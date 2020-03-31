EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  6143  142
Матеріали за темою:
Все про:Держприкордонслужба (2505) карантин (1680) Великдень (91) українці (1838) заробітчани (286) Дейнеко Сергій (27) COVID-19 (2586) коронавірус (1210)

 200 тисяч українців можуть приїхати з-за кордону додому на Великдень, - голова ДПСУ Дейнеко

З-за кордону на сьогоднішній день повернулися 160 тисяч українців, ще 17 тисяч заявили про бажання повернутися. Але на Великдень повернутися можуть захотіти ще 200 тисяч українців.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ.

"По всіх напрямках, доступних для громадян України, вже повернулися з-за кордону близько 160 000 громадян. За інформацією МЗС України, на даний момент близько 17 000 українців заявили про те, що мають намір повернутися на територію України. Звичайно, це не всі громадяни. Ми очікуємо, що напередодні Великодня може повернутися близько 200 000 наших громадян ", - сказав він.

За його словами, за минулу добу перетнуло кордон 10 000 громадян. "Приміром, у літній час або у сезон відпусток перетинає 250-300 тисяч осіб на добу. Наразі відбулося мінімум пропускних операцій", - наголосив Сергій Дейнеко.

Голова ДПСУ нагадав, що найбільш активним днем, коли на кордоні з Польщею утворилися довгі черги, було 27 березня. "Перетнуло кордон 22 тисячі осіб, коли звичайний показник був 3800 на добу", - сказав він.

Наразі кількість пропускних операцій зменшилася у кілька разів. Якщо у пікові дні прикордонники обслуговували на піших пунктах пропуску 450-500 осіб на годину, то наразі — від 10 до 15 осіб на годину. 

Дейнеко зазначив, що його орган веде облік громадян, які повертаються з-за кордону. Впродовж останніх трьох діб були складені адміністративні протоколи на сімох осіб, які порушили правила самоізоляції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185848
 
   
 Топ коментарі
 
абалдеть... пожалейте Украину...
ибо этот карантин будет вечным...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
а ти хто такой..чтоб виступати в ролі прокурора ..
 показати весь коментар
 
т р у д а р ь Я запитував не тебе.Може ти даш відповідь,на питання вище?
 показати весь коментар
 
т р у д а р ь Майдан не допоміг піднести економіку.Після майдану також потрібно щось робити.Та й на майдані було не так вже і багато людей.Зараз всі до нього приписують себе.
 показати весь коментар
 
т р у д а р ь Ні.В Україні десятки мільйонів людей,а такою кількістю керують Валерійович і інші.Чому ці десятки мільйонів не хочуть скинути з себе окови олігархів і налагодити життя?
 показати весь коментар
 
 
Тут залишились 73% ідійотів безмазгов, які чекають чуда від Зельцмана.
 показати весь коментар
 
 
а чего эти 200 тыс. не считаются с моими правами..
 показати весь коментар
 
 
а зачем тогда ввели карантин и остановили экономику, что бы уж точно - либо от короны, либо от голода?
 показати весь коментар
 
 
Борьба за власть. Зеленский пошел в полную прострацию и власть рвут на себя разные группировки.
 показати весь коментар
 
 
Слухайте, оці 200 тисяч приїдуть не для того щоб по хатах сидіти. Підуть в церкву, обцілують усіх зустрічних, почнуть розговлятися, потім козу водити. І так тиждень до гробків, а потім усі на цвинтар і знову пішло. Оце буде карантин! Що це, перше квітня ще не почалося. невже це правда?
 показати весь коментар
 
 
Це подвійні стандарти від дебільної влади, яка всіх нас саджає на карантин та залишає людей без грошей, а сама завозить тисячі потенційних інфікованих. В цьому карантині вже немає ніякого сенсу.
 показати весь коментар
 
 
А хіба церкви не закриті ?
У нас уже давно.
Служби ідуть онлайн.
Наші отці (українських церков) виставляють на фб.
 показати весь коментар
 
не всі закриті. Служби правлять у дворі церкви. Біля мого дому є церква, МП. То там служби йдуть у дворі. Але йдуть.
 показати весь коментар
 
Кошмар. Я так розумію, що закликати до порядку, питати =чим займається поліція= - марно.

А про заклики до людей взагалі мовчу. Правду кажуть: хто не хоче чути - не почує, хто не хоче бачити - не побачить.
У Вас все помаленьку ?
 показати весь коментар
 
это неправильные пчелы, и они делают неправильный мед
 показати весь коментар
 
Ви їм пофігу. Вони втекли з України, а як припекло тікають звідти, бо економіка і там скорочується.
 показати весь коментар
 
 
Ми тут дуже раді з цього приводу... Ще не всіх інфікованих зелений лепрекон впустив в Україну ?
 показати весь коментар
 
 
ОНИ КАРАНТИН ДО КОНЦА ВРЕМЕН ХОТЯТ???
Эти убогие в своём уме? Их лечить принудительно нужно.
 показати весь коментар
 
 
Интересно, а сколько людей в Италию приедут на пасху погостить?
 показати весь коментар
 
 
Закрыть все церкви. А попов всех мастей - на принудительную самоизоляцию, чтобы не кучковали толпы овец, считающих, что для Всевышнего, создавшего все сущее, (в том числе пауков, пиявок, крыс акул...) имеет значение , что и когда они едят или не едят или как и где ему поклоняются , да и вообще поклоняются или нет. 200 тисяч українців можуть приїхати з-за кордону додому на Великдень, - голова ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 433.
Но с другой стороны - может Господь так от идиотов планету очистить хочет 200 тисяч українців можуть приїхати з-за кордону додому на Великдень, - голова ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 433
 показати весь коментар
 
зелень вообще ....банулась. они не соображают что творят. еще и гордяться этим. на вопрос, что вы сделали для государства? бородаты, рыжий ублюдок из слуг народа сказал: мы людей домой вернули
 показати весь коментар
 
 
только вопрос, куда, зачем и что с ними делать если все продали
 показати весь коментар
 
 
да блин.....БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА.... 200 тисяч українців можуть приїхати з-за кордону додому на Великдень, - голова ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 9840 200 тисяч українців можуть приїхати з-за кордону додому на Великдень, - голова ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 693 эти животные что здурели там.... что не понимают что творят ? ведь твари слышали что карантин и Ч. положение,всё закрыто и не будет никаких гуляний и служб... какого хрена переть сюда..пришибленные на голову. вредители долбанные....(( сидели там годами и месяцами...сидите ещё до конца карантина...
 показати весь коментар
 
 
Границы закрыты, вот на хрена они здесь сейчас нужны, или правительство хочет, чтоб этот карантин длился вечно???
 показати весь коментар
 
200 тисяч українців можуть приїхати з-за кордону додому на Великдень, - голова ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 9897PS/ Шутка, я из Германии в обшарпанною/задрипанную "обсерваторию" на 14дней- ни ногой!
 показати весь коментар
 
Перепрошую, а хіба кордони не перекрито? Якщо карантин, перекрито кордони, то вони мають бути перекриті і для в'їзду, і навіть для громадян країни.. Бо на виїзд же ж закриті, не випускають таких самих громадян.. То чого запускають на в'їзд???
 показати весь коментар
 
Здається влада все робить для того, щоб украхнці тут повбивали один одного.. Не вдалося розпалити громадянську війну, то вони збираються в такий спосіб влаштувати кровопролиття.. Ця влада злочинна!
 показати весь коментар
 
Могут приехать. Это только домыслы чиновника а вы все переполошились.
 показати весь коментар
 
Ещё 200 000 ОЧКОДРАЛОВ хотят пустить!!!! Совсем с ума сошли!!! Не понятно сколько времени и где эти твари шлялись и теперь домой хотят вернуться!!На них придется тратить ресурсы и медикаменты, рисковать другими людьми (врачами)... ОЧКОДРАЛЫ за время своего гастрабайтерства не заплатили ни копейки налогов в бюджет, а теперь им типа надо помогать!!! Встречать таких надо с ПКТ и огнеметом!!!
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору