 У ДБР стверджують, що отримали рапорт від СБУ щодо Лероса раніше, ніж він опублікував скандальні відеозаписи

Про це Цензор.НЕТ повідомив перший заступник глави Держбюро розслідувань Олександр Бабіков, коментуючи заяву адвоката Масі Найєма.
"Цей рапорт надійшов у порядку статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України від 25 березня для розгляду питання внесення в ЄРДР, - пояснив він. - Ті, хто отримав доступ до згаданого документа, знають, яка там дата, але її сховали, щоб прив'язати до інших подій, які мали місце значно пізніше".
За його словами, з ДБР цей рапорт було направлено в Офіс генпрокурора для прийняття правового рішення.
Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ опублікував заяву адвоката Масі Найєма, який повідомив, що такий рапорт надійшов у ДБР у понеділок, 30 березня.
"Сьогодні з моїх джерел стало відомо, що Головне управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України направило в Державне бюро розслідувань рапорт про вчинення Гео Леросом злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Цей рапорт СБУ направила в ДБР у понеділок вранці, тобто на наступний день після заяви керівника Офісу президента України, яку він опублікував у неділю зі словами "рекомендую підготуватися...". Мета, думаю, зрозуміла", - заявив Найєм.
лерос не может его отозвать, а расследовать то, о чём в нем говорится нужно, независимо от стоимости муралов на стенах
З новинами сьогодення, ми з вами упустили річницю президентських виборів в Україні. Володимире Олександровичу, ми вчора всі бачили ваш наляканий фейс та чули тремтячий голос. "МВФ.. Шановні колеги, будь ласка..". Страшно? Життя - не серіал? А ми Вам це говорили. Воно було того варте? Думаю, сьогоднішній день Ви не святкуєте. Бо сьогодні Ви - уже Зеленський, а не Голобородько.На сторінці Вашої дружини, коли пости та коментарі були ще відриті, були мої слова: "Вашу родину проклянуть. На вашому прізвищі буде більше ненависті, ніж на прізвищі "Янукович". І проклянуть вас ваші ж виборці. Гарантую". Звісно, там почало летіти пір'я з курей, які прибігли на ці слова, але зараз ми бачимо, що так приблизно і трапляється. Я не Ванга, але я розумію психологію люмпена, який і привів вас, чортів, до влади, Володимире Олександровичу. Ви їм пообіцяли ситого життя, але не дали його. Ви описувати Утопію, а пишете Руїну. Вони вас і зжеруть заживо.Розумієте, люди примітивні та підлі не здатні мислити вищими категоріями, ніж суто біологічні функції. А тупі постсовки, яких оце "пост" ментально і не торкнулося, ще й чекають на Месію, який прийде - і зробить їм добре жити, прибере у квартирі, дасть грошей просто так, "розкуркулить" багатих, роздасть бідним... Ви, Володимире Олександровичу, підняли всі найбільш ниці бажання, думки й емоції та культивували їх, ставши хорошим для всіх. Так от, я Вам скажу так: якби Ви після перемоги померли - Вас канонізували б, прикладали до гемороїв і плакали б рабськими слізьми, як за сталіним плачуть народжені в 00-х тупі сцикухи. А, так, Володимире Олександровичу, тобі, доведеться стати фіговим. Для всіх. Ти нікому не вгодиш. Ти вчора заради ілюзії безпеки держави плюнув у "кофє" Коломойському. І, думаю, тепер кожен телефонний дзвінок викликає у тебе передінфарктний стан. Вчора від тебе відвернулося багато твоїх виборців у тому числі. А, ще, довелося консолідуватися з ненависним ЄС. "Я Ваш вирок", - пам'ятаєте, Вова, свої слова Порошенку? Де Ваша сміливість зараз? Де оце от "Рейган"? Де Наполеон? Чихуахуа. Не більше, Вова. Ти виявився всєм должен. І, водночас, нікому не потрібен.Ти зараз, Вова, міг би сидіти зі сім'єю в котеджі, перечікувати карантин. А ти сидиш сам. Наляканий. Розчарований. Зрадник. Зрадник для нас, тих, хто не голосував за тебе, і зрадник для тих із "зелених", до кого вже дійшло. Через рік тобі клястиме найтупіший із твоєї отари. Вечєрній квартал уже не зажигає, Вова. Твій Вєчєрній квартал - це шпагат між путіним, Європою, олігархами та громадянами. В результаті, ти нікуди не встигаєш, і лиш штани порвав. Твій "зажигаєт" - це провал в економічній сфері, економічна та соціальна криза, перетасовування міністрів.Ти політичний труп. Ти ним став, не побувши політиком. Але тепер ти й не будеш шоуменом.Вітаю тебе з роком, Вова. Ти тоді переміг, а в перспективі програв. Ви зробили це разом. Тепер вони зроблять тебе. А порохоботи будуть дивитися.
У Ермака еще афганская тема нарисовалась.
Торговля оружием.
Скорее всего, он попал в разработку СБУ, связанную с транспортной авиацией и военными перевозками.
Ладимир Утин@UtinLadimir 6 ч
Попал Ермак с этой прослушкой крепко ...и местная коррупция лишь фон .... он там столько метлой намел, что Моссад и ЦРУ лишь облизнулись от счастья .....
Для Ермака все печальней ....его братец под запись облизывал Хезболлу и клеймил Израиль ....сыпал связями с ГРУ через папашку .....
БиБи и сам служил «ярко», до сих пор пользуется башенной популярностью именно из-за этой части своей биографии
Если этого не было сделано в тот же день - значит они пиз.ят !!!
Его обязанности - вести канцелярию Зеленского и не лезть в политику
и местная коррупция лишь фон ....
он там столько метлой намел,
что Моссад и ЦРУ лишь облизнулись от счастья .....
Но есть видео и там факт коррупции на лицо.
В уголовном процессе при таких раскладах: подозреваемый (лерос) автоматом становится свидетелем с гарантией освобождения от обвинительного приговора, а «потерпевший» (ермак) меняет свой статус на обвиняемого