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 Політика України, Економіка
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Все про:земля (548) Буткевич Богдан (11)

 Битва за землю. Чи продадуть український чорнозем? ВIДЕО

У новому випуску проєкту "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич міркує про перспективи і загрози відкриття ринку землі після ухваленого "кастрованого" законопроєкту.

Невже битва навколо ринку землі, яка велася від часу першого мораторію на продаж сільгоспземель (а це 2001 рік) нарешті завершилася? А от і ні, є кілька підводних каменів, які можуть потопити цей ринок ще на старті. І справа не тільки в Юлії Тимошенко і ОПЗЖ, які збираються оскаржувати ухвалення закону в Конституційному Суді.

Що не так зі схваленою моделлю земельного ринку? Чому не буде зростання вартості землі і припливу кредитних коштів, зате будуть сірі схеми? І чому виносити питання ринку землі на референдум майже напевно означатиме хрест на цьому проєкті?

До непростої ситуації додається фактичний крах монобільшості, а разом із цим - загроза ще одних дострокових парламентських виборів. Адже ми пам'ятаємо, хто торік розпустив Верховну Раду через нестійку коаліцію, яку неможливо підтвердити. Раптом хтось забув, то це був сам Володимир Зеленський. Хто завадить йому зробити те ж саме з іще одним непідконтрольним парламентом?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185807
 
 
 Топ коментарі
 
Але ж під час кризи земля буде продаватися за їжу. Хіба можна зараз це дозволяти?
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Спасибо, но Старый Состав уже издавал Декретъ о земле а потом загнал в колхозы. И Декретъ о мире он тоже издавал, но никто не воевал так часто и с такими сумасшедшими потерями, как Cовок.
Так что никакого Нового Состава, строим капитализм, комуняку на гиляку.
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Вночі у масках і рукавицях невідомих 450 "слуг нагоду" прийняли важливий для українського селянина закон...ха...ха...агата крісті курва...
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Закон не для селянына ,а для всех чтобы дефолта не было.
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Дефолт буде полюбому. Вже розпочали переговори з кредиторами.
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Ну значит, нам капец,или близко к этому.Я не пойму почему так все радуются капецу?Если даже потом и придут другие полит силы то лучше не станет.
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Этот закон еще очень хорошо показывает какие партии тащат нас на дно!!!!
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На данный момент альтернатив нет !!! Это понимают в ВР все, но не всем это выгодно.
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Ніякого продажу землі не буде. Конституційний суд скасує цей закон.
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Скасує, це факт, закон фуфло, не відповідає Конституції України, земля належить народу України і не продається ні за яких умов, можлива тільки оренда, порохо і зебариг на нари.
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Так она и принадлежит народу. Копи деньги и покупай. Или паи-это, по твоему, право собственности? Владение чем-то подразумевает свободное распоряжение, в том числе и продажу. Если не можешь свободно продать, то и не владеешь вовсе. Коммуняки и свободовцы сжоппоблоком и жулькой категорически против продажи. Только СССР, только хардкор. Ишь чего удумали Британию со Штатами здесь учинить!
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А все кто против рынка,это вы так за селян?Крестьянам просто дают возможность продать землю,а раньше не было таковой.Ну кто не хочет не продаст.
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Людям на селі не треба нічого продавати, зробіть їм умови, дайте можливість купити техніку і у них будуть гроші.
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Давно вы не был в селе.А что по вашему означает ,дайте технику, сделайте условия?.У них есть условия (паи) технику можно было брат в кредит.Просто интересно ,а что им еще нужно и кто все это будет делать?
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Здійснилося. Пролетарі Порохо- та Зе- боти всієї України єднайтеся!
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Да нет, просто наша мафия вконец охренела. А ботва в основном обслуживает те или иные её кланы у которых цели в итоге одинаковы.
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Тюльки и рыги уже слились в поцелуе и хотят того же "счастья" всем остальным))))
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Ну а к чему ещё должны были привести без малого 30 лет тотального воровства и коррупции? Продажа земли, на фоне территориальной и демографической дезинтеграций государства, далеко не самый печальный, но закономерный результат.
Согласно рейтингу Global Health Security Index (Глобальный индекс безопасности здоровья) по итогам 2019 года из 195 стран мира Украина заняла 94-ю позицию между Сьерра Леоне и Зимбабве (совмещённые 92-я и 93-я позиции), и Сенегалом (95-я позиция), тогда как США заняли 1-ю позицию, Испания - 15-ю, Италия - 30-ю, а Китай - 51-ю. В этом рейтинге Украина гораздо ближе к Ирану (97-я позиция), который, как известно, на кладбищах роет 90-метровые траншеи и завозит тонны извести.
Учиывая вышеизложенное, становится прелюбопытно, какой процент потенциальных продавцов земли к моменту вступления в законную силу отмены маратория на продажу земли сам «нырнёт» на 2 метра в эту самую землю?
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На сайті Ради з'явилися вже 5 проєктів постанов про скасування прийняття законопроєкту про ринок землі. До їх розгляду підписувати проголосований депутатами вночі 31 березня законопроєкт не можна. Українська земля не є товаром, це власність Українського народу.
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