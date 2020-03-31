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 МОЗ дозволило відкрити продуктові ринки: 1 відвідувач на 20 кв. м, відстань між місцями торгівлі не менше 3 м. ДОКУМЕНТ

Міністерство охорони здоров'я України визначило умови, за яких продуктові ринки можуть відновити роботи попри введений карантин у країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові №5,опублікованій на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Ринки зможуть працювати в разі перебування не більше одного відвідувача на 20 кв. м торгової площі ринку, а також за умови зареєстрованого виробника харчової продукції.

Необхідно також, щоб була передбачена можливість забезпечення дотримання відстані між покупцями в чергах не менше 1,5 метра.

Персонал і покупці повинні бути забезпечені необхідними  засобом індивідуального захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінекономіки виступає за продовження роботи відкритих продовольчих ринків, - заступник міністра Висоцький

Для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі має становити не менше 3 метрів.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що продуктові ринки можуть знову відкрити, якщо вони будуть дотримуватися санітарних норм і протиепідемічних заходів.

МОЗ дозволило відкрити продуктові ринки: 1 відвідувач на 20 кв. м, відстань між місцями торгівлі не менше 3 м 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185770
 
 
 Топ коментарі
 
УЖЕ НАЖРАЛИСЬ ВЛАДЕЛЬЦЫ СУПЕРМАРКЕТОВ. Не лезет уже Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м - Цензор.НЕТ 223
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Зачем их закрывали, чтобы люди деньги теряли? Там открытое пространство, олнце и воздух или ради сверх прибыли владельцам супермаркетов?
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"Что не делает дурак всё он делает не так" Ну хоть дошло до зеленых дебилов, что народ нужно кормить. И средних с.х производителей спасать.
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"Что не делает дурак всё он делает не так" Ну хоть дошло до зеленых дебилов, что народ нужно кормить. И средних с.х производителей спасать.
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Зачем их закрывали, чтобы люди деньги теряли? Там открытое пространство, олнце и воздух или ради сверх прибыли владельцам супермаркетов?
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Це питання треба було задавати одразу після їх закриття ... чому всі мовчали ?
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Не молчали. Поэтому и открыли, что не молчали и пытались достучаться до остатков разума. На словах Ляшко разрешил это еще в пятницу на усмотрение местных властей. Но мэры требовали официальные бумажки с печатью.
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на 1 продавца потерявшего бабло 100 чел покупателей заразится
ты наверно с продаванов,
тебе пофигу

китайцы позакрывали все рынки на 3 месяца, победили вирус, счас открывают и то не все

но тебе ***** нада счас
сдохнешь
скажут спасибо твои родичи
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1. В магазинах заразы не меньше, чем на рынке, а гораздо больше.

2. Куда людям девать свиней, яйца, молоко и за что им жить ?

3. Я не торговец и не продавец.
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Сам **** ты наверное из владельцев макетов, там от никто не заразится и продукты на полки больной выкладывать не будет, ЗАКРЫТОЕ НЕПРОВЕТРИВАЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО, вирус остаётся в воздухе 3 часа.

УЛЬТРАФИОЛЕТА НА УЛИЦЕ УБИВАЕТ ВИРУС, А РУКИ МЫТЬ НУЖНО.

На улице меньше вероятность заболеть, тупое одноклеточное, которое без оскорблений общаться не умеет

Иди в маркет, там ты с таким же успехом "сдохнешь", твои речи тебе на плечи.
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И я не торгую на рынке, но если выбрать где купить, я пойду на открытый воздух где есть солнце, одену маску и перчатки.
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УЖЕ НАЖРАЛИСЬ ВЛАДЕЛЬЦЫ СУПЕРМАРКЕТОВ. Не лезет уже
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так ціни на основні продукти за день підскочили вдвічі і більше. Цибуля, яку я так абажаю смаженою кільцями, від 8 до 19 за ніч подорожчала
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а ше закортіло мені зварити лімончелло - так лимони вже по 98 грн за кіло, а коли з'явилась перша мисль про той лікьор, то лимони ше по 32 були на днях
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лимони -товар привозний, якщо підвозити не будуть, то й дорожче можуть бути
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Воздух?Да пришел один покашлял поплевал и кушай те на здоровье ,когда головой будем думать а не желудком .Все похер а бы срать было чем?
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В маркет это тоже происходит.

