 ДБР відкрило провадження проти глави Держмитслужби Нефьодова, - джерело

Про це Цензор.НЕТ стало відомо з власних джерел.
Провадження відкрили за фактом невжиття заходів до обмеження вивезення засобів протиепідемічного захисту за кордон.
Провадження ведуть слідчі центрального апарату ДБР.
Кримінальне провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК (службова недбалість). Мінімальне покарання за цією статтею - штраф 850 грн, максимальне - позбавлення волі на строк до 5 років.
Нагадаємо, Цензор.НЕТ писав про експорт українських респіраторів виробництва фірми "БУК" 20 березня. Тоді іспанський телеканал показав розвантаження українських респіраторів.
На митниці повідомили, що експорт відбувся 2 і 6 березня, коли з України ще не заборонили вивозити респіратори і маски. 24 березня стало відомо, що прокуратура Києва почала досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального злочину працівниками Київської митниці при оформленні експорту медичних масок з України в Іспанію.
30 березня в МВС заявили, що респіратори були вивезені з України в Іспанію за заниженою в сотні разів ціною. Збиток державі міг становити 15 млн гривень, повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Блін, як ви придурки вже дістали своїми дебільними порівняннями...
Дороги не видно ни там и ни тут.
- Куда ты ведешь нас? Не видно ни зги!
- Идите за мной, не ***** мозги!
- Давайте Вовану выколем глаз!
- Не надо, ребяты, я выведу вас!,
Не Лох, ты куда побежал?
Вчера говорил, что дорогу ты знал!
Сегодня же выпил водяры ведро
И громко кричишь, что привал далеко!
ЗЕБубка напрягся и выпятил грудь:
- Я вас ******, не найти вам тот путь,
Я вас ****** и теперь вам ******! -
И, дико смеясь, показал им конец.
Серед інших найбільших імпортерів українських масок - Китай (80 тонн на 3,6 млн доларів), спеціальний адміністративний район Гонконг (35 тонн на 1,3 млн доларів), Польща (26 тонн на 486 тисяч доларів), Росія (19 тонн на 62,2 тисячі) та Естонія (15 тонн на 131 тисячу доларів).
Квартал-95 работает...
Ну, шо танцор порно-диско, довы%бывался? Реформ тебе от пороха не хватало? Полномочий?
Палучи теперь, дырявый, срок вместо зэ !!!! )))
Ну, шо танцор порно-диско, довы%бывался? Реформ тебе от пороха не хватало? Полномочий?
Палучи теперь, дровосек дырявый, срок вместо зэ !!!! )))