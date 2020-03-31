 МОЗ дозволило відкрити продуктові ринки: 1 відвідувач на 20 кв. м, відстань між місцями торгівлі не менше 3 м. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові №5,опублікованій на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Ринки зможуть працювати в разі перебування не більше одного відвідувача на 20 кв. м торгової площі ринку, а також за умови зареєстрованого виробника харчової продукції.

Необхідно також, щоб була передбачена можливість забезпечення дотримання відстані між покупцями в чергах не менше 1,5 метра.

Персонал і покупці повинні бути забезпечені необхідними засобом індивідуального захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінекономіки виступає за продовження роботи відкритих продовольчих ринків, - заступник міністра Висоцький

Для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі має становити не менше 3 метрів.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що продуктові ринки можуть знову відкрити, якщо вони будуть дотримуватися санітарних норм і протиепідемічних заходів.