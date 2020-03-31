 З Китаю в Україну прибуло 100 тисяч ПЛР-тестів, маски і медичне обладнання, - Офіс президента. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента.

У повідомленні зазначається: "Після проходження всіх санітарних та митних процедур вантаж спрямують до лікарень та лабораторій у всі регіони України.

Засоби захисту також будуть передані військовим і працівникам Державної прикордонної служби.

Крім того, медичні маски надійдуть у мережі аптек, щоб задовольнити попит населення.

Офіс Президента України, який здійснював організацію доставки медичного вантажу для системи охорони здоров’я, також сприяв ввезенню в Україну експрес-тестів та медичних засобів, закуплених вітчизняними підприємцями.

Нагадаємо, 30 березня з Республіки Корея до України прибув літак зі 100 тис. ПЛР-тестів для виявлення COVID-19. Тест-системи доставили в інфекційні лабораторії всіх областей країни".

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