 В "ДНР" заявили про перший випадок інфікування коронавірусом

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це на брифінгу 31 березня повідомила так звана "міністр охорони здоров'я "ДНР" Ольга Долгошапко.
За її словами, інфікована - жінка, 19 березня приїхала з Москви разом із чоловіком і маленьким сином. 24 березня їй стало погано, 29 березня вона звернулася на гарячу лінію місцевого "МОЗ".
Жінці викликали швидку допомогу, яка госпіталізувала її до інфекційного відділення. Зараз стан жінки стабільний, температури у неї немає, стверджує Долгошапко.
возможно эта новость для лохтората с чудесным воскрешением!
типа смотрите, в огне не горит, от вируса не дохнет - Бох!
этот?
же вы все наконец поймёте, что не имеете права использовать аббревиатуру
лнрднр, от слова вообще!!! нет никаких лнрднр , а есть часть территории Украины,
захваченная вооруженным путём спецподразделениями из россии при пособничестве
украинских коллаборантов. Коллаборационизм (википедия) - есть осознанное, добровольное и
умышленное сотрудничество с врагом (в узком смысле - с оккупантом) , в его интересах и в ущерб
своему государству!