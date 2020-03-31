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 Політика України
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Все про:Німеччина (1430) ОБСЄ (2458) Росія (26769) Франція (883) Донбас (15658) мінські угоди (1782) Єрмак Андрій (189)

 Ідея Консультативної ради далі розглядатиметься після консультацій із Францією, Німеччиною та ОБСЄ, - Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що питання створення Консультативної ради в Тристоронній контактній групі розглядатиметься тільки після консультацій із Францією, Німеччиною та ОБСЄ.

Про це він повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу нагадати, що наша позиція є незмінною (я завжди її повторюю, але, на жаль, є деякі сили, деякі люди, які чомусь приписують нам те, чого не існує): ми ніколи не вели переговори ні з так званими "ДНР" і "ЛНР", ні з терористами, ні з сепаратистами. І не будемо їх вести. Але в мінських домовленостях прописано, і там є підписи представників "ЛНР" і "ДНР", там є умови, що Україна має погодити деякі законодавчі акти з представниками територій. Упродовж більш ніж 5 років, за які проходить процес у Мінську, на цих переговорах присутні тільки представники "ЛНР" і "ДНР" - вони не є представниками ТКГ і ніколи ними не стануть", - заявив Єрмак.

"Наша позиція є дуже важливою: ми готові сьогодні говорити з нашими громадянами, які тимчасово проживають на окупованих територіях, які не є учасниками війни на Донбасі, на яких немає крові наших героїв і наших бійців. І ця позиція ніколи не змінювалася", - заявив керівник Офісу президента.

"Ми хотіли припинити монополію на представництво ОРДЛО представників "ДНР" і "ЛНР", і ця платформа, яку ми знайшли, з робочою назвою - Координаційна рада, є реалізацією цієї ідеї", - заявив глава Офісу президента України.

Читайте також: Багато що з того, чого ми очікували, не ставалося, тому я вирішив приїхати, - Єрмак пояснив, чому брав участь у засіданні Тристоронньої контактної групи 11 березня

За його словами, в цій платформі не повинно бути учасників, призначених державою. Замість цього очікується, що це будуть представники громадських організацій, церковні діячі.

"Українська сторона хотіла і продовжує наполягати, щоб ця платформа була створена громадянським суспільством. Консультації тривають, після консультацій із суспільством і парламентом буде прийнято остаточне рішення", - зазначив він.

"Так, справді, Координаційна рада обговорювалася у форматі телефонної розмови політичних радників у Нормандському форматі. І, як було досягнуто рішення в Мінську, ідея створення такої ради далі розглядатиметься після консультацій із нашими партнерами з Франції, Німеччини та ОБСЄ. Ці консультації досі тривають", - сказав він.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ у Мінську було підписано документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ було підписаний, зокрема, і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою і "ЛНР" Владиславом Дейнего.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185758
 
 
 Топ коментарі
 
То есть зебилы собираются признавать лднр. Теперь на официальном уровне президент Украинцы будет встречаться с президентом Донецкой народной республики
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І знову демагогія, бо раніше терористів не включали в жодну структуру. Член Консультативної ради є офіційною посадою для терористів.
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То есть зебилы собираются признавать лднр. Теперь на официальном уровне президент Украинцы будет встречаться с президентом Донецкой народной республики
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Ты не правильно интерпретируешь неминуемое. Зебилы пока что признают лишь один факт - во всьом виноват Порошенко.Точька.
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Да,это его потолок. Не с Трампом же ему встречатьсч.
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Для европейского будущего Украины нужно учитывать мнение стран ЕС.
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Богдан Перепелица, казларогий,от тебя воняет лаптями!

где и когда в ЕС говорили,что Украина должна признать лугандон?
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а до начала эры глубокой нищеты бывали такие мажордомистые главы АП?
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Да. Мертвеччук; падло полесское - Литвин; и печальноизвестный Балога (которого окончательно @банувшийся на черепках и вулыках ющ дэ -факто вместо себя оставил страной руководить). Клюева можно ещё вспомнить ялынковича
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І знову демагогія, бо раніше терористів не включали в жодну структуру. Член Консультативної ради є офіційною посадою для терористів.
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и что интересненько - ни слова о россии как об агрессоре. т.е раша - теперь наблюдатель и миротворец как Германия и Франция? что это за дешевые отмазки?!
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Так говорили об вороватых( под президентские выборы) представителях оборонпрома при президентстве Порошенко...кто извне умело руководит действиями разобщённой биомассой в Украине
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Коломойский:

"ВОЗМОЖНО, СЕМЬЮ ГЛАДКОВСКИХ НАДО НЕ ШЕЛЬМОВАТЬ, А НАГРАЖДАТЬ?"
- Будет ли новое правительство готово вести экономическую войну с Россией, которая де-факто идет уже сейчас?
- Есть вещи, которые надо хорошо продумать. Потому что можно запретить все, а потом семья Гладковских была вынуждена завозить контрабандой дефицитные авиадетали. Так, а если задуматься, может, их надо награждать было, а не шельмовать?
- Ого, интересный поворот, такого адвоката у Гладковского еще не было.
- Потому что это Петр Алексеевич в этом виноват, в том что все нелегально и незаконно завозилось, потому что есть детали старой военной техники, которые нам нужны в небольшом количестве, и которые для этой техники выпускают только в России. И возможно, эти ребята завозили нужные запчасти, которые невозможно было получить законным легальным путем. Да, они на этом зарабатывали. А как иначе организовать такой сложный бизнес? Вот если бы журналисты типа Бигуса попробовали сами завезти контрабандой военное оборудование из России.
- Гладковские работали в нелегальном поле, в том числе и в самой Украине, это очевидное нарушение закона.
- Эта ситуация - это тот же самый анекдот про крысу и хомяка - вопрос пиар-обеспечения. Отшельмовали, показали, люди увидели, как они разговаривают, какая у них переписка и сколько они кому отправили, и это вызвало возмущение. Я ж никого не оправдываю. Но ведь тут вопрос не в том, как они общаются и не в том, что там делало НАБУ, а вопрос был в том - они завозили нужное нам оборудование из России, пусть контрабандой или нет?
Если они завозили российские товары двойного назначения в Украину, и это использовалось для нашей военной промышленности на выгодных условиях, так они тогда герои.
https://censor.net.ua/r3144950
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ще те питання: а скільки мультиків з отими месенджерами придумав Бігус? Він втікає від розгляду в суді цивільного позову Гладковських до себе
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И ещё... Германия и Франция: Оккупанты ОРДЛО используют коронавирус как прикрытие, а в Крыму и на о.Тузла ,Московия объявила эпидемию Холеры,изобретательность кремлёвских зашкаливает
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Пристойна Миша@l3lW3mgEWRY3ChT

Якщо комусь неприємно читати що_там_за_бетонною_стіною ру, просто проходьте мимо)
Сцаря нема. Ніхто не зна, де він, але всі впевнені, що сидить в бункері.
Страхи ми_всє_умрьом_з_голода змінились на природні короновірусні страхи.
Всі впевнені, що коїться щось дуже страшне, але власть скриває.
Задоволених сцарьом 1 процент. То вони Кримом були задоволені, а наслідки тепер всім гамузом скидають на хутіна.
хутін ефектно відпустив всіх на канікули, не сказавши ні слова про небезпеку (мо, бандерівець?) і всі ломонулись на шашлики.
Мацковський мер офігів і вивів на вулицю поліціянтів. Тепер там комендатська година (яку всі заперечують) і нікуди ходить не можна. По вєсях і містах адміністрація теж воює з громадянами, яким розповіли, що короновірус то фігня.
В Чечні людей без масок лупцюють поліпропіленовими палицями, що з цією метою роздали поліції.
Лікарі викладають розпачливі пости: прощайте, згину на роботі. Народ пропонує їм тікати і купляти маски за свій рахунок. Маша та що Захарова написала пост, що руські з Лондона умоляють її забрать в рашку, де лучча в мірє мєдіціна, а раша тудей Маргаріта просить багатих людей забезпечити лікарні засобми захисту.
Тролі, що ще тиждень назад порхали з меседжем "наша мідіціна краще ніж в Італії" і "ми побіділі коронавірус" сидять мовчечки, бо злобне насєлєніє б"є на звук лопатою.
Бардак
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Єто если ковид-19, дай Боже йому здоровля, не перекосит на територии ордило всю ту патороч которая там сидит Идея Консультационного совета будет дальше рассматриваться после консультаций с Францией, Германией и ОБСЕ, - Ермак - Цензор.НЕТ 3979 Идея Консультационного совета будет дальше рассматриваться после консультаций с Францией, Германией и ОБСЕ, - Ермак - Цензор.НЕТ 8407
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поэтому надо очень внимательно следить за руками сивошок и ему подолбаных...чтоб не начали изображать из себя матьих Терез и не поперли тудой гумконвоем вредные для коронавируса вещи... а оттудой чумных аниженашилюди...
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Це той голова ОП, чий брат торгує посадами і чий підпис був на документі, підписаний разом з представниками країни-агресора та терористами?!
Цікаво, який відсоток зе-лохів йому довіряє?!
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Армака расстрелять .
А лучше - на кол .
Предатель Украины .
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Есть альтернативная идея- расстрел Ермака. Идея Консультационного совета будет дальше рассматриваться после консультаций с Францией, Германией и ОБСЕ, - Ермак - Цензор.НЕТ 9071
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А ідея відставки Єрмака і притягнення його до відповідальності буде вирішуватися пі,сля консультацій з різними прошарками українських громадян.
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дЕрьмак, пнх. твои консультативные советы Украине не нужны. вали уже на родину.
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ырмак (турк.)- 20 (двадцать)
хорошая руцкая фамилия,как сказало ***** Идея Консультационного совета будет дальше рассматриваться после консультаций с Францией, Германией и ОБСЕ, - Ермак - Цензор.НЕТ 4262
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Да фамилия Кутузов, состоит из монголо татарского корня.
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В Туркменистане запретили коронавирус. В стране арестовывают за ношение масок и разговоры об инфекции
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Это мудро .
Вначале намечалась эпидемия , потом аресты .
А потом решили совместить ...
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викиньте це лайно за лінію розмежування.... на історічєскую родіну бімбас
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Слышь Ермак ,ты шо ДУРАК ??? Единственный с кем ты должен консультироваться это с людьми которые прошли фронт и защитили Украину - БОЛЬШЕ НИ С КЕМ !!!
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Наглое враньё - те рады были нас сдыхаться, наконец и сказали, что это наши с путлером проблемы. Не держите людей за идиотов! Их участие в нормандском составе уже чисто формальное
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И все благодаря тупому и необразованному зэблпзню с командой профессиональных фсбшных жополизов-решальщиков
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Они просто изощрённо глумятся над терпилами украинцами.
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він що, смерті хоче нашим людям, які не "вступили в лднри" і будуть вести дружні переговори з жидобандерівцями ?

якщо тих переговорників відразу не відправлять на відомий підвал, то
значить то підставні переговірники ..

а тоді для чого нам переговори з динири ?

