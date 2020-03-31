 Окупанти вдарили з ПТКР по вантажівці, поранено військовослужбовця, - Бутусов

Про це повідомив у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"О 16.30 російські окупанти завдали ракетного удару з ПТКР по вантажівці ЗСУ під Новотошківським. Одного українського військовослужбовця поранено", - написав він.

За даними журналіста, противник у 2020 році різко збільшив кількість обстрілів із ПТРК.

"Ведеться цілеспрямоване полювання за машинами постачання на передовій", - зазначив Бутусов.

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У вівторок, 31 березня, офіційні джерела двічі повідомляли про поранення українських військовослужбовців. Об 11:30 пресцентр ООС повідомив, що український воїн підірвався на протипіхотній міні на Луганщині і перебуває у важкому стані. Після 18 години у пресцентрі ООС повідомили, що двоє українських військовослужбовців зазнали поранень унаслідок обстрілу на Луганському напрямку.