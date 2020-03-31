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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
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Все про:Донецька область (2395) коронавірус (1210)

 В "ДНР" заявили про перший випадок інфікування коронавірусом

У так званій "ДНР" повідомили про перший випадок коронавірусу в окупованій частині Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це на брифінгу 31 березня повідомила так звана "міністр охорони здоров'я "ДНР" Ольга Долгошапко.

За її словами, інфікована - жінка, 19 березня приїхала з Москви разом із чоловіком і маленьким сином. 24 березня їй стало погано, 29 березня вона звернулася на гарячу лінію місцевого "МОЗ".

Жінці викликали швидку допомогу, яка госпіталізувала її до інфекційного відділення. Зараз стан жінки стабільний, температури у неї немає, стверджує Долгошапко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185825
 
 
 Топ коментарі
 
Та щоб ви всі там виздихали, кляті сепарасти!
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...когда
же вы все наконец поймёте, что не имеете права использовать аббревиатуру
лнрднр, от слова вообще!!! нет никаких лнрднр , а есть часть территории Украины,
захваченная вооруженным путём спецподразделениями из россии при пособничестве
украинских коллаборантов. Коллаборационизм (википедия) - есть осознанное, добровольное и
умышленное сотрудничество с врагом (в узком смысле - с оккупантом) , в его интересах и в ущерб
своему государству!
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путина заразили в больнице где он надевал скафандр.главврач той же больницы изоривали.
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ну скажем "условно-русский", хотя все мы знаем, что он сын пьяной рязанской шлюхи и пяти монголо-татар.....
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Когда-то он делал тест днк на славянина, писала торжественно вся кацапская пресса, что сцарь пошёл сдавать анализы. И после этого тишина, молчок, никто уже не пишет, как там прошёл тест.
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другими словами, если бы путен был американский, а скафандр русский, то результат был бы тот же самый.... )
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говно не тонет.
возможно эта новость для лохтората с чудесным воскрешением!
типа смотрите, в огне не горит, от вируса не дохнет - Бох!
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а это значит, что скрывать факты под видом "гриппа" больше невозможно......
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Та щоб ви всі там виздихали, кляті сепарасти!
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с мацквы?наверное в храм грекокатоликов сепарша ходила...
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та не.... этого ж Порох с Турчином на концерт кобзона отправили....
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этому повезло, его просто взорвали …
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Да он давно дошел до Киева.....с грунтовыми водами. По правде говоря, дошел бы и до Лондона, все с теми же грунтовыми водами, если бы не Ла-Манш..... В "ДНР" заявили про перший випадок інфікування коронавірусом - Цензор.НЕТ 5161
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...когда
же вы все наконец поймёте, что не имеете права использовать аббревиатуру
лнрднр, от слова вообще!!! нет никаких лнрднр , а есть часть территории Украины,
захваченная вооруженным путём спецподразделениями из россии при пособничестве
украинских коллаборантов. Коллаборационизм (википедия) - есть осознанное, добровольное и
умышленное сотрудничество с врагом (в узком смысле - с оккупантом) , в его интересах и в ущерб
своему государству!
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Есть простое название - бандиты из Донецка!
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Вот так и легализуют, сначала нас приучают "так называемым" , в кавычках и тд, потом без кавычек, а дольше и без так называемых.
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в тексте "ДНР" в кавычках. с уточнением - так называемом "ДНР"
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ольга скобеева перепугана до смертьи,врач денис проценко самоизолировался от путина.
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там ешшо и собянин корчиться...тоже возле х.ла терся...правда не известно возле какого именно... там же тех двойников...сами друг друга пугаются )))
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Спасибо Пукину, хоть один тест завезли в дру! И то наверное, чтобы знали какие они.
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Оце так медицина!! Яка профілактіка! Усього ОДИН випадок! Що значить допомога РФ!!
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китайцам надо ехать на лечение в луганск и донецк,итальянцы приедут позже,визы нет в концлагерь
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скільки тестів, стільки й результатів. 1.
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Там каждый второй с русской короной и стекловатой в голове
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дааа, там сильная медицина, главное в этом деле - правильное, тестирование..., пусть поделятся опытом вон хоть с Италией, а то они до сих пор не догадались, как бороться со страшной статистикой, просто не надо тестировать всех подряд и здоровых будет больше...
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ну вот еще от триппера и туберкулеза младонедорецпублика не вычухалась...а тут корона
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Да уж , от трипера гандоны говорят помогают , еще лучше бицилин 5 . , по три укола в жо..пу , как животным . А от тубика , не , - не вычухаются . Если корону подхватят , то и в Украину занесут , несмотря на кордоны .
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Нада была ей с растова гаварить - ехать . Не заразилась бы . )
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Негайно надати кваліфіковану допомогу В "ДНР" заявили про перший випадок інфікування коронавірусом - Цензор.НЕТ 575
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та там и без коронавируса сплошной лепрозорий!
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