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 Суспільство, Здоров'я
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 Від початку дії карантину 60% українців зазнали фінансових збитків, - опитування

Від початку дії карантину в Україні більш ніж 60% країни зазнало фінансових збитків.

Як передає Цензор.НЕТ, опубліковано результати всеукраїнського національного репрезентативного опитування Info Sapiens, проведеного 25-29 березня.

38% українців зазначили зменшення регулярного доходу родини внаслідок епідемії, 16% — повну втрату доходу, 14% — втрату роботи, 10% — фінансові збитки (наприклад, через здачу квитків). Загалом 60% українців назвали щонайменше один вид фінансових втрат.

Від початку дії карантину 60% українців зазнали фінансових збитків, - опитування 01

Якщо розглядати нефінансові збитки, то 11% українців також скаржилися на зловживання з боку влади, а 8% - на ненадання належної медичної допомоги. Загалом 69% опитаних відзначили, що їхні сім'ї так чи інакше постраждали від епідемії.

Водночас якщо говорити не про фактичні збитки, а про страхи, то найбільше українці бояться зараження коронавірусом (43%), на другому місці - зниження доходу (34%), на третьому - ненадання належної медичної допомоги (33%), на четвертому - повна втрата доходу (29%), на п'ятому - відволікання уваги від неправильних рішень влади (26%), на шостому - втрата роботи (23%). Не бояться жодних наслідків епідемії лише 7% опитаних.


Від початку дії карантину 60% українців зазнали фінансових збитків, - опитування 02

Загалом думки українців щодо серйозності наслідків епідемії та карантину розділилися: 40% не очікують суттєвих втрат, 47% - бояться серйозних наслідків, а для 7% серйозні наслідки вже настали.


Від початку дії карантину 60% українців зазнали фінансових збитків, - опитування 03

Серед тих, хто працював до карантину, лише 46% за березень отримають заробіток в повному обсязі, 34% — в меншому обсязі, ніж очікувалось до карантину, 10% втратили роботу через карантин, решта не дали відповідь на запитання.

У ситуації, що склалася, 77% українців намагатимуться економити і тільки 12% - витрачатимуть більше грошей (наприклад, на запаси або великі покупки), оскільки, на їхню думку, вони можуть знецінитися або неможливо буде купити потрібні товари.

Соціологи опитали 809 респондентів методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. З дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,4%.

Опитування проводилося 25-29 березня 2020 за власні кошти Info Sapiens.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185779
 
 
 Топ коментарі
 


Кіт Вчений

@TedTeddycat

У 90-ті бандюки часто віджимали бізнес. Коли бізнес був простий, то він існував і надалі при бандитському тупому менеджменті. Коли ж справа трималася на знаннях попередніх власників, бізнес дуже скоро йшов за водою.
Тут так само гопота захопила ядерний колайдер та зламала його.
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До кінця ще більше понесуть,причому катастрофічно.
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До кінця ще більше понесуть,причому катастрофічно.
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K0५EGAR

@Rage4oK

·17 мин

Стоимость сернистой нефти класса URALS ушла в минус, светлые сорта торгуются в районе 5-10 $ за бочку. россии и еуропы больше нет, США под вопросом. ******* кетай уничтожил Человечество.
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Кіт Вчений

@TedTeddycat

У 90-ті бандюки часто віджимали бізнес. Коли бізнес був простий, то він існував і надалі при бандитському тупому менеджменті. Коли ж справа трималася на знаннях попередніх власників, бізнес дуже скоро йшов за водою.
Тут так само гопота захопила ядерний колайдер та зламала його.
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Ничего, до этого они же богатели.
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решта 40% барижать краденими масками?
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В такому разі,влада має йти у відставку.От неї більше вреда ніж користі.
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шо за примитивный взгляд на предмет! деньги - дело наживное, хоть и важное. а вот весны, украденной разгильдяйством зелёных долбодятлов, не вернёшь! С начала действия карантина 60% украинцев понесли финансовые убытки, - опрос - Цензор.НЕТ 9673
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Если звери гуляют на воле - они добывают себе еду сами. Если вы их садите в зоопарк (карантин) - их нужно кормить.
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Закон Пола гласит:

"С пола упасть нельзя!"


С начала действия карантина 60% украинцев понесли финансовые убытки, - опрос - Цензор.НЕТ 9939
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"Если рассматривать нефинансовые убытки, то 11% украинцев также жаловались на злоупотребления со стороны власти..." Добавим сюда ещё 2% на увеличение цен и дефицит товаров.

Т.е. для остальных 87% отсутствие масок в аптеках, 20-ти кратное увеличение цены на них же (кому посчастливилось их купить)- это не злоупотребление и не дефицит? Зебилизм точно не лечится...
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