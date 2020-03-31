 У сфері енергетики серед чиновників - засилля в.о., - глава Держінспекції ядерного регулювання Плачков

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Плачков наводить такий список керівників, які перебувають у статусі тимчасово виконуючих обов'язки:

- Міністр екології та енергетики;

- президент НАЕК "Енергоатом" (вже другий т.в.о);

- керівник НЕК "Укренерго";

- керівник Державне агентство України з управління зоною відчуження (вже третя виконуюча обов'язки);

- керівник Чорнобильської атомної електростанції;

- керівник Центрального підприємства з поводження з радіоактивними відходами.

"Якщо дипломатично... Слів у мене більше не вистачає!" - прокоментував ситуацію Плачков.