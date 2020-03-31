 "Комунізм у головах": Венедіктова просить підлеглих перерахувати зарплату за 1 день на боротьбу з коронавірусом, - Лємєнов. ДОКУМЕНТ

Документ опублікував у Фейсбуці головний експерт StateWatch Олександр Лємєнов, інформує Цензор.НЕТ.
"Прошу підтримати ініціативу президента України і центральних органів виконавчої влади щодо перерахування для згаданих цілей одноденного заробітку працівників Офісу Генерального прокурора", - сказано в документі.
Відомості про підтримку ініціативи Венедіктова вимагає надати в Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності не пізніше 1 квітня.
"Скажіть, будь ласка, коли скінчиться цей комунізм в головах? Поріжте бюджети Нацполіції, МВС, СБУ... чому звичайні співробітники мають віддавати свої гроші? Вибачте, в Офісі Генпрокурора не в багатьох є Hublot або Vacheron Constantin. Ми просто мабуть всіх звільнили до того...", - прокоментував публікацію документа Лємєнов.
Государственным СМИ больше нельзя использовать это слово в новостях. Теперь это Болезнь, Которую Нельзя Называть (шутка с отсылкой к Гарри Поттеру).
Ранее, как вы можете помнить, президент Туркменистана «запретил» коронавирус в стране. В стране нет ни одного подтвержденного случая, как нет в стране и свободы слова.
- так ніхто ж його і не вимагає !
- Я понимаю Вашу иронию, профессор. Мы сейчас уйдём! Но я, как заведующий культотделом нашего дома…
- Заведующая…
- Заведующая… предлагаю вам взять несколько журналов - в пользу детей Германии! По полтиннику штука!
- Нет, не возьму.
- Но почему Вы отказываетесь?
- Не хочу.
- Вы не сочувствуете детям Германии?
- Сочувствую.
- А, полтинника жалко?!
- Нет.
- Так почему же?
- Не хочу.
зеля - чмо!
Просто ЗЕлёные жлобы.
Ну и посмеялся я вспоминая Луиса с Корваланом.
Україна експортувала близько 640 тонн медичних масок у січні-лютому 2020 року.
Про це повідомила Державна митна служба України у відповідь на запит Радіо Свобода. Загальна вартість проданих масок становила майже 13 мільйонів доларів.
233 тонни медичних хірургічних масок вартістю 4,3 млн доларів поїхали до Німеччини, 104 тонни на 1,4 млн доларів - до Румунії, 94 тонни на 780 тисяч доларів - до Словаччини.
Серед інших найбільших імпортерів українських масок - Китай (80 тонн на 3,6 млн доларів), спеціальний адміністративний район Гонконг (35 тонн на 1,3 млн доларів), Польща (26 тонн на 486 тисяч доларів), Росія (19 тонн на 62,2 тисячі) та Естонія (15 тонн на 131 тисячу доларів).
Загалом Україна експортувала маски до 48 країн і районів світу.
Другим товаром за обсягами експорту стали медичні халати. Найбільше їх отримали Німеччина (33 тонни на 295 тисяч доларів), Португалія (31 тонна на 230 тисяч доларів), Чехія (25 тонн на 146 тисяч доларів), Франція (14 тонн на 245 тисяч доларів) та Китай (8,4 тонни на 422 тисячі доларів). Крім того, Гонконг, Китай і Молдова закупили півтори тонни одноразових медичних халатів для пацієнтів та хірургів на 48 тисяч доларів.
Загалом українські компанії експортували в січні-лютому 112 тонн медичних халатів приблизно на 1,4 мільйона доларів.
- Ой вэй, я сам в растерянности и не имею вам сказать, но послушав и ту и других у мени сама таки рука потянулась у карман за мелочью для им на подаяние.
незнаю сколько там зарплата в офсе генпрокурора. но думаю явно не 3000..
при 3к зарплате. дневная посути 100-150грн.. .
даже если 30к. ну что обеднеют? отдав 1,5-2к
если разово за год место ресторанов пожертвуют на борьбу с вирусом? притом рестораны неработают вот и экономия