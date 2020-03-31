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 "Комунізм у головах": Венедіктова просить підлеглих перерахувати зарплату за 1 день на боротьбу з коронавірусом, - Лємєнов. ДОКУМЕНТ

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розіслала заступникам і керівникам підрозділів Офісу генпрокурора відповідний документ.

Документ опублікував у Фейсбуці головний експерт StateWatch Олександр Лємєнов, інформує Цензор.НЕТ.

"Прошу підтримати ініціативу президента України і центральних органів виконавчої влади щодо перерахування для згаданих цілей одноденного заробітку працівників Офісу Генерального прокурора", - сказано в документі.

Відомості про підтримку ініціативи Венедіктова вимагає надати в Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності не пізніше 1 квітня.

"Скажіть, будь ласка, коли скінчиться цей комунізм в головах? Поріжте бюджети Нацполіції, МВС, СБУ... чому звичайні співробітники мають віддавати свої гроші? Вибачте, в Офісі Генпрокурора не в багатьох є Hublot або Vacheron Constantin. Ми просто мабуть всіх звільнили до того...", - прокоментував публікацію документа Лємєнов.

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Комунізм у головах: Венедіктова просить підлеглих перерахувати зарплату за 1 день на боротьбу з коронавірусом, - Лємєнов 01


Комунізм у головах: Венедіктова просить підлеглих перерахувати зарплату за 1 день на боротьбу з коронавірусом, - Лємєнов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185824
 
   
 Топ коментарі
 
Возврат совка, инициатив трудящихся и добровольно-принудительной концепции. Мерзко! Но предсказуемо. Достаточно взглянуть на хлебальник этой выдры. Венедиктова просит подчиненных перечислить зарплату за 1 день на борьбу с коронавирусом - Цензор.НЕТ 837
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Платок! Дайте мне платок!!!!!!!! Сльозы радости и гордости не дают мне лицезреть сие чудо!!!!!
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Рекомендую взимать процент с продажи должностей. Чтобы не обидеть зеленского, брать не более 10%. Остальное ему с ермаком.
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Возврат совка, инициатив трудящихся и добровольно-принудительной концепции. Мерзко! Но предсказуемо. Достаточно взглянуть на хлебальник этой выдры. Венедиктова просит подчиненных перечислить зарплату за 1 день на борьбу с коронавирусом - Цензор.НЕТ 837
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Олександр Савченко, екс директор ****, запропонував обмежити на час карантину зарплати всіх чиновників та всіх працівників підприємств та організацій з державною формою власності на рівні не більше 20 тис. грн! Це буде справедливо і дієво, а зарплата за 1 день, це смішно!
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встречное предложение венедиктовне целый день даром переспасть со всеми кто с ней пожелает.. "Комунізм у головах": Венедіктова просить підлеглих перерахувати зарплату за 1 день на боротьбу з коронавірусом, - Лємєнов - Цензор.НЕТ 9056 бесплатно только боюсь что даже на халявчик на ТАКУЮ гхм не найдется желающих.. разве что каждому по 3 ящика водки коньяка и кокса чтобы уж вовсе как в тумане...
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з Єрмака і його брата більше, по 10 розмірів отриманих хабарів
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Недарма ж до неї приклеялося погоняло Годзілла!
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Да да. А помните несовок Петра Алексеича "Прыкруты"?
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В Туркменистане запретили употреблять слово «коронавирус»
Государственным СМИ больше нельзя использовать это слово в новостях. Теперь это Болезнь, Которую Нельзя Называть (шутка с отсылкой к Гарри Поттеру).
Ранее, как вы можете помнить, президент Туркменистана «запретил» коронавирус в стране. В стране нет ни одного подтвержденного случая, как нет в стране и свободы слова.
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СССР почил в Бозе, но многие привычки тех времён невредимы.
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О чем Вы!?! Они живее всех живых! Как ленин и передаются круче короновируса!
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Рекомендую взимать процент с продажи должностей. Чтобы не обидеть зеленского, брать не более 10%. Остальное ему с ермаком.
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А чого не за 2 дні? Куріца тупорила, а не "мать Тєрєза".
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да и "мать Тереза" та еще **** и воровка была, почитайте материал есть в открытом доступе!
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отчета про военный сбор до сих пор ждем, те на войне наживались, эти на короновирусе будут.
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до сих пор ждем,

- так ніхто ж його і не вимагає !
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Платок! Дайте мне платок!!!!!!!! Сльозы радости и гордости не дают мне лицезреть сие чудо!!!!!
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запишите бенедиктову в клан филантропов... и орден не забудьте.
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Она получит премию за интенсивную сердобольность в размере 5 окладов... "Комунізм у головах": Венедіктова просить підлеглих перерахувати зарплату за 1 день на боротьбу з коронавірусом, - Лємєнов - Цензор.НЕТ 3240
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Зебіли, не чую про піар на тлі коронавірусу. Венедиктова просит подчиненных перечислить зарплату за 1 день на борьбу с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6536
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Лучше бы они не зарплатой делились, а занялись бы наведением порядка в стране, следили за соблюдением законов и очищали свои ряды. "Пирожки должен печь пирожник".
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Згоден! А блазень повинен грати в цирку.
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Да прокуроры в ГПУ сроду на зарплату не жили , так такой парк машин под ГПУ стоит , что любому имбецилу понятно , что бы купить такую машину надо прокурором пахать 50-100 лет и не хрена не жрать при этом. По тому они легко могут и от всей зарплаты за год отказаться.
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Та ну нах. Пусть перечислят нетрудовые доходы за месяц. И коронавирус от ******* починет в бозе.
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да мы одуреем от такой суммы просто!, пани венедиктова!...оставьте себе на педикюр!!!))
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только бузынотерапия лечит вирус у рыглоидов...
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Ага! совковый дебилизм в "фонд мира"! если бы это действительно хоть как-то решало бы проблему, а то мало, что чистейшая бюрократическая кампанейшина, так еще и деньги распилят!
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может лучше пусть перечислят каждый по одному эпизоду потери совести ?
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Мер,забыл какого города всю свою зарплату перечислил на закупку тестов и защитных костюмов а Генпрокуратура решает перечислять ли зароботок одного дня или нет,видимо сумма астрономическая и жаль отдавать быдлу.
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Краще розбирись з тими хмирями що продали маски і не підготувалися до епідемії.
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Я искренне был убежден, что хуже не будет....
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Показуха. Если бы это было от души то молча можно все сделать. Пиарятся на всем. Уроды моральные
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- Я понимаю Вашу иронию, профессор. Мы сейчас уйдём! Но я, как заведующий культотделом нашего дома…
- Заведующая…
- Заведующая… предлагаю вам взять несколько журналов - в пользу детей Германии! По полтиннику штука!
- Нет, не возьму.
- Но почему Вы отказываетесь?
- Не хочу.
- Вы не сочувствуете детям Германии?
- Сочувствую.
- А, полтинника жалко?!
- Нет.
- Так почему же?
- Не хочу.
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А почему однодневный заработок, а денежное содержание??? Или имеется в виду денежное содержание + дневной занос?
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Пусть хотя бы по пару пентхаусов продадут... Там у каждого с десяток как минимум!
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Не обижайте клоунов. Они по 5 - 6 лет учились и пашут мама не горюй. Вот за уродов согласен.
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зеботы пишут, что перестали клоуном их ватажка называть, вот я и меняю их реальность.
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ЖЛОБЫ!
Просто ЗЕлёные жлобы.
Ну и посмеялся я вспоминая Луиса с Корваланом. "Комунізм у головах": Венедіктова просить підлеглих перерахувати зарплату за 1 день на боротьбу з коронавірусом, - Лємєнов - Цензор.НЕТ 988
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Пусть Зе воспользуется опытом императоров Рима и пополнит казну, открыв публичный дом со знатными матронами, благо их предостаточно в его команде (так от них пользы в бюджет будет больше, чем одни убытки на нынешних должностях)!
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Впрочем и на Римму найдутся любители. Но если без табу.
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Блин, а за эту еще доплачивать добровольцам придется!

"Комунізм у головах": Венедіктова просить підлеглих перерахувати зарплату за 1 день на боротьбу з коронавірусом, - Лємєнов - Цензор.НЕТ 8772
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агрессивная стерва! хотя наверное, есть любители "пожестче" садо-мазо!
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Агрессивность пока на должности. А так, по жизни, Окружная, запечная на 50 гр. "Комунізм у головах": Венедіктова просить підлеглих перерахувати зарплату за 1 день на боротьбу з коронавірусом, - Лємєнов - Цензор.НЕТ 6488
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Лучше арестуй Ермака с внесением залога в сто лямов гривен и завтра деньги будут в кассе.
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А почему бы всем украинцам добровольно не отдать день своей жизни Бене, Барыге, Юле, Ахметову, Зелоху и Мертвечуку....что бы они имели нас вечно !
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а они по гривне с зарплаты выделяют на маски...вместо того шоб хватать и сажать.

Україна експортувала близько 640 тонн медичних масок у січні-лютому 2020 року.

Про це повідомила Державна митна служба України у відповідь на запит Радіо Свобода. Загальна вартість проданих масок становила майже 13 мільйонів доларів.

233 тонни медичних хірургічних масок вартістю 4,3 млн доларів поїхали до Німеччини, 104 тонни на 1,4 млн доларів - до Румунії, 94 тонни на 780 тисяч доларів - до Словаччини.

Серед інших найбільших імпортерів українських масок - Китай (80 тонн на 3,6 млн доларів), спеціальний адміністративний район Гонконг (35 тонн на 1,3 млн доларів), Польща (26 тонн на 486 тисяч доларів), Росія (19 тонн на 62,2 тисячі) та Естонія (15 тонн на 131 тисячу доларів).

Загалом Україна експортувала маски до 48 країн і районів світу.

Другим товаром за обсягами експорту стали медичні халати. Найбільше їх отримали Німеччина (33 тонни на 295 тисяч доларів), Португалія (31 тонна на 230 тисяч доларів), Чехія (25 тонн на 146 тисяч доларів), Франція (14 тонн на 245 тисяч доларів) та Китай (8,4 тонни на 422 тисячі доларів). Крім того, Гонконг, Китай і Молдова закупили півтори тонни одноразових медичних халатів для пацієнтів та хірургів на 48 тисяч доларів.

Загалом українські компанії експортували в січні-лютому 112 тонн медичних халатів приблизно на 1,4 мільйона доларів.
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Благодійність справа добровільна. Хто захоче, той пожертвує. А добровільно-примусово забирати зарплату, то вже, напевно, зловживання службовим становищем.Такі високопосадовці могли б і місячну зарплату пожертвувати і навіть більше.
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И ГДЕ фигляр ЗЕ их только находит? На какой помойке или всё таки кастинг проводят в Павловке и Лукьяневском СИЗО?
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Нужно ещё распространить журналы "Народ и Закон" ,а вырученные деньги перечислить на приобретение 3 тонн хлорки для дезинфекций мест заражения "Комунізм у головах": Венедіктова просить підлеглих перерахувати зарплату за 1 день на боротьбу з коронавірусом, - Лємєнов - Цензор.НЕТ 1700
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- Марк Савелович ви таки слышали шо та Венедиктова и ота Висчая таки Рада отой шоб её било так шо покушать и на очки за хорошие диоптрии Юстиции стали ну просто я не имею шо за то слов но одни нищеброды а вторые такие себе шо за сутки денег им не жалко?
- Ой вэй, я сам в растерянности и не имею вам сказать, но послушав и ту и других у мени сама таки рука потянулась у карман за мелочью для им на подаяние.
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Такі дії попадають під статью КР і називаються вимогательство.
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підпадають, вимагання, статтю)) але як для москаля не погано))
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Пам'ятаю суботники у радянські часи, зарплатню з яких нібито перераховували на допомогу рахітним діточкам у Ефіопії або на усілякі інтернаціональні тусовки наших у світі))) не кажу що ми перероблялися у той суботник, але грошенята з зарплати вираховували належним чином...))
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Back in USSR у найгіршому прояві цього явища... Свідки долара по 60 копійок, ковбаси по 2,20 та горілки по 3 мабудь радіють до усрачки... Ну і Єрмак вам в хату! Гірше ж не буде, так?
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Ты смотри, как все, за прокурорских начали переживать... Ну да, когда это прокурорские деньгами-то делились? Они привыкли, что им несут, а не они.
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Не буде дивним, якщо для боротьби з коронавірусом ...
"Комунізм у головах": Венедіктова просить підлеглих перерахувати зарплату за 1 день на боротьбу з коронавірусом, - Лємєнов - Цензор.НЕТ 1131
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Ничего страшного в этом нет. Я помню, как сдавали деньги: на ликвидацию потопа в Карпатах (много раз), на лечение шахтерам, после аварий на шахте, налог на армию платят, до сих пор и пенсионеры. А тут затронули прокурорских, которые совсем не бедные. Привыкли драть только с бедных.
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Особенно трогательно следующее: "Ведомости о поддержании инициативы Венедиктова требует предоставить в Департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности не позднее 1 апреля". Венедиктова тяжко поражена вирусом "совка". Очевидно, что провал про проходе по конкурсу на должность судьи кассационного гражданского суда сильно отразился на ее мироощущении.
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Тобто скинутися трохи із немаленької зарплати- це типу погано? Чи то Александра Леменова так хвилює, що прокурори збідніють?
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проблему нашли.

незнаю сколько там зарплата в офсе генпрокурора. но думаю явно не 3000..

при 3к зарплате. дневная посути 100-150грн.. .

даже если 30к. ну что обеднеют? отдав 1,5-2к

если разово за год место ресторанов пожертвуют на борьбу с вирусом? притом рестораны неработают вот и экономия
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Европейским демократическим бомжам попрошайкам, кто сейчас помогает? Когда день и ночь выпрашиваете помощь у камуняк, жирные ***** держите закрытыми.
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Ну всё, коронавирус в Украине практически побежден! А в Италии и Испании до сих пор такого простого способа не применили. Дебилы, ***...
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Все одно зряплату отримують дарма. Можна було й за півроку відібрати. Користі від них - лише повітря псують.
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