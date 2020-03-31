 Ідея Консультативної ради далі розглядатиметься після консультацій із Францією, Німеччиною та ОБСЄ, - Єрмак

Про це він повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу нагадати, що наша позиція є незмінною (я завжди її повторюю, але, на жаль, є деякі сили, деякі люди, які чомусь приписують нам те, чого не існує): ми ніколи не вели переговори ні з так званими "ДНР" і "ЛНР", ні з терористами, ні з сепаратистами. І не будемо їх вести. Але в мінських домовленостях прописано, і там є підписи представників "ЛНР" і "ДНР", там є умови, що Україна має погодити деякі законодавчі акти з представниками територій. Упродовж більш ніж 5 років, за які проходить процес у Мінську, на цих переговорах присутні тільки представники "ЛНР" і "ДНР" - вони не є представниками ТКГ і ніколи ними не стануть", - заявив Єрмак.

"Наша позиція є дуже важливою: ми готові сьогодні говорити з нашими громадянами, які тимчасово проживають на окупованих територіях, які не є учасниками війни на Донбасі, на яких немає крові наших героїв і наших бійців. І ця позиція ніколи не змінювалася", - заявив керівник Офісу президента.

"Ми хотіли припинити монополію на представництво ОРДЛО представників "ДНР" і "ЛНР", і ця платформа, яку ми знайшли, з робочою назвою - Координаційна рада, є реалізацією цієї ідеї", - заявив глава Офісу президента України.

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За його словами, в цій платформі не повинно бути учасників, призначених державою. Замість цього очікується, що це будуть представники громадських організацій, церковні діячі.

"Українська сторона хотіла і продовжує наполягати, щоб ця платформа була створена громадянським суспільством. Консультації тривають, після консультацій із суспільством і парламентом буде прийнято остаточне рішення", - зазначив він.

"Так, справді, Координаційна рада обговорювалася у форматі телефонної розмови політичних радників у Нормандському форматі. І, як було досягнуто рішення в Мінську, ідея створення такої ради далі розглядатиметься після консультацій із нашими партнерами з Франції, Німеччини та ОБСЄ. Ці консультації досі тривають", - сказав він.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ у Мінську було підписано документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ було підписаний, зокрема, і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою і "ЛНР" Владиславом Дейнего.