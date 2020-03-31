 Від початку дії карантину 60% українців зазнали фінансових збитків, - опитування

Як передає Цензор.НЕТ, опубліковано результати всеукраїнського національного репрезентативного опитування Info Sapiens, проведеного 25-29 березня.

38% українців зазначили зменшення регулярного доходу родини внаслідок епідемії, 16% — повну втрату доходу, 14% — втрату роботи, 10% — фінансові збитки (наприклад, через здачу квитків). Загалом 60% українців назвали щонайменше один вид фінансових втрат.

Якщо розглядати нефінансові збитки, то 11% українців також скаржилися на зловживання з боку влади, а 8% - на ненадання належної медичної допомоги. Загалом 69% опитаних відзначили, що їхні сім'ї так чи інакше постраждали від епідемії.

Водночас якщо говорити не про фактичні збитки, а про страхи, то найбільше українці бояться зараження коронавірусом (43%), на другому місці - зниження доходу (34%), на третьому - ненадання належної медичної допомоги (33%), на четвертому - повна втрата доходу (29%), на п'ятому - відволікання уваги від неправильних рішень влади (26%), на шостому - втрата роботи (23%). Не бояться жодних наслідків епідемії лише 7% опитаних.





Загалом думки українців щодо серйозності наслідків епідемії та карантину розділилися: 40% не очікують суттєвих втрат, 47% - бояться серйозних наслідків, а для 7% серйозні наслідки вже настали.





Серед тих, хто працював до карантину, лише 46% за березень отримають заробіток в повному обсязі, 34% — в меншому обсязі, ніж очікувалось до карантину, 10% втратили роботу через карантин, решта не дали відповідь на запитання.



У ситуації, що склалася, 77% українців намагатимуться економити і тільки 12% - витрачатимуть більше грошей (наприклад, на запаси або великі покупки), оскільки, на їхню думку, вони можуть знецінитися або неможливо буде купити потрібні товари.

Соціологи опитали 809 респондентів методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. З дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,4%.

Опитування проводилося 25-29 березня 2020 за власні кошти Info Sapiens.