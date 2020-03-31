 Битва за землю. Чи продадуть український чорнозем? ВIДЕО

Невже битва навколо ринку землі, яка велася від часу першого мораторію на продаж сільгоспземель (а це 2001 рік) нарешті завершилася? А от і ні, є кілька підводних каменів, які можуть потопити цей ринок ще на старті. І справа не тільки в Юлії Тимошенко і ОПЗЖ, які збираються оскаржувати ухвалення закону в Конституційному Суді.
Що не так зі схваленою моделлю земельного ринку? Чому не буде зростання вартості землі і припливу кредитних коштів, зате будуть сірі схеми? І чому виносити питання ринку землі на референдум майже напевно означатиме хрест на цьому проєкті?
До непростої ситуації додається фактичний крах монобільшості, а разом із цим - загроза ще одних дострокових парламентських виборів. Адже ми пам'ятаємо, хто торік розпустив Верховну Раду через нестійку коаліцію, яку неможливо підтвердити. Раптом хтось забув, то це був сам Володимир Зеленський. Хто завадить йому зробити те ж саме з іще одним непідконтрольним парламентом?
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Так что никакого Нового Состава, строим капитализм, комуняку на гиляку.
Здійснилося.
ПролетаріПорохо- та Зе- боти всієї України єднайтеся!
Согласно рейтингу Global Health Security Index (Глобальный индекс безопасности здоровья) по итогам 2019 года из 195 стран мира Украина заняла 94-ю позицию между Сьерра Леоне и Зимбабве (совмещённые 92-я и 93-я позиции), и Сенегалом (95-я позиция), тогда как США заняли 1-ю позицию, Испания - 15-ю, Италия - 30-ю, а Китай - 51-ю. В этом рейтинге Украина гораздо ближе к Ирану (97-я позиция), который, как известно, на кладбищах роет 90-метровые траншеи и завозит тонны извести.
Учиывая вышеизложенное, становится прелюбопытно, какой процент потенциальных продавцов земли к моменту вступления в законную силу отмены маратория на продажу земли сам «нырнёт» на 2 метра в эту самую землю?