EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  8373  55
Матеріали за темою:
Все про:Вінницька область (427) карантин (1680) COVID-19 (2491) коронавірус (1210)

 Вінницькі медики розробили перший в Україні протокол лікування від коронавірусу

Вінницькі медики розробили власний протокол лікування захворювань, викликаних інфекцією коронавірусу. Документ затвердило Міністерство охорони здоров'я.

Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Вінницької ОДА, передає Цензор.НЕТ.

За словами лікаря-інфекціоніста Лариси Мороз, оскільки в світі немає єдиного протоколу лікування хворих на коронавірус, кожна країна розробляє свій.

"Не дочекавшись центрального протоколу, у Вінниці розробили свій – заснований на китайському, італійському, іспанському, американському та корейському досвіді", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін дозволив українцям із коронавірусом виходити в аптеки, магазини і медустанови

За її словами, протокол розробила кафедра інфекційних хвороб Вінницького національного медуніверситету, він офіційно затверджений на рівні Міністерства охорони здоров‘я.

Зазначається, що це медикаментозне лікування ще до етапу застосування апаратів штучної вентиляції легенів.

Мороз повідомила, що для лікування використовують групу протималярійних препаратів, а також препарати, які застосовують при лікуванні СНІДу, оскільки в склад генома вірусу Covid-19 входить частина генома вірусу імуннодефіциту людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185757
 
   
 Топ коментарі
 
"Не дождавшись центрального протокола, в Виннице разработали свой - основан на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте"Источник: https://censor.net.ua/n3185757
 показати весь коментар
 
МОЛНИЯ: у главврача «Коммунарки», общавшегося с путиным, диагностировали коронавирус
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Гройсмана в Виннице после отставки ещё никто не видел. Там говорят что со здоровьем совсем плохо.
 показати весь коментар
 
 
ето тебе зеленский расказал или шарий?
 показати весь коментар
 
 
шарий тебе рассказывает , а я дядю Борю знаю .
 показати весь коментар
 
 
ну да у вас зеленодрочеров наркомания и алкоголизм
 показати весь коментар
 
 
Стас, взагалі то Сергій Моргунов це стовідсоткова людина Гройсмана, до речі мій однокурсник по чернівецькому істфаку.
 показати весь коментар
 
 
Я прекрасно знаю Моргунова младшего, когда то наши отцы дружили , когда его папа был в советские времена директором общепита. И то что он ставленник Гройсмана ни для кого у нас в Виннице не секрет, как и то сколько тянется их дружба. Просто Гройсмана действительно никто не видел в городе и он сам нигде ещё не показывался, а дядя Боря это Борис Моисеевич, папа Гройсмана.
 показати весь коментар
 
 
Батька його бачив лише один раз, ще у 80-і, правда думав що він директор якоїсь там мережі ресторанів та кафе, не пам'ятаю як за СРСР то називалось, але те що Моргуша ухитрився служити в Вінниці, пам'ятаю.
 показати весь коментар
 
Я тебе скажу что нормальный мужик был, младшему по качествам это не перешло . Всё у младшего в жизни прокатило только благодаря его отцу. Он когда выезжал с проверкой по всяким на то время злачным местам , директоров этих самых мест колотило как сейчас колотит от коронавируса . А младший служил в Виннице только из за недуга …. картавил он )))
 показати весь коментар
 
Я в курсі, 5 років разом провчились, картавив да, правда служив в спортроті ВВ біля ринку. Винницкие медики разработали первый в Украине протокол лечения от коронавируса - Цензор.НЕТ 700 Хоча не можу нічого поганого сказати про нього за часів студенства. він трошки мямля був.
 показати весь коментар
 
 
таким и остался … Сейчас в горисполкоме всё решает его свита, он это одобряет сам понимаешь с кем , а дальше, если одобрили, всё преподносит как своё "новшество" ...
 показати весь коментар
 
 
расказывал мне один зуб врач с виницы, за дядю богю ,такой взяточник был шо мама не горюй !!!
 показати весь коментар
 
