 "Єрмак, ти п@здун!" - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в "Енергоатом". ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Це підтверджують опубліковані нардепом від "Слуги народу" Гео Леросом документи, інформує Цензор.НЕТ.
"Єрмак, ти п@здун!
Надаю факти корупції щодо призначення Купчака на Енергоатом.
Подивіться уважно, хто його лобіював в офіційному зверненні на прем'єр-міністра, що відповідає відео, яке я також додаю, де люди пов'язані з Денисом обговорюють, як візьмуть із Купчака за посаду 5 (схоже, що мільйонів).
До речі, є інформація, що Купчака збираються зараз призначити віце-президентом Енергоатому, тому що у нього недостатньо профільного стажу.
Андрій Борисович намагався знизити градус", - зазначив нардеп.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Сама команда Зе довольно токсичная, он знал, что там идиоты и в случае краха, будут искать крайних, поэтому страховался заранее. У нас ведь как система правосудия заточена?! Кто первый заяву написал, тот и прав.....
а его брат Д.Ермак патрон патрона ?
и как они могут назначать на гос. должности ?????
Народ как то сразу этого Єрмака невзлюбил.
Вот как жизнь может повернутся на 180 градусов, прям триллер какой-то, как враги стали партнерами.
но хозяину служат независимо от междусобойчиков
Теперь каждый будет проводить свои расследования и все смешается в такую кучу, что результат будет нулевым.
зеленский, иди уже в отставку по хорошему...не доводи людей до греха...очень уже много где обосрался...
Дякуємо, дуже дякуємо 73%, зробили себе разом)))
Далі буде! Чи буде краще -- навряд чи. При цьому президентові -- так уж точно.
Доброго ранку, панове!
уничтожает зе-кодлу уверенно и методически! интересно, сколько у него еще фокусов в рукаве???