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Все про:банки (375) ВР (7406) Коломойський (822) Гетманцев (50)

 Друге читання "антиКоломойського закону" про банки можуть розглянути наприкінці наступного тижня, - глава профільного комітету ВР Гетманцев

Верховна Рада може розглянути законопроєкт про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності в другому читанні наприкінці наступного тижня,

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі радіо "НВ".

"До вечора понеділка у нас є термін для подачі поправок, пропозицій, і після цього буде сформована таблиця. Нам обіцяють велику кількість поправок, безумовно. Це може бути друга "земля"... Відповідно, це може відбутися наприкінці наступного тижня", - сказав він.

Він додав, що для цього доведеться скликати позачергове засідання парламенту.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня проголосувала в першому читанні законопроєкт 2571-д, прийняття якого є однією з двох умов укладення нової угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Другою умовою було ухвалення закону про ринок землі, який парламентарії прийняли в цілому цього ж дня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185842
 
 
 Топ коментарі
 
Главное, никого у нас не смущает, захотели закон против олигарха, написали, захотели кума в прокуроры, тоже поменяли законы, феодализм продолжается
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А друге читання може все змінити!
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Ну це ж не так горіло як земля. Уроди.
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торопятся бене компенсацию выплатить? Он же говорил, что ему банк теперь нахрен не нужен, он на компенсацию претендует
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Та почитал, как всегда мутно и с возможностью плавать по законам, позже внимательней разберусь
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так отож. Единственное, что там четко - это то, что НБУ (и кто им руководит и руководил)т может делать что угодно и не отвечать за свои действия.
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именно после него и можно будет делать выводы и прогнозы
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Зеленський як тренувався на піоніно - йому відтяпнуло достоїнство - Лєнка тепер за кожним кутком з чужими чоловіками треться - а какая разніца? Так що Зеленському втрачати нічого - можна совати передок хоч у дверний проєм, чи під електросокиру - трачати вже нічого.
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ждите партию "земля и воля"...чем беня хуже герцена?
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Подсудимый Путин,ответьте,что с РАБссией?
Она утонула.
Где?
В дерьме...
а подлодка Курск?
в воде...
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Перше голосування було з порушеннями, це факт. Конституційний суд може визнати його не дійсним.
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Главное, никого у нас не смущает, захотели закон против олигарха, написали, захотели кума в прокуроры, тоже поменяли законы, феодализм продолжается
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Арбитражный Суд в Стокгольме обул РАБссию и ГрязьПром еще на полтора ярдав баксов Второе чтение "антиКоломойского закона" о банках могут рассмотреть в конце следующей недели, - глава профильного комитета ВР Гетманцев - Цензор.НЕТ 6160ОПГ Путлера обязано выплатить Польше эту сумму. Второе чтение "антиКоломойского закона" о банках могут рассмотреть в конце следующей недели, - глава профильного комитета ВР Гетманцев - Цензор.НЕТ 6160Многоходовочка продолжается...
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Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил : президент Венесуэлы Николас Мадуро должен быть пойман и доставлен в США.Не везет подельнику кремлевского Хмыря.Наркоту шьют Мадуре Второе чтение "антиКоломойского закона" о банках могут рассмотреть в конце следующей недели, - глава профильного комитета ВР Гетманцев - Цензор.НЕТ 6618А ниточка кокаиновая тянется в Кремль
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Посольство США привітало ухвалення законодавства про ринок землі https://ukrainian.voanews.com/a/rynok-zemli-posolstvo-ameryky/5353567.html
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Шутка из Ютьюба.
Билл Гейтс и еще 100 американских миллиардеров записываются в очередь на покупку украинской земли.Зеля и Ермак в шоке от наплыва инвесторов... Второе чтение "антиКоломойского закона" о банках могут рассмотреть в конце следующей недели, - глава профильного комитета ВР Гетманцев - Цензор.НЕТ 6481
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Бардак от оппозиции продолжается .В демократию играются короли ....голые.До осени далеко можно над Украиной поизмываться.Радетели.
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Я как-то не понимаю , как один человек , пусть он и наворовал много денег , может кошмарить всю страну !
Это можно объяснить лишь тем , что в стране все судьи и полицейские продажны , а закон не работает нихрена , просто фикция .
Тут дело не в Зеленском , он всего лишь функция .
Дело в самой системе власти . Она негодная .
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