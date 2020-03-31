 За добу 30 березня в Італії від СОVID-19 померло 837 осіб, загальна кількість інфікованих перевищила 105 тисяч

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на La Stampа, про це повідомляє Служба цивільного захисту Італії.

За останні 24 години в лікарнях Італії від коронавірусу померло 837 пацієнтів, днем ​​раніше зареєстрували 812 випадків смерті.

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В Італії від початку епідемії коронавірусу зафіксували 105 792 випадки зараження. З них 12 428 осіб померли і 15 729 вже одужали.

В даний час коронавірус підтверджено у 77 635 осіб, що на 2107 більше, ніж вчора. У попередній день зафіксували 1648 нових випадків інфікування.

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