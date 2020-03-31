 У сфері енергетики серед чиновників - засилля в.о., - глава Держінспекції ядерного регулювання Плачков

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Плачков наводить такий список керівників, які перебувають у статусі тимчасово виконуючих обов'язки:
- Міністр екології та енергетики;
- президент НАЕК "Енергоатом" (вже другий т.в.о);
- керівник НЕК "Укренерго";
- керівник Державне агентство України з управління зоною відчуження (вже третя виконуюча обов'язки);
- керівник Чорнобильської атомної електростанції;
- керівник Центрального підприємства з поводження з радіоактивними відходами.
"Якщо дипломатично... Слів у мене більше не вистачає!" - прокоментував ситуацію Плачков.
и бежать будут в бабском платье
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- Папа, а я буду лейтенантом?
- Будешь сынок.
- А майором?
- Будешь сынок.
- А полковником, как ты?
- Будешь сынок.
- А генералом буду?
- Нет сынок...
- Почему папа?
- У генерала свои дети есть..
Дороги не видно ни там и ни тут.
- Куда ты ведешь нас? Не видно ни зги!
- Идите за мной, не ***** мозги!
- Давайте Вовану выколем глаз!
- Не надо, р**яты, я выведу вас!
Над лесом сгущаются темные тучи...
- Куда ты ведешь нас, ЗеБубка **..чий?
Куда ты завел нас, чего ты добился?
- Идите вы нахер! Я сам заблудился...
- Куда ты завел нас, Вова-герой?!
- Идите вы *****, я сам здесь впервой...
- Давайте отрежем Бубочке ногу!
- Не надо, не надо, я вспомнил дорогу!!!
(Через некоторое время.)
- Постой, ЗеВован, ты куда побежал?
Вчера говорил, что дорогу ты знал!
Сегодня ж нюхнувшы ты коксу ведро
И громко кричишь, что привал далеко!
Зеля напрягся и выпятил грудь:
- Я вас нае..ал, не найти вам тот путь,
Я вас на**ал и теперь вам ******! -
И, дико смеясь, показал им конец.
Семь сабель вонзились Вовику в бок:
- Ох, е..б вашу мать, - прокричал он и слег.
Погиб наш Вовик, а с ними и мы,
Наверно, не зря он е..ал нам мозги.
рви печінку! Подерев"янський.