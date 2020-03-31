 Зеленський і Меркель домовилися про перенаправлення Україні 150 млн євро для боротьби з коронавірусом

Про це 31 березня повідомила пресслужба президента, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що сторони обговорили ситуацію довкола поширення коронавірусу у світі, а також практичні заходи, які вживаються в обох країнах з метою протидії пандемії.
"Було домовлено опрацювати можливість налагодження інформаційного обміну, пов’язаного з пандемією, зокрема в частині медичних стандартів, що впроваджуються для лікування хвороби", - говориться в повідомленні.
"У контексті можливого збільшення фінансової допомоги Україні на боротьбу з коронавірусом сторони домовилися перенаправити 150 млн євро в межах державного німецького кредиту на відповідні потреби", - додали в ОП.
Меркель позитивно відзначила ухвалення напередодні законів про обіг земель сільськогосподарського призначення та про регулювання банківської діяльності. У цьому контексті вона також наголосила на важливості якнайшвидшого завершення переговорів з МВФ щодо нової програми співпраці.
"Також ішлося про необхідність виділення додаткового фінансування для України з боку Європейського Союзу та Світового банку", - говориться в повідомленні.
В рамках кредита.
В контексте возможного увеличения.
На соответствующие нужды.
Український вантажний літак Антонов Ан-124 "Руслан" бере участь у програмі Strategic Airlift International Solution (SALIS) під егідою НАТО і доправив до Словаччини пів сотні тонн медичних матеріалів для боротьби з пандемією COVID-19.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ШоТам.
Зазначається, що "Руслан" прибув до аеропорту Братислави із 48 тоннами медичного матеріалу для боротьби з наслідками пандемії, його розвантажили словацькі військові.
Відомо також, що у ніч на 25 березня "Руслан" доставив з Китаю до Чехії вантаж медичного обладнання і тести на коронавірус. Крім того, літак доставить медичну допомогу Румунії.
Повідомляється, що спеціальні процедури були запроваджені, щоб гарантувати безпеку екіпажу українського літака. Прямий контакт з наземними екіпажами не допускається.
Зазначимо, програма SALIS забезпечує країни НАТО стратегічною можливістю повітряного транспорту. У ній беруть 9 союзників Альянсу: Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія.
Кредита ,Карл.