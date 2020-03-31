 З Китаю в Україну прибуло 100 тисяч ПЛР-тестів, маски і медичне обладнання, - Офіс президента. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента.
У повідомленні зазначається: "Після проходження всіх санітарних та митних процедур вантаж спрямують до лікарень та лабораторій у всі регіони України.
Засоби захисту також будуть передані військовим і працівникам Державної прикордонної служби.
Крім того, медичні маски надійдуть у мережі аптек, щоб задовольнити попит населення.
Офіс Президента України, який здійснював організацію доставки медичного вантажу для системи охорони здоров’я, також сприяв ввезенню в Україну експрес-тестів та медичних засобів, закуплених вітчизняними підприємцями.
Нагадаємо, 30 березня з Республіки Корея до України прибув літак зі 100 тис. ПЛР-тестів для виявлення COVID-19. Тест-системи доставили в інфекційні лабораторії всіх областей країни".
Показова ситуація з інфікованим в Житомирі:
1 З інфікованого Какошкіна вимагають 500 грн за тест і 250 грн на "благодійність"
2 Той повідомляє про факт у ФБ і журналістам.https://24tv.ua/health/*******************************************************************
3 На лікарів наїжджає мер Сухомлин
4 Лікарі "інфекційки",користуючись ситуацією, масово подають заяви на звільнення і вимагають публічного вибачення.
5 Мер дає задню,вибачаючись,і виправдовуючи нещасних лікарів.Мер Житомира про ситуацію з благодійними внесками за тести: Медики зараз на передовій й до них особлива увага
Це я до чого. Не будуть наші медики "На передовій,як в 2014". Спасєніє утопающіх...
т.е. самолет бы не взлетел, если б не наш недоделанный-гундосый?
или ему не разрешили бы посадку?
или уже без 50% на карман Ермаку ничего не провозится?
А щоб не гавкали,не розказували :