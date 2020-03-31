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Все про:Крим (8938) Чубаров (419) Слідком РФ (145)

 Слідком РФ пред'явив Чубарову звинувачення за "заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації"

Слідком РФ в окупованому Криму заочно пред'явив звинувачення голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт комітету.

"Рефата Чубарова притягнуто слідством як обвинуваченого, йому висувається організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством; публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації, вчинені з використанням засобів масової інформації; а також публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації (ч.1 ст. 212, ч. 2 ст. 280.1, ч.1 ст.280.1 КК РФ)", - сказано в повідомленні.

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Зазначимо, що йдеться про події весни й осені 2015 року, коли Чубаров "в ефірі одного з українських телеканалів висловлював заклики до здійснення екстремістської діяльності проти інтересів Російської Федерації, а також до приєднання Республіки Крим до території України" і "на території Херсонської області України, виступаючи перед громадянами в рамках ним же організованої "продовольчої блокади", знову висловлював заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації".

Нагадаємо, раніше Слідчий комітет РФ порушив кримінальне провадження проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, приписуючи йому організацію масових заворушень у 2014 році в Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185812
 
 
 Топ коментарі
 
А я тоже призываю к распаду раковой опухоли под названием Московия и образованию на ее месте более-менее вменяемых образований и не скрываю этого! Не имеет права на существование эта мразь!Откройте и на меня дело! И еще на несколько миллионов Украинцев , которые разделяют мою точку зрения!
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Нет страшнее преступления на московии, чем покушение на целку педерации.
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У міжнародний розшук Чубарова не подадуть, бо йдеться про територію Криму. Тобто по міжнародним законам Чубаров нічого не порушував. Тому кацапи йдуть лісом.
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У Дениса Проценко, главного врача больницы в Коммунарке, расположенной в столичном районе Новая Москва, куда направляют россиян, зараженных вирусом COVID-19, диагностировали коронавирусную инфекцию.
Об этом сообщают во вторник, 31 марта, российские СМИ со ссылкой на информационные агентства и, в частности, ТАСС.
Пресса напоминает, что на прошлой неделе больницу в Коммунарке посещал президент России Владимир Путин, который общался с Проценко.
"Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций", - написал главврач Коммунарки на своей странице в социальной сети Facebook.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил журналистов, что с Путиным все в порядке - президента регулярно тестируют на коронавирус.

Следком РФ предъявил Чубарову обвинения за "призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации" - Цензор.НЕТ 5337
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у нас тоже не плохо было взять эту методику на вооружение
взять человека к которому нет негатива у гражданан и сообщить по всем телеканалам что у него обнаружен вирус уверен даже до самых последних ********* дойдет что на улице шастать не стоит
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Нет страшнее преступления на московии, чем покушение на целку *********.
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РФ существует в своём выдуманном мирке, скоро они начнут и законы физики, отдельные, для себя писать.
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Тю. Москалі так кажуть, ніби "нарушение территориальной целостности Российской Федерации" - це щось погане... Следком РФ предъявил Чубарову обвинения за "призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации" - Цензор.НЕТ 8103
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Ну, чо! В ордло собрались помощь отправлять медицинскую, давай и в крым ....Там граждане Украины живут...
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Давайте ще проти князя Святослава справу відкрийте, бо він вас, неандертальців, до Києва приєднав.
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ну ладога и новгород - это единственные 2 княжества где рюриковичи были посажены вече.
в киеве рюрик не был. сын рюрика - олег - киев взял силой и вырезал всех кто противился ему. сын олега - игорь , тоже киев разрушал войной.
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1. Вирєзал всєх - аж цілих дві людини
2. Ігор - не син Олега, а Олег - не син Рюрика
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Настанет время и мы им нарушим по самые гланды!!!!!!!!!!!!
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юралс по 10 долярів не сон,а чумадан без ручки стає все важчим.
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А я тоже призываю к распаду раковой опухоли под названием Московия и образованию на ее месте более-менее вменяемых образований и не скрываю этого! Не имеет права на существование эта мразь!Откройте и на меня дело! И еще на несколько миллионов Украинцев , которые разделяют мою точку зрения!
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Примерно где-то в этом районе, российская нефть продается ниже своей себестоимости. С временным лагом в 4 месяца на этот уровень выйдет и российский газ.Следком РФ предъявил Чубарову обвинения за "призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации" - Цензор.НЕТ 2991
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ВС США заблокировали патруль рф в Сирии, север. орки из рф хотели объехать, но застряли в грязи)) Боятся когда имеют дело с США!) Go WEST!

https://twitter.com/i/status/1244983474462826496
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У міжнародний розшук Чубарова не подадуть, бо йдеться про територію Криму. Тобто по міжнародним законам Чубаров нічого не порушував. Тому кацапи йдуть лісом.
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Можуть подати, без вказання статті КК нафтокачки.
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Ви ж знаєте що вони хитро роблять, не через головний офіс, а через національні ланки, тому іноді виникають неприємності.
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Цей хід вже усі знають. До того ж Чубаров є відомою людиною. Тому одразу перевірять суть тих подій і прив'яжують до анексії Криму. Результат подання - відмова.
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Чубаров сам туда в мае собрался. Думаю, там сразу и арестуют. Придется выменивать.
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пусть следком ********* в оккупированном Крыму защёчно сасёт йух Источник: https://censor.net.ua/n3185812
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Там, "за парєбріком", збуджуються лише на Україну, бо якщо наша країна все ж таки вирветься з-під московії, то вся їхня "вєлікая" історія накриється мідними ночвами!
Трохи помрію:
якби московія була демократичною державою, то тіки уявіть скільки справ там було б на жиріка з його ядерною бомбою на Київ, сікєльова з його радіоактивним попелом, інших зливних бачків з їхніми висловлюваннями, що українців ніколи не існувало...
Але що тут про московію казати, якщо в нас є Єрмак з сім'єю, що здає інтереси країни на одному диханні, бубочка оманська, що обіцяла піти сама, якщо порушить закон, а "воз і ньінє там" та інші "видатні" та "найвеличніші"...
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Цікаво, а якщо Чубаров, наприклад, погодиться ввійти до складу єрмакозелебільної "консультативної ради", чи не арештують касапи його в Мінську, як ото сосунка Гриба?
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Тоді кацапи просто відмовляться вести перемовини.
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в выгребную яму попала пачка дрожжей Следком РФ предъявил Чубарову обвинения за "призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации" - Цензор.НЕТ 8950 бурлит теперь.... воняет Следком РФ предъявил Чубарову обвинения за "призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации" - Цензор.НЕТ 8950
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ХОРОШО ИЗЛАГАЕТ СОБАКА, УЧИТЕСЬ КИСА.

Следком РФ предъявил Чубарову обвинения за "призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации" - Цензор.НЕТ 5004
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какое то гафно чего то там предъявляет..... ржу....
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АКСИОМА:
Что не росиянимн то и дебил.
(Козьма Прутков и поручик Глазенап)
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Кто такой Чубаров и что такое "следком" "рф"?
Примерно как галантерейщик и кардинал. И Чубаров точно не галантерейщик. Плешивьій карлик тут самозванец.
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ухаххахаххаххах сук днина какая Следком РФ предъявил Чубарову обвинения за "призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации" - Цензор.НЕТ 415 отжали полуостров и обвинили в нарушении целостности аххаххахахааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
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Так Вован должен предъявить обвинения в нарушении целостности всем западным лидерам, начиная с Трампа. Ведь они все не признают Крым российским.
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чубарова давно вже було віддати москалям за те що відвів татарів від ВР Криму тоді коли там треба було стояти...
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