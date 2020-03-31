 Поліція за порушення карантину склала 3120 адмінпротоколів і відкрила 33 кримінальні провадження

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС, тільки за минулу добу 30 березня було складено 152 адміністративні протоколи за статтею про порушення правил щодо карантину.

Крім того, від початку карантину відкрили вже 33 кримінальні провадження: 19 - стаття Кримінального кодексу про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь; 14 - пов'язані з порушенням карантинних заходів.

У МВС додали, що в рамках боротьби з коронавірусом в Україні діє режим надзвичайної ситуації. Для забезпечення карантинного режиму та охорони громадської безпеки на службі перебуває понад 18 тисяч 700 правоохоронців: 16100 - працівники Нацполіції (892 залучено до охорони медичних установ, що займаються лікуванням та обсервацією українців, також вони перебувають на мобільних постах контролю); 2500 - військовослужбовці Нацгвардії; 100 - бійці ДСНС України.

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Нагадаємо, згідно з нещодавнім рішенням Кабміну, особи, які повернулися з країн, де зафіксовано випадки зараження коронавірусом, тепер повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів. Мета таких заходів - недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.