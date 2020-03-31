EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
 Здоров'я
  16806  160
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1680) Мінздоров'я (1366) COVID-19 (2586) коронавірус (1210)

 В Україні 645 випадків COVID-19, за добу виявили 97 нових хворих, - МОЗ

Станом на 22:00 31 березня в Україні зафіксовано 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, підтверджених при ПЛР-дослідження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"За даними ЦГЗ, всього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 10 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - сказано в повідомленні.

В Україні 645 випадків COVID-19, за добу виявили 97 нових хворих, - МОЗ 01

Читайте також: За добу 30 березня в Італії від СОVID-19 померло 837 осіб, загальна кількість інфікованих перевищила 105 тисяч

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185841
 
 
 Топ коментарі
 
Як казав один лікар - поки тестування нема - значить ви здоровий. А якщо здоровий - значить можете жити, поки не вмрете. А як зробите теста - то вже зразу хворий і присмерті.
 показати весь коментар
 
Да особенно 40к людей почувствовали этот развод, правда уже на том свете=(
 показати весь коментар
 
Тисячі якщо не десятки тисяч людей вже заражені багато хто навіть перехворів декому не повезло і той помер - але в зв'язку з повною відсутністю тестів це був не коронавірус. А зараз є вже тести але "джина випустили з глечика" і нас чекають на превеликий жаль дуже важкі часи.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Минздрав разрешил работу рынков на карантине
В Україні 645 випадків COVID-19, за добу виявили 97 нових хворих, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8011Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер.
 показати весь коментар
 
Как же надоело с вами спорить, зеленоклоуны. Как хотите так и живите.
 показати весь коментар
 
 
надоело, зенарид не исправить. Надо 40 лет, пока прожили только 29.
 показати весь коментар
 
Інфікованих буде набагато більше.Найголовніше,щоб багато смертей не було
 показати весь коментар
 
 
Кабмин разрешил украинцам с коронавирусом выходить в аптеки, магазины и медучреждения (обновлено)
В Україні 645 випадків COVID-19, за добу виявили 97 нових хворих, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4072Украинцам с подтвержденным коронавирусом разрешили в неотложных случаях выходить в аптеки и магазины.
 показати весь коментар
 
повертали- щоб не було резонансу,що нам не потрiбни украiннцi..не закривали- не мае закладiв i сicтеми..
 показати весь коментар
 
Похоже, распространение коронавируса, с учетом невыявленных случаев (а это разочков в 9...10 больше), как и большинство природных явлений, подчиняется экспоненциальной зависимости. Весёлая будет экспонента.
 показати весь коментар
 
трупы были и раньше... только статистику не обнародовали..в мире каждый год болеет в тяжелой форме от 3до 5млн.умирает 300-600тыс. Человек....делайте выводы..
 показати весь коментар
 
 
в Испании и Италии очень много пенсионеров. Представьте себе, бабушка\дедушка, еле дыхают, на 3 эт. не могут подняться.. и тут тяжелое воспаление легких... сил нет бороться...к сожалению...
 показати весь коментар
 
 
Там не тільки пенсіонери мруть, а й цілком здорові молоді люди.
 показати весь коментар
 
наверно наркоши, алкаши и курильщики, и сидельцы за компами.
 показати весь коментар
 
В нас померло два лікаря.
Один від коронавірусу 100 %.
Інший напевно теж.
 показати весь коментар
 
Китай з листопада 2002 року замовчував епідемію sars.cov.1. ПЛР тоді було дороге, експрес тестів не було. Півроку люди тихо вмирали від пневмоній різної етіології. Без галасу, без он-лайн лічильників трупаків. Лише в 2003 канадці помітили щось не ладне.
 показати весь коментар
 
 
Чому не пишуть скількох госпіталізували і в якому стані?
 показати весь коментар
 
смотрю в Беларуси 152 заражения мало подозрительно наверно Лука сумел остановить силой мысли когда Швеция уже 4435 заражений и только за сегодня +400 зараженных и всего 34 умерло страны почти одинаковые по населению 10 млн +- и оба страны забили на вирус и игнорируют его и не применяли карантин
 показати весь коментар
 
