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 З Китаю в Україну прибуло 100 тисяч ПЛР-тестів, маски і медичне обладнання, - Офіс президента. ФОТО

У Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київ) прибув літак, який доправив з Китаю в Україну ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента.

У повідомленні зазначається: "Після проходження всіх санітарних та митних процедур вантаж спрямують до лікарень та лабораторій у всі регіони України.

Засоби захисту також будуть передані військовим і працівникам Державної прикордонної служби.
Крім того, медичні маски надійдуть у мережі аптек, щоб задовольнити попит населення.

Офіс Президента України, який здійснював організацію доставки медичного вантажу для системи охорони здоров’я, також сприяв ввезенню в Україну експрес-тестів та медичних засобів, закуплених вітчизняними підприємцями.

Нагадаємо, 30 березня з Республіки Корея до України прибув літак зі 100 тис. ПЛР-тестів для виявлення COVID-19. Тест-системи доставили в інфекційні лабораторії всіх областей країни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Борисполі" приземлився другий літак із Китаю: доставив 300 тис. респіраторів і 35 тис. захисних костюмів і майже 2 млн масок, - Зеленський

З Китаю в Україну прибуло 100 тисяч ПЛР-тестів, маски і медичне обладнання, - Офіс президента 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185819
 
 
 Топ коментарі
 
Спасибо Пороху за то что заставил зебилов перестать барыжить масками итд и заставил закупить тесты итд
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Это те что в Европе забраковали и признали негодными?
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а за землю чего не говоришь спасибо ?
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Эт он к тому , что не знает ни русский язык, ни укаинскую мову... Вот выбирает, что первым учить...
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На 42 млн мешканців України, потрібно 100 млн. масок щодня! Тому за масками в Китай мають літати кілька Ан-22 Антей, Ан-124 Руслан та Ан-225 Мрія без перерв на перепочинок екіпажів! Або починати нарешті виробляти маски в Україні! Сьогодні найбільш продвинуті приватні підприємці які шили одяг почали шити маски в своїх цехах, але продавати через аптеки вони не можуть, бо не мають сертифікати відповідності на ці саморобні маски, пошиті досить професійно і якісно з матерії, що дозволяє їх використовувати багаторазово і коштують вони від 12 до 18 грн вже вроздріб. Влада має дозволити на час карантину продаж масок через аптечні мережі без сертифікатів відповідності - це миттєво наситить ринок якісними захисними масками з матерії, по невисокій ціні. Бо зараз ми купляємо паперові одноразові маски в аптеках по 25 грн і більше, а могли б купляти багаторазові маски по 12-17 грн і це був би вихід з ситуації! Багаторазові маски з матерії дозволили б повністю покрити потреби населення в захисних масках для пересування в транспорті, для походів по вулиці і в магазин, для роботи в офісі! Багаторазова маска з матерії дозволяє її прання прасування та багаторазове використання, всього лише за 12-17 грн! Якщо мати кілька захисних масок на кожні дві години або використовувати жіночі прокладки як додатковий фільтр в маску з заміною прокладок кожні 2 години, можна повністю забезпечити населення надійним і дешевим захистом!
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Не думаю,щоб язики кацапів були їстівними,а тим більш,помічними при хворобах.
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Спасибо Пороху за то что заставил зебилов перестать барыжить масками итд и заставил закупить тесты итд
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а за землю чего не говоришь спасибо ?
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Не переживай ты так, получишь ты свою землю, причем бесплатно. Твой участок будет приблизительно 2000 на 1000 миллиметров
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это ты свой участок таким отмеряй , а у меня 1000 га в аренде уже 9 с лишним лет .
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Так на городских кладбищах дают участки бесплатно, правда после выдачи свидетельства
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бесплатно ??? это меня ещё больше удивило чем первое твоё предложение.
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Теперь таким как ты земельным барыгам обломится хорошо, халява закончилась, придется селянам не копейки кидать и скупать за 1тыс.баксов гектары, а платить адекватную стоимость земли и аренды. Во вас обламали нормально, не зря у вас пылает.
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У кожній області й лікарні-свої розцінки.На місці дізнаємось.
Показова ситуація з інфікованим в Житомирі:
1 З інфікованого Какошкіна вимагають 500 грн за тест і 250 грн на "благодійність"
2 Той повідомляє про факт у ФБ і журналістам.https://24tv.ua/health/*******************************************************************
3 На лікарів наїжджає мер Сухомлин
4 Лікарі "інфекційки",користуючись ситуацією, масово подають заяви на звільнення і вимагають публічного вибачення.
5 Мер дає задню,вибачаючись,і виправдовуючи нещасних лікарів.Мер Житомира про ситуацію з благодійними внесками за тести: Медики зараз на передовій й до них особлива увага
Це я до чого. Не будуть наші медики "На передовій,як в 2014". Спасєніє утопающіх...
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Это те что в Европе забраковали и признали негодными?
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нельзя ли поподробней, что значит "охвыс прыпыздэнта осуществлял организацию доставки"?
т.е. самолет бы не взлетел, если б не наш недоделанный-гундосый?
или ему не разрешили бы посадку?

или уже без 50% на карман Ермаку ничего не провозится?
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Єрмак сам маски шив! Увесь салон у крові бо голкою пальці поколов геть. А ви злі усі! А він так і заробив на мерс. Й сарс...
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блд, починайте вже масові тестування, чи сподіваються притримати і втихаря толканути наліво?
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А невже навіть маски медичні у нас розуму нема пошити Дохазяйнувались до ручки...
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Спец марли нет. ********* заблокировала наш транзит сырья.
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А чего Педро не смотался на часном самолёте за марлей...?
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для тебя который на него срет? зелупу тебе
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Никакой спец-марли не нужно . Возьмите обычный бинт 14см на 7 метров и пошейте себе маски . Из рулона бинта - выйдет минимум 4 штуки , если раскладывать в 6 слоёв и если вы даже " рукожопая неумёха " )) , то у вас всё равно это получится . З Китаю в Україну прибуло 100 тисяч ПЛР-тестів, маски і медичне обладнання, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9074
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В одеській інфекційкі видають:
З Китаю в Україну прибуло 100 тисяч ПЛР-тестів, маски і медичне обладнання, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 5213

А щоб не гавкали,не розказували :
З Китаю в Україну прибуло 100 тисяч ПЛР-тестів, маски і медичне обладнання, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9447
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Тесты прибыли, сейчас статистика по заболевшим резко скакнёт.
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просто некому засунуть ермаку тестер до дна...
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Кстати да, по ощущению мы готовимся вступить не в ЕС, а в Китай
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Видно маски та інше з Китаю спеціальні для України із Зегарантією! Вже п'ять країн світу відмовилися від Китайської фабули.
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маски бракованные, тесты на 40% с ошибками. европейцы даже бесплатно брать не захотели.
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Обещал 10 миллионов а привез сто тысяч...ганд@н
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брешут, нет в Днепре тестов, скоты #клоунозедырявые.
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куда они деваются, в аптеках они где, падлы! ни в одной аптеке что я обошел и слыхом не слыхивали про маски, тока у спекулянтов
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