 Україна може отримати $ 4 млрд у рамках першого траншу МВФ як тільки виконає попередні умови, - Гетманцев

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі радіо "НВ".
"Ми вже отримали офіційний лист, заяву від МВФ - що є дві умови, якщо вони будуть виконані, то відразу ж кошти надійдуть Україні, причому до державного бюджету. За нашими підрахунками, це повинно бути близько $ 4 млрд кредиту", - сказав Гетманцев.
За його словами, кошти будуть спрямовані до Стабілізаційного фонду держбюджету.
Як повідомлялося, прийняття закону про ринок земель разом із законом про регулювання банківської діяльності (так званий "антиколомойський" законопроект) дозволить Україні отримати нову трирічну програму розширеного фінансування EFF МВФ обсягом близько $ 8 млрд, а також пов'язану з нею макрофінансову допомогу від ЄС (EUR500 млн) і кредит Світового банку (до $ 1,0 млрд).
Верховна Рада 30 березня проголосувала в першому читанні законопроект про банківську діяльність і прийняла в цілому закон про ринок землі.
Вчора о 12:06 ·
Економіка і норми життєдіяльності України під час
пандемії коронавірусу
БАЗОВІ ПОСТУЛАТИ
1. Коронавірус - новий штам грипу, який поширюється швидше, ніж традиційні штами грипу і смертність від якого зараз є від 0,5 до 1%. В той же час, його сила і інтенсивність з часом падає.
2. Влада в Україні сформована з делітантів (аматорів і аніматорів) та дрібних корупціонерів, є дуже непрофесійною і нездатною на складні, стратегічні і продумані заходи.
3. В Україні є достатня кількість добре організованих приватних і громадських організацій, здатних на продумані, довгострокові заходи.
4. Українська нація пройшла багато іспитів, українці мають потужну волю до життя, а тому здатні самоорганізуватись з метою виживання.
Виходячи з цих постулатів, головними акторами боротьби з коронавірусом мають бути самі українці та організації - бізнес-структури, громадські організації тощо. Згадайте майдан, але боротися вже треба не з владою, а з коронавірусом. Влада в цій боротьбі має лише допомагати головним акторам, бути помічником, на інше вона просто нездатна.
АНТИВІРУСНІ НОРМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Від влади нам треба вимагати запровадження спеціального режиму життєдіяльності на період до 24 квітня, який передбачає:
- що адміністрація всіх працюючих підприємств, установ, магазинів, аптек та інших організацій забезпечить вимірювання тепловізором всіх відвідувачів та їх персоналу, - заборону у допуску людям з підвищеною температурою та без масок в усі приміщення, де концентрація людей перевищує 10 осіб та громадський транспорт, - персонал всіх закладів громадського харчування та водії траспортних засобів допускаються на робочі міста лише в масках та проходження щотижнево тестів на захворювання коронавірусом,
- в приміщеннях і в громадському транспорті запроваджуються нові норми соціально-просторової дистанції між людьми - 1,5-2 м.,
-всі пенсіонери та українці, які мають можливість залишатись вдома чи працювати дистанційно мають це робити, - всі іноземні громадяни та українці, які прибувають із закордону зобов'язані пройти тест на наявність коронавірусу. Очікування результатів тестування має відбуватись у карантинному режимі. Хто не пройшов тест - карантин на 14 днів.
Важливо наголосити, чому необхідно всім носити маски у приміщеннях та громадському транспорті. Навіть якщо хтось там є зараженим коронавірусом, ви будете у безпеці не тому що у вас маска, а тому що невідомий хворий у масці. Це win-win стратегія в умовах, коли ніхто не знає хто хворий. Маски - це не лише круто, але й життєво необхідно!
Чому необхідні додаткові заходи підтримки українців і бізнесу під час карантину та ще на протязі одного місяця після його закінчення. За моїми розрахунками у разі закінчення карантину та режиму заборони роботи транспорту та сфери послуг 3 квітня ВВП України у 2020 р. впаде на 5%, реальні доходи на 15%, а рівень безробіття зросте до 15%. Якщо вказані заходи будуть тривати до 24 квітня, то ВВП України впаде на 10-15%, реальні доходи на 25-30%, а рівень безробіття зросте до 30%. Україна втратить більше чверті робочих місць! На створення одного робочого місця потрібно 4-5 тис. дол.
ЗАХОДИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ УКРАЇНЦІВ ТА
БІЗНЕСУ
1. ПІдтримка пенсіонерів та старших людей 60 плюс, які працюють. Щоб пом'якшити наслідки коронавірусу для економіки і зберегти життя сотень старших людей, я пропоную владі допомогти не лише бідним пенсіонерам (плюс по тисячі), але й всім працюючим, кому за 60 років, адже саме вони формують групу ризику, саме у них багато хронічних захворень, саме їх треба рятувати. Треба відправити їх всіх автоматично на лікарняний до 1 травня. Така соціально-економічна ізоляція старших людей буде не лише гуманною, справедливою, але й економічно доцільною. Колективний імунітет, який є головним ворогом коронавіруса, ми, українська нація, маємо надбати за рахунок молоді.
2. Підтримка з державного бюджету всіх легально працюючих українців, включаючи приватних підприємців на протязі 2 місяців - 5000 гривень на місяць. Причому на ці два місяці соціальні внески та податок на доходи не сплачуються. Такий захід дозволить не лише підтримати працюючих у приватному секторі, але й зберегти робочі місця в Україні.
3. Підтримка людей, які втратили роботу через спрощений режим їх регістрації в Центрі занятості та отримання допомоги з першого дня регістрації.
4. Підтримка родин з дітьми у розмірі 2000 грн. на дитину на місяць на протязі 2-х місяців.
ДЕ ВЗЯТИ ГРОШІ?
Де взяти приблизно 300 млрд грн. на ці заходи? Адже в бюджеті їх немає. Відповідь проста.
- Уряд має випустити цільові антивірусні ОВДП на суму приблизно 100 млрд грн. Аналогічний механізм залучення фінансових ресурсів мають отримати українські міста обласного значення, адже вони відповідають за охорону здоров'я в регіонах. Очевидно, що в умовах кризи лише НБУ їх придбає з дохідністю 10% .
- НБУ має спрямувати частину золотовалютних резервів на критичний імпорт, до якого можна віднести імпортне медичне обладнання, тест-системи тощо. Впевнений що 1 млрд дол. буде достатньо.
- Уряд також може розраховувати на грантові кошти МВФ, який анонсував виділення 50 млрд дол. на боротьбу з коронавірусом. Думаю, що 1,5 млрд з 50 має надійти Україні. Плюс кредитна лінія від МВФ. Перший транш має бути 1,5 - 2 млрд дол.
- Під час кризи, коли вже більше ніж 2 мільйона українців залишились без засобів існування, влада не має права жирувати, тому на два місяця максимальна зарплата всіх міністрів, державних чиновників, депутатів, суддів…, а також працівників всіх підприємств з державною часткою власності має становити не більше ніж 20 тис грн.
Уряду, за рекомендацією G 20, варто розпочати перемовини з власниками державного боргу України про його реструктуризацію.
У разі виконання цих рекомендацій ми зможемо суттєво зменшити шкоду від коронавірусу та неадекватних заходів боротьби з ним. Буде криза, але не буде краху.