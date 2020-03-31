 У місті Монастириська на Тернопільщині підтверджено 38 випадків коронавірусу, зокрема у мера Старуха

Про це він повідомив у Facebook, пише Цензор.НЕТ.
При цьому ознак захворювання немає, Старух почувається нормально, однак перебуватиме в самоізоляції. Його дружина і син також почуваються нормально.
Разом із мером тест робив його заступник Андрій Гладиш, але його тест показав негативний результат.
За інформацією глави Монастириської РДА Павла Дроня, станом на 17:00 31 березня в районі інфіковано коронавірусом 68 осіб, із яких 38 жителів м.Монастириська.
Нагадаємо, станом на 22:00 31 березня в Україні зафіксовано 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, підтверджених при ПЛР-дослідженні.
Нужно ради этого всю страну раком ставить, метро закрывать, границы между областями перекрывать ?
И где Зеленский ? Лично его кто видел живым в последнее время ?