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 Журналіста "Обозревателя" Грушу жорстоко побили в Києві. ФОТО

Журналіст OBOZREVATEL Роман Груша став жертвою нападу банди підлітків у Києві. Тепер він потребує термінової операції, оскільки в нього чотири переломи обличчя зі зміщенням і кілька черепно-мозкових травм.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорися на сайте Обозревателя.

Зокрема, в діагнозі хлопця вказані: перелом виличного комплексу, перелом орбіти ока, перелом носа та назоетмоїдального комплексу, а також струс мозку й черепно-мозкові травми.

OBOZREVATEL закликає всіх небайдужих громадян долучитися до допомоги, адже тільки за дорогі імпланти необхідно відразу заплатити 46 тисяч гривень.

За словами Романа, напад трапився 27 березня о 19:30 на вулиці Драгоманова в Дарницькому районі Києва.

"На мене напали й побили троє осіб, незнайомі малолітки. В який божевільний час ми живемо. Сидів на лавці біля під'їзду. Підійшли три особи віком 16-18 років або десь так. Двоє сіли поруч, один став наді мною. Запитали, чи є цигарки, один одразу ж дістав ніж. Я сказав, що не палю. Почали питати, чи є гроші, що ховаю в кишенях. Я спробував встати", – згадує хлопець.

"Мене відразу штовхнув на лавку той, що стояв зверху. Посипалися образи, погрози. Я помітив, що одна людина біля магазину за цією ситуацією спостерігає. Зрозумів, що це найкращий момент, щоб діяти. Різко встав, і на мене з усіх боків посипалися сильні удари одразу в голову. Вони явно чимось займалися, тому що били сильно й точно. Начебто спробували мене наздогнати, але побачили, що я підбіг до магазину, і вирішили втекти", – додав він.

За словами Романа, біля магазину він попросив чоловіка-свідка викликати поліцію, але той проігнорував прохання. Реакція співробітниці магазину, куди журналіст зайшов за допомогою, виявилася ще більш моторошною.

"Зайшов у магазин, поливаючи все кров'ю, навіть не міг викликати швидку, бо залив весь телефон. Попросив продавчиню викликати поліцію та швидку. Вона сказала, що в неї немає телефону і взагалі мені треба йти, бо я відлякую клієнтів. З цього я просто був у шоці. Пізніше вона ще дістала телефон і дзвонила начальству, скаржачись на мене", – розповідає Груша.

В результаті потерпілому самому довелося викликати екстрені служби. Його одразу ж госпіталізували. Попереду в хлопця складні операції та безліч нових обстежень.

Реквізити для допомоги Роману Груші:

ПриватБанк: 4149 4390 0225 1548

Монобанк: 5375 4141 0002 7431

Мобільний журналіста: 063 85 82 031

Журналіста Обозревателя Грушу жорстоко побили в Києві 01

Журналіста Обозревателя Грушу жорстоко побили в Києві 02

Журналіста Обозревателя Грушу жорстоко побили в Києві 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185791
 
 
 Топ коментарі
 
Чем не повод принять закон про оружие!
Если бы один-два дебила из этой компании оказались на кладбище, оставшиеся в живых задумались о своем образе жизни!
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Дебилы с оружием и так ходят: купить боевой пистолет либо купить стартовик и переделать его в травматический пистолет или же просто пистолет, не есть большая проблема.
Правда это незаконно, но для отморозков вопрос законности не актуален.
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Если эту банду гопников не поймать, случаи подобные будут дальше.. явно вышли на тропу разбоя и грабежа
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аваковская полиция им похрену, это то шо журналист а сколько нежурналистов пострадали, а в полиции дрочут
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Не дрочут. Готовятся подолать перевороты.

«Якщо переворот буде, ми його подолаємо на користь українського народу». Глава МВС Арсен Аваков - про бізнес, кризу і вірус. Карантинне інтервʼю через WhatsApp

https://thebabel.com.ua/texts/41179-yakshcho-perevorot-bude-mi-yogo-podolayemo-na-korist-ukrajinskogo-narodu
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Покажите эту гнилую продавщицу и магазин. ****.
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оружие = "тюрьма" или "гроб"... к сожалению (пока, в Украине) не вижу варианта "самозащита" Журналіста "Обозревателя" Грушу жорстоко побили в Києві - Цензор.НЕТ 3855
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Перевел денег журналисту. Вообще авакова пора тавой, в стране бардак.
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А журналистам разве не разрешено иметь оружие для самозащиты, в чем проблема, человек его не имел просто потому что не хотел
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очень бы ему помогло оружие против троих. забили бы ногами, да еще пестик отобрали бы - была бы гопота с пестиком.
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Согласен, это я веду к тому, что закон об оружии о котором здесь все пишут не решение проблемы
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Это статья. Неоказание помощи человеку в опасной для его здоровью и жизни ситуации.
Твари, и свидетель работница магазина.
Такие люди меня бесят больше чем гопота.
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А може виновато совпадение двух факторов - карантин+фамилия. Може то были никакие не хулиганы, а наоборот, спортсмены - боксёры. А, как известно, боксёра хлебом не корми - дай только боксёрскую грушу поколотить. Но сейчас из-за карантина все боксёрские груши оказались закрытыми в закрытых спортивных залах. Сидели боксёры, переживали, маялись... И тут, как назло, Груша идёт, ну не боксёрская, какой ни есть, а всё ж таки Груша. А ручки-то помнят, помнят ручки - вот годами натренированные навыки, изнурительными тренировками приобретённые безусловные рефлексы и сработали...
Получается, шо поколоченный Груша - очередная, хотя и нелетальная, но всё-таки жертва пандемии коронавируса.
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