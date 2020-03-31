 "Комунізм у головах": Венедіктова просить підлеглих перерахувати зарплату за 1 день на боротьбу з коронавірусом, - Лємєнов. ДОКУМЕНТ

Документ опублікував у Фейсбуці головний експерт StateWatch Олександр Лємєнов, інформує Цензор.НЕТ.

"Прошу підтримати ініціативу президента України і центральних органів виконавчої влади щодо перерахування для згаданих цілей одноденного заробітку працівників Офісу Генерального прокурора", - сказано в документі.

Відомості про підтримку ініціативи Венедіктова вимагає надати в Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності не пізніше 1 квітня.

"Скажіть, будь ласка, коли скінчиться цей комунізм в головах? Поріжте бюджети Нацполіції, МВС, СБУ... чому звичайні співробітники мають віддавати свої гроші? Вибачте, в Офісі Генпрокурора не в багатьох є Hublot або Vacheron Constantin. Ми просто мабуть всіх звільнили до того...", - прокоментував публікацію документа Лємєнов.

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