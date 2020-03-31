 Засновник банку "Аваль" Шпиг загинув у ДТП на трасі Київ-Чоп

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на власні джерела.
ДТП сталася близько 14 години на 215-му кілометрі траси Київ-Чоп біля с. Романівка Новоград-Волинського району Житомирської області.
За попередніми даними, "Мерседес", у якому їхав бізнесмен, не впорався з керуванням, вилетів у кювет і зайнявся.
Шпиг і його водій загинули на місці. Ще одну пасажирку доставлено в лікарню Новоград-Волинська. Її стан лікарі оцінюють як важкий.
Федір Шпиг - банкір, підприємець, громадський діяч. Засновник банків "Аваль" і "Престиж", холдингу "Молочний альянс" (торгові марки "Славія", "Молочний Шлях", "Здорово" і "Яготинське"). Депутат Верховної Ради 3, 4 і 5.
а водій на задньому сидінні їхав?
(це може стати качаном позитивних процесів)
(навіть кацапською не зовсім вірно... але там такі грамотії, що ведуться)
чи не теракт?
Деньги были партийные.
Ну, не без того, что наварил.
Думай-те когда воруете деньги, ответка будет, жадность наказуема.
Людей жалко.
1) пальному та іскрі, байка котрий значок на капоті;
2) чим понтовіший автомобіль, тим краще замасковано, що він на газі;
3) народжений котитись, літати не вміє.
Аваль если не ошибаюсь ранее конкурировал с приватом...мы сначала получку получли как в Аваль так и в Приват...а потом всех принудительно перевели в приват
А с Кучмой они, вообще, состояли в Черниговском земляцтве и бухали вместе.
Потом охрана Кучмы запретила ему бухать с кем попало, а если очень хотелось - бухло доставалось через них проверенное и стоило офигенно дорого, даже для таких, как Шпиг.
Инко был действительно очень серьезный банк, проводил обучение сотрудников, приглашал для этого западных специалистов, выпускал книги по банковскому делу и ценным бумагам.
Но потом шакалы его разорвали и довели до смерти руководителя.
Ладно....расскажу случай из жизни...реальный!!. В живых есть ещё три!!! свидетеля. В один день возвращались мы с работы на хундае ракушка. Подчеркну на ровной дороге без уклона на низкой скорости!!! Впереди едут два зерновоза КАМАЗа с прицепами, обое сдают вправо на обочину чтобы остановиться. Скорость у фсьех никакая! Поравнявшись с последним зерновозом...Внезапно!, прицеп последнего зерновоза отрывается от КАМАЗа, поворачивается в нашу сторону и срезает нас в кювет, затем снова!!!, как бы от внешнего толчка поворачивается дальше и вылетает перевернувшись!!! рядом в кювет.
Мы опупевшие выскакиваем с хундая, боясь как бы нас он не накрыл, опупевшие выскакивают водилы зерновозов с квадратными глазами.....
Водитель хундая сразу же побежал в церковь свечки ставить.... вот такие бывают остановки зерновозов.
Ща банк Аваль возглавит кто-то более сговорчивый..
трасса пустая
хз шо могло произойти
хай із Богом спочивають...
Знающие его лично многие годы люди, очень хорошо о нем отзывались
Фантазёр, а мы с тобою не пара.