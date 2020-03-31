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 Засновник банку "Аваль" Шпиг загинув у ДТП на трасі Київ-Чоп

"Мерседес" підприємця не впорався з керуванням і вилетів у кювет. Федір Шпиг і його водій загинули, ще одна пасажирка перебуває в лікарні у важкому стані.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на власні джерела.

ДТП сталася близько 14 години на 215-му кілометрі траси Київ-Чоп біля с. Романівка Новоград-Волинського району Житомирської області.

За попередніми даними, "Мерседес", у якому їхав бізнесмен, не впорався з керуванням, вилетів у кювет і зайнявся.

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Шпиг і його водій загинули на місці. Ще одну пасажирку доставлено ​​в лікарню Новоград-Волинська. Її стан лікарі оцінюють як важкий.

Федір Шпиг - банкір, підприємець, громадський діяч. Засновник банків "Аваль" і "Престиж", холдингу "Молочний альянс" (торгові марки "Славія", "Молочний Шлях", "Здорово" і "Яготинське"). Депутат Верховної Ради 3, 4 і 5.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185799
 
 
 Топ коментарі
 
цікаве формулювання - "мерседес втратив керування"
а водій на задньому сидінні їхав?
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треба дЄрьмаку сказати, щоб поакуратніше на своєму мерседесі..... брак женуть німці Основатель банка "Аваль" Шпиг погиб в ДТП на трассе Киев-Чоп - Цензор.НЕТ 8014
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Якщо у шкірній машині дЄрьмака, Зелі та інших блазнів опиниться подібний заводський шлюб, я навряд чи буду випробовувати борошна за їхню частку )))0))0))
(це може стати качаном позитивних процесів)
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потерял управление, вылетел в кювет и загорелся Основатель банка "Аваль" Шпиг погиб в ДТП на трассе Киев-Чоп - Цензор.НЕТ 9428
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для мерседеса - потерять управление - это анрил, тем более на скорости всего-лишь 200 км/час
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Что же там учинили с машиной чтобы этого добиться?
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цікаве формулювання - "мерседес втратив керування"
а водій на задньому сидінні їхав?
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треба дЄрьмаку сказати, щоб поакуратніше на своєму мерседесі..... брак женуть німці Основатель банка "Аваль" Шпиг погиб в ДТП на трассе Киев-Чоп - Цензор.НЕТ 8014
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Якщо у шкірній машині дЄрьмака, Зелі та інших блазнів опиниться подібний заводський шлюб, я навряд чи буду випробовувати борошна за їхню частку )))0))0))
(це може стати качаном позитивних процесів)
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Это может стать початком положительных процессов

(навіть кацапською не зовсім вірно... але там такі грамотії, що ведуться)
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Так и смутило. По-русски "початок" не монтируется.
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Так, спрацьовує тільки в орудному відмінку (чим?) У гугл транслейта свої приколи - наприклад, "зітхання" перекладається як "морковь" лише поруч з іншими овочами.
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Welt Schmerz, так ******** читати ці літературні головоломки, зберігаю їх та інколи використовую, але... Ну навіщо ж одразу давати "розжовування"? Де ж, до непристойності довгі паузи? Це ж приманка та наживка, а з зажарених кацапчиків глузуватимуть потім усі. Засновник банку "Аваль" Шпиг загинув у ДТП на трасі Київ-Чоп - Цензор.НЕТ 589
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Все норм, вище коментатори свої Засновник банку "Аваль" Шпиг загинув у ДТП на трасі Київ-Чоп - Цензор.НЕТ 2608 Якби ніт - звичайно, розшифровку одразу не давав би )))
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так свої, а тому не образяться... Засновник банку "Аваль" Шпиг загинув у ДТП на трасі Київ-Чоп - Цензор.НЕТ 5943 Я ж не вперше таке бачу, гугл вже не раз знаходив відповідь, включно з командою маркетологів... Засновник банку "Аваль" Шпиг загинув у ДТП на трасі Київ-Чоп - Цензор.НЕТ 5072
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Може бути і влаштована несправність, бо комусь заважав.
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если был ГУР гидроусилитель но проблем сделать типа ДТП не проблема ГУР выбрасывает и сам такие коники.. полетел гидронасос вытекла жыдкость и все руль клинет да так что ты летишь на ядре..а там что попадется по пути полета....
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не погоджуся - в мене на форді навернувся гідропідсилювач, то кілька тижнів їздив так.... просто важко кермо повертати
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Шпіг... Якось я не впевнений, що відчуваю те, що потрібно відчувати в такій ситуації... Основатель банка "Аваль" Шпиг погиб в ДТП на трассе Киев-Чоп - Цензор.НЕТ 1652
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Від прізвища як мінімум може закортіти сала.
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Не факт, что не короновирус. Просто тестов нет...
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ПОХОДУ БЕНЯ ЗАЧИЩАЕТ СВИДЕТЕЛЕЙ! Я на месте Бубочки бы напрягся!
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меня с Беней никаких дел не было. Поэтому я спокоен!
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может мужик и хороший, а банк его был то ещё гавно. И до и после воссоединения с райфайзеном.
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Не факт.
Деньги были партийные.
Ну, не без того, что наварил.
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Это типа, как на московии "альфа-банк" - деньги КПСС!
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Мы тут не вечные, и в гробу карманов нет.
Думай-те когда воруете деньги, ответка будет, жадность наказуема.
Людей жалко.
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"Жизнь дается всего один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы." (с)
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А что героического сделал Николай Островский? Ну написал про себя роман. Ну и?
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как минимум - написал хорошо. Я не про идеологию его, а про филологическую составляющую романа - хороший слог, легко читается, ну, и образ (хоть и автобиографический) выписан на удивление рельефно.
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Так и не поучаствовал в земельном деребане. Печальненько, народ скорбит
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навпаки - вже отримав ділянку 1х2 м на кладовищі
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Интересно , Мерседес , - вылетел в кювет и загорелся .... . Такое вообще , возможно ? ? - шоб Мерс загорелся даже после вылета с дороги ? .. . Шото явно нечисто .
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Виновата прокладка между сиденьем и рулём.
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просто спостереження:

1) пальному та іскрі, байка котрий значок на капоті;
2) чим понтовіший автомобіль, тим краще замасковано, що він на газі;
3) народжений котитись, літати не вміє. Засновник банку "Аваль" Шпиг загинув у ДТП на трасі Київ-Чоп - Цензор.НЕТ 3910
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Там населений пункт с.Романівка яка має бути швидкість?але їм закони не....
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При 60-80 км/час управление не теряют. Теряют при 120 и выше. Как только простой человек попадает при езде 60+ так сразу пишут превысил а тут молчек.
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В середине 90 х , впервые сел и проехался на иномарке Ford - Sierra , - после Москвича особой разницы в управлении машиной - не почувствовал , разве что " двигатель конешно - огонь и коробка - всё работает на уровне фантастики .. " . Но удивило не это , а красного цвета кнопка под капотом ( типа ножного переключателя света на совецких машинах 60 х - 70 х годов . ) . Оказывается она -- отсекатель АКБ при ударе , - т. е . возгорание машины - невозможно . Так это форд , - а что говорить о мерсе ?
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Не знаю, мой муж говорит, что Мерседес самая семейная и спокойная марка авто в истории человечества . Мерс не позволяет ему чудить и рысачить на дороге. Даже при минимально резком вождении загорается восклицательный знак на панели и компьютер начинает возмущаться и сглаживать все попытки резкого вождения. Может заснул водитель
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здравствуй 90-е )))
Аваль если не ошибаюсь ранее конкурировал с приватом...мы сначала получку получли как в Аваль так и в Приват...а потом всех принудительно перевели в приват
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Дык был организован Кравчуком на деньги партии и комсомола.
А с Кучмой они, вообще, состояли в Черниговском земляцтве и бухали вместе.
Потом охрана Кучмы запретила ему бухать с кем попало, а если очень хотелось - бухло доставалось через них проверенное и стоило офигенно дорого, даже для таких, как Шпиг.
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Кто был организован на деньги партии? Приват или Аваль?
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Да Аваль, тут же о Шпиге, а не о Коломойском.
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Шпиг был управделами в комсомоле, потом был направлен в банк Инко (структура Инкомбанка) типо на стажировку.
Инко был действительно очень серьезный банк, проводил обучение сотрудников, приглашал для этого западных специалистов, выпускал книги по банковскому делу и ценным бумагам.

Но потом шакалы его разорвали и довели до смерти руководителя.
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не далеко по трассе ресторанчик ,совпадение ?
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Мда... выходит убрали. Интересно, чем не понравился? Или просто случайно грохнули? С этими зеленожопыми идиотами такое бывает, а потом пищат!! - это я рехнулся....как они надоели эти повторяки.
Ладно....расскажу случай из жизни...реальный!!. В живых есть ещё три!!! свидетеля. В один день возвращались мы с работы на хундае ракушка. Подчеркну на ровной дороге без уклона на низкой скорости!!! Впереди едут два зерновоза КАМАЗа с прицепами, обое сдают вправо на обочину чтобы остановиться. Скорость у фсьех никакая! Поравнявшись с последним зерновозом...Внезапно!, прицеп последнего зерновоза отрывается от КАМАЗа, поворачивается в нашу сторону и срезает нас в кювет, затем снова!!!, как бы от внешнего толчка поворачивается дальше и вылетает перевернувшись!!! рядом в кювет.
Мы опупевшие выскакиваем с хундая, боясь как бы нас он не накрыл, опупевшие выскакивают водилы зерновозов с квадратными глазами.....
Водитель хундая сразу же побежал в церковь свечки ставить.... вот такие бывают остановки зерновозов.
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как говорила моя бабушка,- малые деньги-голод, а большие- смерть;-(
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зеленые мародеры не могут договориться с бизнесом и появляются такие вот ДТП

Ща банк Аваль возглавит кто-то более сговорчивый..
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романовка ровненькая - как стекло
трасса пустая
хз шо могло произойти
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МОДЕРИ, ЗАКРИЙТЕ КОМЕНТИ. У ЛЮДЕЙ ТРАГЕДІЯ, А ДЕЯКІ ПОТВОРИ РОЗВЕЛИ ТУТ **********!
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Ну об стінку чи стовп на 120 км.год Мерседес би може і загорівся...та у рові віп машини не загоряються...можливо вибух,втрата керування а потім пожежа...хоча х.з...
хай із Богом спочивають...
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Був такий диктатор в Парагваї Самоса))!! Його знищили в 1980 році! Так от коли після попадання РПГ-7 (2 шт) в броньованний «Mercedes-Benz W116», Міністр Вн. справ прибув на місце десь через хв. 30 хв. МОТОР Мерседеса ще працював))!!
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Яготинское вкусное масло, натуральное. Пусть земля будет пухом
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Земля ему пухом, и водителю.
Знающие его лично многие годы люди, очень хорошо о нем отзывались
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Дедушка Ленин радостно встречает своих внучат ЛКСМУмят
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Хуже комсомольцев только уголовники на службе кгб ...сейчас это за жиддя и жопоблок
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Зебилы дороги будем делать? или только бюджет деребанить и продавать депутатские места?
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И миллионеры бывают смертны, и даже миллиардеры, и даже внезапно. Живут как фараоны, но смерть всех уравняет.
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я учился с его сыном в одной школе, начало девяностых, тогда была свои правила общения, та, вот, два местных полудурка, увидев его лопатник, одолжили у него двести баков, потом до него доходит, што по всем правилам возврата не будет, и, гдето через пятнадцать минут появляются два черта в костюмах и танкерах и под каждой мышкой по стволу, это было впечатляюще, до сих пор помню))
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Фантазёр, ты меня называла,
Фантазёр, а мы с тобою не пара.
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