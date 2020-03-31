 Окупанти вдарили з ПТКР по вантажівці, поранено військовослужбовця, - Бутусов

Про це повідомив у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"О 16.30 російські окупанти завдали ракетного удару з ПТКР по вантажівці ЗСУ під Новотошківським. Одного українського військовослужбовця поранено", - написав він.
За даними журналіста, противник у 2020 році різко збільшив кількість обстрілів із ПТРК.
"Ведеться цілеспрямоване полювання за машинами постачання на передовій", - зазначив Бутусов.
У вівторок, 31 березня, офіційні джерела двічі повідомляли про поранення українських військовослужбовців. Об 11:30 пресцентр ООС повідомив, що український воїн підірвався на протипіхотній міні на Луганщині і перебуває у важкому стані. Після 18 години у пресцентрі ООС повідомили, що двоє українських військовослужбовців зазнали поранень унаслідок обстрілу на Луганському напрямку.
а если выстрел - утюжили весь квадрат...только перья летели...
А настоящая потеря инициативы была в июне 2014го, благодаря царю всех 54% глистов и черни, который внезапно объявил ОДНОСТОРОННЕЕ перемирие (то есть по нам стреляли, а мы - нет) и посадил на жопу наши штурмовые части вдоль границы, хотя им оставалось взять один ПОСЛЕДНИЙ КПП и последние несколько километров границы. Закончилась та потеря инициативы разгромом наших частей вдоль границы и все было профукано. Спасибо вам.
Я на этом форуме уже как минимум лет 8-10, а ты только зарегался.
Я ниже дал пруфы с подтверждением своих слов, а ты - как профессиональный тролль, которому нечего возразить по существу - сходу переходишь на личности без единого аргумента по существу вопроса. И кто из нас тролль? Ответ очевиден.
20 июня 2014. Порошенко объявил одностороннее перемирие на востоке Украины
28 июня 2014. Порошенко продлил одностороннее перемирие до вечера понедельника.
30 июня 2014. Петр Порошенко не продлил перемирие на востоке Украины.
Дальше будешь брехать, кидать правду в спам для выгораживания своего работодателя?
Очевидно, что ссылки я взял просто из поиска гугла все подряд. Эти ссылки просто напоминание того, что БЫЛО напоминание того, что ты отрицаешь очевидное.
Одужання хлопцю........
Кто-то прорвался в постиндустриальную эпоху, кто-то скатился в доиндустриальную.
кацапня понимает только силу!