А Зейоббік казав що це він протокол лікування створив: "Просто потрібно менше кашляти і пчихати" Винницкие медики разработали первый в Украине протокол лечения от коронавируса - Цензор.НЕТ 8623
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
а протоколы, которые разработали в европе плохие? наверное это протокол по качеству совместим с медреформой- как можно хуже для народа
 показати весь коментар
 
"Не дождавшись центрального протокола, в Виннице разработали свой - основан на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте"Источник: https://censor.net.ua/n3185757
 показати весь коментар
 
 
Шо-то этот протокол еще страшней, чем вирус.
 показати весь коментар
 
 
Перехворійте легко, тоді уникнете цього протоколу.
 показати весь коментар
 
 
Сподіваюсь, шо вже, в лютому шось таке було, як зараз пишуть.
 показати весь коментар
 
Блін, а я вже років 20 ні грипу ні хоч ангіни нещасної.
 показати весь коментар
 
От не знаю - то є добре, чи погано, може, вже до того нахворілися.
 показати весь коментар
 
 
на рАсии тоже уже нашли лекарство от короновируса !
₽869 за витаминный набор из 1 имбиря, 1 лимона и 1 чеснока.Винницкие медики разработали первый в Украине протокол лечения от коронавируса - Цензор.НЕТ 6509
 показати весь коментар
 
скоро пуйло этим лечить будут!))....Врач Денис Проценко, который фотографировался с Путиным, заболел коронавирусом. Фото, видео
Винницкие медики разработали первый в Украине протокол лечения от коронавируса - Цензор.НЕТ 8208
 показати весь коментар
 
 
Пристойна Миша@l3lW3mgEWRY3ChT

Якщо комусь неприємно читати що_там_за_бетонною_стіною ру, просто проходьте мимо)
Сцаря нема. Ніхто не зна, де він, але всі впевнені, що сидить в бункері.
Страхи ми_всє_умрьом_з_голода змінились на природні короновірусні страхи.
Всі впевнені, що коїться щось дуже страшне, але власть скриває.
Задоволених сцарьом 1 процент. То вони Кримом були задоволені, а наслідки тепер всім гамузом скидають на хутіна.
хутін ефектно відпустив всіх на канікули, не сказавши ні слова про небезпеку (мо, бандерівець?) і всі ломонулись на шашлики.
Мацковський мер офігів і вивів на вулицю поліціянтів. Тепер там комендатська година (яку всі заперечують) і нікуди ходить не можна. По вєсях і містах адміністрація теж воює з громадянами, яким розповіли, що короновірус то фігня.
В Чечні людей без масок лупцюють поліпропіленовими палицями, що з цією метою роздали поліції.
Лікарі викладають розпачливі пости: прощайте, згину на роботі. Народ пропонує їм тікати і купляти маски за свій рахунок. Маша та що Захарова написала пост, що руські з Лондона умоляють її забрать в рашку, де лучча в мірє мєдіціна, а раша тудей Маргаріта просить багатих людей забезпечити лікарні засобми захисту.
Тролі, що ще тиждень назад порхали з меседжем "наша мідіціна краще ніж в Італії" і "ми побіділі коронавірус" сидять мовчечки, бо злобне насєлєніє б"є на звук лопатою.
Бардак
 показати весь коментар
 
 
это шо 10 евро выходит от скрепные так скрепные ,,,у нас лимончик 0,39 цента такой набор от силы 1,50 евро ,наберет и то я не уверен !
 показати весь коментар
 
в нас вже теж симпатики рюзге міру таке питають
може воно й на краще
природний відбір
 показати весь коментар
 
ага особенно могилев подольский, бэст оф бэст !!!
 показати весь коментар
 
Я за Вінницю кажу , Могилев тут ні до чого , а взагалі вінницький медінститут ( професура) ще за часи совка був один з найркращх мед.інств у совку
 показати весь коментар
 
 
Винницкие..успокойтесь!..Грося вже не премьер!!!))))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну как разработали? Заробитчане, которые работают санитарками в Польше, Италии, Испании и Германии подсказали....
 показати весь коментар
 
