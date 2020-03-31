 200 тисяч українців можуть приїхати з-за кордону додому на Великдень, - голова ДПСУ Дейнеко

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ.

"По всіх напрямках, доступних для громадян України, вже повернулися з-за кордону близько 160 000 громадян. За інформацією МЗС України, на даний момент близько 17 000 українців заявили про те, що мають намір повернутися на територію України. Звичайно, це не всі громадяни. Ми очікуємо, що напередодні Великодня може повернутися близько 200 000 наших громадян ", - сказав він.

За його словами, за минулу добу перетнуло кордон 10 000 громадян. "Приміром, у літній час або у сезон відпусток перетинає 250-300 тисяч осіб на добу. Наразі відбулося мінімум пропускних операцій", - наголосив Сергій Дейнеко.

Голова ДПСУ нагадав, що найбільш активним днем, коли на кордоні з Польщею утворилися довгі черги, було 27 березня. "Перетнуло кордон 22 тисячі осіб, коли звичайний показник був 3800 на добу", - сказав він.

Наразі кількість пропускних операцій зменшилася у кілька разів. Якщо у пікові дні прикордонники обслуговували на піших пунктах пропуску 450-500 осіб на годину, то наразі — від 10 до 15 осіб на годину.

Дейнеко зазначив, що його орган веде облік громадян, які повертаються з-за кордону. Впродовж останніх трьох діб були складені адміністративні протоколи на сімох осіб, які порушили правила самоізоляції.