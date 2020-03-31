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 Кабмін дозволив українцям із коронавірусом виходити в аптеки, магазини і медустанови (оновлено)

Українцям із підтвердженим коронавірусом дозволили в невідкладних випадках виходити в аптеки і магазини.

Про це йдеться в постанові Кабміну  від 29 березня 2020 р № 241, якою внесено зміни до постанови від 11 березня 2020 р № 211, передає Цензор.НЕТ

Уряд вніс зміни, згідно з якими під категорію осіб, які потребують самоізоляції, потрапляють хворі на коронавірус і контактні особи заражених COVID-19. При цьому лікар самостійно визначає термін самоізоляції таких людей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Особи, які потребують самоізоляції, зобов'язані утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають, відвідування громадських місць. Дозволяється відвідування в невідкладних випадках місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, виробами медичного призначення та установ охорони здоров'я при використанні засобів індивідуального захисту і дотримання відстані не менше 1,5 метра", - сказано в повідомленні.

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Також цими змінами запроваджується обов'язкова 14-денна обсервація для українців, які прибувають з-за кордону. Місцевій владі пропонується підготувати місця для проходження обсервації, а також забезпечити транспортування до місця обсервації людям, які прибули з-за кордону.

Крім того, Кабмін доручив Міністерству цифрової трансформації до 5 квітня розробити і впровадити електронний сервіс для моніторингу дотримання режиму самоізоляції чи обсервації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185763
 
   
 Топ коментарі
 
То есть как? А смысл тогда карантина?
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смысл чтобы уничтожить весь мелкий бизнес
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А шо в КАБМИНЕ ВСЕ ЧЁКНУТЫЕ ??? Кабмин разрешил украинцам с коронавирусом выходить в аптеки, магазины и медучреждения - Цензор.НЕТ 3642
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Ну какой приЗедент такой и кабминю. Пособирал клоунов под своим крылом.
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а то что за сегодня + 3 смерти с подтвержденными диагнозами...
это никак не повлияет на идиотов вносящих такие скандальные поправки????
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Загонять людей в обсервацию для того что бы в случае выявления вируса можно было отпустить его в аптеку или за хавкой.удивительные идиоты
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Что за бред? Зачем тогда карантин, если по улицам будут ходить зараженные, будут стоять в очередях в магазинах и аптеках рядом со здоровыми????
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А можно было бы создать группу людей, которые каждый день 2-3 обзванивают больных на самоизоляции, узнают о самочуствии, и узнают, что надо купить. И другая группа доставляет все под дверь пару раз в неделю. Обзванивающие могут и из дома работать.
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Кабмин разрешил украинцам ...

переходить на красный свет и заплывать за буйки.
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И это правильно , после закона о земле Кабмін дозволив українцям із коронавірусом виходити в аптеки, магазини і медустанови - Цензор.НЕТ 4851
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для власників земельних паїв які в більшості є пенсіонери,"гуманний" спосіб від уряду?
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Короче, изолироваться должны здоровые, заразившимся уже пофиг и думать они о вас не будут. А теперь, когда кабмин разрешил, никто из них сидеть дома не будет.
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Полчается во всём мире-дебилыыыыыы!!!!!!!\ИХ100%изолируют,общаются только в хим-защите!!!!но мы(кабмин)всех умнее,новы способ карантина!!!! ЗА ЭТОЕСТЬ СТАТЬЯуб Мораль такова:убийство-это плохо НО если Очень надо значит можно!!!!если не очень ,15 лет!!!!
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Цеперемога, йолпт! Однозначно.
Перші наслідки відставки медреформастами злочинного керівника мінбудьздоров'я.

А китайці від завтра починають посилено пасти своїх "безсимптомних корононосців" та відправлятимуть у двотижневий карантин всіх їхнії "контактьоров". Дикі люде...
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Не вопрос!!пусть ЭТО шмыгало покажет пример,станет на место кассира и обслужит человека 3 инфицированных!!!!!!!!
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Не проще доставку продуктов и медикаментов сделать. Очень похоже что кому-то украинцы сильно мешают
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Вот, закономерное продолжение после принятия закона о продаже земли. Думаю скоро карантин отменят, мотивируя спасением экономики. Все правильно, коронавирус в массы. Старые и больные вымрут, выживут молодые, сильные, здоровые - рабы. Сразу вспоминается евгеническая программа гитлера (программа умерщвления «Т-4»).
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Все просто, закон про землю вже прийняли
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А шо робити? Лікарів для всіх не вистачає, вже заборонили лікарям-вченим, викладачам та студентам медичних вишів лікувати, медична рехворма називається. Тепер, якщо ви захворіли то, маєте дві опції: або вмерти вдома від нестачи ліків та продуктів харчування, або порушувати закон.
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То ли ещё будет... Уже собираются из статистики сообщать только, сколько человек подключено к аппаратам вентиляции лёгких...)
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А хіба вони мають якусь іншу достовірну інформацію? Не маючи достовірних тестів можна говорити про вірогідність виявлених носіїв але не реальну кількість хворих. Ну, як ви зможете поставити діагноз не маючі теста? Тим більше говорити про кількість хворих не протестувавши більшість населення?
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зауважте що, лібералізувати обіг зброї вони не хочуть.
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а шо замало випадків зараження в Україні_кабмін вирішив будьяким методом збільшити цей показник.А цікаво адмінпротоколи на вільно гуляючих розповсюджувачів вірусу складати будуть,А які саме засоби індивідуального захисту вони мають використовувати Напевно такі люди мають ходити по вулиці в комбінезоні з табличкою в руках де буде написано Відійдіть на 1.5 метра
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як, блін, "дотепно"... І головне - "вчасно" )))
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Випадок із життя, або зелений ідіотизм.
Пішов чоловік в магазин придбати лампочку, бо перегоріла в туалеті. В найближчому мінімаркеті було все в одному, мильно-рильні дозволені для продажу і інші товари - ЗАБОРОНЕНІ В ЗВ'ЯЗКУ З КАРАНТИНОМ!!!
Вс це знаходилось в одному торговому залі, на різних стелажах.
На прохання продати лампочку чоловічку відповіли - ЗАБОРОНЕНО! Мило, порошок пральний шампунь можемо, а лампочку замовляйте онлайн, ми доставимо з відповідною націнкою! За доставку.
Кабмін дозволив українцям із коронавірусом виходити в аптеки, магазини і медустанови - Цензор.НЕТ 5844



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Йолопи, подивіться хоч в китайців, як має відбуватись справжній КАРАНТИН..
Для чого взагалі ви все це влаштували тоді? Порожні автобуси та тролейбуси, люди в такий холод йдуть пішки через Новий міст.. Там завжди прохолодно, а з такими вітрами, як в останній рік то взагалі майже 100 відсоткова застуда.. Але людям потрібно перейти на інший берег, хтось має допомогти стареньким батькам, хтось з роботи йде додому, чи навпаки, на роботу.. А дивишся величезні автобуси та тролейбуси йдуть з онією, двома, чи трьома особами.. Це в мене в Дніпрі. Все зачинено, магазини, розважальні центри, торгівельні центри, тож, йди людям нікуди на розваги, тому роблю висновок, що йдуть у важливих справах, але пішки, по холоду. Зараз в Дніпрі 2 градуси тепла, і страшний льодяний вітер, а люди йдуть.. Бо життя ж не припинилось, воно продовжується, тільки в дуже незручних умовах. Або робіть повний карантин, для всього міста, або не робіть такого ідіотського як тепер взагалі.
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Ну блін, українці, владі потрібно , щоб вас стало набагато менше, а ви так безсоромно чіпляєтесь за життя
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Это говорит, о понимании ситуации в кабмине и консультации со специалистами.
Швеция - вообще не закрывала магазины, ни школы ни ВУЗы ни садики и ни другие магазины и заведения. Тестируют на вирус только тяжелые и критические случаи, бессимптомные и легкие даже шведское МОЗ не тестируют.
Видимо, понимание того, что десятки тысяч подтвержденных зараженных (бессимптомные, легкие, средние) не смогут сидеть дома две или три недели... им некому будет доставлять продукты и медикаменты кроме их самих или близких, которые потенциально могут быть заражены.
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зачем тогда все цирки с обсервациями и карантинами ?

вы охренели ? каждый новый министр здравоохранения охренительней предыдущего !!!!
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У главврача Коммунарки диагностирован коронавирус. В группе риска: Путин, Собянин, Голикова, Песков и Мурашко.
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