанції;

- керівник Центрального підприємства з поводження з радіоактивними відходами.

"Якщо дипломатично... Слів у мене більше не вистачає!" - прокоментував ситуацію Плачков.

У сфері енергетики серед чиновників - засилля в.о., - глава Держінспекції ядерного регулювання Плачков 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185852
 
 
 Топ коментарі
 
-Зєля-серце згасає..
рви печінку! В сфере энергетики среди чиновников - засилие и.о., - глава Госинспекции ядерного регулирования Плачков - Цензор.НЕТ 5566 Подерев"янський.
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та в наc в президентах зелене Іа-що ж ви хочете від чиновників?
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камасутру для споживачів електроенергії пишуть виконуючі обов'язки...жах!
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та в наc в президентах зелене Іа-що ж ви хочете від чиновників?
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ВРЕМЕНЩИКИ !!!!!

и бежать будут в бабском платье
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Ох уж этот Гриша Плачков - гениальный сын гениального отца!
--
- Папа, а я буду лейтенантом?
- Будешь сынок.
- А майором?
- Будешь сынок.
- А полковником, как ты?
- Будешь сынок.
- А генералом буду?
- Нет сынок...
- Почему папа?
- У генерала свои дети есть..
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По лесу все слуги народа идут и идут,
Дороги не видно ни там и ни тут.

- Куда ты ведешь нас? Не видно ни зги!
- Идите за мной, не ***** мозги!
- Давайте Вовану выколем глаз!
- Не надо, р**яты, я выведу вас!

Над лесом сгущаются темные тучи...
- Куда ты ведешь нас, ЗеБубка **..чий?
Куда ты завел нас, чего ты добился?
- Идите вы нахер! Я сам заблудился...

- Куда ты завел нас, Вова-герой?!
- Идите вы *****, я сам здесь впервой...
- Давайте отрежем Бубочке ногу!
- Не надо, не надо, я вспомнил дорогу!!!

(Через некоторое время.)

- Постой, ЗеВован, ты куда побежал?
Вчера говорил, что дорогу ты знал!
Сегодня ж нюхнувшы ты коксу ведро
И громко кричишь, что привал далеко!

Зеля напрягся и выпятил грудь:
- Я вас нае..ал, не найти вам тот путь,
Я вас на**ал и теперь вам ******! -
И, дико смеясь, показал им конец.

Семь сабель вонзились Вовику в бок:
- Ох, е..б вашу мать, - прокричал он и слег.
Погиб наш Вовик, а с ними и мы,
Наверно, не зря он е..ал нам мозги. В сфере энергетики среди чиновников - засилие и.о., - глава Госинспекции ядерного регулирования Плачков - Цензор.НЕТ 2314
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-Зєля-серце згасає..
рви печінку! В сфере энергетики среди чиновников - засилие и.о., - глава Госинспекции ядерного регулирования Плачков - Цензор.НЕТ 5566 Подерев"янський.
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та соску из евроинтеграции туда рюкзаковску посадить, тогда настанет порядок, и гроши будут знать отчет
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камасутру для споживачів електроенергії пишуть виконуючі обов'язки...жах!
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це такий прикол щоб не відповідати по повній програмі за махінації
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Плачков це той що вилизував піхву Капітельман коли та була прем'єркою?
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при зеленском, рашистов у власти болье чем при янике
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