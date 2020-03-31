EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
 Події
  774  8
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (6132) поранення (1678) операція Об'єднаних сил (2220)

 У зоні ООС від початку доби 3 поранених, противник обстріляв наші позиції 7 разів, - штаб

Двоє захисників України зазнали поранень унаслідок обстрілу, ще в одного - мінно-вибухова травма.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"Сьогодні, 31 березня, внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зазнали поранень, ще один - мінно-вибухову травму", - сказано в повідомленні.

"За даними розвідки, 30 березня, втрати російських окупантів становлять 4 особи", - додали в штабі.

31 березня переважну більшість обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

- По околицях Красногорівки і Пісків ворог випустив усього 30 мін з мінометів 120 калібру.

- Позиції поблизу Авдіївки противник обстріляв з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї.

- Неподалік від Кам'янки окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

- По позиціях Об'єднаних сил поблизу Опитного російські найманці скоїли обстріл з великокаліберного кулемета,

- По захисниках Старогнатівки - стріляли зі стрілецької зброї.

Читайте також: Двох військовослужбовців поранено в зоні проведення ООС, - штаб

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник з мінометів калібру 120 мм і протитанкового ракетного комплексу обстріляв позиції військовослужбовців Об'єднаних сил неподалік від Новотошківського.

"На ворожі збройні провокації наші захисники відреагували прицільним вогнем. Завдяки вжитим заходам вдалося оперативно придушити вогневу активність збройних формувань Російської Федерації", - повідомили в штабі.

У зоні ООС від початку доби 3 поранених, противник обстріляв наші позиції 7 разів, - штаб 01У зоні ООС від початку доби 3 поранених, противник обстріляв наші позиції 7 разів, - штаб 02
У зоні ООС від початку доби 3 поранених, противник обстріляв наші позиції 7 разів, - штаб 03
У зоні ООС від початку доби 3 поранених, противник обстріляв наші позиції 7 разів, - штаб 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185809
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Помста за виявленого путінського агента Єрмака!!!!
 показати весь коментар
 
 
То что они обстреливали я слышал...а вот ответки с нашей стороны не слышал...мож пальчиком погрозили...не знаю...
 показати весь коментар
 
 
Наев, долбани из крупняка осколочного по базам разведанным..
 показати весь коментар
 
 
цікаво. як Наєв прийшов одразу пішли гарні новини

ВСУ разгромили россиян на Светлодарской дуге: подорван БТР, у наемников большие потери

У зоні ООС від початку доби 3 поранених, противник обстріляв наші позиції 7 разів, - штаб - Цензор.НЕТ 6664

 показати весь коментар
 
 
на паРаше хла вирус закосил их штаб сам громов , песков путин хло больны время мочить паРашу в сартире ее же , отвод войск хла ультимативно требовать - если нет разбомбить новочеркаский и каменск -шахтинский склад военной техник не отвели..
 показати весь коментар
 
 
Турция Ердоган жмет руку хлу прилетает и мочит его войска в Сирии и Ливии. хло уважает силу, вынужден.
 показати весь коментар
 
Росияне твари и ордловцы крысы , не сдадим нашей свободы, не простим предателей и убийц. Гореть вам в аду и гнить в земле!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору