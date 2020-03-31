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 Політика України, Економіка
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Все про:МВФ (732) транш (120) Гетманцев (50)

 Україна може отримати $ 4 млрд у рамках першого траншу МВФ як тільки виконає попередні умови, - Гетманцев

Україна може отримати перший транш кредиту від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі $4 млрд відразу ж після прийняття закону про банки в цілому.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі радіо "НВ".

"Ми вже отримали офіційний лист, заяву від МВФ - що є дві умови, якщо вони будуть виконані, то відразу ж кошти надійдуть Україні, причому до державного бюджету. За нашими підрахунками, це повинно бути близько $ 4 млрд кредиту", - сказав Гетманцев.

За його словами, кошти будуть спрямовані до Стабілізаційного фонду держбюджету.

Як повідомлялося, прийняття закону про ринок земель разом із законом про регулювання банківської діяльності (так званий "антиколомойський" законопроект) дозволить Україні отримати нову трирічну програму розширеного фінансування EFF МВФ обсягом близько $ 8 млрд, а також пов'язану з нею макрофінансову допомогу від ЄС (EUR500 млн) і кредит Світового банку (до $ 1,0 млрд).

Верховна Рада 30 березня проголосувала в першому читанні законопроект про банківську діяльність і прийняла в цілому закон про ринок землі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185850
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, просрав всё, обращаются в МВФ, который раньше послал Голобородько. Шедевр !!!
Украина может получить $4 млрд в рамках первого транша МВФ как только выполнит предварительные условия, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2933
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Вы сначала примите законы о банках и земле.. Да такие.. что бы "железные" что бы ни один суд обратно не отыграл.. Ни какая смена власти назад все не поменяла.. Думаю МВФ это все прекрасно понимает.. и на красивую обертку- пустышку не попадется.
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ну... еще надо указать, что эти деньги заберут, как проценты и долги по прошлым кредитам назад...супер выплаты...
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Вы сначала примите законы о банках и земле.. Да такие.. что бы "железные" что бы ни один суд обратно не отыграл.. Ни какая смена власти назад все не поменяла.. Думаю МВФ это все прекрасно понимает.. и на красивую обертку- пустышку не попадется.
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Олександр Савченко
Вчора о 12:06 ·

Економіка і норми життєдіяльності України під час
пандемії коронавірусу
БАЗОВІ ПОСТУЛАТИ
1. Коронавірус - новий штам грипу, який поширюється швидше, ніж традиційні штами грипу і смертність від якого зараз є від 0,5 до 1%. В той же час, його сила і інтенсивність з часом падає.
2. Влада в Україні сформована з делітантів (аматорів і аніматорів) та дрібних корупціонерів, є дуже непрофесійною і нездатною на складні, стратегічні і продумані заходи.
3. В Україні є достатня кількість добре організованих приватних і громадських організацій, здатних на продумані, довгострокові заходи.
4. Українська нація пройшла багато іспитів, українці мають потужну волю до життя, а тому здатні самоорганізуватись з метою виживання.
Виходячи з цих постулатів, головними акторами боротьби з коронавірусом мають бути самі українці та організації - бізнес-структури, громадські організації тощо. Згадайте майдан, але боротися вже треба не з владою, а з коронавірусом. Влада в цій боротьбі має лише допомагати головним акторам, бути помічником, на інше вона просто нездатна.
АНТИВІРУСНІ НОРМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Від влади нам треба вимагати запровадження спеціального режиму життєдіяльності на період до 24 квітня, який передбачає:
- що адміністрація всіх працюючих підприємств, установ, магазинів, аптек та інших організацій забезпечить вимірювання тепловізором всіх відвідувачів та їх персоналу, - заборону у допуску людям з підвищеною температурою та без масок в усі приміщення, де концентрація людей перевищує 10 осіб та громадський транспорт, - персонал всіх закладів громадського харчування та водії траспортних засобів допускаються на робочі міста лише в масках та проходження щотижнево тестів на захворювання коронавірусом,
- в приміщеннях і в громадському транспорті запроваджуються нові норми соціально-просторової дистанції між людьми - 1,5-2 м.,
-всі пенсіонери та українці, які мають можливість залишатись вдома чи працювати дистанційно мають це робити, - всі іноземні громадяни та українці, які прибувають із закордону зобов'язані пройти тест на наявність коронавірусу. Очікування результатів тестування має відбуватись у карантинному режимі. Хто не пройшов тест - карантин на 14 днів. 
Важливо наголосити, чому необхідно всім носити маски у приміщеннях та громадському транспорті. Навіть якщо хтось там є зараженим коронавірусом, ви будете у безпеці не тому що у вас маска, а тому що невідомий хворий у масці. Це win-win стратегія в умовах, коли ніхто не знає хто хворий. Маски - це не лише круто, але й життєво необхідно!
Чому необхідні додаткові заходи підтримки українців і бізнесу під час карантину та ще на протязі одного місяця після його закінчення. За моїми розрахунками у разі закінчення карантину та режиму заборони роботи транспорту та сфери послуг 3 квітня ВВП України у 2020 р. впаде на 5%, реальні доходи на 15%, а рівень безробіття зросте до 15%. Якщо вказані заходи будуть тривати до 24 квітня, то ВВП України впаде на 10-15%, реальні доходи на 25-30%, а рівень безробіття зросте до 30%. Україна втратить більше чверті робочих місць! На створення одного робочого місця потрібно 4-5 тис. дол.
ЗАХОДИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ УКРАЇНЦІВ ТА
БІЗНЕСУ
1. ПІдтримка пенсіонерів та старших людей 60 плюс, які працюють. Щоб пом'якшити наслідки коронавірусу для економіки і зберегти життя сотень старших людей, я пропоную владі допомогти не лише бідним пенсіонерам (плюс по тисячі), але й всім працюючим, кому за 60 років, адже саме вони формують групу ризику, саме у них багато хронічних захворень, саме їх треба рятувати. Треба відправити їх всіх автоматично на лікарняний до 1 травня. Така соціально-економічна ізоляція старших людей буде не лише гуманною, справедливою, але й економічно доцільною. Колективний імунітет, який є головним ворогом коронавіруса, ми, українська нація, маємо надбати за рахунок молоді.
2. Підтримка з державного бюджету всіх легально працюючих українців, включаючи приватних підприємців на протязі 2 місяців - 5000 гривень на місяць. Причому на ці два місяці соціальні внески та податок на доходи не сплачуються. Такий захід дозволить не лише підтримати працюючих у приватному секторі, але й зберегти робочі місця в Україні.
3. Підтримка людей, які втратили роботу через спрощений режим їх регістрації в Центрі занятості та отримання допомоги з першого дня регістрації.
4. Підтримка родин з дітьми у розмірі 2000 грн. на дитину на місяць на протязі 2-х місяців.

ДЕ ВЗЯТИ ГРОШІ?
Де взяти приблизно 300 млрд грн. на ці заходи? Адже в бюджеті їх немає. Відповідь проста.
- Уряд має випустити цільові антивірусні ОВДП на суму приблизно 100 млрд грн. Аналогічний механізм залучення фінансових ресурсів мають отримати українські міста обласного значення, адже вони відповідають за охорону здоров'я в регіонах. Очевидно, що в умовах кризи лише НБУ їх придбає з дохідністю 10% .
- НБУ має спрямувати частину золотовалютних резервів на критичний імпорт, до якого можна віднести імпортне медичне обладнання, тест-системи тощо. Впевнений що 1 млрд дол. буде достатньо.
- Уряд також може розраховувати на грантові кошти МВФ, який анонсував виділення 50 млрд дол. на боротьбу з коронавірусом. Думаю, що 1,5 млрд з 50 має надійти Україні. Плюс кредитна лінія від МВФ. Перший транш має бути 1,5 - 2 млрд дол.
- Під час кризи, коли вже більше ніж 2 мільйона українців залишились без засобів існування, влада не має права жирувати, тому на два місяця максимальна зарплата всіх міністрів, державних чиновників, депутатів, суддів…, а також працівників всіх підприємств з державною часткою власності має становити не більше ніж 20 тис грн.
Уряду, за рекомендацією G 20, варто розпочати перемовини з власниками державного боргу України про його реструктуризацію.
У разі виконання цих рекомендацій ми зможемо суттєво зменшити шкоду від коронавірусу та неадекватних заходів боротьби з ним. Буде криза, але не буде краху.
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ну... еще надо указать, что эти деньги заберут, как проценты и долги по прошлым кредитам назад...супер выплаты...
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нехилого продюссера бубочка на сезон слуги народа себе надыбал...
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панацея для кащея - в шприце, а смерть кащея-на конце иглы
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Зебилы, просрав всё, обращаются в МВФ, который раньше послал Голобородько. Шедевр !!!
Украина может получить $4 млрд в рамках первого транша МВФ как только выполнит предварительные условия, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2933
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уже 8..и только в стаб. фонд? и вторая часть на 3 года траншами по 1,33 млрд?..а речь то о 10 шла..не за дорого у нас земельку толкнули, значиццо дефолт переносится ненадолго, но и земелька пакетами по 100га полетит со скорость звука мне почему то кажется, что она уже подготовлена и поадресно расписана...одна надежда на киникстуционный суд.....
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Дефолт будет по любому! Мы это Аргентина на пути. Аргентину в итоге додавили что земля свободно продается международным корпорациям. Тоже самое будет и с Украиной, сейчас немного денег дадут а через пару лет снова придавят - хотите кредит так разрешите землю покупать иностранцам, продайте АЭС, продайте водоконалы и так далее. И закончится все огромными долгами и периодическими дефолтами.
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...только вчера об Аргентине "нашей" писал Україна може отримати $ 4 млрд у рамках першого траншу МВФ як тільки виконає попередні умови, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4083..так и будет, главное начать, теперь на крюк нехило подсадили маланцы заграничные, похоже мечта их, пусть через сотни лет, начинает сбывается....землю если продал, то это навсегда,и завоевывать не нужно, а наши черноземы лучшие в мире, и об этом знают все, кроме наших ********* конченых...по ходу они скорее всего, и жить то здесь не собираются раз иначе полный разрыв логики произошел.. ..
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А беня украл больше шести млрд. Может его арестовать и пусть сидит пока не вернет?
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кто это будет делать? украинцам это не нужно, волшебник в голубом вертолете?
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может тетя, а зашквар Ермака и бездействие зебарана это поворот на все 180 градусов Украина может получить $4 млрд в рамках первого транша МВФ как только выполнит предварительные условия, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8476
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Вже Україну почали розпродувати, а це ще навіть не попередня умова. А що ж тоді попередня умова, а що умова.
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Стоимость партий Urals объемом по 80 тыс. тонн в Средиземноморье уменьшилась на 17,3% до $15,25 за баррель, минимального значения с июня 1999 года. Скидка на этот сорт также не изменилась и составила $2,5 за баррель.(С)
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Це наче і добре.Але всі ці кредити потрібно повертати.
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У МВФ самі вигідні умови. Кращих ніхто не пропонує. Окрім того, співпраця з МВФ, це як гарантія надійності для закордонних інвесторів
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Курс гривны на это дело сразу приятно отреагировал.
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***** никаких денег не давайте пока всякие ермаки у власти, что за ерунда?
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Да уж, есть нефтеная игла, а есть игла МВФ. И не ясно с какой иглы слезть проще.
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печально это всё, лучше бы скот испил зеленую чашу до дна
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Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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Уря! Оцэ так пэрэмоха! Знов подачку дадуть, щэ маразм цэй продовжымо!
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