Ты вообще, дальше заголовков читаешь?
 показати весь коментар
 
 
МОЛНИЯ: у главврача «Коммунарки», общавшегося с путиным, диагностировали коронавирус
 показати весь коментар
 
 
"...поскольку в состав генома коронавируса входит часть генома вируса иммунодефицита человека. Источник: https://censor.net.ua/n3185757
---------------------------------------------------------------------------------------
Це ще раз підтверджує, що цей вірус був штучно розроблений.
 показати весь коментар
 
 
Это другой, про него тоже писали писатели всякие. Винницкие медики разработали первый в Украине протокол лечения от коронавируса - Цензор.НЕТ 3860
 показати весь коментар
 
Писали, что в китайском коронавирусе присутстввует ДНК от летучих мышей и яванских панголинов. Т.е., чтобы вирус возник случайно, женщина с уханьского рынка должна была съесть летучую мышь, закусить панголином и к тому же быть носителем вируса СПИДа. Только так, ибо чтобы так смутировать в единое целое все эти компоненты должны были встретится в одном организме. Не мелите ерунды. Это искусственный вирус.
 показати весь коментар
 
 
Может, это ты его в своей избе и слепил?
 показати весь коментар
 
Ага. Нитками. И клеем Моментом для прочности.
 показати весь коментар
 
Это ложь, уже полностью опровергнутая. Никаких частей генома ВИЧ в геноме коронавируса нет. На первых пациентах, действительно тестировали лопинавир/ритонавир (это то, что от ВИЧ). Проверили - не работает. Наши решили его по второму кругу проверять? Противомалярийные препараты использовали во Франции и Италии. Как по Вашему, успешно? Просто у нас решили провести эксперимент на людях и попутно дать возможность нашим фармкомпаниям подзаработать.
 показати весь коментар
 
 
Хотя с противомалярийными не все однозначно - может и сработает. Но сильно напрягает то, что об этих препаратах информации в СМИ больше, чем проводилось исследований.
 показати весь коментар
 
И медикаменты стоимостью в 850 USD за 30 таблеток?
 показати весь коментар
 





Vιtαuskαs на карантине

@_Vitauskas_A_
·11 чЛитва продолжает "загнивать" и запускает собственное производство многоразовой защитной маски N100. Путь от идеи до госконтракта на 1 млн. единиц занял всего 4 дня. Стоимость маски 1.5 евро за штуку, производственная мощность 10 тыс. штук в день
Винницкие медики разработали первый в Украине протокол лечения от коронавируса - Цензор.НЕТ 8924
 показати весь коментар
 
 
Попробывать использовать натуральный антибиотик гиперфорин из цветов зверобоя продырявленного от 99 болезней и дай бог от этой заразы,еще входит натуральный антибиотик новоиманин.Попробуйте вместе с Фарм Дарница,Фарм Борщаговка,Даника Фарм- г.Харьков-изготовляет масло на основе зверобоя.ISBN:5-88503-395-1 Hypeigum perforatum.Противовирусное,противобактериальное,противовоспалительное,общеукрепляющее действие.Не нами придумано и не нам отрицать.сбор цвета апрель 2122 числа ,второй конец июня 23-24.Противопоказания гипертонникам с явно выраженой болезнью и беременым и кормящим женщинам.Идут испытания ,как использовать это средство против рака.С этой заразой все средства хороши.надо пробывать!
 показати весь коментар
 
НИКОЛАЙ ГУБАНОВ

"натуральный антибиотик" єто гнилой заплесневелый лимон! (антибиотик + витамин С)

Вінницькі медики розробили перший в Україні протокол лікування від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7281
 показати весь коментар
 
С такой чехардой с министрами здравоохранения,моз еще не скоро разродится.Молодцы Винничане,взяли на себя ответственность.
 показати весь коментар
 
Якщо немає ліків від самої хвороби, то лікують наслідки (симптоматичне лікування) - із настанови фельдшеру недоучкі.
ВІННИЦЬКИЙ ПРОТОКОЛ...
Вінницькі медики розробили перший в Україні протокол лікування від коронавірусу - Цензор.НЕТ 806
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору