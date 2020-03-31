EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  642  10
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1680) Укрзалізниця (966) COVID-19 (2491) коронавірус (1210)

 Через коронавірус "Укрзалізниця" зазнає до 10 млрд грн збитків за першу половину 2020 року

Через пандемію коронавірусу АТ "Укрзалізниця" тільки за першу половину 2020 року може зазнати від 6 до 10 мільярдів гривень збитків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби "УЗ".

Такі розрахунки навів тимчасовий глава компанії Желько Марчек. За його словами, збитки "Укрзалізниці" - це недоотримані доходи від пасажирських перевезень і витрати на повернення грошей за квитки.

"Вантажний сегмент також страждає від епідемії і запроваджених карантинних заходів. Уже зараз ми спостерігаємо зниження обсягів виробництва до 30% і зупинку роботи окремих підприємств-вантажовідправників, що також негативно впливає на прибутковість Товариства", - повідомив Марчек.

Читайте також: "Укрзалізниця" запевняє, що компенсує 100% вартості квитків на потяги

Розмір недоотриманих доходів за березень 2020 року в Укрзалізниці оцінюють в 1,2-1,4 мільярда гривень ($430-500 тис.). За першу половину 2020 року збитки компанії виростуть ще більше.

"За нашими оцінками, за підсумками першого півріччя 2020 року, чистий збиток компанії становитиме від 6 до 10 млрд грн ($22-36 млн). Таких результатів ми не мали з 2015 року", - додав тимчасовий глава компанії.

Він нагадав, що "УЗ" працевлаштовує близько 250 тис. осіб, яким продовжують здійснювати виплати за рахунок скорочення витрат на закупівлю матеріально-технічних ресурсів. Також від всіх премій і надбавок відмовилося правління "УЗ" і наглядова рада компанії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185766
 
 
 Топ коментарі
 
Тююююю! УЗ же волала, что пассажироперевозки ей убыточны, кроме Интерсити+? Так должно же быть наоборот? Экономия средств? Разве нет? Ведь именно по этой причине УЗ постоянно задирала цены на билеты?
 показати весь коментар
 
дивно читати про збільшення збитків - якщо карантин зупинив пасажирські перевезення які як ми чули ДУЖЕ збиткові то навпаки фінансові показники УЗ повинні якщо не покращитись то як мінімум не погіршитись. То чому це раптом фінансовий стан УЗ погіршується - нелогічно. Нехай би фахівці зробили більш детальний аналіз такого феномену.
 показати весь коментар
 
Хрень! Убытки пассажирских перевозок скрыты в себестоимости закупок по завышенной цене
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Хрень! Убытки пассажирских перевозок скрыты в себестоимости закупок по завышенной цене
 показати весь коментар
 
 
Тююююю! УЗ же волала, что пассажироперевозки ей убыточны, кроме Интерсити+? Так должно же быть наоборот? Экономия средств? Разве нет? Ведь именно по этой причине УЗ постоянно задирала цены на билеты?
 показати весь коментар
 
 
дивно читати про збільшення збитків - якщо карантин зупинив пасажирські перевезення які як ми чули ДУЖЕ збиткові то навпаки фінансові показники УЗ повинні якщо не покращитись то як мінімум не погіршитись. То чому це раптом фінансовий стан УЗ погіршується - нелогічно. Нехай би фахівці зробили більш детальний аналіз такого феномену.
 показати весь коментар
 
 
Что-то брешет Укрзализниця! Грузоперевозки в прежнем объеме а пасажирские они говорили что убыточные! Нет убыточных перевозок нет убытков!
 показати весь коментар
 
 
а говорили, что пассажирские перевозки убыточны.....оказывается без них 10 млрд убыли...
щаз по этот коронавирус железная дорога постарается списать все долги и убытки... и не она одна
 показати весь коментар
 
 
Зарплату убытками выдать и будет профит! Делов!
 показати весь коментар
 
чистый убыток компании составит от 6 до 10 млрд грн ($22-36 млн). Источник: https://censor.net.ua/n3185766 Po ykomu
kursu porakhovano? 1$ - 280UAH? Debily shitayte. 1,2-1,4 миллиарда гривен ($430-500 тыс.) Источник: https://censor.net.ua/n3185766 A tut 1$ -2800UAH.
 показати весь коментар
 
только они, больше никто у нас не работает и налоги не платит ?
 показати весь коментар
 
Да вся "Укрзализныця" столько не стоит.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору