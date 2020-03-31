 "Нова пошта" купила для лікарень Чернівців 2000 захисних костюмів

Найбільша в Україні поштова служба "Нова пошта" оплатила пошиття 2000 спеціальних захисних костюмів для лікарів Чернівців. Найближчими днями замовлення буде виконано, після чого засоби індивідуального захисту безоплатно доправлять у лікарні міста.

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук подякував компанії за таку допомогу. "2000 комбінезонів для захисту чернівецьких лікарів на суму 1 млн грн оплатила сьогодні "Нова пошта". Очікуємо поставок на наступному тижні", – написав мер на своїй сторінці у Facebook.

За словами співзасновниці компанії "Нова пошта" Інни Поперешнюк, допомога Чернівцям надана в межах ухваленого 15 березня 2020 року рішення про виділення 25 млн грн на закупівлю медичного обладнання, інвентаря, препаратів і засобів індивідуального захисту для лікувальних закладів України.

"Ми не можемо залишатися осторонь від загального лиха. Сьогодні здоров'я та життя мільйонів українців залежать від кожного з нас, у тому числі відповідальної соціальної позиції бізнесу. Найближчим часом "Нова пошта" закупить і поставить медичним закладам ще кілька апаратів штучної вентиляції легенів. Ми продовжуємо закликати представників бізнесу, волонтерів, громадські організації приєднатися до шляхетної справи, зробити свій внесок і загальними зусиллями забезпечити лікарні країни всім необхідним", – сказала Інна Поперешнюк.

Як повідомлялося раніше, 18 березня 2020 року "Нова пошта" доправила Полтавській обласній інфекційній лікарні першу партію гуманітарної допомоги. Медикам передали приблизно 50 одиниць обладнання, антивірусних препаратів і ЗІЗ. Компанія закупила рентгенографічні й УЗД-апарати, біохімічні автоматичні аналізатори, апарати для проведення мембранного плазмофереза, діагностичні набори для біохімічного аналізатора, монітори пацієнтів поліфункціональні з неінвазивним виміром гемодинаміки, апарати штучної вентиляції легенів.

26 березня 2020 року "Нова пошта" передала Полтаві другий транш медичної гуманітарної допомоги. Обласна інфекційна лікарня одержала 8100 респіраторів, 3502 захисних щитки, 200 десятилітрових сулій антисептика, 158 медичних захисних костюмів, а 5-та міська клінічна лікарня – 20 інфузивних насосів.

У межах ухваленої Кабінетом Міністрів постанови, що дозволяє продаж лікарських препаратів в онлайн-режимі та їхню доставку засобами поштового зв'язку, "Нова пошта" відгукнулася на прохання президента України привезти в медзаклади 24 областей нашої країни велику партію засобів індивідуального захисту та медичних приладів. Усього за 4 дні, з 26 до 29 березня 2020 року, компанія встановила своєрідний рекорд: медзакладам безоплатно доставлено 120 тонн товарів медичного призначення. "Нова пошта" задіяла 6 фур, кожна з яких розвезла по обласних центрах України 20 тонн життєво важливих вантажів.