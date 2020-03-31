 Ідея Консультативної ради далі розглядатиметься після консультацій із Францією, Німеччиною та ОБСЄ, - Єрмак

Про це він повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Хочу нагадати, що наша позиція є незмінною (я завжди її повторюю, але, на жаль, є деякі сили, деякі люди, які чомусь приписують нам те, чого не існує): ми ніколи не вели переговори ні з так званими "ДНР" і "ЛНР", ні з терористами, ні з сепаратистами. І не будемо їх вести. Але в мінських домовленостях прописано, і там є підписи представників "ЛНР" і "ДНР", там є умови, що Україна має погодити деякі законодавчі акти з представниками територій. Упродовж більш ніж 5 років, за які проходить процес у Мінську, на цих переговорах присутні тільки представники "ЛНР" і "ДНР" - вони не є представниками ТКГ і ніколи ними не стануть", - заявив Єрмак.
"Наша позиція є дуже важливою: ми готові сьогодні говорити з нашими громадянами, які тимчасово проживають на окупованих територіях, які не є учасниками війни на Донбасі, на яких немає крові наших героїв і наших бійців. І ця позиція ніколи не змінювалася", - заявив керівник Офісу президента.
"Ми хотіли припинити монополію на представництво ОРДЛО представників "ДНР" і "ЛНР", і ця платформа, яку ми знайшли, з робочою назвою - Координаційна рада, є реалізацією цієї ідеї", - заявив глава Офісу президента України.
За його словами, в цій платформі не повинно бути учасників, призначених державою. Замість цього очікується, що це будуть представники громадських організацій, церковні діячі.
"Українська сторона хотіла і продовжує наполягати, щоб ця платформа була створена громадянським суспільством. Консультації тривають, після консультацій із суспільством і парламентом буде прийнято остаточне рішення", - зазначив він.
"Так, справді, Координаційна рада обговорювалася у форматі телефонної розмови політичних радників у Нормандському форматі. І, як було досягнуто рішення в Мінську, ідея створення такої ради далі розглядатиметься після консультацій із нашими партнерами з Франції, Німеччини та ОБСЄ. Ці консультації досі тривають", - сказав він.
Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ у Мінську було підписано документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ було підписаний, зокрема, і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою і "ЛНР" Владиславом Дейнего.
где и когда в ЕС говорили,что Украина должна признать лугандон?
"ВОЗМОЖНО, СЕМЬЮ ГЛАДКОВСКИХ НАДО НЕ ШЕЛЬМОВАТЬ, А НАГРАЖДАТЬ?"
- Будет ли новое правительство готово вести экономическую войну с Россией, которая де-факто идет уже сейчас?
- Есть вещи, которые надо хорошо продумать. Потому что можно запретить все, а потом семья Гладковских была вынуждена завозить контрабандой дефицитные авиадетали. Так, а если задуматься, может, их надо награждать было, а не шельмовать?
- Ого, интересный поворот, такого адвоката у Гладковского еще не было.
- Потому что это Петр Алексеевич в этом виноват, в том что все нелегально и незаконно завозилось, потому что есть детали старой военной техники, которые нам нужны в небольшом количестве, и которые для этой техники выпускают только в России. И возможно, эти ребята завозили нужные запчасти, которые невозможно было получить законным легальным путем. Да, они на этом зарабатывали. А как иначе организовать такой сложный бизнес? Вот если бы журналисты типа Бигуса попробовали сами завезти контрабандой военное оборудование из России.
- Гладковские работали в нелегальном поле, в том числе и в самой Украине, это очевидное нарушение закона.
- Эта ситуация - это тот же самый анекдот про крысу и хомяка - вопрос пиар-обеспечения. Отшельмовали, показали, люди увидели, как они разговаривают, какая у них переписка и сколько они кому отправили, и это вызвало возмущение. Я ж никого не оправдываю. Но ведь тут вопрос не в том, как они общаются и не в том, что там делало НАБУ, а вопрос был в том - они завозили нужное нам оборудование из России, пусть контрабандой или нет?
Если они завозили российские товары двойного назначения в Украину, и это использовалось для нашей военной промышленности на выгодных условиях, так они тогда герои.
https://censor.net.ua/r3144950
Якщо комусь неприємно читати що_там_за_бетонною_стіною ру, просто проходьте мимо)
Сцаря нема. Ніхто не зна, де він, але всі впевнені, що сидить в бункері.
Страхи ми_всє_умрьом_з_голода змінились на природні короновірусні страхи.
Всі впевнені, що коїться щось дуже страшне, але власть скриває.
Задоволених сцарьом 1 процент. То вони Кримом були задоволені, а наслідки тепер всім гамузом скидають на хутіна.
хутін ефектно відпустив всіх на канікули, не сказавши ні слова про небезпеку (мо, бандерівець?) і всі ломонулись на шашлики.
Мацковський мер офігів і вивів на вулицю поліціянтів. Тепер там комендатська година (яку всі заперечують) і нікуди ходить не можна. По вєсях і містах адміністрація теж воює з громадянами, яким розповіли, що короновірус то фігня.
В Чечні людей без масок лупцюють поліпропіленовими палицями, що з цією метою роздали поліції.
Лікарі викладають розпачливі пости: прощайте, згину на роботі. Народ пропонує їм тікати і купляти маски за свій рахунок. Маша та що Захарова написала пост, що руські з Лондона умоляють її забрать в рашку, де лучча в мірє мєдіціна, а раша тудей Маргаріта просить багатих людей забезпечити лікарні засобми захисту.
Тролі, що ще тиждень назад порхали з меседжем "наша мідіціна краще ніж в Італії" і "ми побіділі коронавірус" сидять мовчечки, бо злобне насєлєніє б"є на звук лопатою.
Бардак
Цікаво, який відсоток зе-лохів йому довіряє?!
А лучше - на кол .
Предатель Украины .
хорошая руцкая фамилия,как сказало *****
Вначале намечалась эпидемия , потом аресты .
А потом решили совместить ...
що робити - нищити.
якщо тих переговорників відразу не відправлять на відомий підвал, то
значить то підставні переговірники ..
а тоді для чого нам переговори з динири ?
так може краще відставка і відрубати руку ?
А на..я нам Зєлєнскій і міністр МЗС ?
А, может, пусть Путин вначале выполнит п.1 этих соглашений - прекращение огня? Почему-то Ермак этим нисколько не озабочен, более того, складывается такое впечатление, что он сам просит у Козака, чтобы россияне больше стреляли по украинским войскам, а от украинских войск требует стрелять как можно меньше.
Так будете говорити з тими, як, як мінімум волали "путенвведівайска". В документі, який ти підписав, ясно записано, що свою частину складу КРади визначають ордловці, а по факту - касапи.
Та гнида, что поставит воду в Крым, поменяет конституцию Украины с особыми статусами днр+лнр, переведёт россию из статуса оккупанта в наблюдателя миротворца, получит тайно звезду героя росссии.
Станет предателем Украины.
С гражданским свободным обществом концлагеря?
В концлагере есть гражданское свободное общество?
надо же быть таким упёртым *идом.