Не хотите не кушайте.
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Ще цікаве питання, при яких низьких температурах вірус дохне, а то що при 5-15 він найкраще зберігається з'ясували, але в холодильнику 1-3 град можна організувати.
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1 посетитель на 20 кв.м. - это открыть?... все равно, что в маршрутку по 3 человека пускать... будут возить?
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и кто будет разводить людей на эти расстояния
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Будем самостоятельно отмерять свои шаги. Раз, два. три... Вслух! Громко! Чтобы все слышали, что мы очень ответственно подошли к расстоянию.

Ох и разруха в головах наших властьимущих.
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Закон про землю принят, можно заканчивать эпидемию.
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Единственная правильная версия.Карантин это ширма. Пандемия есть ,но это было прикрытие.На людей насрать.
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Рулеткой будут мерить ? Бабушки в восторге . Смешной карантин .
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Да, да. Тюремными штучками попахивает. Приучают нас уже? После принятия рынка земли.
Сами ночами заседают, а нам 3 метра и 20 квадратных метров. При этом больным коронавирусм можно уже ДАЖЕ выходить и для них расстояние - только полтора метра))
Где логика?
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Irina , не переймайтесь . Эта мера будет действовать только до введения режима ЧП или военного положения . ( Не дай Бог ничего такого в Украине ) . А логика очень простая , - шоб не взбунтовался народ . Кстати , закон о земле , я уверен , ещё будет обжалован в судах и не один раз . А протягивание этого закона - очень мне напомнило введение военного положения ПАП после захвата наших моряков с катерами в керченском проливе . ))
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и будут они брать тройные интегралы по криволинейной поверхности, чтобы отслюнявить норму в 20 квадратов...
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один чихнул на ящик яблок 100 чел съели
и все ок

занесли рыночники куданада капусту

ну ниче,
передохнут енти укррыночники, китайцы приедут на их место торговать

да они и уже тут

ждут
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Дик в супермаркеты так само можуть чхнуть... А якщо змусити маски носити, то ніде не чхнуть
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в супермаркетах закритий і обмежений простір - там вірус розповсюдиться ще швидше !
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От чихания коронавирус не передаётся . Советую мыть руки и овощи перед употреблением . И вообще , не сеять панику , а соблюдать меры защиты , рекомендованные ВОЗ Украины . , -- кацап .
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За такие утверждения уже надо наказывать .Грамотей херов .
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А в чём проблема ? В мытье рук или в мерах , рекомендованных МОЗ , - кацап ??
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Від цієї епідемії жоден олігарх не втратить кошти,а то й ще вони зароблять.
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так вся держава їм належить - коли це вони , на чомусь , не змогли заробити ...?
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ЗЮкін ослякович вирішив, що мало українців заразилось - щось іде не так, як написали в методичці. Потрібно все назад відвернути - вперед до масштабного зараження на фоні морозів.
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Как это все организовать на рынке.. когда это не просто сделать в магазине.. Какое то несуразное "разрешение". Тут или так или иначе.. А то ни то ни се...
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Проняло таки , - видать побоялись голодных бунтов в стране . ))
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А это вот што - "при зарегистрированном производителе пищевой продукции"? Какието бабульки спецыальные?
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Теперь можно всё . Закон о земле проголосовали . Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м - Цензор.НЕТ 4209
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на рынке лотки стоят в притирку . интересно . кто и как их будет раздвигать на растояние 3 метра друг от друга ?
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Дегенерати.. Я курва не знаю як їх назвати. Як відстань контролювати?? Поліція з рулеткою буде міряти?? Ви там що *****??? Міністр охорони здоров'я, знається ідіот.
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Хороший министр, сам то где? В Папуа - Новая Гвинее?
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В Папуа Новой Гвинее сейчас спокойно, 1 зараженный )
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еПать ДЕБИЛЫ ,кто же это сможет проконтролировать на наших рынках...боюсь у нас кроме короновируса появился вирус ИДИОТИЗМА который вплотную взялся за правящую верхушку . Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м - Цензор.НЕТ 314
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Почему появится ? Год уже присутствует .
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Ну это понятно, просто некоторые владельцы торговых сетей окуели в край с ценами, поэтому надо конкуренцию создавать.
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Ну, вже допалися до цього карантину мов дурний до мила... Пізно, зелений карлик-лепрекон вже заподіяв лихо
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шо ж ви робите?!?!?! Потерпіть ше тиждень хоча п, сволачі!!!
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Закон о земле уже принят, пошли теперь послабления карантина.
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и это проезд по спец пропускам...типа )))) (Днепр)
Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м - Цензор.НЕТ 9185

Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м - Цензор.НЕТ 6103

Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м - Цензор.НЕТ 7875

....
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Ни один супермаркет не был закрыт. "Эпицентр" тоже работал. Угадайте, почему?
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Был в НЛ сёдня.
1. Выбираешь товар. Ну как выбираешь, сам не подойдёшь, огорожено - просишь продавца он приносит = 1й контакт
2. Стоишьв очереди к столику, над которым написано "оформление онлайн заказа" (рукалецо) = 2й контакт
3. Оттуда в очередь платить в кассу = 3й контакт
4. Из кассы на улецу в очередь за "онлайн покупками" = 4й контакт

Так вот тривиальная покупка краски превращается в цырк с конями.
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Там температурку меряют штукой какой-то и всё. Иди! Ходи, выбирай!
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Патамушта Епицентр прадуктовый магазин, я помню, там кофе покупал
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из них кто то хоть раз в жизни был на рынке ? хотя у нас ведь со вчерашнего дня новый министр-хозяйственник в МОЗе начал "работать" ...
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да...это поможет немного збить цены в супермаркете...хотя влядли тех барыг этим удивишь... толко непонял вот как вот это написанное можно совместить по количеству и метражу ..)) *Рынки смогут работать в случае пребывания( не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади рынк, а также при зарегистрированном производителе пищевой продукции.Необходимо также, чтобы была предусмотрена возможность обеспечения (соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра.) Источник: https://censor.net.ua/n3185770
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Какого тогда наш копьютерный магазин закрыли? Министр сраный?
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И с каких я ЕСВ платить буду? Чего не остановите ЕСВ хоть на полгода?
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Бо у вас ще плюс і комп`ютерні віруси )))
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100%. А соседи Эльдорады да ботиночно-трусельные магазы чего закрыты?
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В Новій Лінії резко почали муку продавати. Тіпа продуктовий. Герегу на понт не візьмеш. )))
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1. Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м
2. Кабмин разрешил украинцам с коронавирусом выходить в аптеки, магазины и медучреждения
3. "Думаю, нам как минимум два месяца придется находиться в карантинном состоянии, - Аваков"
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А вы заметили, что слово "клоун" от сои сегодня практически не звучит? МОЗ дозволило відкрити продуктові ринки: 1 відвідувач на 20 кв. м, відстань між місцями торгівлі не менше 3 м - Цензор.НЕТ 7275
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У соєвих когнітивний дисонанс. Чекають нових методичок. )))
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Та да...я клоуна стал ослом называть...надо исправить ошибку...и называть раз так...раз так...а то зебилье расслабляться стало..
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Называть его клоуном-это значит обидеть клоунов.
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І кожному ломик в руки, територію підмітати. )))
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