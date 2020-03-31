 Вінницькі медики розробили перший в Україні протокол лікування від коронавірусу

Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Вінницької ОДА, передає Цензор.НЕТ.
За словами лікаря-інфекціоніста Лариси Мороз, оскільки в світі немає єдиного протоколу лікування хворих на коронавірус, кожна країна розробляє свій.
"Не дочекавшись центрального протоколу, у Вінниці розробили свій – заснований на китайському, італійському, іспанському, американському та корейському досвіді", - зазначила вона.
За її словами, протокол розробила кафедра інфекційних хвороб Вінницького національного медуніверситету, він офіційно затверджений на рівні Міністерства охорони здоров‘я.
Зазначається, що це медикаментозне лікування ще до етапу застосування апаратів штучної вентиляції легенів.
Мороз повідомила, що для лікування використовують групу протималярійних препаратів, а також препарати, які застосовують при лікуванні СНІДу, оскільки в склад генома вірусу Covid-19 входить частина генома вірусу імуннодефіциту людини.
₽869 за витаминный набор из 1 имбиря, 1 лимона и 1 чеснока.
Якщо комусь неприємно читати що_там_за_бетонною_стіною ру, просто проходьте мимо)
Сцаря нема. Ніхто не зна, де він, але всі впевнені, що сидить в бункері.
Страхи ми_всє_умрьом_з_голода змінились на природні короновірусні страхи.
Всі впевнені, що коїться щось дуже страшне, але власть скриває.
Задоволених сцарьом 1 процент. То вони Кримом були задоволені, а наслідки тепер всім гамузом скидають на хутіна.
хутін ефектно відпустив всіх на канікули, не сказавши ні слова про небезпеку (мо, бандерівець?) і всі ломонулись на шашлики.
Мацковський мер офігів і вивів на вулицю поліціянтів. Тепер там комендатська година (яку всі заперечують) і нікуди ходить не можна. По вєсях і містах адміністрація теж воює з громадянами, яким розповіли, що короновірус то фігня.
В Чечні людей без масок лупцюють поліпропіленовими палицями, що з цією метою роздали поліції.
Лікарі викладають розпачливі пости: прощайте, згину на роботі. Народ пропонує їм тікати і купляти маски за свій рахунок. Маша та що Захарова написала пост, що руські з Лондона умоляють її забрать в рашку, де лучча в мірє мєдіціна, а раша тудей Маргаріта просить багатих людей забезпечити лікарні засобми захисту.
Тролі, що ще тиждень назад порхали з меседжем "наша мідіціна краще ніж в Італії" і "ми побіділі коронавірус" сидять мовчечки, бо злобне насєлєніє б"є на звук лопатою.
Бардак
може воно й на краще
природний відбір
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Це ще раз підтверджує, що цей вірус був штучно розроблений.
Vιtαuskαs на карантине
@_Vitauskas_A_
·11 чЛитва продолжает "загнивать" и запускает собственное производство многоразовой защитной маски N100. Путь от идеи до госконтракта на 1 млн. единиц занял всего 4 дня. Стоимость маски 1.5 евро за штуку, производственная мощность 10 тыс. штук в день
"натуральный антибиотик" єто гнилой заплесневелый лимон! (антибиотик + витамин С)
ВІННИЦЬКИЙ ПРОТОКОЛ...