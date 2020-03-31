 За добу 30 березня в Італії від СОVID-19 померло 837 осіб, загальна кількість інфікованих перевищила 105 тисяч

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на La Stampа, про це повідомляє Служба цивільного захисту Італії.
За останні 24 години в лікарнях Італії від коронавірусу померло 837 пацієнтів, днем раніше зареєстрували 812 випадків смерті.
В Італії від початку епідемії коронавірусу зафіксували 105 792 випадки зараження. З них 12 428 осіб померли і 15 729 вже одужали.
В даний час коронавірус підтверджено у 77 635 осіб, що на 2107 більше, ніж вчора. У попередній день зафіксували 1648 нових випадків інфікування.
Их 78+ это наши 58+ в лучем случае!
КНДР,ТУркменистану(де взагалі заборонили це слово),Таджикистану,ЙЕМЕНУ(де місцевим б"патріотам" не до вірусу,вони зайняті відстрілом один одного...
Китай не хотел остаться в изоляции, чтобы экономика не грохнулась и придумал 3-4%!
12% умерло
15% выздоровело
Но сути сильно не меняет!
Так же как и в Италии, просто там тестирую не всех, тех, кто умер точно считают, но не считают тех, кого не тестируют, у кого болезнь протекает легко и не обращаются в больницы, не учитывают еще десятки а то и сотни тысяч зараженных которых не тестировали.
Количество заражённых: 2837
Количество выздоровлений: 11
Количество смертей: 17
Проведено тестов: 43498
Уверен в Италии тестов куда больше, это не Украина с минимум тестов
але там не роблять ВСІМ померлим перевірку на короновірус,як в Італіїї..
тому смертність все-таки 3,4...
все для народа...
на оглядыны неаполя...
пycтo!