 В Україні 645 випадків COVID-19, за добу виявили 97 нових хворих, - МОЗ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
"За даними ЦГЗ, всього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 10 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - сказано в повідомленні.
Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер.
Украинцам с подтвержденным коронавирусом разрешили в неотложных случаях выходить в аптеки и магазины.
Один від коронавірусу 100 %.
Інший напевно теж.
Сегодня в Витебске умер первый в Беларуси пациент, заразившийся коронавирусом. На условиях анонимности врач рассказала нам, что в городе под пациентов с пневмонией перепрофилировали четыре больницы, что заразившихся как минимум вдвое больше, чем говорят в Минздраве, и как врачам не дают ставить диагноз "пневмония" у умерших, "чтобы не испортить статистику":https://www.currenttime.tv/a/belarus-covid-viciebsk/30519854.html?fbclid=IwAR2hcQG4IfCI2lf_8_velfAdSJJEvc-M66xOcOnxVkKJLM7toNvQJ4nsKnw
Даже после излечения от коронавируса люди могут страдать от удушья во время быстрой ходьбы. К такому выводу пришли врачи в Гонконге.
Как пишет South China Morning Post, из десяти выписанных пациентов двое или трое не могли быстро ходить, как до болезни. Они начинали задыхаться, у некоторых функция легких была ослаблена на 20-30%.
Скорее бы это пережить.
Вы думаете, хорошковский не заботился о своём здоровье до того? Но это его не спасло от зараже6ия.
https://youtu.be/MfcaBREl6r8
Это конец.