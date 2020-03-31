EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  2567  64
Все про:Верховний Суд (503) компенсації (164)

 Верховний суд рекомендував Кабміну розробити порядок виплати компенсації людям, чиє житло було зруйноване внаслідок обстрілів на Донбасі

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду частково задовольнив касаційну скаргу жителя Донецької області, який просив стягнути з держави Україна відшкодування майнової шкоди, заподіяної терористичним актом. Належна йому квартира була зруйнована внаслідок прямого поціляння снаряда під час обстрілу. У той день - 15 червня 2016 року - бойовики близько 10 годин обстрілювали один із житлових масивів Красногорівки.

Суд також виніс окрему ухвалу, якою рекомендував Кабінету Міністрів України розробити спеціальний порядок виплати відшкодування за пошкоджене внаслідок терористичного акту майно, прописати процедуру і чіткі умови, за яких люди можуть на такі виплати претендувати.

У постанові суду йдеться про те, що громадянин у лютому 2018 року звернувся до суду з позовом до держави Україна в особі Кабінету Міністрів України, Державної казначейської служби України про відшкодування майнової шкоди, заподіяної терористичним актом.

Позовна заява мотивована тим, що він є власником квартири, яка зруйнована. І це підтверджується актами про пожежу та обстеження технічного стану житлового будинку (квартири).

Він вказав, що 5 червня 2016 року, звертався в поліцію із заявою про скоєння злочину - терористичного акту, а 18 серпня 2017 - у військово-цивільну адміністрацію м. Красногорівка Донецької області із заявою на отримання компенсації за зруйноване житло, в якій позначив, що згоден передати зруйноване майно державі згідно із законодавством. Однак, у виплаті компенсації йому було відмовлено.

Він посилається на українське законодавство і міжнародні конвенції, а також на те, що держава в особі Кабінету Міністрів була зобов'язана розробити спеціальний нормативно-правовий акт про надання грошової допомоги та відшкодування шкоди особам, чиє житло постраждало внаслідок терористичного акту. Але Кабмін цього досі не зробив.

Звернувшись до Верховного Суду, він попросив залишити в силі рішення суду першої інстанції і стягнути з держави Україна в особі Кабінету Міністрів 494 247,00 грн. Це рішення було переглянуто в апеляції.

Верховний Суд скасував рішення попередніх судів і виніс постанову про стягнення за рахунок держави грошової компенсації в розмірі 50 тисяч гривень, виходячи з того, що держава нічого не зробила впродовж тривалого часу, щоб допомогти людині вирішити проблему: пошкоджену під час обстрілів багатоповерхівку не відбудовують, а спеціальний порядок виплати компенсацій відсутній.

На думку суду, позивач має право на компенсацію від держави за невиконання державою свого позитивного матеріального і процесуального обов'язку.

Про вжиття відповідних заходів реагування уряд має повідомити Верховному Суду впродовж двох місяців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185811
 
   
 Топ коментарі
 
Перечитав двічі!!! Не можу повірити! Це за чиї гроші і зюхто компенсувати буде? От я пропоную рекомендувати Кабміну розробити механізм компенсації за рахунок секвестру суддівських зарплат.
 показати весь коментар
 
Пускай моторола выплачивает компенсации. Причем тут Украина?!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
у них же дыра в бюджете, откуда у бедных евреев деньги?
 показати весь коментар
 
нужно полное прекращение экспорта нефти.. Верховный суд рекомендовал Кабмину разработать порядок выплаты компенсации людям, чье жилье было разрушено вследствие обстрелов на Донбассе - Цензор.НЕТ 5777
 показати весь коментар
 
 
Чого так багато коштує? Треба, щоб росіяни доплачували.
 показати весь коментар
 
 
Це все фінансувала Європа - головний споживач російської нафти і газу.

несмотря на введение против России санкций цены на нефть и газ сохраняли позиции на уровне окупаемости. Это позволяло России, максимально сократив бюджетные траты держать на уровне обеспечение геополитических амбиций.
Таким образом, России удалось сохранить у власти режим Башара Асада в Сирии, увеличить свое присутствие в Африке, оказать поддержку Халифе Хафтару в Ливии, обеспечивать оккупированные территории от Молдовы ("ПМР") и Украины (ОРДЛО, оккупированный Крым) до Грузии (Абхазия, "Южная Осетия") необходимыми для выживания средствами, а также поддерживать Николаса Мадуро за океаном. Венесуэла на самом деле для России очень лакомый кусок. И не потому, что это страна, занимающая первое место в мире по запасам нефти, а потому, что это идеальный плацдарм для осуществления дестабилизирующего влияния на регион.
Одновременный контроль наркотрафика и присутствие как в непосредственной близости от США, так и Организации американских государств - о чем еще можно мечтать? Особенно в формате, когда на территории Венесуэлы уже размещены российские ЧВК, а также планировалось буквально в прошлом году разместить флот и ракеты вне договора РСМД.

На минувших выходных российская нефтяная компания "Роснефть" объявила о прекращении своей деятельности в Венесуэле и продаже всех имеющихся у нее активов в этой стране.
zloy-odessit
 показати весь коментар
 
 
москва має такий запас, що може спокійно почекати кращих цін. Більшіть людей нічого не хочуть робити для порятунку України. Вони мають ейфорію, що можна нічого не робити, а москва розвалиться сама. Ця ейфорія імплантована в тупі голови за допомогою прямих агентів та корисних ідіотів )(*****.
 показати весь коментар
 
Вечная память Василю Стусу - Герою Украины !
 показати весь коментар
 
 
Перечитав двічі!!! Не можу повірити! Це за чиї гроші і зюхто компенсувати буде? От я пропоную рекомендувати Кабміну розробити механізм компенсації за рахунок секвестру суддівських зарплат.
 показати весь коментар
 
 
вообще то это рашка должна платить а не Украинские налогоплательщики
 показати весь коментар
 
 
Рашисти платили б, якби у Порошенка були яйця, а не рафаєлло в штанях. Втрати при антитерористичних операціях, як назвав війну з Х.йлостаном сивочолий гетьман, має таки держава, на території якої проводились такі операції. Верховний суд рекомендував Кабміну розробити порядок виплати компенсації людям, чиє житло було зруйноване внаслідок обстрілів на Донбасі - Цензор.НЕТ 7775
 показати весь коментар
 
Такое впечатление что все ветки власти Украины против самой Украины и его народа.
 показати весь коментар
 
 
И секвестировать пока иски не закончатся) или пока судьи не останутся без штанов.🙂
 показати весь коментар
 
 
Пускай моторола выплачивает компенсации. Причем тут Украина?!
 показати весь коментар
 
 
интересно девки пляшут: обстреляли боевики при поддержке раши, они же и разрушили квартиру, а иск гражданина к государству Украина. Ни за что не поверю, что он светило юриспруденции.Автора, автора иска- медведчук или кто-то другой из "ЗАЖИДДЯ"?
 показати весь коментар
 
 
Портнов и мертвечук ,а «янелох исполнит
 показати весь коментар
 
 
он иск подал в феврале 2018 в это время портянка томился в эмиграции
 показати весь коментар
 
вообще то это рашка должна платить а не Украинские налогоплательщики. Верховный суд а как же принцип СПРАВЕДЛИВОСТИ, или они вообще за кого?
 показати весь коментар
 
 
Рашка платила б, якби це була війна проти неї. А втрати від антитерористичної операції, як охрестив цю війну сивочолий невдаха, згідно міжнародних і українських законів, відшкодовуються за рахунок тієї країни, в якій проводилась така операція. Збоку Лугандону вже подано сотні тисяч позовів про стягнення коштів з України, і будемо платити, через якогось телепня, що не наважився своїх "запарєбрікавих партньорав" назвати окупантами.
 показати весь коментар
 
Украина не должна отказываться от украинцев на Донбассе,не сделаете она- сделают другие! Те люди которую чувствуют свою сопричастность к Украине, должны получить соответствующую поддержку- в вопросе обустройства, трудоустройства,жилья,переезда и начало новой жизни. Помимо юр.право на эти территории, есть еще и конкретные действия для своих сторонников проживающих на этих территориях. Если не помогать, то Россия сделает всё сама и выбор за них- такой сценарий точно не выгоден Украине.
 показати весь коментар
 
 
Верно.Там есть и патриоты и ущербные.А вот как отделить зерна от плевел есть исторический опыт Германии.
 показати весь коментар
 
 
Тот опыт, который ты имеешь ввиду- признан ошибочным и преступным. Но есть эволюционирующий, основанный на ошибках прошлого- помощь и пропаганда для помощи нуждающихся, ищущих, старающихся- в независимости от расовой, религиозной и языковой принадлежности.
 показати весь коментар
 
Это не так- Россия явл. диким и отсталым народом(по большому счету) из-за своей дикости и глупости(отсталости). По итогу, отстают от развитых стран где-то лет на 70-80... Украина, увы тоже,возможно даже на больший срок.
 показати весь коментар
 
А що пан думає про Італію? Вона передова, чи відстала?
 показати весь коментар
 
Судя по количеству итальянцев в Германии- отсталая по сравнению с Германией. А судя по количеству украинцев в Италии- прогрессивная относительно Украины.
 показати весь коментар
 
 
Sie befinden sich im Irrtum.
Viele Deutschen wohnen in der USA und kaum amerikanische Staatsbürgern in Deutschland. Aber es bedeutet gar nicht, dass die USA haben Deutschland bei der Entwicklung überholt.
 показати весь коментар
 
Amerikaner wohnen gar nicht gern im Ausland. Es ist kein sinn soweit zu fahren, wenn die Entwicklung nicht besser ist.
 показати весь коментар
 
Хто зруйнував цей будинок: Україна чи Росія?
 показати весь коментар
 
Однозначно Россия, в силу своих имперских амбиций. Но любой понимал последствия и цену, в т.ч. такие неглупые люди как Турчинов, Порошенко, Яценюк и тд...но они согласились с правилами игры, в угоду своих политических интересов,но в расхождении с интересами Украины. Отсюда и результат, а Украина всегда делала "своё"- своей хитростью...но не в этот раз...
 показати весь коментар
 
 
Вот из-за одного такого решения ВС сейчас начнутся массовые иски всех потерпевших... к Государству Украина.
 показати весь коментар
 
 
Сотні тисяч, якщо не мільйони позовів, вже давно подані проти України, просто ті хто при владі бояться оприлюднювати суми, які ми сплатимо. А все через одного дуже "мудрого ГЕТЬмана", що назвав війну з рашистами ментовською операцією АТО.
 показати весь коментар
 
Кто-то верит, что колхозный дядя состряпал иск к государству Украина?
А сейчас благодаря прецеденту иски посыпятся, как песок из решета.
И авторы этого процесса все те же, кому нужно Украину уничтожить.
Те же, которые сейчас на говно исходят от истерии, что Украина таки получит кредит МВФ.
 показати весь коментар
 
 
Я просто балдею от ситуации. Единичные истерики от жителей "неправильных областей", потерявших всё или постоянно проживающих под обстрелами я уже послушал. Теперь наслаждаюсь массовой истерией от жителей "правильных областей" потерявших 1000 грн в результате карантина и цепко вцепившихся в горло государства с воплем, как им теперь жить без бизнеса, работы и прочих ништяков) Как жить? Очень просто! Так же как жили другие люди в эпоху шоколадного материализма.И продолжают жить....1200 грн на 6 месяцев)
 показати весь коментар
 
Насолоджуйся, лахто. Першы зі згаданих тобою істероїдів - це сєпарня і електоральне сміття жоппоблоку. Другі - електральне сміття ЗЕленого кольору. А я дивлюся фільм про творчий шлях Ендрю Ллойда ******.
 показати весь коментар
 
 
Ёпсель! Шо ты там можешь дывиться узколобый Ещё и имя приписал для важности) Пипец, конь)А что ты кушаешь , котик?)
 показати весь коментар
 
Те що тобі недоступне, ерзямокшань. Раджу стулити писок.
 показати весь коментар
 
 
Портников сказал правду,-" Будет введен налог на восстановление Донбасса".
 показати весь коментар
 
 
Орки разрушили дома - все запросы отправляйте в рашу.
 показати весь коментар
 
 
Хто буде платити компенсацію - каломойша чи ахметка?
 показати весь коментар
 
 
І зебуїни будуть платити і не зебуїни... А юристи до хрипоти волали, щоб сивочолий невдаха називав речі своїми назвами, а не всякими АТО. Тепер залишається лише низько вклонитися телепню, що корчив з себе батька нації на протязі п"яти років. Верховний суд рекомендував Кабміну розробити порядок виплати компенсації людям, чиє житло було зруйноване внаслідок обстрілів на Донбасі - Цензор.НЕТ 4968 А попереду Україну чекають сотні тисяч подібних позовів, уже написаних під диктовку москалів.
 показати весь коментар
 
В цьому суді працюють посібники російських окупантів. Треба цих суддів притягати до кримінально-процесуальної відповідальності. Тепер всім ясно про що домовився Єрмак у Мінську. Уявіть як обвалитися гривня, коли уряд Зеленського почне за рахунок України відбудовувати зруйнований російськими окупантами Донбас...
 показати весь коментар
 
 
отводите войска,говорят немецко- француские подельники рашиста.мы туда заводим свои формирования.оттуда будем уничтожать жилые дома и инфраструктуру Украины и за то,что Украина не защищает свою территорию ,выполняя указания подельников рашиста еще и должна платить...В таком случае рашисты будут уничтожать еще больше и интенсивнее жилье украинских граждан.которые будут обращатся в суды...
 показати весь коментар
 
 
браво!
а рашке мы ничего не должны? ну там за прикопаных ихтамнетов??? за подбитые танки и грады?
аху***!
 показати весь коментар
 
 
в коментах купа селян розмірковують про правову природу призначеної компенсації.
 показати весь коментар
 
Про це правники попереджали давно.Просто АТО слід було назвати війною.А так по закону компенсувати має держава.Рішення суду законне.
 показати весь коментар
 
 
Якби один сивочолий невдаха свого часу назвав би війну з рашистами війною з рашистами, а не АТО, то оплату проводили б рашисти. А в даному випадку всі відшкодування від антитерористичної операції, згідно міжнародних і українських законів, має відшкодовувати країна де така операція проводилась. Верховний суд рекомендував Кабміну розробити порядок виплати компенсації людям, чиє житло було зруйноване внаслідок обстрілів на Донбасі - Цензор.НЕТ 5451 Тому дякуємо генію Порошенку не передякуємо. Верховний суд рекомендував Кабміну розробити порядок виплати компенсації людям, чиє житло було зруйноване внаслідок обстрілів на Донбасі - Цензор.НЕТ 1293
 показати весь коментар
 
Тепер їм треба компенсувати.... це податок на "відновлення даунбасу", який на сьогодні є фактично територією параші

Верховний суд рекомендував Кабміну розробити порядок виплати компенсації людям, чиє житло було зруйноване внаслідок обстрілів на Донбасі - Цензор.НЕТ 9714
 показати весь коментар
 
 
Учіться в туристичних компаніях, які наразі не вертають гроші за путівки.
 показати весь коментар
 
Украина - страна для украинофобов!
Голосуйте и дальше по приколу.
Д.Б.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору