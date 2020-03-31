 Україна може отримати $ 4 млрд у рамках першого траншу МВФ як тільки виконає попередні умови, - Гетманцев

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі радіо "НВ".

"Ми вже отримали офіційний лист, заяву від МВФ - що є дві умови, якщо вони будуть виконані, то відразу ж кошти надійдуть Україні, причому до державного бюджету. За нашими підрахунками, це повинно бути близько $ 4 млрд кредиту", - сказав Гетманцев.

За його словами, кошти будуть спрямовані до Стабілізаційного фонду держбюджету.

Як повідомлялося, прийняття закону про ринок земель разом із законом про регулювання банківської діяльності (так званий "антиколомойський" законопроект) дозволить Україні отримати нову трирічну програму розширеного фінансування EFF МВФ обсягом близько $ 8 млрд, а також пов'язану з нею макрофінансову допомогу від ЄС (EUR500 млн) і кредит Світового банку (до $ 1,0 млрд).

Верховна Рада 30 березня проголосувала в першому читанні законопроект про банківську діяльність і прийняла в цілому закон про ринок землі.

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