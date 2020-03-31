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 "Укрзалізниця" безкоштовно підвозитиме медиків на роботу

Для того, щоб скористатися цією можливістю, медпрацівникові потрібні службове посвідчення, рукавички, маска або респіратор. Розклад службових поїздів повідомлятимуть через місцеві органи влади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця з 31 березня починає перевезення медичних працівників своїми службовими поїздами. Всі витрати з організації перевезень компанія бере на себе. Проїзд для медиків буде безкоштовним", - сказано в повідомленні.

Перелік маршрутів склали на основі даних від місцевих органів влади.

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"Підставою для проїзду медиків є службове посвідчення або інший документ, що підтверджує роботу в медичній установі. Обов'язковою умовою є наявність засобів індивідуального захисту, зокрема, маски або респіратора і рукавичок", - додали в "Укрзалізниці".

Розклад руху поїздів для підвезення медиків надаватиметься органам місцевої влади, які мають донести цю інформацію до працівників медустанов.

Розклад руху службових поїздів Укрзалізниці надаватиметься органам місцевої влади для доведення до відома працівників медичних установ. "Для уточнення графіка руху поїздів можна звертатися за телефоном гарячої лінії "Укрзалізниці" - 0 800 503 111 та в Messenger офіційної сторінки Укрзалізниці в Facebook", - додали в пресслужбі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185814
 
 
 Топ коментарі
 
17. 45 . Уралс на торгах упал до 13 баксов за бочку ! Дай Бог, чтоб не последний раз....
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Смотрите внимательно - укрзализниця будет работать. Но перевозить по пропускам. Профит чудовищный. Торговля пропусками и тд. Как такие шаги могут теоретически остановить вирус? А обогатить кое кого очень даже. Но дело даже не в этом, вирус неизбежно пройдет через каждого и это аксиома, смысла разрушать жизнь людей и страны нет никакого.
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Насправді виникають проблеми з отриманням посвідчення та чим доїхати до тієї залізниці. Зараз держава від цих подій отримує серйозні збитки.
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17. 45 . Уралс на торгах упал до 13 баксов за бочку ! Дай Бог, чтоб не последний раз....
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Прочитав в соцмережах: "Король Саудівської Аравії пропонує нафту по $12,5 за бочку. Українці - нехай Аллах примножить літа його і нехай легкою буде хода верблюдів його"
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Так це саудівська нафта лайт ! А скільки на цьому фоні буде вартувати кацапське багно ? Чи слово ,,вартувати,, тут зайве ?,,
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смешно, все медики работают и проживают в одних городах, а как укрзализниця городским поможет?
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1 апреля завтра, через три с половиной часа. С этого момента начинается день юмора для стран ОПЕК , США, Канады, Норвегии и Нигерии
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