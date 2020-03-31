 "Батьківщина" і ОПЗЖ об'єдналися заради Коломойського, - ЦПК

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці ЦПК.
У повідомленні зазначається: "Давайте складемо список, який об'єднує "Батьківщину" Тимошенко і проросійську ОПЗЖ Медведчука? Почнемо з того, що вчора вони злилися в єдиному пориві на користь Коломойського - обидві фракції не голосували за "банківський закон" №2571-д, який унеможливлює повернення Привату олігархові - банку, для порятунку якого ми, платники податків, віддали 155 млрд грн.
"5-10 років, і кров буде забута. Ми візьмемо у росіян 100 мільярдів доларів. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми і відновити стосунки? Тільки гроші". Це недавня цитата Ігоря Коломойського. Не дивно, що вона співзвучна намірам ексрегіоналів. Але, схоже, і у фракції Тимошенко не проти такого сценарію.
За посиланням ви можете покарати всіх, хто не проголосує за цей законопроєкт у другому читанні
На зібрані гроші ми розповімо виборцям у Facebook, чиї інтереси насправді обслуговують їхні обранці. І це точно не сподобається ні прихильникам Тимошенко, ні ОПЗЖ.
Поки це покарання авансом - без прізвищ. Прізвищами воно поповниться вже після остаточного голосування в залі. Тому у депутатів до нього насправді є ще шанс не допустити помилки. Натиснемо на них тут"
народ видит, на чьи бабки юля 20 лет выборы проводит
По всем раскладам грабит её Беня, а через таких дуполизов, как ты, втирает всем про каких-то соросят
или что-то в этом роде
ЦПК , в цьому питанні , дуже принципові ..))
зеленский получил бабло в омане и слыгался с порошенко и тварью вакарчуком
Что, без бабла назвать скотов скотами тяжело?
ыыы... ))
зеленский получил бабло в омане и слыгался с порошенко и тварью вакарчуком
развели, как котят
2019 рік вибори Как не допустить переизбрания Пороха: старуха-процентщица + паяц
А у Шабунина тоже мир черно-белый : на западе у Украины всюду друзья и доброжелатели , стоящие в очереди за доброй помощью , а в Украине все папуасы и коррупционеры . Все без разбору . И мол прав Сорос , считающий шо для Украины будет лучше всего , когда землю скупят иностранцы , управлять будут иностранцы и из украинцев лучше всего выходят батраки .
Виталик тупо не понимает (или ему так удобно) , шо его спонсоры гораздо хуже относятся к Украине . куда более по-потребительски , чем тот же Беня и даже Пепа с Ахметовым .
Вот в чём дегенератизм логики Шабунина .
Мол суд в Украине продажный , а депутаты парикмахеры и рестораторы нет . Пусь оне будут выше любого суда и запретят судиться .
Судьи действительно чемпионы по коррупции - только прокуроры могут оспорить перенство по элитному жилью и представительским точиллам .
Но вот вспомним какие сопли восторга изверг Шабунин по поводу "срынка земли" .
Т.е. логика такая - за одним судьёй по делу Бени вся Украина не сможет уследить до нижнего белья за судьёй (но давайте вспомним из какого лайна вытянули Киреева , сколько на него было статей , шобы он согласился - бо гласности и публичность для коррупционера хуже всего) .
А когда делки , менты , реккетиры и рейдеры начнут прессовать 4 миллиона пайщиков , то оказыцо Шабунин тут готов к каждому из десятков тысяч мелких судей приставить по наблюдателю с полномочиями немедленного ареста вора и взяточника ?!
Ну вечный студент , да ещё и двоечник !