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Все про:Луганщина (1957) обстріл (6132) поранення (1678) операція Об'єднаних сил (2220)

 Двох військовослужбовців поранено в зоні проведення ООС, - штаб

Захисники України зазнали поранень внаслідок обстрілу на Луганському напрямку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"Сьогодні на Луганському напрямку внаслідок чергового обстрілу з боку озброєних формувань Російської Федерації двоє військовослужбовців Збройних Сил України зазнали поранень", - сказано в повідомленні.

Військовослужбовців доставили у військово-медичні установи та надали необхідну допомогу.

"Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися - вогнем військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил придушили ворожу активність. На свої агресивні дії противник і надалі отримуватиме адекватну і невідворотну відповідь з боку українських захисників", - додали в штабі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185792
 
 
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лучше тебе воина на диване ...посмертного )) а им здоровья)
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Оди сражаются и гибнут защищая украинскую землю, что бы другие ее с успехом распродали.
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Тут статьей ниже, свинарчуки предлагают чтобы ВСУ сдали все оружие на склад. По их мнению если у ВСУ не будет оружия то боевики перестанут стрелять
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...какой же это кайф , ещё раз заглянуть в глаза ненасытному кремлёвскому крокодилу, ведь заглянув в глаза крокодилу ты не успеваешь понять, что после этого твой взгляд уже скользит по его пищеводу… (цитата ЗЕ)
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найскорішого одужання і повного відновлення нашим Воїнам

горіть у пеклі москалі (с)... і вата-дурнувата, якак закликала в наш дім чужого солдата
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