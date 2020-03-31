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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Все про:ДБР (970) Єрмак Андрій (189) Лерос Гео (45) Бабіков (28)

 У ДБР стверджують, що отримали рапорт від СБУ щодо Лероса раніше, ніж він опублікував скандальні відеозаписи

Рапорт СБУ про виявлення ознак злочину, до якого нібито може мати стосунок народний депутат Гео Лерос, надійшов у ДБР 25 березня.

Про це Цензор.НЕТ повідомив перший заступник глави Держбюро розслідувань Олександр Бабіков, коментуючи заяву адвоката Масі Найєма.

"Цей рапорт надійшов у порядку статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України від 25 березня для розгляду питання внесення в ЄРДР, - пояснив він. - Ті, хто отримав доступ до згаданого документа, знають, яка там дата, але її сховали, щоб прив'язати до інших подій, які мали місце значно пізніше".

За його словами, з ДБР цей рапорт було направлено в Офіс генпрокурора для прийняття правового рішення.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ опублікував заяву адвоката Масі Найєма, який повідомив, що такий рапорт надійшов у ДБР у понеділок, 30 березня.

"Сьогодні з моїх джерел стало відомо, що Головне управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України направило в Державне бюро розслідувань рапорт про вчинення Гео Леросом злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Цей рапорт СБУ направила в ДБР у понеділок вранці, тобто на наступний день після заяви керівника Офісу президента України, яку він опублікував у неділю зі словами "рекомендую підготуватися...". Мета, думаю, зрозуміла", - заявив Найєм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Флешку із записами брата Єрмака отримав 27 березня. Інформатора розкрию після рішення НАБУ, - "слуга народу" Лерос

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185826
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленський і Єрмак -- ви повне ДНО!!!!!!!!
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Зеленський, а тепер уяви, як ти виглядаєш в очах європейськиї партнерів!!!!!!
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Весь кредит доверия зеленая слизь умудрилась просрать за год. Теперь даже если они скажут, шо снег белый, а ворон - черный, все побегут проверять. Перефразируя Крымскотатарскую пословицу - не опирайся на воду, не верь зеленым.
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часы не успели перевести на летнее время...
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ребята из гбр, как бы не понимают, что видео, выложенное леросом, уже живет своей жизнью...
лерос не может его отозвать, а расследовать то, о чём в нем говорится нужно, независимо от стоимости муралов на стенах
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врут как дышат а дышат только через зе тряпочку
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Memорандум Хейту


