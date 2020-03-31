 Друге читання "антиКоломойського закону" про банки можуть розглянути наприкінці наступного тижня, - глава профільного комітету ВР Гетманцев

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі радіо "НВ".

"До вечора понеділка у нас є термін для подачі поправок, пропозицій, і після цього буде сформована таблиця. Нам обіцяють велику кількість поправок, безумовно. Це може бути друга "земля"... Відповідно, це може відбутися наприкінці наступного тижня", - сказав він.

Він додав, що для цього доведеться скликати позачергове засідання парламенту.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня проголосувала в першому читанні законопроєкт 2571-д, прийняття якого є однією з двох умов укладення нової угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Другою умовою було ухвалення закону про ринок землі, який парламентарії прийняли в цілому цього ж дня.