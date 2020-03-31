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Все про:Енергоатом (53) Єрмак Андрій (205) Лерос Гео (53) Єрмак Денис (23)

 "Єрмак, ти п@здун!" - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в "Енергоатом". ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Офіційне звернення щодо призначення на посаду президента НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака подавав брат глави Офісу президента Денис Єрмак.

Це підтверджують опубліковані нардепом від "Слуги народу" Гео Леросом документи, інформує Цензор.НЕТ.

"Єрмак, ти п@здун!

Надаю факти корупції щодо призначення Купчака на Енергоатом.

Подивіться уважно, хто його лобіював в офіційному зверненні на прем'єр-міністра, що відповідає відео, яке я також додаю, де люди пов'язані з Денисом обговорюють, як візьмуть із Купчака за посаду 5 (схоже, що мільйонів).

До речі, є інформація, що Купчака збираються зараз призначити віце-президентом Енергоатому, тому що у нього недостатньо профільного стажу.

Андрій Борисович намагався знизити градус", - зазначив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На#балово", - під час брифінгу Єрмака журналісти не отримали відповіді на свої запитання

Єрмак, ти п@здун! - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в Енергоатом 01
Єрмак, ти п@здун! - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в Енергоатом 02
Єрмак, ти п@здун! - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в Енергоатом 03
Єрмак, ти п@здун! - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в Енергоатом 04
Єрмак, ти п@здун! - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в Енергоатом 05
Єрмак, ти п@здун! - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в Енергоатом 06
Єрмак, ти п@здун! - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в Енергоатом 07

Також читайте: "Єрмак через брата гендлює державними посадами", - "слуга народу" Лерос опублікував запис розмов брата глави ОП. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак не відповів на запитання, яке набрало найбільше лайків: чи піде у відставку, якщо факти щодо його брата підтвердяться?

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185820
 
   
 Топ коментарі
 
Зеля - всё!
Ермак - всё!
Сказка про Голобородько была лишь сказкой.
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Еще одна гостайна раскрыта. Да, зебилы?
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Ну це фотошоп зараз Єрмак скаже не один Петро Олексійович любив гроші в кишені пхати.
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Хорошая возможность убрать эту гниду Ермака.
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Гнида это зеленский. Он заявлял , что несёт полную ответственность за своих назначенцев !!!
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Жалость-то какая, и нацкорпус на карантине.
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Слуга на слугу, брат на брата - виглядає як дешева вистава.
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господи, Зе, ей-богу лучше бы ты тигипко назначил, на фоне токсичности Ермака тот просто младенец. Это просто полный крах. Вангую, как коронавирус спадет, начнут на вилах выносить, в первую очередь разочарованные избиратели.
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Все бы ничего.. Но закрадывается смутное сомнение.. Лерос явно готовился заранее.. Это с чего вдруг.. Сам, вряд ли, клепки не хватило бы да и нужды особой не было.. Значит под заказ работал.. А вот тут и приходит на ум " Ищи кому выгодно.." ( при этом как бы к Ермаку или к Зеленскому не относиться,)
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заказ на Зеленского поступил еще тогда, когда не закончиться его инагурация "Єрмак, ти п@здун!" - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 8243
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Под заказ, не под заказ, это детали. Важно, что Ермак торгует должностями, а Зеленский не реагирует.
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Закрадывается мысль, что Зеленский не может трогать Ермака, по какой-то причине. Компромат? Новые фотки с Омана?
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Не обязательно!
Сама команда Зе довольно токсичная, он знал, что там идиоты и в случае краха, будут искать крайних, поэтому страховался заранее. У нас ведь как система правосудия заточена?! Кто первый заяву написал, тот и прав.....
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Лерос конечно молодец, смелый пацан! Ну, а Ермак, конечно, конкретно подставляет Зеленского, сволочь!
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Лерос конечно молодец, смелый пацан! Ну, а Ермак, конечно, конкретно подставляет Зеленского, сволочь!
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Это хорошо и классно топит своего поддельника президента ЗЕ
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Зеленский сам себя подставил, когда не имея мозгов взялся руководить целой страной, наобещав в три короба. Бедный, несчастный - подставили его видите ли
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Нач ОП А. Ермак это только главный патронат президента

а его брат Д.Ермак патрон патрона ?

