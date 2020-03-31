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 Політика України
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 Зеленський і Меркель домовилися про перенаправлення Україні 150 млн євро для боротьби з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої домовилися перенаправити 150 млн євро в межах державного німецького кредиту на боротьбу з коронавірусом у Україні.

Про це 31 березня повідомила пресслужба президента, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сторони обговорили ситуацію довкола поширення коронавірусу у світі, а також практичні заходи, які вживаються в обох країнах з метою протидії пандемії.

"Було домовлено опрацювати можливість налагодження інформаційного обміну, пов’язаного з пандемією, зокрема в частині медичних стандартів, що впроваджуються для лікування хвороби", - говориться в повідомленні.

"У контексті можливого збільшення фінансової допомоги Україні на боротьбу з коронавірусом сторони домовилися перенаправити 150 млн євро в межах державного німецького кредиту на відповідні потреби", - додали в ОП.

Меркель позитивно відзначила ухвалення напередодні законів про обіг земель сільськогосподарського призначення та про регулювання банківської діяльності. У цьому контексті вона також наголосила на важливості якнайшвидшого завершення переговорів з МВФ щодо нової програми співпраці.

"Також ішлося про необхідність виділення додаткового фінансування для України з боку Європейського Союзу та Світового банку", - говориться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Меркель йде на самоізоляцію після спілкування з лікарем, у якого виявили коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185782
 
 
 Топ коментарі
 
Ермак ещё пару Меринов прикупит ... Зеленский и Меркель договорились о перенаправлении Украине 150 млн евро для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6057
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Т.е это кредит или помощь? Я не понял.
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Ну, вот вам и немецкая киношка для взрослых. Называется "Старая торговка сосисками фрау Штази и не совсем юный Янелох". Зеленский и Меркель договорились о перенаправлении Украине 150 млн евро для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9853
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В рамках кредита.
В контексте возможного увеличения.
На соответствующие нужды.
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ну, ілі по бартеру

Український вантажний літак Антонов Ан-124 "Руслан" бере участь у програмі Strategic Airlift International Solution (SALIS) під егідою НАТО і доправив до Словаччини пів сотні тонн медичних матеріалів для боротьби з пандемією COVID-19.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ШоТам.
Зазначається, що "Руслан" прибув до аеропорту Братислави із 48 тоннами медичного матеріалу для боротьби з наслідками пандемії, його розвантажили словацькі військові.
Відомо також, що у ніч на 25 березня "Руслан" доставив з Китаю до Чехії вантаж медичного обладнання і тести на коронавірус. Крім того, літак доставить медичну допомогу Румунії.
Повідомляється, що спеціальні процедури були запроваджені, щоб гарантувати безпеку екіпажу українського літака. Прямий контакт з наземними екіпажами не допускається.
Зазначимо, програма SALIS забезпечує країни НАТО стратегічною можливістю повітряного транспорту. У ній беруть 9 союзників Альянсу: Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія.
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Ну, вот вам и немецкая киношка для взрослых. Называется "Старая торговка сосисками фрау Штази и не совсем юный Янелох".
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Зачем?Украдут.У нас больным уже гулять можно.Вы будете платить нам до последнего украинца.
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Найвеличніший лідер Всесвіту наклянчив ще трохи грошенят.
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в рамках государственного немецкого кредита на борьбу с коронавирусом в Украине.Источник: https://censor.net.ua/n3185782

Кредита ,Карл.
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договорились... меркель дала, а зелох только говорил шота в трубку
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По-моему, либо за бугром клинические идиоты, либо система откатов. Сколько сюда уже бабок зашло под разными предлогами - как вода в песок.И ведь продолжают давать!
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ну хоть по 100 гривен... каждому! Нет? Нам не надо? А кому пойдут ЭТИ деньги?)
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Это не интересно . Интересно , сколько по назначению используют .
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Если все поровну поделить то ето по 1 млн. Евро на каждого заболевшего. А если власть поделит как всегда то Ермак и КО купят по пару мерседесов а в больницах как и раньше не будет даже перчаток и масок для врачей
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Депрессии свои будут лечить, тачки покупать? Или всё же для больниц? Вопрос риторический. Медики одесской больницы Водников красочно описали, как будут принимать 300 человек с несколькими врачами и санитаркой.
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Воот где собака гнойного клована порылась!
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Зараз Сабаков швидко оприходує кошти на свою мусарню.
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За 150 млн дол можно два нормальных стадиона построить.
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Если бы не оскорбил Меркель в телефонном разговоре с Трампом, то большую сумму выделила б. А так чисто с жалости дала подачку как юродивому под церковью.
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Какой-то скульптор-хулиган, уже приступил к изготовлению прижизненного памятника будущему герою России, доктору Проценко...
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Фракція "Батьківщина" прийняла рішення передати всі кошти отримані від Коломойського на боротьбу з Короновірусом
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