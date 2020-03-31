 МОЗ дозволило відкрити продуктові ринки: 1 відвідувач на 20 кв. м, відстань між місцями торгівлі не менше 3 м. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові №5,опублікованій на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Ринки зможуть працювати в разі перебування не більше одного відвідувача на 20 кв. м торгової площі ринку, а також за умови зареєстрованого виробника харчової продукції.
Необхідно також, щоб була передбачена можливість забезпечення дотримання відстані між покупцями в чергах не менше 1,5 метра.
Персонал і покупці повинні бути забезпечені необхідними засобом індивідуального захисту.
Для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі має становити не менше 3 метрів.
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що продуктові ринки можуть знову відкрити, якщо вони будуть дотримуватися санітарних норм і протиепідемічних заходів.
ты наверно с продаванов,
тебе пофигу
китайцы позакрывали все рынки на 3 месяца, победили вирус, счас открывают и то не все
но тебе ***** нада счас
сдохнешь
скажут спасибо твои родичи
2. Куда людям девать свиней, яйца, молоко и за что им жить ?
3. Я не торговец и не продавец.
УЛЬТРАФИОЛЕТА НА УЛИЦЕ УБИВАЕТ ВИРУС, А РУКИ МЫТЬ НУЖНО.
На улице меньше вероятность заболеть, тупое одноклеточное, которое без оскорблений общаться не умеет
Иди в маркет, там ты с таким же успехом "сдохнешь", твои речи тебе на плечи.
Не хотите не кушайте.
Ох и разруха в головах наших властьимущих.
Сами ночами заседают, а нам 3 метра и 20 квадратных метров. При этом больным коронавирусм можно уже ДАЖЕ выходить и для них расстояние - только полтора метра))
Где логика?
и все ок
занесли рыночники куданада капусту
ну ниче,
передохнут енти укррыночники, китайцы приедут на их место торговать
да они и уже тут
ждут
....
1. Выбираешь товар. Ну как выбираешь, сам не подойдёшь, огорожено - просишь продавца он приносит = 1й контакт
2. Стоишьв очереди к столику, над которым написано "оформление онлайн заказа" (рукалецо) = 2й контакт
3. Оттуда в очередь платить в кассу = 3й контакт
4. Из кассы на улецу в очередь за "онлайн покупками" = 4й контакт
Так вот тривиальная покупка краски превращается в цырк с конями.
2. Кабмин разрешил украинцам с коронавирусом выходить в аптеки, магазины и медучреждения
3. "Думаю, нам как минимум два месяца придется находиться в карантинном состоянии, - Аваков"