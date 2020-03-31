 Через коронавірус "Укрзалізниця" зазнає до 10 млрд грн збитків за першу половину 2020 року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби "УЗ".

Такі розрахунки навів тимчасовий глава компанії Желько Марчек. За його словами, збитки "Укрзалізниці" - це недоотримані доходи від пасажирських перевезень і витрати на повернення грошей за квитки.

"Вантажний сегмент також страждає від епідемії і запроваджених карантинних заходів. Уже зараз ми спостерігаємо зниження обсягів виробництва до 30% і зупинку роботи окремих підприємств-вантажовідправників, що також негативно впливає на прибутковість Товариства", - повідомив Марчек.

Читайте також: "Укрзалізниця" запевняє, що компенсує 100% вартості квитків на потяги

Розмір недоотриманих доходів за березень 2020 року в Укрзалізниці оцінюють в 1,2-1,4 мільярда гривень ($430-500 тис.). За першу половину 2020 року збитки компанії виростуть ще більше.

"За нашими оцінками, за підсумками першого півріччя 2020 року, чистий збиток компанії становитиме від 6 до 10 млрд грн ($22-36 млн). Таких результатів ми не мали з 2015 року", - додав тимчасовий глава компанії.

Він нагадав, що "УЗ" працевлаштовує близько 250 тис. осіб, яким продовжують здійснювати виплати за рахунок скорочення витрат на закупівлю матеріально-технічних ресурсів. Також від всіх премій і надбавок відмовилося правління "УЗ" і наглядова рада компанії.