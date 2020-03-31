 "Марш на Крим" перенесли у зв'язку з пандемією коронавірусу, - Чубаров

Про це повідомив у Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.
Захід планувалося провести 3 травня, однак зараз важливіше дотримуватися карантинних заходів.
"У такій ситуації, коли здоров'я і безпека життю людей можуть бути забезпечені лише за умови дотримання спеціальних запобіжних заходів від зараження COVID-19, Штаб міжнародної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності " - організованої пішої ходи з території материкової України на територію тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму - оголошує про перенесення дати її проведення, раніше призначеної на 3 травня 2020 року", - повідомив він.
Чубаров зазначив, що штаб акції продовжує свою роботу з її підготовки у віддаленому режимі і форматі локальних зустрічей.
Нагадаємо, в січні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 3 травня кримські татари планують масово перетнути адмінграніцу з окупованим Кримом у пункті пропуску "Чонгар" у рамках міжнародної мирної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності".
и всё само решится
https://youtu.be/TGwUpfbcNiU
Партизанить не захотели, маршировать тоже. Блин, вояки.
татары единственные помогали украинским военным в Крыму, когда их предал Киев с Турчиновым...
видео одно из многих...
Крымские Татары помогают Украинским солдатам в Крыму настоящие братья!!!
•4 мар. 2014 г.
https://youtu.be/SDNr4PXnRJA
В мене складається таке враження що цей "короновірус" запущено щоб по тихому поділити Рашу, бо якщо воювати з нею то загинуло б більше народу. Та й війна 3 світова нікому не потрібна. А тут як "подарочок" і ціни на нафту впали. В раші буде карантин по федерокругах, якраз хороший момент до параду суверенітетів республік.