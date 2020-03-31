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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
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Все про:поранення (1678) Бутусов Юрій (1306) операція Об'єднаних сил (2220)

 Окупанти вдарили з ПТКР по вантажівці, поранено військовослужбовця, - Бутусов

Противник збільшив кількість обстрілів ПТРК і цілеспрямовано полює за машинами постачання на передовій.

Про це повідомив у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"О 16.30 російські окупанти завдали ракетного удару з ПТКР по вантажівці ЗСУ під Новотошківським. Одного українського військовослужбовця поранено", - написав він.

За даними журналіста, противник у 2020 році різко збільшив кількість обстрілів із ПТРК.

"Ведеться цілеспрямоване полювання за машинами постачання на передовій", - зазначив Бутусов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У зоні ООС від початку доби 3 поранених, противник обстріляв наші позиції 7 разів, - штаб

Окупанти вдарили з ПТКР по вантажівці, поранено військовослужбовця, - Бутусов 01

У вівторок, 31 березня, офіційні джерела двічі повідомляли про поранення українських військовослужбовців. Об 11:30 пресцентр ООС повідомив, що український воїн підірвався на протипіхотній міні на Луганщині і перебуває у важкому стані. Після 18 години у пресцентрі ООС повідомили, що двоє українських військовослужбовців зазнали поранень унаслідок обстрілу на Луганському напрямку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185805
 
 
 Топ коментарі
 
Нужно просто разрешить, как при Порохе, военным открывать огонь по ДРГ в серой зоне. А не огонь только в ответ на сильный огонь орков.
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Сейчас, в результате работы "разведуна", серая зона кишит ДРГ и снайперами. Их видят, определяют но нет разрешения стрелять. Вернее есть запрет на открытие огня первыми.
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Нужно просто разрешить, как при Порохе, военным открывать огонь по ДРГ в серой зоне. А не огонь только в ответ на сильный огонь орков.
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Сейчас, в результате работы "разведуна", серая зона кишит ДРГ и снайперами. Их видят, определяют но нет разрешения стрелять. Вернее есть запрет на открытие огня первыми.
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правильно...раньше разрешили бить на подходах...не церемонясь...
а если выстрел - утюжили весь квадрат...только перья летели...
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Ну да, так и в Крыму ждали приказа стрелять. Азов Широкино занял без разрешения и никто никого не наказал .
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Между не разрешено, ждали, и ЗАПРЕЩЕНО разница заметна?
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Немедленно отправить им гуманитарную помощь!
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Маски им, дезинфекторы, аппараты ИВЛ, А то, если передохнут от вируса, кто же стрелять в ВСУ будет? Оккупанты ударили ПТУРом по грузовой машине, ранен военнослужащий, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2368
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Вот так и выглядит потеря инициативы на фронте.До весны 19 го инициатива была на стороне ВСУ,но благодаря царю 73% глистов и черни было все профукано.Спасибо им.
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В позиционной войне ни у кого инициативы нет - не пиши ерунды.
А настоящая потеря инициативы была в июне 2014го, благодаря царю всех 54% глистов и черни, который внезапно объявил ОДНОСТОРОННЕЕ перемирие (то есть по нам стреляли, а мы - нет) и посадил на жопу наши штурмовые части вдоль границы, хотя им оставалось взять один ПОСЛЕДНИЙ КПП и последние несколько километров границы. Закончилась та потеря инициативы разгромом наших частей вдоль границы и все было профукано. Спасибо вам.
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А ты чиииитаааеееешь мееедлеееннооо, лахтинец? Или для тебя кацапчик каждый, кто тебе нелицеприятную правду напоминает?
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Если у тебя там что-то воняет - значит тее и снимать. По существу есть что возразить, или хочешь сказать, что я не правду написал?
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Смешно.
Я на этом форуме уже как минимум лет 8-10, а ты только зарегался.
Я ниже дал пруфы с подтверждением своих слов, а ты - как профессиональный тролль, которому нечего возразить по существу - сходу переходишь на личности без единого аргумента по существу вопроса. И кто из нас тролль? Ответ очевиден.
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Там есть ссылка на BBC, тоже не подходит, чмошник брехливый? Продолжишь брехать дальше, ботяра? Хочешь сбрехать, что это не правда?
Очевидно, что ссылки я взял просто из поиска гугла все подряд. Эти ссылки просто напоминание того, что БЫЛО напоминание того, что ты отрицаешь очевидное.
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Иии? Это как-то отрицает то, что Порошенко в 2014м сдал оккупантам стратегическую инициативу, что стоило не 11, а тысяч жизней наших защитников?
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Немає слів......😡
Одужання хлопцю........
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На його Воїнах кацапи нічого не випробовують. У його воїнів проблема з Палестиною.
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У московського лікаря виявили коронавірус: тиждень тому він потиснув руку путіну =*****.
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ждем,с держим кулаки,може даст Бог, ******** вынесут вперед капытами в Мавзолей
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На фиг ездить на грузовых машинах там где ПТРК. А судя по тому что используют ПТРК даже по обычным грузовикам, их много
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Ну если в 21 веке на себе тянуть, то и некер воевать вобше, так как сомневаюсь что по ту сторону ПТРК кончится быстрее чем грузовики в ВСУ
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21 век не у всех наступил одинаково.
Кто-то прорвался в постиндустриальную эпоху, кто-то скатился в доиндустриальную.
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На мину наехали. Командование чтобы не отвечать все валит на ПТРК сепаров.
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Еще лучше. Т.е., сепарня лазит по подконтрольной ЗСУ территории и спокойно ставит мины?
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Да нет, скорее это русское зверье как всегда, по-подлому, "воюет". Террористам же не надо перемирие соблюдать, звери - они звери и есть.
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Ну повреждения от ПТРК и от наезда на мину разные
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Нужно давать жесткую ответку кацапо-фашитсам!и стралять на опережение!
кацапня понимает только силу!
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Да что происходит? надо как то прекращать эту херь с птурами...машины что ездят в зоне видимости сепаров? наводчик птураа видит цель, значит они подходят\заходят..или вообще там расслабились что ли?!
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Давайте напищем петицию и предложим Зеленскому отвести войска до Львова ! Он же любит решения как в 95 квартале!
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Фронт на одном месте 5 лет .Уже б тоннели прорыли.
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Сколько бандитов уничтожено в ответ?
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Ну а де ж курва цi турецькi дрони ???Вони мають патрулювати там де така байда зазвичай відбувається! Де ці фахівці які проходили навчання в Туреччині ??? Чи МО все це просто пох .. ??
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