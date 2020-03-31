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Все про:Іспанія (293) кримінальна справа (389) недбалість (31) експорт (190) Нефьодов (168) ДБР (970) Державна митна служба (23)

 ДБР відкрило провадження проти глави Держмитслужби Нефьодова, - джерело

Державне бюро розслідувань почало проти голови Державної митної служби Максима Нефьодова кримінальне провадження за статтею "Службова недбалість".

Про це Цензор.НЕТ стало відомо з власних джерел.

Провадження відкрили за фактом невжиття заходів до обмеження вивезення засобів протиепідемічного захисту за кордон.

Провадження ведуть слідчі центрального апарату ДБР.

Читайте також: Експорт масок в Іспанію: вартість товару була занижена в сотні разів, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кримінальне провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК (службова недбалість). Мінімальне покарання за цією статтею - штраф 850 грн, максимальне - позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, Цензор.НЕТ писав про експорт українських респіраторів виробництва фірми "БУК" 20 березня. Тоді іспанський телеканал показав розвантаження українських респіраторів.

На митниці повідомили, що експорт відбувся 2 і 6 березня, коли з України ще не заборонили вивозити респіратори і маски. 24 березня стало відомо, що прокуратура Києва почала досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального злочину працівниками Київської митниці при оформленні експорту медичних масок з України в Іспанію.

30 березня в МВС заявили, що респіратори були вивезені з України в Іспанію за заниженою в сотні разів ціною. Збиток державі міг становити 15 млн гривень, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185831
 
   
 Топ коментарі
 
и где он возьмёт эти 850 гривен, а изверги ?
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ГБР открыло производство против главы Гостаможслужбы Нефьодова, - источник - Цензор.НЕТ 45 скоро 2-е правительство Зели пересажает первое, а потом назначенное 3-е посадит 2-е...

Квартал-95 работает...
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По лесу зебобики идут и идут,
Дороги не видно ни там и ни тут.
- Куда ты ведешь нас? Не видно ни зги!
- Идите за мной, не ебите мозги!
- Давайте Вовану выколем глаз!
- Не надо, ребяты, я выведу вас!,
Не Лох, ты куда побежал?

Вчера говорил, что дорогу ты знал!
Сегодня же выпил водяры ведро
И громко кричишь, что привал далеко!
ЗЕБубка напрягся и выпятил грудь:
- Я вас наебал, не найти вам тот путь,
Я вас наебал и теперь вам пиздец! -
И, дико смеясь, показал им конец.
ГБР открыло производство против главы Гостаможслужбы Нефьодова, - источник - Цензор.НЕТ 9452
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и где он возьмёт эти 850 гривен, а изверги ?
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он китайцам её уже втюхал … бабло победило разум.
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Нефьодов не мав законних підстав обмежувати експорт будь якої продукції з України! Мало того влада і сьогодні не має жодних правових підстав для обмеження експорту продукції українського виробництва, бо карантин це не форс-мажор, це не Воєнний стан і не Надзвичайний стан і тому влада не може порушувати права підприємців на вільний експорт своєї продукції за кордон!
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я точно не помню, но кто то приводил уже ссылку на закон, который именно запрещает экспорт медицинского профильного материала за границу во время эпидемии . Другое дело что власть должна была выкупить у частного производителя эти маски , вот тут я бы согласился .
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Насправді епідемії немає, бо немає Надзвичайного стану і немає великої кількості хворих. У нас хворих на коронавірус лише 540 на 42 млн населення, тоді як туберкульозних хворих більше 21 тис. і влада стан епідемії туберкульозу не проголошує! Тобто ані де-факто ані де-юре в Україні епідемії коронавірусу або якоїсь іншої хвороби немає і тому обмежень ніяких бути не може навіть зараз!
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я согласен что не всё так однозначно, но тем не менее не одни мы в ужасе, а весь мир практически. И лучше в таком случае перестраховаться , что бы не быть потом испанцами .
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Ідіоте, проблема не в кількості, а в динаміці росту. 21 тисяча туберкульозників за скільки десятиліть? А виявлених на короновірус за скільки днів? Мало того, виявлених то десята, якщо не сота частина від реального! Туберкульозників і через тиждень буде стабільно 21 тисяча, а короновіруних скільки 10, 20, 100 тисяч?

Блін, як ви придурки вже дістали своїми дебільними порівняннями...
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Пілять, а за митні збори хто відповідає? По якій ціні ті маски були розмитнені? А скільки вони коштують, пілять? І при чому тут Нєфьодов?
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По лесу зебобики идут и идут,
Дороги не видно ни там и ни тут.
- Куда ты ведешь нас? Не видно ни зги!
- Идите за мной, не ***** мозги!
- Давайте Вовану выколем глаз!
- Не надо, ребяты, я выведу вас!,
Не Лох, ты куда побежал?

Вчера говорил, что дорогу ты знал!
Сегодня же выпил водяры ведро
И громко кричишь, что привал далеко!
ЗЕБубка напрягся и выпятил грудь:
- Я вас ******, не найти вам тот путь,
Я вас ****** и теперь вам ******! -
И, дико смеясь, показал им конец.

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и шо?присудят 850 грн?это не торговля жизнями украинцев на крови?

Серед інших найбільших імпортерів українських масок - Китай (80 тонн на 3,6 млн доларів), спеціальний адміністративний район Гонконг (35 тонн на 1,3 млн доларів), Польща (26 тонн на 486 тисяч доларів), Росія (19 тонн на 62,2 тисячі) та Естонія (15 тонн на 131 тисячу доларів).
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ты уже потер свои комменты где гадил против рынка земли?
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самое интересное еще впереди.сами себя сдадут за 30 копеек
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"Минимальное наказание по этой статье - штраф в 850 грн, максимальное - лишение свободы лишение свободы на срок до 5 лет"...минимальное наказание улыбает
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расчетный счет не напечатали...и как ему теперь помочь? все таки 850 грн
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скоро 2-е правительство Зели пересажает первое, а потом назначенное 3-е посадит 2-е...

Квартал-95 работает...
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нормальные люди к Дырявому работать не идут
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коррупционный хипстер (бородатая жопа Каломойского)
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А как он мог помешать мародерам которые на верху сидят?
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Нашли крайнего...а не хотят они расследование в отношении некоего главы комитета здравоохранения Верховной Рады Украины провести?
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вот какие грозные статьи себе и своим придумали, аж служебная халатность. не соучасник воровства не преступление по сговору не подрыв нац. беопасности не коррупция. просто халатность. премьера турнули, просто так. миллиардные убытки, херня. зато укради на ферме поросенка. 3 года химии гарантированно.
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В ДБР вообще без мозгов сидят? В карантин сдали?
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это на 100% "гнилая селедка", не тот ***** из зе команды, кто продал маски и получил гешефт, а таможенник виноват, кто не имел никакого юридического права, на каком @лять основании? запрещать вывоз.
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Доля, малая, она такая сладкая, для сладенького. Рубанул тут, на таможне, и в "Голубую устрицу". ГБР открыло производство против главы Гостаможслужбы Нефьодова, - источник - Цензор.НЕТ 4079
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а недополученные 20-30 миллиардов, это тоже халатность???????????
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Вы откуда постите? Из города Киева улицы Кириловськая 103?
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Ваван, ВЕСНА ПРИШЛА, когда подельников сажать будешь? Ли в одиночку за них мазу потянешь? ГБР открыло производство против главы Гостаможслужбы Нефьодова, - источник - Цензор.НЕТ 6883
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нефьедов, быстро брей бороду, а то на нарах твою рожу будут очень использовать, что-то сильно напоминает
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Ящик вегда открыть можно. Вопрос - как и кому перебрать весь залежалый хлам в нем да успешно закрыть.
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"Сегодня ровно 365 дней от первого тура президентских выборов......"


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Что, уже открывается вакансия на пост главы таможенной службы? Ермаки, к бою!
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Я с зельоных кретинов и примкнувших к ним недоумков которым #абынипорах просто угораю !!! )))
Ну, шо танцор порно-диско, довы%бывался? Реформ тебе от пороха не хватало? Полномочий?
Палучи теперь, дырявый, срок вместо зэ !!!! )))
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ты уже потерло свои старые высеры против рынка земли? а то получается что порох-зебил!
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Я с зельоных кретинов и примкнувших к ним недоумков которым #абынипорах просто угораю !!! )))
Ну, шо танцор порно-диско, довы%бывался? Реформ тебе от пороха не хватало? Полномочий?
Палучи теперь, дровосек дырявый, срок вместо зэ !!!! )))
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Бородатый гомик -а все туда же в корупцию
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Он что, таможенный брокер, отправитель-получатель, таможенник?
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ОФИЦИАЛЬНО!!!!!!!!!!!!! в 2020г вывезено за рубеж 650тонн или 162 миллиона масок. по 80 копеек за штуку. даже не по 1 гривне. ВЕРИТЕ??????????????? это то что отдали в казну. если продали по 1,5 бакса то ГДЕ 250 000 миллионов БАКСОВ???????????????. списали на халатность козла отпущения
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Зеленський ирішив постріляти соратників, щоб не заважали красти кредита від МВФ. Зараз він вам покаже, як бідний ущербний клоун стане мільярдером. Нічого не зробивши і всіх обдуривши. Жадоба швидко поглинає недорозвинутий розум. Він вже не клоун, а барига порохобот.
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Так все навпаки ж.Завдяки публікації Максимом документа з митниці хоча і несвідомої думаючі люди примітили ціну масок і розкрили оборудку.Тут реально дії на захист держави.Ще й в притаманному йому невимушено-наївному стилі-ніби й захищає митників але порушення виявив. Думаю що просто Зе дозрів поставити на митницю свою людину от і лякають щоб пішов з посади в обмін на право сплатити 850грн.
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