У ДБР стверджують, що отримали рапорт від СБУ щодо Лероса раніше, ніж він опублікував скандальні відеозаписи - Цензор.НЕТ 5951
 З новинами сьогодення, ми з вами упустили річницю президентських виборів в Україні. Володимире Олександровичу, ми вчора всі бачили ваш наляканий фейс та чули тремтячий голос. "МВФ.. Шановні колеги, будь ласка..". Страшно? Життя - не серіал? А ми Вам це говорили. Воно було того варте? Думаю, сьогоднішній день Ви не святкуєте. Бо сьогодні Ви - уже Зеленський, а не Голобородько.На сторінці Вашої дружини, коли пости та коментарі були ще відриті, були мої слова: "Вашу родину проклянуть. На вашому прізвищі буде більше ненависті, ніж на прізвищі "Янукович". І проклянуть вас ваші ж виборці. Гарантую". Звісно, там почало летіти пір'я з курей, які прибігли на ці слова, але зараз ми бачимо, що так приблизно і трапляється. Я не Ванга, але я розумію психологію люмпена, який і привів вас, чортів, до влади, Володимире Олександровичу. Ви їм пообіцяли ситого життя, але не дали його. Ви описувати Утопію, а пишете Руїну. Вони вас і зжеруть заживо.Розумієте, люди примітивні та підлі не здатні мислити вищими категоріями, ніж суто біологічні функції. А тупі постсовки, яких оце "пост" ментально і не торкнулося, ще й чекають на Месію, який прийде - і зробить їм добре жити, прибере у квартирі, дасть грошей просто так, "розкуркулить" багатих, роздасть бідним... Ви, Володимире Олександровичу, підняли всі найбільш ниці бажання, думки й емоції та культивували їх, ставши хорошим для всіх. Так от, я Вам скажу так: якби Ви після перемоги померли - Вас канонізували б, прикладали до гемороїв і плакали б рабськими слізьми, як за сталіним плачуть народжені в 00-х тупі сцикухи. А, так, Володимире Олександровичу, тобі, доведеться стати фіговим. Для всіх. Ти нікому не вгодиш. Ти вчора заради ілюзії безпеки держави плюнув у "кофє" Коломойському. І, думаю, тепер кожен телефонний дзвінок викликає у тебе передінфарктний стан. Вчора від тебе відвернулося багато твоїх виборців у тому числі. А, ще, довелося консолідуватися з ненависним ЄС. "Я Ваш вирок", - пам'ятаєте, Вова, свої слова Порошенку? Де Ваша сміливість зараз? Де оце от "Рейган"? Де Наполеон? Чихуахуа. Не більше, Вова. Ти виявився всєм должен. І, водночас, нікому не потрібен.Ти зараз, Вова, міг би сидіти зі сім'єю в котеджі, перечікувати карантин. А ти сидиш сам. Наляканий. Розчарований. Зрадник. Зрадник для нас, тих, хто не голосував за тебе, і зрадник для тих із "зелених", до кого вже дійшло. Через рік тобі клястиме найтупіший із твоєї отари. Вечєрній квартал уже не зажигає, Вова. Твій Вєчєрній квартал - це шпагат між путіним, Європою, олігархами та громадянами. В результаті, ти нікуди не встигаєш, і лиш штани порвав. Твій "зажигаєт" - це провал в економічній сфері, економічна та соціальна криза, перетасовування міністрів.Ти політичний труп. Ти ним став, не побувши політиком. Але тепер ти й не будеш шоуменом.Вітаю тебе з роком, Вова. Ти тоді переміг, а в перспективі програв. Ви зробили це разом. Тепер вони зроблять тебе. А порохоботи будуть дивитися.
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зелох оманський а ну риголетні, хто такий путін??
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Поправлю не повне дно, а повне Говно
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нічого страшного , наші можновладці інколи вміють випереджати час - свого часу "Голос України" облікував рішення про призначення Луценка Генпрокурором ще до того , як ВР за це рішення проголосувала ! В ГБР утверждают, что получили рапорт от СБУ по Леросу раньше, чем им были опубликованы скандальные видеозаписи - Цензор.НЕТ 7561
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Зеленський, а тепер уяви, як ти виглядаєш в очах європейськиї партнерів!!!!!!
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Как клоун и не лох, а другими словами ***** который продаёт Украину направо и налево
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Это не быстро там тоже обсудят в своем кругу и начнут звонками бомбить...вислюка барыгу зе оманского
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Весь кредит доверия зеленая слизь умудрилась просрать за год. Теперь даже если они скажут, шо снег белый, а ворон - черный, все побегут проверять. Перефразируя Крымскотатарскую пословицу - не опирайся на воду, не верь зеленым.
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солома@elnazaro777 5 мин

У Ермака еще афганская тема нарисовалась.
Торговля оружием.
Скорее всего, он попал в разработку СБУ, связанную с транспортной авиацией и военными перевозками.

В ГБР утверждают, что получили рапорт от СБУ по Леросу раньше, чем им были опубликованы скандальные видеозаписи - Цензор.НЕТ 1103
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Что-то не поделили заранее это точно, если он так разговорился и спалил всю контору, обычно все помалкивают, если все устраивает.
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Эти барыгозывры ничем другим, кроме воровства и драками за ресурсы(что тоже по сути есть воровство, только уже с криками, драками и вселюдным выяснением отношений) не занимаются. Зебилы, а вы что делаете?
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ой ты бозеська - кто раньше подбежал тому и тапки))))
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Как ужи на сковородке извиваются! Жарить их надо и огонь посильнее! Козлы!
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Хтож это Бубочкину сраку прикрывает? не Черт Баканов?
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Ладимир Утин@UtinLadimir 6 ч

