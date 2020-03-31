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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
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 На Львівщині провели тестування для 57 осіб, які повернулися з-за кордону. На 7 відмовників складено протоколи, - ОДА

Перші тестування на коронавірус жителів Львівщини, які повернулися з-за кордону і перебувають у зоні ризику, провели 30 березня в Пустомитівському районі - там працювали мобільні бригади у складі сімейного лікаря та медичної сестри.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОДА.

У повідомленні зазначається: "31 березня протестували на коронавірус ще 57 осіб. Результат усіх - негативний, ще 7 осіб - відмовилися від проведення тесту.

Всіх, хто відмовився від проведення тесту, моніторить сімейний лікар, інформація про них передається в РДА і поліцію, де на них складають відповідні протоколи.

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Зазначимо, експрес тести проводитимуть для жителів Львівщини, які повернулися в Україну впродовж двох останніх тижнів, а також тим, хто контактував із хворими на коронавірус.

Безкоштовним тестуванням охоплять також медиків. У планах - тестувати водіїв, продавців та інші категорії, які контактують із людьми і є в зоні ризику.

Зараз на Львівщині 6000 експрес-тестів, які надійшли з Китаю. Ще 20 000 має надійти від ІТ-кластеру в рамках співпраці".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185846
 
 
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А остальным категориям получается тесты только за деньги, нет денег, умирайте, сделаем тест если что посмертно, браво, тут больше нечего добавить.
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достатньо злити фамілії односельчанам чи сусідам...
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по ходу у них там коронавирус в заднем проходе ищут
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Тю, а нафіга відмовлятися від тесту????
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