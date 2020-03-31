 "Батьківщина" і ОПЗЖ об'єдналися заради Коломойського, - ЦПК

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці ЦПК.

У повідомленні зазначається: "Давайте складемо список, який об'єднує "Батьківщину" Тимошенко і проросійську ОПЗЖ Медведчука? Почнемо з того, що вчора вони злилися в єдиному пориві на користь Коломойського - обидві фракції не голосували за "банківський закон" №2571-д, який унеможливлює повернення Привату олігархові - банку, для порятунку якого ми, платники податків, віддали 155 млрд грн.

"5-10 років, і кров буде забута. Ми візьмемо у росіян 100 мільярдів доларів. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми і відновити стосунки? Тільки гроші". Це недавня цитата Ігоря Коломойського. Не дивно, що вона співзвучна намірам ексрегіоналів. Але, схоже, і у фракції Тимошенко не проти такого сценарію.

За посиланням ви можете покарати всіх, хто не проголосує за цей законопроєкт у другому читанні

На зібрані гроші ми розповімо виборцям у Facebook, чиї інтереси насправді обслуговують їхні обранці. І це точно не сподобається ні прихильникам Тимошенко, ні ОПЗЖ.

Поки це покарання авансом - без прізвищ. Прізвищами воно поповниться вже після остаточного голосування в залі. Тому у депутатів до нього насправді є ще шанс не допустити помилки. Натиснемо на них тут"

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