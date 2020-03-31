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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
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 У місті Монастириська на Тернопільщині підтверджено 38 випадків коронавірусу, зокрема у мера Старуха

У Андрія Старуха - мера міста Монастириська Тернопільської області з великою кількістю підтверджених випадків COVID-19 - виявили коронавірус.

Про це він повідомив у Facebook, пише Цензор.НЕТ.

При цьому ознак захворювання немає, Старух почувається нормально, однак перебуватиме в самоізоляції. Його дружина і син також почуваються нормально.

Разом із мером тест робив його заступник Андрій Гладиш, але його тест показав негативний результат.

У місті Монастириська на Тернопільщині підтверджено 38 випадків коронавірусу, зокрема у мера Старуха 01

За інформацією глави Монастириської РДА Павла Дроня, станом на 17:00 31 березня в районі інфіковано коронавірусом 68 осіб, із яких 38 жителів м.Монастириська.

У місті Монастириська на Тернопільщині підтверджено 38 випадків коронавірусу, зокрема у мера Старуха 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після інфікування COVID-19 25 медиків у Монастириському районі кілька медсестер написали заяви на звільнення, - заступник голови РДА Дронь

Нагадаємо, станом на 22:00 31 березня в Україні зафіксовано 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, підтверджених при ПЛР-дослідженні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185844
 
 
 Топ коментарі
 
Но вообще жалко парня, лицо приятное, молодой. Выздоравливай, мер.
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Ну и что ? Если подавляющее большинство выздоравливает, то это не более чем сезонный грипп средней тяжести.
Нужно ради этого всю страну раком ставить, метро закрывать, границы между областями перекрывать ?

И где Зеленский ? Лично его кто видел живым в последнее время ?
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фото с арабатской стрелки тернополя... В городе Монастыриска на Тернопольщине подтверждены 38 случаев коронавируса, в том числе у мэра Старуха - Цензор.НЕТ 9020
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В Украине по состоянию на 31 марта зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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Пришло время меру вспомнить сколько денег он не выделил из бюджета на больничку, а шо забыл наверное, бывает
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Багато обласних інфекційних лікарень опинилися у міських бюджетах, а це парафія мерів...))
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Но вообще жалко парня, лицо приятное, молодой. Выздоравливай, мер.
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Ну и что ? Если подавляющее большинство выздоравливает, то это не более чем сезонный грипп средней тяжести.
Нужно ради этого всю страну раком ставить, метро закрывать, границы между областями перекрывать ?

И где Зеленский ? Лично его кто видел живым в последнее время ?
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Відосіки від віслюка периодично з'являються не відомо звідки...)))
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Жэсть. Особенно с учётом современных возможностей синтезировать изображение и даже тембр голоса. Виртуальный гетман, однако.
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А на яких підставах його без симптомів тестували? Єдина причина - тісний контакт з виявленими хворими. Бригада свідків з коронавірусом втілить в життя будь-які ваші контактні фантазії за помірну плату. В городе Монастыриска на Тернопольщине подтверждены 38 случаев коронавируса, в том числе у мэра Старуха - Цензор.НЕТ 4909
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позор, что мы можем только клянчить и попрошайничать!! что долбаное государство ни на что не способно!
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Ну, население решило что хуже чем при Порошенко - быть не может. Население должно убедиться в том что хуже может быть, да ещё как.
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То бабка с Италии привезла, которая рыдала чтоб хату не спалили.
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