так може краще відставка і відрубати руку ?
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Бесполезно все возмущения ...Нацгвардия вся мечтает стать росгвардией...Народ разгонят в любом случае...
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Ая-яй, нехорошие люди что-то приписывают! То что в документе стоят подписи людей, имеющих российское гражданство и вписаны их "должности" которые они занимают в "республиках" - это уже хороший повод открутить этой гниде бошку.
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***** на нормандии похвалило ермака...!!! Финиш ! Больше не о чем говорить. В отставку !!!
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Ще трохи поварнякай там з ОПи, карантин не вічний. В новенькому Мерсі і похоронимо тебе.
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А с украинцами консультироваться не обязательно? Нам прокацапленные жабоеды и немчура которая бесится за сорванный Украиной СП-2 будут указывать что бы мы с террористами воссоеденились?
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Ерамака в отставку. Предателям и коллаборантам не место в украинском правительстве
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Эрмек вслед за сивохой давай досвидос
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Барига-канцелярист займається зовнішньою політикою і збирається змінювати конституційний лад країни.
А на..я нам Зєлєнскій і міністр МЗС ?
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Зеленскому и министру МИД власти не хватает. Вся власть у Ермака и Портнова.
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"там есть условия, что Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с представителями территорий" да есть такое, НО предыдущая власть говорила, да мы хотим договариваться , но только с ЗАКОННОИЗБРАННЫМИ представителями, а не марионетками, а для этого должны быть проведены выборы в соответствии с законодательством и выборы должны быть признаны, условием проведения выборов есть безопасность для достижения безопасности войска должны быть выведены, контроль над границей у государства Украина все точка. То, что озвучивает бывший советник, а теперь глава Офыса ПреЗЕдента говорит лишь только об одном из двух - или диплом по международному праву"купленый" т.е.на лекции может и ходил, а сесси в тяжелые 90-е сами знаете что и как, или агент страны-агрессора
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А при чем тут Гурмания и франция? Они будут за нашу землю воевать? Бред какой-то.
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Какое чудное рвение у Ермака выполнять Минские соглашения в интерпретации Путина.
А, может, пусть Путин вначале выполнит п.1 этих соглашений - прекращение огня? Почему-то Ермак этим нисколько не озабочен, более того, складывается такое впечатление, что он сам просит у Козака, чтобы россияне больше стреляли по украинским войскам, а от украинских войск требует стрелять как можно меньше.
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"Більше 5 років у Мінську присутні тільки представники "ДНР" і "ЛНР" і всі про це знають. Вони не є учасникими ТКГ. Ми готові говорити з нашими громадянами в Консультативній раді, які тимчасово проживають на окупованих територіях, які не є учасниками війни на Донбасі і на яких немає крові".
Так будете говорити з тими, як, як мінімум волали "путенвведівайска". В документі, який ти підписав, ясно записано, що свою частину складу КРади визначають ордловці, а по факту - касапи.
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А навіщо в цьому процесі взагалі Єрмак,чого він туди поперся.Згідно яких своїх посадових обов'язків?
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бомаги там не вистачало, повіз; пару аркушів випадково виявились інструкцією ФСБ...
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Для этого существа, иного подходящего слова не нахожу, только подсрачник - реальный выход из "зашквара". И, белый аист, лети! Твой российский дружбан расскажет, как это летать с птицами в чистом небе!
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Уже не до шуток, эта деревянная морда слишком много занимает теле и радиопространства, уже переживаю за вовчика, если учесть, что наверху затесался фсбэшник, его надо как можно скорее нейтрализовать.
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Досить дурити народ.По нему вже давно гиляка скучає.
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ермак (швондер) не делай из себя птицу, умнее путина.

Та гнида, что поставит воду в Крым, поменяет конституцию Украины с особыми статусами днр+лнр, переведёт россию из статуса оккупанта в наблюдателя миротворца, получит тайно звезду героя росссии.
Станет предателем Украины.
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Там же наши люди, мы будем общаться с гражданским обществом днр+лнр.
С гражданским свободным обществом концлагеря?
В концлагере есть гражданское свободное общество?
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Интересно, кто-нить здесь верит этому прорасеянпискому жиду-полукровке?
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это ОБСЕ боевики даже на свою территорию не впускают, им плевать на это ОБСЕ, хотя существует на деньги россии.
надо же быть таким упёртым *идом.
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Единственные представители оккупированых территорий с которыми необходимо что то согласовывать - это военные с тех территорий ,которые воюют за Украину! Вот я обеими руками за согласование с ними! Еще можно послушать тех кто уехал оттуда и проживает на большой Украине , но их голос на порядок менее ценный.А те кто проживает там должны просто согласиться с принятыми решениями! А вот россиян которые там сейчас надо уничтожать , если не успеют сбежать! Вот мое понимание консультативных групп. И если кто-то понимает по другому , пусть объяснит мне что я не так понимаю ,причем конкретно с ответами на мои вопросы, а не просто с пустым трепом.
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зачем в украинской власти те,кто пропихивают народу Украины идеи куйла и его гейропейских подельников и не отстаивают свои ,собственные украинские идеи-??? "контроль украинских границ с рабсеей . а относительно Крыма, обязательное выполнение рашистом Будапештской бумаги ,и лишь опосля этого можно что- то там с ним о чем - то говорить"
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Ніяк не угомонитьчя ворог. Заткнися своєю радою, вона абсолютно нічого не вирішує, окрім визнання ЛДНР.
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Шмаркля точно пупок надорвёт, но снимет санкции с Путлера. Все страны мира признают, что в Украине гражданская война, и что мы должны платить ДНР и ЛНР репарации.
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В первую очередь Верховна Рада должна принять постановление о запрещении каких бы-то ни было подписей то-ли в Минске, то ли в Нормандии без письменной дорожной карты, согласованной Верховной Радой (226 голосов)и РНБО, а то что-то уж много полномочий появилось у неконституционных бубочкиных торгашей Украиной
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