 
в Мордоре тоже пошло неплохо 2,337 +501 тоько за сегодня
 показати весь коментар
 
неделю назад о России - ноль информации по вирусу . как только появилась - сразу и у нас начали расти цифры. странно..
 показати весь коментар
 
Лука игнорирует вирус. Это очень хреново закончится. Ставить такие эксперименты над людьми , тем более когда есть пример штатов актуальный, где Трампа делал то же самое -просто безответственно
 показати весь коментар
 
 
"Мы очень любим переписывать истории болезни, и мы вынуждены это делать. Мы хорошо знаем, как исчезают данные анализа пациентов. У нас никогда не будет реальных данных".
Сегодня в Витебске умер первый в Беларуси пациент, заразившийся коронавирусом. На условиях анонимности врач рассказала нам, что в городе под пациентов с пневмонией перепрофилировали четыре больницы, что заразившихся как минимум вдвое больше, чем говорят в Минздраве, и как врачам не дают ставить диагноз "пневмония" у умерших, "чтобы не испортить статистику":https://www.currenttime.tv/a/belarus-covid-viciebsk/30519854.html?fbclid=IwAR2hcQG4IfCI2lf_8_velfAdSJJEvc-M66xOcOnxVkKJLM7toNvQJ4nsKnw
 показати весь коментар
 
Как я поняла, в случае более-менее ранней диагностики, шансы на выздоровление хорошие, но если человек в тяжелом состоянии, то вытянуть его из этого уже практически невозможно. Даже молодого.
 показати весь коментар
 
 
Коли вже є розлитий фіброз легень, мало що поможе.
 показати весь коментар
 
все бесследно не проходит уже не те легкие будут после выздоровления может наблюдаться уменьшение функции легких на 20-30%.
Даже после излечения от коронавируса люди могут страдать от удушья во время быстрой ходьбы. К такому выводу пришли врачи в Гонконге.
Как пишет South China Morning Post, из десяти выписанных пациентов двое или трое не могли быстро ходить, как до болезни. Они начинали задыхаться, у некоторых функция легких была ослаблена на 20-30%.
 показати весь коментар
 
 
Да, я уже неоднократно писал об этом. Выздоровевшие после вызванной коронавирусом тяжёлой пневмонии будут жалеть, что не умерли.
 показати весь коментар
 
постепенно поправятся, я думаю после обычного гриппа, операции любой тоже человек медленно восстанавливается, слабость, кашель, последствия.
 показати весь коментар
 
Выводы - думай о себе сам. Здоровье - это профилактика, санаторий (не Египет!), прививки.
Скорее бы это пережить.
 показати весь коментар
 
 
Кроме этого #залишайсявдома.

Вы думаете, хорошковский не заботился о своём здоровье до того? Но это его не спасло от зараже6ия.
 показати весь коментар
 
Какие прививки, КДС? Какой сейчас Египет?
 показати весь коментар
 
Мой папа 5 лет живет с одним легким. Онко. 5 лет - это очень много для такого диагноза.Если бы не иммунитет и лечащий врач - сами знаете..
 показати весь коментар
 
Я вообще-то за прививки спросил. И за Египет.
 показати весь коментар
 
о чем говорила и предупреждала Супрун - профилактика и закаливание, так ее проклинали и поливали грязью всякие Мосейчуки, тимошенки, Рабиновичи , Шкрумихи и Тодуровы.
 показати весь коментар
 
При Петі навіть корови краще доїлись. )
 показати весь коментар
 
 
да і клоуни були де повинні - у цирку 95
 показати весь коментар
 
 
А тепер Петя там, де повинен бути - ніде. )
 показати весь коментар
 
 
"Однако нынешний кризис показал, что мир (особенно Европа) спокойно могут обходиться вообще без закупок российской нефти: конкуренты всегда готовы компенсировать выпадающие объёмы. Больше нет никаких препятствий для ввода санкций, подобных иранским. Перекрыть кран из России можно без ущерба для рынка."------------------------Коронавірус має запах нафти,або атвєтка путіна .
 показати весь коментар
 
 
До чего же тупой нарид населяет Землю, ни одна душа не написала что этот вирусный мор - следствие глобального запердения атмосферы углекислым газом.
 показати весь коментар
 
 
Эпидемию не удалось купировать в самом начале.
Это конец.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору