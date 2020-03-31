 Двох військовослужбовців поранено в зоні проведення ООС, - штаб

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"Сьогодні на Луганському напрямку внаслідок чергового обстрілу з боку озброєних формувань Російської Федерації двоє військовослужбовців Збройних Сил України зазнали поранень", - сказано в повідомленні.

Військовослужбовців доставили у військово-медичні установи та надали необхідну допомогу.

"Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися - вогнем військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил придушили ворожу активність. На свої агресивні дії противник і надалі отримуватиме адекватну і невідворотну відповідь з боку українських захисників", - додали в штабі.

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