Попал Ермак с этой прослушкой крепко ...и местная коррупция лишь фон .... он там столько метлой намел, что Моссад и ЦРУ лишь облизнулись от счастья .....
Для Ермака все печальней ....его братец под запись облизывал Хезболлу и клеймил Израиль ....сыпал связями с ГРУ через папашку .....
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Есть Павлик Морозов ,нет Павлика Морозова.(,Это не первый Павлик и не последний!)Украина идёт вперёд.
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Ермак же сказал, что это ему подбросили! А Павлик Морозов, со слов советской пропаганды, заложил папашу, врага народа. А великий the, кстати, убеждал закладывать коррупционеров. Так что всё по чесноку!
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Короче надо немцам обьявлять войну и сдаваться в плен ,только немец с автоматом наведет порядок в этой стране
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Вже пора розслідувати державне бюро розслідувань. В ГБР утверждают, что получили рапорт от СБУ по Леросу раньше, чем им были опубликованы скандальные видеозаписи - Цензор.НЕТ 7358
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вірніше - його пора нах... закривати, або робити приватним і не фінансувати з бюджету ці коломийки
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Там наверно депутаты ТГК создадут по барыге Ермаку.
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Вот тогда и сгорит вся контора своих барыг ГБР и СБУ.
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А кто им позволит, где же они будут харчеватся
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А шо коломойский их токи кормит , барыга зе дулю им сует , он нечего не должен.. У ДБР стверджують, що отримали рапорт від СБУ щодо Лероса раніше, ніж він опублікував скандальні відеозаписи - Цензор.НЕТ 9425
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А каком доверии к власте может идти?.Зеленский, иди в отставку, пока сам не сел!
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Зеленский - покрывает барыг - значит сам барыга!
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вы бы, придурки из ГБР с такойскоростью расследовали вывоз средств индивидуальной защиты Радуцким, прикрытие перемещения таких товаров Нефедовым, продажу должностей Ермаками, Сивохой -со своей сепарской платформой - это просто капец!
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У Ермака еще афганская тема нарисовалась.Торговля оружием. Скорее всего, он попал в разработку СБУ, связанную с транспортной авиацией и военными перевозками.В ГБР утверждают, что получили рапорт от СБУ по Леросу раньше, чем им были опубликованы скандальные видеозаписи - Цензор.НЕТ 737
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Для Ермака все печальней ....его братец под запись облизывал Хезболлу и клеймил Израиль ....сыпал связями с ГРУ через папашку .....
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За вказівкою Дениса Єрмака, Сергій Шумський працює над введенням на держтендери (20млн і вище) Іранської будкомпанії,яка під санкціями.Там готові платити Єрмакам відсотки. Виграш тендерів буде забезпечувати Денис,а от Шумському треба обійти санкції
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Нетаньяху, потерявший родного брата-спецназовца в борьбе с террористами этим сведениям будет несказанно «рад» )))
БиБи и сам служил «ярко», до сих пор пользуется башенной популярностью именно из-за этой части своей биографии
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"В ГБР утверждают, что получили рапорт от СБУ по Леросу раньше" - если это ТАК, они были ОБЯЗАНЫ НЕМЕДЛЕННО его зарегистрировать и возбудить У/Д !
Если этого не было сделано в тот же день - значит они пиз.ят !!!
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Так точно и какой-то старшой лейтенант должен за службову нэдбалисть немножечко присесть на зону
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Ермак - НИКТО!!!
Его обязанности - вести канцелярию Зеленского и не лезть в политику
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"Ьрехалово", - під час брифінгу Єрмака журналісти не отримали відповіді на свої запитання.
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слова брата вырваны из контекста, тем более в то время Денис был еще убитым на Донбассе и вообще пошли вы .... со своими пленками.
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Зеленский должен Леросу выплатить обещаное вознаграждение за взяточника. Сколько он тогда процентов от стоимости "Мерседеса" обещал?
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он тупу свой нос засунул под халат мандель и не чего не слышит и не видет..
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Знатно же Зеленский на*бал своих избирателей. Зебилята, ау
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ничего, его избиратели его и повесят, с любовью.
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Угу... А #ихтамнет звільнені були за кілька днів до загибелі на Донбасі... Це тіко в мене така асоціація?
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Такое впечатление, что они все бредят! Кокс? Мухоморы? Мозги облучили чем-то?
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Попал Ермак с этой прослушкой крепко ...
и местная коррупция лишь фон ....
он там столько метлой намел,
что Моссад и ЦРУ лишь облизнулись от счастья .....
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Ему ещё эти «израильтовцы» припомнят злорадство воскресшего братца по поводу гибели своих военнослужащих ... ))
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Уже выгораживают Эрмака всеми правдами и неправдами.

Но есть видео и там факт коррупции на лицо.
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Уверен на 100% что Эрмака скоро уволят.
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Короче,коррупционеры валите нахер с гос.службы.
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та невже СБУ слідкувало за народним депутатом?
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А как одно мешает другому ?!
В уголовном процессе при таких раскладах: подозреваемый (лерос) автоматом становится свидетелем с гарантией освобождения от обвинительного приговора, а «потерпевший» (ермак) меняет свой статус на обвиняемого
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