и как они могут назначать на гос. должности ?????
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Только через преза зе давлением на структуры
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Может это так Беня мстит Зеленскому, Лерос это всё сам не мог замутить.
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ясне діло, що пішак, хтось через нього зливає.
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я так зрозумів що команда президента всі клони бені ,а замутив все єрмак,але цікаво сам інціатор чи ні.
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И что теперь делать как людей на работу брать, кому доверять.
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дЕрмак, ты не просто п@здун! ты кацапско-кремлёвский ****@к
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Зеленскому срочно надо что-то предпринимать.
Народ как то сразу этого Єрмака невзлюбил.
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...проводить его нах, чтоб он по пути не заблудился...
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проводить его нах,- С Коломойским на историческую родину.К Табачнику и Ставицкому. Но без денег за проданную землю Украины.
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А может пора Зеленскому с должности сваливать? Причина то в нем, а не в Ермаке.
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дЄрмак то наслідок, причина в Шмарклі
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Да какая разница -- влюбил/невзлюбил! Главное ж, что Ермак -- сильный функционер, а Зеленский -- молодой энергичный президент!
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Монике пора нюхнуть ,забыться и упасть на дно колодца
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Приблизительно с таким же прийдеться столкнуться иностранным инвесторам ....и пофиг, с няней или без.
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Венедиктову тоже гнать надо, она не тот человек который нужен.
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Дилер по парфюмерии - как та специальность торговать ДЕЛАМИ
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Погодите, она еще себя покажет. Уверен. И наверняка, долго ждать не придётся. "Єрмак, ти п@здун!" - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 7751
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На эту картинку можно смотреть бесконечно "Єрмак, ти п@здун!" - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 5972
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Подождите а вчем собственно говоря вопрос,какие претензии,ВоЗе же обещал нас сделать, вот и делает....
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тепер зрозуміло чому у чиновників захмарні зарплати,за посади платять в ОП а поті сміливо з їхнього дозволу відбивають кошти з бьюджету нічого не роблячи для держави хорошого.
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От аналитической записки в статье можно просто выпасть в осадок. Они реально больные на голову ...........
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Я конечно не эксперт, но всё идёт к тому что Зеленскому придется создавать коалицию с Порохом и Голосом.
Вот как жизнь может повернутся на 180 градусов, прям триллер какой-то, как враги стали партнерами.
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Хороший комментарий. Особенно, если употребленное вами слово "триллер" прочитать, как "триппер". Именно так расползается по ОПУ побежденная (по мнению ЗЕ) "коррупция в верховных органах власти".
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перестаньте, 2 шавки одного хозяина враждуют ситуативно и "дружат" ситуативно,
но хозяину служат независимо от междусобойчиков
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Придет Порох и обоих на ноль помножит.
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После такого дерьма даже ОПЗЖ рыговское, не захочет с ним ручкатся.. Те зоть воровать умеют.
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А эти все время с непредвидимых ситуаций выходят с позором.
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ніколи бариги між собою не були ворогами,це показало голосування за землю,цікаво тільки ціна питання, скільки ниішні,відслинили старим.
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Это может произойти только в случае, если Нелох разменяет Беню. Что для него чревато, Беня его утопит. Относительно коалиции. Даже демократы с республиканцами объединяются когда этого требует ситуация. Порошенко, в отличие от всей этой кодлы прекрасный политик и знает это.
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Врагами все зеленские провозглашали,делали,даже самих себя по сценарию цирка.Это у Юли *кто не снами,тот против нас*.У зе по другому,от вершка два горшка*мы сами с усами или мы всех сделаем разом*.Из-за их невежества даже роль врагов не умело представлялась.У ЕС врагами они могли стать, при чём настоящими,если будут сдаваться интересы государства.У зе не враги,а виноватые будут и их обязательно они будут их искать.У них нет намёка на понимание,что мешает плохому танцору.В конечном результате у Зеленского всегда будет виноват кто-то,только не он, а в конечном резудьтате*если в кране нет воды,значит выпили жиды*
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ох Ермак и "шкварится"...пора тихонько подать в отставку...бо шкандаль будет грандиозный...
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ну, якщо вже брат клєрка подає заяви на призначення тоді, як посміли йому відмовити?
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Наплодили надзорных органов!
Теперь каждый будет проводить свои расследования и все смешается в такую кучу, что результат будет нулевым.
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Це не надзорний орган, а платні шавки на замовлення.
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Лерос оставил заначки видосиков на потом .))))
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Курехян Геворг Багратович - знатный матерщинник и - о ужас! - член фракции"Слуга народа". А теперь еще и по совместительству обличитель своих же зеленопузых. Красота. Пауки в банке. А как все начиналось гламурно... Совсем как на его муралах...
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Я вообще удивлен,как нынешний президент стал отцом. По идее должен был обосраться и тут
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пацан к успеху шёл...)
зеленский, иди уже в отставку по хорошему...не доводи людей до греха...очень уже много где обосрался...
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дик ми з допомогою пороха і назначили ,дик як красиво вони зробили нас разом порох барижив зеленський викривав а ми вуха розвісили дик така єрунда малята.
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ну всё. пипец Леросу. слил в нэт государственную тайну.
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А що скаже найвеличніший? І де він до речі зараз?
Дякуємо, дуже дякуємо 73%, зробили себе разом)))
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Как же я рад этому скандалу! Еще и года не прошло, как совсем нелох избран президентом, а скандалы в его окружении всё чаще и всё крупнее! И этот -- далеко не последний, вот увидите! И всё это говорит только об одном: год назад молодой "талант" таки ДА хакнул избирателей, год назад с плакатов его избирательной кампании ("новые лица..., конец эпохи лжи..., конец эпохи бедности...") лилась откровенная ложь. И во всех своих предвыборных выступлениях этот "гениальный менеджер" откровенно блефовал, обещая провести в Украине какие-либо изменения к лучшему! И я очень рад, что, несмотря на "волання" многих моих друзей (которых я давно люблю и уважаю (именно поэтому я пишу это здесь, а не на ФБ) ) о необходимости смены власти, я не изменил своих взглядов на этого фигляра и его группу и таки ДА!!! остался в меньшинстве по результатам през.выборов!!! Этот прекрасный опыт говорит лишь о том, что не всегда выбор большинства лучше и-или правильнее, особенно в Украине!
Далі буде! Чи буде краще -- навряд чи. При цьому президентові -- так уж точно.
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Дивно,а де ж "***********" - після такого багато про,що натякаючого голосування за землю?
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ЧТО УВОЛЕННЫЙ ЯКУТ ЧТО ХЕРМАГЪ -ЭТО ВСЁ БАРЫГИ - КАК ГРИТСЯ ОПОРА ХРАНТА ЗЕ ! ЧЁ ВОВКА И НЕ НА КОГО ОПЕРЕТСЯ А ?! ЕСТЬ НА КОГО ИЩИ У ПОРОХА И ЯЙЦЕНЮКА И ДРУГИХ НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ . ТОЛЬКО НЕ НА КОРОТЫШКУ ЮЛЬКУ ...
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Олигархи в очередной раз ,соберутся до кучи,наймут очередного манафорта за хорошие бабки с советами как топить Юльку порешают , и выдвинут из своих рядов очередную кандидатуру с очередным сериалом для лохов,а также подключат 95 квартал,где будут лить всякую грязь смеяться и издеваться над Тимошенко,как они это делали,когда якуневич посадил ее на 3 года..
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А хорошая песня! И 30 лет назад нравилась, и сейчас хороша!
"Єрмак, ти п@здун!" - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 5123

Доброго ранку, панове!
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ай да Лерос, ай да молодец! )))
уничтожает зе-кодлу уверенно и методически! интересно, сколько у него еще фокусов в рукаве???
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Та по-хєру, чи "мстіт" хтось сєму зєлє , чи ні . Все , що зараз діється - суть природній хід подій: подумайте самі чи міг харашоваспітаний глупуватий, але хитрий жидівський хлопчик, керувати інакше,ніж він вміє. А вміє він, аж - НІЯК. Бо одна справа керувати колективом друзів для "посміятись і бабла накосити", і зовсім інша для управління країною, чи, принаймні специфічними її підрозділами, як от ЗСУ чи СБУ. Я вже не кажу , що управління , в тому числі такими складними структурами не вивчають ні в ЗПІ на юрфаках, ні при написанні антиукраїнських реприз. Для цього, принаймні, треба було, хоча б ЧУТИ про Норберта Віннера.
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А ну ж дивімось, чи звільнить ЗЮ зашквареного утирка.
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