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 Суд Кривого Рогу оштрафував на 17 тис. грн продавщицю за роботу без маски

У продавщиці магазину "Ювілейний" у Покровському районі Кривого Рогу була маска, але вона її не одягла.

Жовтневий районний суд Кривого Рогу Дніпропетровської області 25 березня розглянув протокол у справі про адміністративне правопорушення за порушення правил карантину (стаття 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення), складений проти продавщиці магазину, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Повідомляється, що 21 березня продавець магазину "Ювілейний" у Покровському районі міста, торгувала без захисної маски, хоча вона у жінки була.

В судовому засіданні обвинувачена визнала провину і покаялася.

"З огляду на особистість правопорушника та характер вчиненого правопорушення, суд призначив жінці покарання у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних доходів громадян, що становить 17 000 гривень. Постанова суду не набрала законної сили і може бути оскаржена в Дніпровському апеляційному суді впродовж десяти днів із дня її винесення", - сказано в повідомленні.

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У повідомленні нагадують, що з 12 березня по 24 квітня 2020 року в Україні запроваджено карантин через спалах коронавірусу у світі.

17 березня набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", згідно з яким КпАП доповнено статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185832
 
 
 Топ коментарі
 
це ж криворіжжя - родіна клоуна... а не дай Бог заразила б маму рімму
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З новинами сьогодення, ми з вами упустили річницю президентських виборів в Україні. Володимире Олександровичу, ми вчора всі бачили ваш наляканий фейс та чули тремтячий голос. "МВФ.. Шановні колеги, будь ласка..". Страшно? Життя - не серіал? А ми Вам це говорили. Воно було того варте? Думаю, сьогоднішній день Ви не святкуєте. Бо сьогодні Ви - уже Зеленський, а не Голобородько.На сторінці Вашої дружини, коли пости та коментарі були ще відриті, були мої слова: "Вашу родину проклянуть. На вашому прізвищі буде більше ненависті, ніж на прізвищі "Янукович". І проклянуть вас ваші ж виборці. Гарантую". Звісно, там почало летіти пір'я з курей, які прибігли на ці слова, але зараз ми бачимо, що так приблизно і трапляється. Я не Ванга, але я розумію психологію люмпена, який і привів вас, чортів, до влади, Володимире Олександровичу. Ви їм пообіцяли ситого життя, але не дали його. Ви описувати Утопію, а пишете Руїну. Вони вас і зжеруть заживо.Розумієте, люди примітивні та підлі не здатні мислити вищими категоріями, ніж суто біологічні функції. А тупі постсовки, яких оце "пост" ментально і не торкнулося, ще й чекають на Месію, який прийде - і зробить їм добре жити, прибере у квартирі, дасть грошей просто так, "розкуркулить" багатих, роздасть бідним... Ви, Володимире Олександровичу, підняли всі найбільш ниці бажання, думки й емоції та культивували їх, ставши хорошим для всіх. Так от, я Вам скажу так: якби Ви після перемоги померли - Вас канонізували б, прикладали до гемороїв і плакали б рабськими слізьми, як за сталіним плачуть народжені в 00-х тупі сцикухи. А, так, Володимире Олександровичу, тобі, доведеться стати фіговим. Для всіх. Ти нікому не вгодиш. Ти вчора заради ілюзії безпеки держави плюнув у "кофє" Коломойському. І, думаю, тепер кожен телефонний дзвінок викликає у тебе передінфарктний стан. Вчора від тебе відвернулося багато твоїх виборців у тому числі. А, ще, довелося консолідуватися з ненависним ЄС. "Я Ваш вирок", - пам'ятаєте, Вова, свої слова Порошенку? Де Ваша сміливість зараз? Де оце от "Рейган"? Де Наполеон? Чихуахуа. Не більше, Вова. Ти виявився всєм должен. І, водночас, нікому не потрібен.Ти зараз, Вова, міг би сидіти зі сім'єю в котеджі, перечікувати карантин. А ти сидиш сам. Наляканий. Розчарований. Зрадник. Зрадник для нас, тих, хто не голосував за тебе, і зрадник для тих із "зелених", до кого вже дійшло. Через рік тобі клястиме найтупіший із твоєї отари. Вечєрній квартал уже не зажигає, Вова. Твій Вєчєрній квартал - це шпагат між путіним, Європою, олігархами та громадянами. В результаті, ти нікуди не встигаєш, і лиш штани порвав. Твій "зажигаєт" - це провал в економічній сфері, економічна та соціальна криза, перетасовування міністрів.Ти політичний труп. Ти ним став, не побувши політиком. Але тепер ти й не будеш шоуменом.Вітаю тебе з роком, Вова. Ти тоді переміг, а в перспективі програв. Ви зробили це разом. Тепер вони зроблять тебе. А порохоботи будуть дивитися.
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судьи,наверное,спят в противогазах...
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це ж криворіжжя - родіна клоуна... а не дай Бог заразила б маму рімму
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Продавець має подати апеляцію та виграє її бо постанова уряду про карантин не відповідає Конституції України, обмежує права громадян України а це може робити тільки закон про запровадження Воєнного або Надзвичайного стану! Тому постанова уряду України є нікчемною з правової точки зору і не підлягає виконанню населенням!
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Мер Кривого Рогу Вілкул допоможе продавцю визнати постанову уряду про карантин неконституційною і тим посадити в калюжу Зеленського з його депутанською більшістю і урядом!
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маразм, все рівно. якась там маска. продавчиня - носій чи з явними ознаками захворювання? Якщо вона кого і наражала на небезпеку, то саму себе. і це її тьорки з Дарвіном.
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ААА, так это эта тварына завезле 200к потенциально больных соотечественников в Украину? На кол её #ящитаю!
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Memорандум Хейту



З новинами сьогодення, ми з вами упустили річницю президентських виборів в Україні. Володимире Олександровичу, ми вчора всі бачили ваш наляканий фейс та чули тремтячий голос. "МВФ.. Шановні колеги, будь ласка..". Страшно? Життя - не серіал? А ми Вам це говорили. Воно було того варте? Думаю, сьогоднішній день Ви не святкуєте. Бо сьогодні Ви - уже Зеленський, а не Голобородько.На сторінці Вашої дружини, коли пости та коментарі були ще відриті, були мої слова: "Вашу родину проклянуть. На вашому прізвищі буде більше ненависті, ніж на прізвищі "Янукович". І проклянуть вас ваші ж виборці. Гарантую". Звісно, там почало летіти пір'я з курей, які прибігли на ці слова, але зараз ми бачимо, що так приблизно і трапляється. Я не Ванга, але я розумію психологію люмпена, який і привів вас, чортів, до влади, Володимире Олександровичу. Ви їм пообіцяли ситого життя, але не дали його. Ви описувати Утопію, а пишете Руїну. Вони вас і зжеруть заживо.Розумієте, люди примітивні та підлі не здатні мислити вищими категоріями, ніж суто біологічні функції. А тупі постсовки, яких оце "пост" ментально і не торкнулося, ще й чекають на Месію, який прийде - і зробить їм добре жити, прибере у квартирі, дасть грошей просто так, "розкуркулить" багатих, роздасть бідним... Ви, Володимире Олександровичу, підняли всі найбільш ниці бажання, думки й емоції та культивували їх, ставши хорошим для всіх. Так от, я Вам скажу так: якби Ви після перемоги померли - Вас канонізували б, прикладали до гемороїв і плакали б рабськими слізьми, як за сталіним плачуть народжені в 00-х тупі сцикухи. А, так, Володимире Олександровичу, тобі, доведеться стати фіговим. Для всіх. Ти нікому не вгодиш. Ти вчора заради ілюзії безпеки держави плюнув у "кофє" Коломойському. І, думаю, тепер кожен телефонний дзвінок викликає у тебе передінфарктний стан. Вчора від тебе відвернулося багато твоїх виборців у тому числі. А, ще, довелося консолідуватися з ненависним ЄС. "Я Ваш вирок", - пам'ятаєте, Вова, свої слова Порошенку? Де Ваша сміливість зараз? Де оце от "Рейган"? Де Наполеон? Чихуахуа. Не більше, Вова. Ти виявився всєм должен. І, водночас, нікому не потрібен.Ти зараз, Вова, міг би сидіти зі сім'єю в котеджі, перечікувати карантин. А ти сидиш сам. Наляканий. Розчарований. Зрадник. Зрадник для нас, тих, хто не голосував за тебе, і зрадник для тих із "зелених", до кого вже дійшло. Через рік тобі клястиме найтупіший із твоєї отари. Вечєрній квартал уже не зажигає, Вова. Твій Вєчєрній квартал - це шпагат між путіним, Європою, олігархами та громадянами. В результаті, ти нікуди не встигаєш, і лиш штани порвав. Твій "зажигаєт" - це провал в економічній сфері, економічна та соціальна криза, перетасовування міністрів.Ти політичний труп. Ти ним став, не побувши політиком. Але тепер ти й не будеш шоуменом.Вітаю тебе з роком, Вова. Ти тоді переміг, а в перспективі програв. Ви зробили це разом. Тепер вони зроблять тебе. А порохоботи будуть дивитися.
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вава, а я тебе ж попереджала.... І Так, Я, особисто! . Здохнеш, як тіпо палітік. Так само, як і хрипатий виконавець сцинаріїв тамбовського фсбєшніка . Ну от куди ти полізло, дебільня криворижзька?!
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При ее зарплате единственное правильное решение обсчет и обвес...иначе нет смысла работать
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може проінформуєте в цифрах про рівень її зарплатні й про доведені факти нечесного зваження з її боку?
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обвес и обсчет это предложение))) и я глубоко сомневаюсь, что ее зарплата выше 8000грн
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фашистская тюрьма.
Депутаты без масок многие ходят.
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ВОЗ сделал официальное заявление, что нет доказательств тому, что массовое ношение масок предотвращает распространение короновируса!
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в суде крывого рога будешь свидетелем!
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а в Украине есть "суд" или только название?
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в Украине есть совки. как они есть везьде, так как сей инкубатор имеет сильную антивируску к нормальной логике.
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лучше бы запретили наличку и разрешили бы оплату только (безконтактно) wifi картами или qr кодами различных электронных систем платежей
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так взятку безналом не возьмешь (повяжут) - эх,не бывать безналу в Украине!
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а толку? ти ж пальчиком теж по приборчику водиш. і не в усіх бабок і дєдок є карточки і тяма їх користати.
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Представь, по жизни ни разу не заводил карточку. Обхожусь.
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Тю, та так можна облави в будь-якому київському супермаркеті робити і план по штрафам перевиконувати - по кілька штук за один контрольний обхід робити... Суд Кривого Рога оштрафовал на 17 тыс. грн продавщицу за работу без маски - Цензор.НЕТ 1633
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Рехворма не відбулась . Все як і раніше , при міліції . Тіж самі плани і отчётності , тільки скоріші строки " розслідування " і вимоги подання до суду .
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жестоко..., дети ее наверное пойдут скоро искать что поесть в мусорных бачках...

вчера выступающие в ВР почти все снимали маски...., включая Зелю...
будут штрафовать...?
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Вот парень сказал "е....я Украина". Скажите, а вот это что? Что, навсегда заставить людей ходить в намордниках? Это мы свободная страна? Это тут поют "Ще не вмерла.....ні слава, ні ВОЛЯ"?
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Блін! Ну шо ж це робицця?!!! Суд Кривого Рога оштрафовал на 17 тыс. грн продавщицу за работу без маски - Цензор.НЕТ 1857 Мабудь та продавченя саму маму рімму на 50 грамів обвісила! Щаз прийде єрмак і повісить її на хрещатику на каштані! Мені колись скрєпа х.зна чого погрожувала Суд Кривого Рога оштрафовал на 17 тыс. грн продавщицу за работу без маски - Цензор.НЕТ 1496!
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А Нефёдову грозит штраф " За служебную халатность" в целых 850 гривен !!!
Как говорил Антибиотик … ?
- Лучше воровать вагонами, никто не заметит .
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Который эти самые маски несмотря на предупреждение снбо помогал вывозить из страны в начале пандемии
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бідну жінку на 3 зарплатні штрафонули... а "слабо" покарати голову сільради на Херсонщині, яка в пандемію відключила воду в селі, магазинах, аптеці...
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Маски ни от чего не защищают! Это официальная позиция медицинской науки! Это позиция ВОЗ! Тупое слуганародное быдло решило всех и навсегда в намордники и на цепь?
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нашли крайнюю... как всегда стрелочник виноват.
А то, что в аптеках нет масок и вообще в Украине нет масок для всех и за это виновата исполнительная власть во главе с премьером и президентом, то это ерунда... их не оштрафуют и не накажут.
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Зелю тоже надо оштрафовать, он без маски показывался
Хотя до одного места эта маска
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Ничего страшного. Теперь пешкодралы смогут почуствовать себя в шкуре водилы, которого разводят посреди дороги "на пьянку"
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После каких то несчастных 3 по 100 с кумом, разве ж это пьянка. Трезвых ж не разводят.
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Дебилоиды .... а маску собственно где купить ? Или одеть на голову баклажку со старого миргорода ?
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Дебілоїд, тобі ж написали, що маска у неї була.
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Тільки так і не інакше , всяким горе коментаторам що пробують захищати цю вівцю напевно хочеться щоб така продавщиця кашлянула їм в лице .В Україні взагалі прийнято лишень на владу нарікати, а до себе ніяких вимог не ставити.
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маразм говорят маски не носить а тут надо так можно т ручки двери заразиться..денег маршрутки..это сбивание денег ей теперь год платить
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