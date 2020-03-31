 Закупівля необхідного для боротьби з поширенням COVID-19 обладнання для регіонів стане централізованою, - ОП

На селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського кожен регіон доповів про зібрані кошти та їх спрямування, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
Крім обласних, районних і міських бюджетів, за дорученням Глави держави регіональні керівники залучили до закупівлі необхідних засобів бізнесменів.
"Ми зібрали статистику з фінансів у регіонах. Бачу, що найбільше акумулювали Дніпропетровська, Донецька, Львівська області та місто Київ. Водночас треба працювати над ефективним розподілом цих коштів. У чому потрібно - ми вам допоможемо", - сказав Володимир Зеленський.
Керівники обласних державних адміністрацій і міські голови поскаржилися, що існують проблеми з пошуком спецзасобів та обладнання для боротьби з коронавірусом і їх доставкою. Тому вони звернулися до влади з проханням допомогти з централізованою закупівлею необхідного обладнання - так, як це вже відбувається із засобами спецзахисту.
"Ми розуміємо, що на місцях складно вести переговори з виробниками і регулювати доставку. І тому бачимо, що це (та ситуація. - Ред.), коли гроші є, а витратити їх неможливо. Я вже переговорив із "Медичними закупівлями України", щоб вони максимально допомогли з централізацією закупівель і розподілом товарів по лікарнях", - зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Эпидемический скандал: одесский волонтер обвиняет областную власть в давлении на врачей и бездействии - ей отвечают хамством
Руководитель благотворительного фонда «Корпорация монстров» и координатор антикризисного штаба по борьбе с коронавирусом в Одесской области Катерина Ножевникова призвала медиков не молчать, «выходить в эфир» и сообщать о подозрениях на COVID-19 и об отношении властей к заболевшим и врачам.
Об этом Ножевникова написала на своей страничке в «Фейсбуке».
Катерина Ножевникова
«В 10-й больнице женщина с пневмонией лежала восемь дней. Переведена в инфекционку, подтвержден COVID-19. Вопрос, что с врачами в десятой? Сколько смен контактировали с пациентом? Кто их изолировал?» - возмущается волонтер.
По ее словам, многие медики в больницах области до сих пор работают без необходимой защиты, и сколько уже заболело врачей и медсестер по этой причине, пока неизвестно.
Медперсонал, утверждает Ножевникова, получил запрет от чиновников делать тесты подозреваемым на коронавирус, ссылаясь на «приказ 663». Кроме того, строго запрещено писать в соцсети о бардаке и неразберихе в медучреждениях.
Общественница рассказала, что вместо того, чтобы сейчас обустраивать общежития для медиков и заботиться об их защите, в инфекционную больницу закупают… дорогую мебель.
«Мебель почему-то можно заказать, а кислородную станцию нельзя. А еще можно заказать памятник себе. Как тем, кто готовится положить сотни жизней граждан этого города и области из-за собственных политических и личных амбиций», - заявила она.
Координатор антикризисного штаба подчеркнула: все, что сейчас делается, чтобы остановить распространение эпидемии, делают медики, волонтеры и бизнесмены, а чиновники только мешают процессу.
«Максим Куцый, к сожалению, часть вашей команды саботирует процесс и делает все, чтобы дискредитировать действия власти в целом. По глупости ли или специально, не берусь судить, но прошу вас незамедлительно начать действовать и лично возглавить реально штаб области, иначе мы все стремительно окажемся на дне. Один общий штаб, а не три на разных этажах», - обратилась к председателю Одесской облгосадминистрации координатор антикризисного штаба.
В ответ на гневный текст Катерины Ножевниковой вице-губернатор Виталий Свичинский обвинил ее в самопиаре.
«Бла, бла, бла, откуда из тебя столько пиара лезет? Будь скромнее… Иди пиарься дальше, у тебя это неплохо получается, правда, за чужие деньги. Проснись, а то тебе мое кресло покоя не дает», - заявил он в комментариях.
мимо кармана дЕрьмака не должна пройти ни одна копейка!
а за что еще боролись 73% зебилов, как не за это?