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 Політика України
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 "Марш на Крим" перенесли у зв'язку з пандемією коронавірусу, - Чубаров

Дата проведення міжнародної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності" буде визначена з урахуванням епідеміологічної ситуації в Україні.

Про це повідомив у Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

Захід планувалося провести 3 травня, однак зараз важливіше дотримуватися карантинних заходів.

"У такій ситуації, коли здоров'я і безпека життю людей можуть бути забезпечені лише за умови дотримання спеціальних запобіжних заходів від зараження COVID-19, Штаб міжнародної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності " - організованої пішої ходи з території материкової України на територію тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму - оголошує про перенесення дати її проведення, раніше призначеної на 3 травня 2020 року", - повідомив він.

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Чубаров зазначив, що штаб акції продовжує свою роботу з її підготовки у віддаленому режимі і форматі локальних зустрічей.

Марш на Крим перенесли у звязку з пандемією коронавірусу, - Чубаров 01

Нагадаємо, в січні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 3 травня кримські татари планують масово перетнути адмінграніцу з окупованим Кримом у пункті пропуску "Чонгар" у рамках міжнародної мирної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185851
 
   
 Топ коментарі
 
Ага! Испугались!
Партизанить не захотели, маршировать тоже. Блин, вояки.
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Или зассал что дело на него сегодня открыли. Как раз я в той теме писал, что для этого скорее всего и было открыто дело
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Или зассал что дело на него сегодня открыли. Как раз я в той теме писал, что для этого скорее всего и было открыто дело
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никто не засцал. кр. тартары правильно перенесли потому как кацапню нужно брать тепленькими, у них скоро массовый падежь русни на крыме начнется. В Украине к этому времени все пойдет на спад.
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ахххах, опять СКОРО 🤣🤣🤣. Ну ну. Еще чуть, еще до следующего транша от МВФ дотянуть..
и всё само решится
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русский, а от чего ваш фюрер на валдае спрятался?
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опа. вот и вычислили тебя мордовской удмурт.
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Да ты прям пригорел смотрю🤣🤣🤣. А откуда ты знаешь что фюрер на Валдае?? Следишь за ним?? Так может он твой фюрер, или твой бог?? Я вот даже и не знал где он, а ты вон как следишь. А как он покакал сегодня знаешь?🤣🤣🤣
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Я пригорел? Не смеши людей, русский.От вонючей русни ничего, кроме дерьма из пасти, я никогда не ожидаю. И всегда оказываюсь прав. Ты своего фюрера любишь, руснявое?
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Что-то за амеров вирус крепко взялся. Смотри там осторожней, американец.
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У нас нет фюрера. У нас канцлер, и да в целом я доволен Меркель, хоть на местных выборах голосовал за AfD. И при чём тут ,,русские,,?? У тебя болезнь психическая, она известна, даже как то министр в США её заболел, давно было уж, в окно вышел с криком ,,русские, я их вижу, они везде,,. Кстати этот министр как и ты верил, что всегда прав. Ты бы решетку на окно поставил 🤣🤣🤣чудик ты смешной
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Решетку на окно поставь. Не шучу, был такой министр в США, тоже везде русских видел, как и ты орал - ,,русские солдаты везде...,, это серьёзная болезнь у тебя. Или решётки или выше первого этажа не поднимайся.
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Ты истинный русский. Повторяешь уже давно протухшую руснявую пропаганду, да еще в этот понос веришь. Животное, шо поделаешь...
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Это мусульманская русня с Сахалина. Колбасная эмиграция. Не обращай внимания.
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русский, какие и на кого там открывает дела ваше нквд - никого из нормальных людей не беспокоит. "Марш на Крим" перенесли у зв'язку з пандемією коронавірусу, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6747
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Ну так мне зачем это говорить. Расскажи это Чубакабре своей 🤣🤣🤣. Он же зассал
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😂😂😂пукан туши, ихтеандер. Полыхает сильно. Вобще не дердишь
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русский - не национальнось, а обозначение места в иерархии вселенской мрази, где-то между канализационной крысой и сифилисом.
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Ага! Испугались!
Партизанить не захотели, маршировать тоже. Блин, вояки.
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не пиши херьни...
татары единственные помогали украинским военным в Крыму, когда их предал Киев с Турчиновым...
видео одно из многих...

Крымские Татары помогают Украинским солдатам в Крыму настоящие братья!!!

•4 мар. 2014 г.
https://youtu.be/SDNr4PXnRJA
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Сцикуни відомі, здатні лише у вагон як худоба і у казахстан...
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..нормальное решение, там вирус полыхает и карантин кацап объявил.....
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к тому времени, когда тронутся, многие будут зализывать раны
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Потом Кремль придумает Чуму или Холеру.... Можно после карантина 20 апреля в спецодежде и в масках по примеру зелёных человечков проникнуть с миром в Крым,. а впереди можно пустить китайское население в респираторах и очках,сойдут за украинских бурятов.
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Все правильно. Вірус сам доб'є рашу.
В мене складається таке враження що цей "короновірус" запущено щоб по тихому поділити Рашу, бо якщо воювати з нею то загинуло б більше народу. Та й війна 3 світова нікому не потрібна. А тут як "подарочок" і ціни на нафту впали. В раші буде карантин по федерокругах, якраз хороший момент до параду суверенітетів республік.
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Да какой марш,что вы позоритесь? Чего добьетесь? Постоите на границе Крыма чтоб кацапы с вас смеялись? А Пуйлу вообще насрать на ваши марши.Крым он не вернет.
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не насрать. к лету на крысме наступит полная жопа так что правильно время выбрано. возможно к этому времени ******** уже к доктору лизе менгле отправится под песни кабздона.
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