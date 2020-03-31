 Кабмін дозволив українцям із коронавірусом виходити в аптеки, магазини і медустанови (оновлено)

Про це йдеться в постанові Кабміну від 29 березня 2020 р № 241, якою внесено зміни до постанови від 11 березня 2020 р № 211, передає Цензор.НЕТ
Уряд вніс зміни, згідно з якими під категорію осіб, які потребують самоізоляції, потрапляють хворі на коронавірус і контактні особи заражених COVID-19. При цьому лікар самостійно визначає термін самоізоляції таких людей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Особи, які потребують самоізоляції, зобов'язані утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають, відвідування громадських місць. Дозволяється відвідування в невідкладних випадках місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, виробами медичного призначення та установ охорони здоров'я при використанні засобів індивідуального захисту і дотримання відстані не менше 1,5 метра", - сказано в повідомленні.
Також цими змінами запроваджується обов'язкова 14-денна обсервація для українців, які прибувають з-за кордону. Місцевій владі пропонується підготувати місця для проходження обсервації, а також забезпечити транспортування до місця обсервації людям, які прибули з-за кордону.
Крім того, Кабмін доручив Міністерству цифрової трансформації до 5 квітня розробити і впровадити електронний сервіс для моніторингу дотримання режиму самоізоляції чи обсервації.
это никак не повлияет на идиотов вносящих такие скандальные поправки????
переходить на красный свет и заплывать за буйки.
Перші наслідки відставки медреформастами злочинного керівника мінбудьздоров'я.
А китайці від завтра починають посилено пасти своїх "безсимптомних корононосців" та відправлятимуть у двотижневий карантин всіх їхнії "контактьоров". Дикі люде...
Пішов чоловік в магазин придбати лампочку, бо перегоріла в туалеті. В найближчому мінімаркеті було все в одному, мильно-рильні дозволені для продажу і інші товари - ЗАБОРОНЕНІ В ЗВ'ЯЗКУ З КАРАНТИНОМ!!!
Вс це знаходилось в одному торговому залі, на різних стелажах.
На прохання продати лампочку чоловічку відповіли - ЗАБОРОНЕНО! Мило, порошок пральний шампунь можемо, а лампочку замовляйте онлайн, ми доставимо з відповідною націнкою! За доставку.
Для чого взагалі ви все це влаштували тоді? Порожні автобуси та тролейбуси, люди в такий холод йдуть пішки через Новий міст.. Там завжди прохолодно, а з такими вітрами, як в останній рік то взагалі майже 100 відсоткова застуда.. Але людям потрібно перейти на інший берег, хтось має допомогти стареньким батькам, хтось з роботи йде додому, чи навпаки, на роботу.. А дивишся величезні автобуси та тролейбуси йдуть з онією, двома, чи трьома особами.. Це в мене в Дніпрі. Все зачинено, магазини, розважальні центри, торгівельні центри, тож, йди людям нікуди на розваги, тому роблю висновок, що йдуть у важливих справах, але пішки, по холоду. Зараз в Дніпрі 2 градуси тепла, і страшний льодяний вітер, а люди йдуть.. Бо життя ж не припинилось, воно продовжується, тільки в дуже незручних умовах. Або робіть повний карантин, для всього міста, або не робіть такого ідіотського як тепер взагалі.
Швеция - вообще не закрывала магазины, ни школы ни ВУЗы ни садики и ни другие магазины и заведения. Тестируют на вирус только тяжелые и критические случаи, бессимптомные и легкие даже шведское МОЗ не тестируют.
Видимо, понимание того, что десятки тысяч подтвержденных зараженных (бессимптомные, легкие, средние) не смогут сидеть дома две или три недели... им некому будет доставлять продукты и медикаменты кроме их самих или близких, которые потенциально могут быть заражены.
вы охренели ? каждый новый министр здравоохранения охренительней предыдущего !!!!