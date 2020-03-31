 АМКУ просить аптеки і фармкомпанії уникати необґрунтованого підвищення цін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АМКУ.

Учасникам ринку рекомендовано утриматися від будь-яких дій, які призведуть до зростання цін імпортованого товару і товару вітчизняного виробництва (у частині впливу на ціну імпортної складової у виробництві), в темпах, які випереджають зростання курсу іноземної валюти.

Зазначається, що багаторічний досвід досліджень і розслідувань АМКУ у сфері фармацевтики показує, що зміна курсу валют є одним із основних факторів, що впливають на ціну лікарського засобу на полицях аптек.

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"В умовах пандемії коронавірусу COVID-19, на жаль, зростають ризики вчинення як окремими учасниками фармацевтичних ринків, так і групами учасників дій, які можуть привести до економічно необґрунтованого підвищення цін на лікарські засоби, або штучного створення дефіциту товарів", - зазначають в АМКУ.

Там також закликають учасників ринку мінімізувати ризики негативного впливу зміни курсу валют на ціну лікарських засобів для кінцевого споживача.

Як повідомляється, рекомендації надаються: вітчизняним виробникам і імпортерам (26 суб'єктів); вітчизняним дистриб'юторам (7 суб'єктів); аптечним мережам (20 суб'єктів).