 Слідком РФ пред'явив Чубарову звинувачення за "заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт комітету.
"Рефата Чубарова притягнуто слідством як обвинуваченого, йому висувається організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством; публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації, вчинені з використанням засобів масової інформації; а також публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації (ч.1 ст. 212, ч. 2 ст. 280.1, ч.1 ст.280.1 КК РФ)", - сказано в повідомленні.
Зазначимо, що йдеться про події весни й осені 2015 року, коли Чубаров "в ефірі одного з українських телеканалів висловлював заклики до здійснення екстремістської діяльності проти інтересів Російської Федерації, а також до приєднання Республіки Крим до території України" і "на території Херсонської області України, виступаючи перед громадянами в рамках ним же організованої "продовольчої блокади", знову висловлював заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації".
Нагадаємо, раніше Слідчий комітет РФ порушив кримінальне провадження проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, приписуючи йому організацію масових заворушень у 2014 році в Криму.
Об этом сообщают во вторник, 31 марта, российские СМИ со ссылкой на информационные агентства и, в частности, ТАСС.
Пресса напоминает, что на прошлой неделе больницу в Коммунарке посещал президент России Владимир Путин, который общался с Проценко.
"Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций", - написал главврач Коммунарки на своей странице в социальной сети Facebook.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил журналистов, что с Путиным все в порядке - президента регулярно тестируют на коронавирус.
Где-то сдесь
взять человека к которому нет негатива у гражданан и сообщить по всем телеканалам что у него обнаружен вирус уверен даже до самых последних ********* дойдет что на улице шастать не стоит
в киеве рюрик не был. сын рюрика - олег - киев взял силой и вырезал всех кто противился ему. сын олега - игорь , тоже киев разрушал войной.
2. Ігор - не син Олега, а Олег - не син Рюрика
25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
ВС США заблокировали патруль рф в Сирии, север. орки из рф хотели объехать, но застряли в грязи)) Боятся когда имеют дело с США!) Go WEST!
https://twitter.com/i/status/1244983474462826496
Трохи помрію:
якби московія була демократичною державою, то тіки уявіть скільки справ там було б на жиріка з його ядерною бомбою на Київ, сікєльова з його радіоактивним попелом, інших зливних бачків з їхніми висловлюваннями, що українців ніколи не існувало...
Але що тут про московію казати, якщо в нас є Єрмак з сім'єю, що здає інтереси країни на одному диханні, бубочка оманська, що обіцяла піти сама, якщо порушить закон, а "воз і ньінє там" та інші "видатні" та "найвеличніші"...
Что не росиянимн то и дебил.
(Козьма Прутков и поручик Глазенап)
Примерно как галантерейщик и кардинал. И Чубаров точно не галантерейщик. Плешивьій карлик тут самозванец.