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 "Батьківщина" і ОПЗЖ об'єдналися заради Коломойського, - ЦПК

Центр протидії корупції почав кампанію збору коштів для покарання тих депутатів, які в другому читанні не голосуватимуть за "антиКоломойський закон" про банки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці ЦПК.

У повідомленні зазначається: "Давайте складемо список, який об'єднує "Батьківщину" Тимошенко і проросійську ОПЗЖ Медведчука? Почнемо з того, що вчора вони злилися в єдиному пориві на користь Коломойського - обидві фракції не голосували за "банківський закон" №2571-д, який унеможливлює повернення Привату олігархові - банку, для порятунку якого ми, платники податків, віддали 155 млрд грн.

"5-10 років, і кров буде забута. Ми візьмемо у росіян 100 мільярдів доларів. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми і відновити стосунки? Тільки гроші". Це недавня цитата Ігоря Коломойського. Не дивно, що вона співзвучна намірам ексрегіоналів. Але, схоже, і у фракції Тимошенко не проти такого сценарію.

За посиланням ви можете покарати всіх, хто не проголосує за цей законопроєкт у другому читанні

На зібрані гроші ми розповімо виборцям у Facebook, чиї інтереси насправді обслуговують їхні обранці. І це точно не сподобається ні прихильникам Тимошенко, ні ОПЗЖ.

Поки це покарання авансом - без прізвищ. Прізвищами воно поповниться вже після остаточного голосування в залі. Тому у депутатів до нього насправді є ще шанс не допустити помилки. Натиснемо на них тут"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОПЗЖ і "Батьківщина" не підтримали "антиКоломойський" закон про банки, - результати голосування

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185773
 
   
 Топ коментарі
 
Дам грошей лише тоді , якщо вони підуть на оплату послуг професійної команди кілерів !
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Скидывайтесь, кто чем может... А то они без денех не будут рассказывать в Фейсбухе...)
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А нафига собирать бабло?
Что, без бабла назвать скотов скотами тяжело?
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що купляти будуть? Мотузки і мило? В сети запустили сбор средств для наказания нардепов, которые не проголосуют во втором чтении за "антиКоломойский закон" о банках - Цензор.НЕТ 2969
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100млрд длр - хорошие деньги. за них легко можно продать Родину, совесть и жёпу в придачу В сети запустили сбор средств для наказания нардепов, которые не проголосуют во втором чтении за "антиКоломойский закон" о банках - Цензор.НЕТ 4771
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Что и сдеал петя с зелей.В своем экстазе они льют грязь на Юлю.Можно подумать,народ слепой.
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народ не слепой.

народ видит, на чьи бабки юля 20 лет выборы проводит
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просто соросята собирают бабки для наказания в Фейсбуке противников соросят "Батьківщина" і ОПЗЖ об'єдналися заради Коломойського, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5972
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Я шо-то никакого Сороса, грабящего Украину, вокруг нигде не наблюдаю.

По всем раскладам грабит её Беня, а через таких дуполизов, как ты, втирает всем про каких-то соросят
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дуполиза ты, дякула, каждый день в зеркале видишь. Тупицы всегда видят мир только в черно белом цвете. Именно по этому принципу и подбираются основные кадры порохоботов. При чем тут беня, неумный ты дякула? Под давлением иностранных сил принят закон, посылающий украинские суды (так замечательно отреформированные святым петром) куда подальше. Действия НБУ в банковской сфере не будут контролироваться никакими правовыми механизмами. А дегенераты будут ждать иностранных инвесторов и радоваться- как беню "взгрели", правда, перед этим выплатив ему компенсацию.
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Дам грошей лише тоді , якщо вони підуть на оплату послуг професійної команди кілерів !
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Веревка, мыло, канделябры, подушки... Скинемся, кому чего не жалко.
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новый киса воробьянинов, дебилы, чтобы рассказать в фейсбуке, денег не нужно
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наверно в фейсбуке есть какие-то рекламные услуги, которые помогут увеличить распространяемость

или что-то в этом роде
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На собранные деньги мы расскажем избирателям в Facebook... тюююююю, я думал посмешнее будет использование собранных средств В сети запустили сбор средств для наказания нардепов, которые не проголосуют во втором чтении за "антиКоломойский закон" о банках - Цензор.НЕТ 5683
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На собранные деньги мы расскажем избирателям в Facebook, чьи интересы на самом деле обслуживают их избранникиИсточник: https://censor.net.ua/n3185773 - феєрична лажа !
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так и без денег можно рассказать в фейсбуке, никто не запрещает,новый вариант 13 стульев
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Скидывайтесь, кто чем может... А то они без денех не будут рассказывать в Фейсбухе...)
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Не будуть !
ЦПК , в цьому питанні , дуже принципові ..))
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С миру по нитке - депутату на веревку) Мыло сам пусть покупает, он богатый.
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Коломойский намекнул, к чему идёт дело, это не его идея 100 лярдов,
зеленский получил бабло в омане и слыгался с порошенко и тварью вакарчуком
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От это новое слово в лохотроне...) Патриоты, ёпта...
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А нафига собирать бабло?
Что, без бабла назвать скотов скотами тяжело?
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А просто публиковать без аванса и денег не ?
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А цей тренд, по сбору наличных против коломойского, не был случайно придуман самим коломойским!))))))))))))))
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и кого стрелять? Депутаты - это ж просто срез украинского нарида. Особенно в этом составе. Все сплошь новые лица. Этих пострелять - там в очереди такие же.
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Після десятка реально покараних наступні задумаються, можливо.
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Не гарно бути живодером, треба з малого почати, десятка на старті вистачить.
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Та каким блин живодёром? Не смешите мои тапки. Начните с одного. С первого. С любого. Только не в коментах на цензоре, бо тут все - герои. Вот тогда и поговорим. А пока - пустопорожний трёп.
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Наш народ на майдані та на Донбасі доказав зворотнє, питання в межі терпіння.
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Народ делится на две неравные части. Одна часть доказывает на Майдане, вторая стреляет в каментах
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Абсолютно вірно, є ще третя частина яка складається з двох попередніх і становить 73 % виборців.
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Та что на майдане теперь стреляет в комментах?
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"сбор средств для наказания нардепов"
ыыы... ))
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Как то по детски всё это выглядит! Проще говоря - напугали ежа голым задом! За бабло, особенно очень большое, те ребята и девчата, которых пытается напугать ЦПК, готовы маму родную продать. А еще лучше - соседскую маму или бабушку! Они такие!
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І що з того, що ви там щось опублікуєте? Он Лерос вже опублікував, тільки толку з тих публікацій, наша влада гнила та цинічна треба фінансувати інші методи боротьби.
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Кулемет треба купувати і не один,щоб на всю владу хватило.
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Наказательные приспособления для "нехороших" депутатов) У мережі запустили збір коштів для покарання нардепів, які не проголосують у другому читанні за "антиКоломойський закон" про банки - Цензор.НЕТ 8402
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Каменты пылали. Толпа негодовала. Счёт виртуально расстреляных депутатов подходил к шестой сотне .
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Тссс!! Прошла инфа, что тем, кто скинут туда бабло - тем вернут вклады МММ. Только никому!
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Если на снайпера для кума *****, я скинусь
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Коломойский намекнул, к чему идёт дело, это не его идея 100 лярдов,
зеленский получил бабло в омане и слыгался с порошенко и тварью вакарчуком
развели, как котят
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Зєля дивиться на все це широко закритими очима...можливо, що навіть не розуміє, що відбувається...
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Глаза не открываются - голова давно в заду.
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Это что,главное еще и с 'тварью вакарчуком"))))))))))
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кроме того, закон не имеет обратной силы, так что судиться сможет, пусть даже закон не позволит вернуть или компенсировать
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Коломойский враг Украинского Народа и давно должен быть уничтожен .Кто против антиКоломойского закона ,тот враг Украинского Народа .
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В интернете есть записи задушевных телефонных разговоров Тимошенко и Коломойского .А по телевизору Юля рассказывает как она за народ переживает .
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А без денег вы в мордокниге ничего не расскажете? ну и "страна"...
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А я то думал,за счет чего бессеребряница Юля существует.Оказывается на Бенины подачки.На народ,что в Приват 5,5 миллиардов баксов своих кровных денег ввалил,ей насрать с большой колокольни.
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Тобто так званий Центр протидії корупції захищає корупціонерів. Адже закон знімає відповідальнісь за злочини вчинені Порошенко та Гонтарєвою за знищення банківської системи та розкрадання майна банків.
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100% Потому и пэдра за него голосовал впереди паровоза
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Сулима, клоун сердечный, ты жив там вообще? "Батьківщина" і ОПЗЖ об'єдналися заради Коломойського, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4636
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а шо квартал с хором веревочным разве не могут частушку какую то "отпеть"?
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Закон про землю приняли, примут и про банки. В чем проблема?
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Так Юля из Днепра как и Коломойский.
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а у нас фейсбук стал платным?))) лохотрон очередной
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хитрая лисичка юля, не удержалась в своей конспирации... начала открыто гавкать против Украины в защиту бени и его уголовных проделок... наверное беня в ее миску косточки подбрасывает... и в будку сена подбрасывает.
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Ваш Порох во время последних выборов так увлекся борьбой против Тимошенко, что прозевал Зеленского. Ха-ха. "Батьківщина" і ОПЗЖ об'єдналися заради Коломойського, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3480
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Да никто не читал.главное назвать его антиколомойским. 90 % на ветке вообще не знает о чем он.теперь Порошенко главный спаситель отечества.как в том анекдоте:не знаешь что сказать-танцуй. Так и у нас: если обосрался по всем статьям доставай нафталиновую Юльку и вали все на нее.парашенку правда это не помогло.
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Всё , что нужно знать о ключевой фигуре этого "центра" - Шабунине . "Активист" это его единственная профессия и единственное место работы . Правда недолго был у Гриценко в помощниках . Но Гриценко беден , а Сорос - миллиардер . Но шо Шабунину жулик , которые обездолил в Азии десятки миллионов , когда профессия -- избирательная борьба с назначенными типа "коррупционерами" . Шабунин вообще-то неплохой парень и может даже честный . Просто - вечный студент по жизни . Теоретик борьбы воимя борьбы за всё хорошее против всего плохого . Поэтому эффективность нуль . Понимание сложного мира -- нуль . Знание экономики - нуль . Тонкостей делового мира - нуль ... Он украинская копия подростка Гретты . Только с точность до наоборот . Шведка Гретта воспитанная на идеалах социал-демократии видит мировое зло ввиде империализма и глобализма .
А у Шабунина тоже мир черно-белый : на западе у Украины всюду друзья и доброжелатели , стоящие в очереди за доброй помощью , а в Украине все папуасы и коррупционеры . Все без разбору . И мол прав Сорос , считающий шо для Украины будет лучше всего , когда землю скупят иностранцы , управлять будут иностранцы и из украинцев лучше всего выходят батраки .
Виталик тупо не понимает (или ему так удобно) , шо его спонсоры гораздо хуже относятся к Украине . куда более по-потребительски , чем тот же Беня и даже Пепа с Ахметовым .
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Это ты тупо повторяешь мантры своего до безпредела жадного и мерзкого жида бабломойского. Как только от кого то слышишь- соросята- бей лопатой в сторону звука- это холуи бабломойского за похлебку придумали и стараются брехню разогнать. Иди соси у бени, чаморошный! Ты только это и умеешь, и потом, каким боком твари из Израйля к Украине?
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Бл..ь. Через два месяца выяснится, то по этому якобы антиколомойскому закону Коломойскому из нашего кармана будут компенсировать убытки. И тогда никто не вспомнит, как здесь кричал против Тимошенко. Вы придурки этот закон читали или считаете его антиколомойским только со слов других?
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"патріоти"-холуї яворівський тарасюк павловський тепер за коломойського горою стоятимуть
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Сколько Слугам Сороса платят уже много лет за развал страны!!Этот Шабунин и его центр продажные ублюдки!А На блтижайших выборах эту новую ширкуЗе-ПОП -Голос спустят в унитаз!
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Беня привёл Зелю к власти, а виновата опять Юля! И сборщики денег не замечают что остальные фракции вчера ещё земельку слили ? 2-3 года и сельхоземлю будете у заморских дядек брать в аренду или у ахметки с Петей, в лучшем случае! Пропадёт как заводы за ваучеры!
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А теперь по сути данной статьи .
Вот в чём дегенератизм логики Шабунина .
Мол суд в Украине продажный , а депутаты парикмахеры и рестораторы нет . Пусь оне будут выше любого суда и запретят судиться .

Судьи действительно чемпионы по коррупции - только прокуроры могут оспорить перенство по элитному жилью и представительским точиллам .

Но вот вспомним какие сопли восторга изверг Шабунин по поводу "срынка земли" .

Т.е. логика такая - за одним судьёй по делу Бени вся Украина не сможет уследить до нижнего белья за судьёй (но давайте вспомним из какого лайна вытянули Киреева , сколько на него было статей , шобы он согласился - бо гласности и публичность для коррупционера хуже всего) .
А когда делки , менты , реккетиры и рейдеры начнут прессовать 4 миллиона пайщиков , то оказыцо Шабунин тут готов к каждому из десятков тысяч мелких судей приставить по наблюдателю с полномочиями немедленного ареста вора и взяточника ?!

Ну вечный студент , да ещё и двоечник !
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