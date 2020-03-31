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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
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 Поліція за порушення карантину склала 3120 адмінпротоколів і відкрила 33 кримінальні провадження

Українські правоохоронці вже склали 3120 адмінпротоколів за порушення правил карантину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС, тільки за минулу добу 30 березня було складено 152 адміністративні протоколи за статтею про порушення правил щодо карантину.

Крім того, від початку карантину відкрили вже 33 кримінальні провадження: 19 - стаття Кримінального кодексу про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь; 14 - пов'язані з порушенням карантинних заходів.

У МВС додали, що в рамках боротьби з коронавірусом в Україні діє режим надзвичайної ситуації. Для забезпечення карантинного режиму та охорони громадської безпеки на службі перебуває понад 18 тисяч 700 правоохоронців: 16100 - працівники Нацполіції (892 залучено до охорони медичних установ, що займаються лікуванням та обсервацією українців, також вони перебувають на мобільних постах контролю); 2500 - військовослужбовці Нацгвардії; 100 - бійці ДСНС України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін дозволив українцям із коронавірусом виходити в аптеки, магазини і медустанови (оновлено)

Нагадаємо, згідно з нещодавнім рішенням Кабміну, особи, які повернулися з країн, де зафіксовано випадки зараження коронавірусом, тепер повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів. Мета таких заходів - недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185778
 
 
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Судя по всему, карантин устроили для наполнения карманов рюкзакова, бо за распитие пива как то мало получается.
Тем временем, в Киеве 107 заболевших, 2 выздоровевших и 0 умерших.
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Теперь уже разрешили официально признанным зараженными свободно посещать магазины, аптеки, больницы ( а значит и все остальное) Какой карантин теперь то.. Какие штрафы... Обалдеть просто.. У власти вообще крыша поехала...
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Там бизнес в основном штрафуют, нарушения масочного режима, нарушения расстояния и т.д., везде можно найти, к чему придолбаться. Людей то они не проконтроллируют, кто нарушает.
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Шашлыки жрать нельзя , на рынке толпиться можно .
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на рынке - ето небходимость, а с женой и внучиками
ето уже нет...
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так всегда было и так всегда будет - больше запретов, больше бабла у мусоров в кармане...
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От ***** и наполнят дефицит бюджета .******** если уже делаете европейские штрафы - сделайте европейский уровень жизни и зарплаты ! Не можешь руководить страной - возвращайся на сцену в своё привычное амплуа.не хочешь срать - не мучай жопу
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