 У ДБР стверджують, що отримали рапорт від СБУ щодо Лероса раніше, ніж він опублікував скандальні відеозаписи

Про це Цензор.НЕТ повідомив перший заступник глави Держбюро розслідувань Олександр Бабіков, коментуючи заяву адвоката Масі Найєма.

"Цей рапорт надійшов у порядку статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України від 25 березня для розгляду питання внесення в ЄРДР, - пояснив він. - Ті, хто отримав доступ до згаданого документа, знають, яка там дата, але її сховали, щоб прив'язати до інших подій, які мали місце значно пізніше".

За його словами, з ДБР цей рапорт було направлено в Офіс генпрокурора для прийняття правового рішення.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ опублікував заяву адвоката Масі Найєма, який повідомив, що такий рапорт надійшов у ДБР у понеділок, 30 березня.

"Сьогодні з моїх джерел стало відомо, що Головне управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України направило в Державне бюро розслідувань рапорт про вчинення Гео Леросом злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Цей рапорт СБУ направила в ДБР у понеділок вранці, тобто на наступний день після заяви керівника Офісу президента України, яку він опублікував у неділю зі словами "рекомендую підготуватися...". Мета, думаю, зрозуміла", - заявив Найєм.

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