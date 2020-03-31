 "На#балово", - під час брифінгу Єрмака журналісти не отримали відповіді на свої запитання

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За кілька годин до початку на сторінці ОП з'явився анонс. Представникам ЗМІ пропонувалося залишити в коментарях свої запитання, на які міг би відповісти чиновник.

Користувачі залишили понад 700 коментарів. Серед найпопулярніших тем (які зокрема зібрали сотні реакцій) - реакція на оприлюднені нардепом від "Слуги народу" Гео Леросом записи, "консультативна рада" з представниками ОРЛДО.

Перші 10 хвилин брифінгу Єрмак присвятив темі карантину.

Перше озвучене запитання - журналіста "Інтерфакс-Україна" Романа Ляшенка про продовження "нормандського формату" і "консультативну раду" з представниками ОРДЛО. На відповідь пішло близько 5 хвилин.

Далі модератор запропонувала низку запитань про оприлюднені Леросом записи, однак озвучила тільки Романа Романюка з "Української правди". Але замість прямої відповіді Єрмак почав говорити про онлайн-переговори ТКГ. За п'ять хвилин він, зокрема, підкреслив, що переговорів із "представниками влади" ОРДЛО ніколи не буде.

Модератор повторила запитання журналіста, і глава ОП озвучив свою позицію.

Зазначимо, що друге запитання цього ж журналіста озвучене не було.

Наступним було поставлено запитання журналістки "Бабеля" Оксани Коваленко, яка уточнила, чому Єрмак звернувся саме в СБУ і ДБР. Єрмак сказав, що вважає опубліковане Леросом пов'язаним із безпекою держави. На відповіді на обидва запитання глава ОП витратив близько 10 хвилин.

Останнім прозвучало запитання "Укрінформу" про те, чи входить у пакет умов для наступного обміну утримуваними особами створення "консультативної ради". Єрмак запевнив, що це незалежні питання.

Організатори заявили, що надалі спілкування з Єрмаком буде регулярним і в такому самому форматі.

Майже відразу після брифінгу журналісти почали писати, що на їхні запитання відповіді не прозвучало. Так, журналістка НВ Христина Бердинських не почула відповіді, чи готовий піти у відставку глава Офісу президента, якщо підтвердяться факти, що його брат вів переговори про посади і призначення від імені чиновника. А воно, до речі, набрало найбільшу кількість реакцій користувачів.

Журналістка "Цензор.НЕТ" Тетяна Бодня підкреслила, що її запитання було виведено на екран, але не озвучено.

Те ж трапилося із запитанням журналіста hromadske Данила Мокрика. Він коротко охарактеризував захід: "На#балово".

"Ставте запитання в каментах", - говорили вони. Вагон людей ставлять різні запитання про його брата і "Записи Лероса". Про тиск на правоохоронні органи, про звільнення або тимчасове відсторонення від посади, про зміст записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак не відповів на запитання, яке набрало найбільше лайків: чи піде у відставку, якщо факти щодо його брата підтвердяться?

Саме я питаю: "Що сказав вам президент з приводу записів з вашим братом?" Не "прокоментуйте, будь ласка, записи". А "що сказав вам президент". Питання набирає понад 200 лайків. У результаті всі питання щодо записів прессерка (прессекретарка - Ред.) звалює в одне, Єрмак видає загальний гнівний спіч зі звинуваченнями - і все. Розходимося", - констатував журналіст.

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