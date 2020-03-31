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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Все про:брифінг (16) журналістика (989) ЗМІ (766) Єрмак Андрій (189)

 "На#балово", - під час брифінгу Єрмака журналісти не отримали відповіді на свої запитання

Брифінг голови Офісу президента Андрія Єрмака тривав менше 40 хвилин. За цей час йому поставили чотири запитання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За кілька годин до початку на сторінці ОП з'явився анонс. Представникам ЗМІ пропонувалося залишити в коментарях свої запитання, на які міг би відповісти чиновник.

На#балово, - під час брифінгу Єрмака журналісти не отримали відповіді на свої запитання 01

Користувачі залишили понад 700 коментарів. Серед найпопулярніших тем (які зокрема зібрали сотні реакцій) - реакція на оприлюднені нардепом від "Слуги народу" Гео Леросом записи, "консультативна рада" з представниками ОРЛДО.

На#балово, - під час брифінгу Єрмака журналісти не отримали відповіді на свої запитання 02

На#балово, - під час брифінгу Єрмака журналісти не отримали відповіді на свої запитання 03

На#балово, - під час брифінгу Єрмака журналісти не отримали відповіді на свої запитання 04

Перші 10 хвилин брифінгу Єрмак присвятив темі карантину.

Перше озвучене запитання - журналіста "Інтерфакс-Україна" Романа Ляшенка про продовження "нормандського формату" і "консультативну раду" з представниками ОРДЛО. На відповідь пішло близько 5 хвилин.

На#балово, - під час брифінгу Єрмака журналісти не отримали відповіді на свої запитання 05

Далі модератор запропонувала низку запитань про оприлюднені Леросом записи, однак озвучила тільки Романа Романюка з "Української правди". Але замість прямої відповіді Єрмак почав говорити про онлайн-переговори ТКГ. За п'ять хвилин він, зокрема, підкреслив, що переговорів із "представниками влади" ОРДЛО ніколи не буде.

На#балово, - під час брифінгу Єрмака журналісти не отримали відповіді на свої запитання 06

Модератор повторила запитання журналіста, і глава ОП озвучив свою позицію.

Зазначимо, що друге запитання цього ж журналіста озвучене не було.

На#балово, - під час брифінгу Єрмака журналісти не отримали відповіді на свої запитання 07

Наступним було поставлено запитання журналістки "Бабеля" Оксани Коваленко, яка уточнила, чому Єрмак звернувся саме в СБУ і ДБР. Єрмак сказав, що вважає опубліковане Леросом пов'язаним із безпекою держави. На відповіді на обидва запитання глава ОП витратив близько 10 хвилин.

На#балово, - під час брифінгу Єрмака журналісти не отримали відповіді на свої запитання 08

Останнім прозвучало запитання "Укрінформу" про те, чи входить у пакет умов для наступного обміну утримуваними особами створення "консультативної ради". Єрмак запевнив, що це незалежні питання.

Організатори заявили, що надалі спілкування з Єрмаком буде регулярним і в такому самому форматі.

Майже відразу після брифінгу журналісти почали писати, що на їхні запитання відповіді не прозвучало. Так, журналістка НВ Христина Бердинських не почула відповіді, чи готовий піти у відставку глава Офісу президента, якщо підтвердяться факти, що його брат вів переговори про посади і призначення від імені чиновника. А воно, до речі, набрало найбільшу кількість реакцій користувачів.

На#балово, - під час брифінгу Єрмака журналісти не отримали відповіді на свої запитання 09

Журналістка "Цензор.НЕТ" Тетяна Бодня підкреслила, що її запитання було виведено на екран, але не озвучено.

На#балово, - під час брифінгу Єрмака журналісти не отримали відповіді на свої запитання 10

На#балово, - під час брифінгу Єрмака журналісти не отримали відповіді на свої запитання 11

На#балово, - під час брифінгу Єрмака журналісти не отримали відповіді на свої запитання 12

На#балово, - під час брифінгу Єрмака журналісти не отримали відповіді на свої запитання 13

Те ж трапилося із запитанням журналіста hromadske Данила Мокрика. Він коротко охарактеризував захід: "На#балово".

"Ставте запитання в каментах", - говорили вони. Вагон людей ставлять різні запитання про його брата і "Записи Лероса". Про тиск на правоохоронні органи, про звільнення або тимчасове відсторонення від посади, про зміст записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак не відповів на запитання, яке набрало найбільше лайків: чи піде у відставку, якщо факти щодо його брата підтвердяться?

Саме я питаю: "Що сказав вам президент з приводу записів з вашим братом?" Не "прокоментуйте, будь ласка, записи". А "що сказав вам президент". Питання набирає понад 200 лайків. У результаті всі питання щодо записів прессерка (прессекретарка - Ред.) звалює в одне, Єрмак видає загальний гнівний спіч зі звинуваченнями - і все. Розходимося", - констатував журналіст.

На#балово, - під час брифінгу Єрмака журналісти не отримали відповіді на свої запитання 14

Читайте також: Ідея Консультативної ради далі розглядатиметься після консультацій із Францією, Німеччиною та ОБСЄ, - Єрмак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185786
 
   
 Топ коментарі
 
Все как всегда от зеленой пошести. Эта власть и есть сплошное нае@алово с самого начала.
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Каков поп -- таков и приход

"На#балово", - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы - Цензор.НЕТ 5024
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это помощник Президента зиленского, его 73 %%%%% ПАДДИРЖАЛИ !
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ермак умело вертит лохами, он крутой чувак на мерине, он зеленского подвозит на работу,
мерин каупил на зарплату, и вообще, это всё Коломойский украл
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народ, так який нині рейтинг зеклована через рік після першого туру?
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Оний ярмак на цьому брифінгу дуже сильно, аж до дежавю, нагадав мені миколу яновіча азірова. Та ж дикція, ті ж кацапські обмовки, ті ж зв'язки в косорилії...так що і кінець буде таким же тільки значно страшнішим і для нього, і для його сім'ї.
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ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ! Доколе чиновники из вашей обоймы будут позорить Украину?
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маю більш актуальне питання:
- шановні українці, доки терпітимемо зеленське та його шоблу?
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Це агент Кремля. Він має не конференції проводити, а на допиті в СБУ покази давати!
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Зе, ты 8 или сколько там часов непрерывно на вопросы отвечал, что за хню творят твои подчиненные? ты что там окочурился? Ты вообще живой или как? Где реакция президента, это ведь не скандал, это мать его скандалище мирового масштаба. Где адекватная позиция, расследования, почему СБУ, НАБУ ставят вопросы обвинителю, а не обвиняемому? При всей моей нелюбви к Пороху, он выпихнул Свинарчуков, что творишь ты? Еще не поздно отправить на помойку этого зашкваренного поца, что за тупая политика страуса? Лерос справедливо напомнил, что ты в грудь бился и обещал бороться с коррупцией, а не становиться в ее главе. Это немного разные вещи!
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