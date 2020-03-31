 На Львівщині провели тестування для 57 осіб, які повернулися з-за кордону. На 7 відмовників складено протоколи, - ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОДА.
У повідомленні зазначається: "31 березня протестували на коронавірус ще 57 осіб. Результат усіх - негативний, ще 7 осіб - відмовилися від проведення тесту.
Всіх, хто відмовився від проведення тесту, моніторить сімейний лікар, інформація про них передається в РДА і поліцію, де на них складають відповідні протоколи.
Зазначимо, експрес тести проводитимуть для жителів Львівщини, які повернулися в Україну впродовж двох останніх тижнів, а також тим, хто контактував із хворими на коронавірус.
Безкоштовним тестуванням охоплять також медиків. У планах - тестувати водіїв, продавців та інші категорії, які контактують із людьми і є в зоні ризику.
Зараз на Львівщині 6000 експрес-тестів, які надійшли з Китаю. Ще 20 000 має надійти від ІТ-кластеру в рамках співпраці".