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 Економіка, Здоров'я
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Все про:карантин (1680) підвищення цін (8) Антимонопольний комітет (193) аптека (36) фармринок (29) COVID-19 (2586) коронавірус (1210)

 АМКУ просить аптеки і фармкомпанії уникати необґрунтованого підвищення цін

Антимонопольний комітет України надав учасникам фармацевтичних ринків обов'язкові для розгляду рекомендації щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АМКУ.

Учасникам ринку рекомендовано утриматися від будь-яких дій, які призведуть до зростання цін імпортованого товару і товару вітчизняного виробництва (у частині впливу на ціну імпортної складової у виробництві), в темпах, які випереджають зростання курсу іноземної валюти.

Зазначається, що багаторічний досвід досліджень і розслідувань АМКУ у сфері фармацевтики показує, що зміна курсу валют є одним із основних факторів, що впливають на ціну лікарського засобу на полицях аптек.

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"В умовах пандемії коронавірусу COVID-19, на жаль, зростають ризики вчинення як окремими учасниками фармацевтичних ринків, так і групами учасників дій, які можуть привести до економічно необґрунтованого підвищення цін на лікарські засоби, або штучного створення дефіциту товарів", - зазначають в АМКУ.

Там також закликають учасників ринку мінімізувати ризики негативного впливу зміни курсу валют на ціну лікарських засобів для кінцевого споживача.

Як повідомляється, рекомендації надаються: вітчизняним виробникам і імпортерам (26 суб'єктів); вітчизняним дистриб'юторам (7 суб'єктів); аптечним мережам (20 суб'єктів).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185847
 
 
 Топ коментарі
 
Просит? Мынуточку, мынуточку. А во сколько обходится содержание этих просителей? Может дешевле разогнать к ибеням этих просителей и заменить профессионалами с паперети? Хуже точно не будет.
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Просит аптеки! - 2 самых бессмысленных слова
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С таким подходом Житомирская аптека №5 скоро выкупит контрольный пакет Аррlе АМКУ просит аптеки и фармкомпании избегать необоснованного повышения цен - Цензор.НЕТ 2311
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Вот простое обоснование: Если ничего не покупать - цены нормальные
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спрос рождает предложения - а дефицит взвинчивает цены
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С таким подходом Житомирская аптека №5 скоро выкупит контрольный пакет Аррlе АМКУ просит аптеки и фармкомпании избегать необоснованного повышения цен - Цензор.НЕТ 2311
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Просит? Мынуточку, мынуточку. А во сколько обходится содержание этих просителей? Может дешевле разогнать к ибеням этих просителей и заменить профессионалами с паперети? Хуже точно не будет.
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Просит аптеки! - 2 самых бессмысленных слова
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да не просить надо а расстреливать мародеров. с таким подходом владельцы аптек будут милиардерами после коронавируса))))
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Улянки на них нет, творят, шо хотят, а фершалка с ними хотя бы в доле была
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..АМКУ уже просит?..а если пошлют барыги аптечные АМКУ просит аптеки и фармкомпании избегать необоснованного повышения цен - Цензор.НЕТ 2265 ..сегодня за маску самую дешевую , если поймать удастся, уже подорожник 30-тик дерет..
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Просит?
А на колени встали - нет?
Тогда масочки по 200 грн!
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