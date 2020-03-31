 "Марш на Крим" перенесли у зв'язку з пандемією коронавірусу, - Чубаров

Про це повідомив у Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

Захід планувалося провести 3 травня, однак зараз важливіше дотримуватися карантинних заходів.

"У такій ситуації, коли здоров'я і безпека життю людей можуть бути забезпечені лише за умови дотримання спеціальних запобіжних заходів від зараження COVID-19, Штаб міжнародної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності " - організованої пішої ходи з території материкової України на територію тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму - оголошує про перенесення дати її проведення, раніше призначеної на 3 травня 2020 року", - повідомив він.

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Чубаров зазначив, що штаб акції продовжує свою роботу з її підготовки у віддаленому режимі і форматі локальних зустрічей.

Нагадаємо, в січні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 3 травня кримські татари планують масово перетнути адмінграніцу з окупованим Кримом у пункті пропуску "Чонгар" у рамках міжнародної мирної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності".