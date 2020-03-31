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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном, Здоров'я
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Все про:Італія (468) карантин (1680) смерть (3982) COVID-19 (2586) коронавірус (1210)

 За добу 30 березня в Італії від СОVID-19 померло 837 осіб, загальна кількість інфікованих перевищила 105 тисяч

В Італії кількість померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом, зросла до 12 428, загальна кількість інфікованих перевищила 105 тисяч.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на La Stampа, про це повідомляє Служба цивільного захисту Італії.

За останні 24 години в лікарнях Італії від коронавірусу померло 837 пацієнтів, днем ​​раніше зареєстрували 812 випадків смерті.

Також читайте: 101-річний італієць поборов коронавірус, - ЗМІ

В Італії від початку епідемії коронавірусу зафіксували 105 792 випадки зараження. З них 12 428 осіб померли і 15 729 вже одужали.

В даний час коронавірус підтверджено у 77 635 осіб, що на 2107 більше, ніж вчора. У попередній день зафіксували 1648 нових випадків інфікування.

Читайте також: В Італії від коронавірусу померли 63 лікарі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185830
 
 
 Топ коментарі
 
відпустіть, нарешті, Марківа.....срані макаронники
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~12% это 3-4% сказочек из Китая!
Китай не хотел остаться в изоляции, чтобы экономика не грохнулась и придумал 3-4%!
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Украине подобное не грозит - у нас мудрое рукойводство страны не позволяло 29 лет и не позволяет дожить населению до возраста 78+(основная возрастная категория померших от этого вируса на Западе).
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Украине подобное не грозит - у нас мудрое рукойводство страны не позволяло 29 лет и не позволяет дожить населению до возраста 78+(основная возрастная категория померших от этого вируса на Западе).
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Итальянцы так доживали долго из-за хорошей экологии и чистого питания.
Их 78+ это наши 58+ в лучем случае!
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короновірус не загрожує багатьом країнам..

КНДР,ТУркменистану(де взагалі заборонили це слово),Таджикистану,ЙЕМЕНУ(де місцевим б"патріотам" не до вірусу,вони зайняті відстрілом один одного...
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відпустіть, нарешті, Марківа.....срані макаронники
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Та сколько ж можно. Всевышний, сжалься
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~12% это 3-4% сказочек из Китая!
Китай не хотел остаться в изоляции, чтобы экономика не грохнулась и придумал 3-4%!
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не зовсім так - 45% померли, 55% вилікувалися..... доля інших інфікованих поки не відома
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Можно написать так, что пока
12% умерло
15% выздоровело
Но сути сильно не меняет!
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сума відсотків має бути 100, а , в даному підрахунку тільки 27 (куди ще 73 віднести?)
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квантова механіка - це круто, але, в даному випадку, ми говоримо про приблино однакову кількість померлих і тих, що вилікувалися
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это не корректно, так как выздоравливают через гораздо больший промежуток времени чем умирают. Когда заболеют все кто может и начнется спад, ситуация будет обратной, десяти тысяч вылеченных на сотню умерших.
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В Китае еще меньше CFR, они скрыли еще бессимптомных и легких - от 50 до 150 тысяч, геополитика, партия сказала... так что смертность там где то 1%-1,5%
Так же как и в Италии, просто там тестирую не всех, тех, кто умер точно считают, но не считают тех, кого не тестируют, у кого болезнь протекает легко и не обращаются в больницы, не учитывают еще десятки а то и сотни тысяч зараженных которых не тестировали.
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У них тестов хватает, по Италии не хочу искать, вот данные по Чехии вчера
Количество заражённых: 2837
Количество выздоровлений: 11
Количество смертей: 17
Проведено тестов: 43498

Уверен в Италии тестов куда больше, это не Украина с минимум тестов
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в Німеччині менше відсотка...
але там не роблять ВСІМ померлим перевірку на короновірус,як в Італіїї..

тому смертність все-таки 3,4...
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брехняяя, наш зеправитель рынки открыл, брехняяя!
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и рынки открыл и маски не обязательны и больной с короной может по магазинам шастать...
все для народа...
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Просто нету не пока результата на который расчитывали -а именно повальная эпидемия ,отсюда и меры по ослаблению карантина
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у меня в глубине души тоже закралось такое подозрение...кому-то выгоден каратин - вечный карантин еще выгоднее...(не дай бог чтоб мы оказались правы)
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пора дармовые принудительные путёвки пятой колонне вручать...
на оглядыны неаполя...
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В Италии и Испании умерших больше чем во всех остальных странах вместе взятых.
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Есть видео где во время якобы эпидемии с тысячами трупов и десятками тысяч больных в приемном покое испанского госпиталя медсестра сидит одна и играется на телефоне. СМИ формирует альтернативную реальность с помощью постановочных фото и видео.
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