 Вінницькі медики розробили перший в Україні протокол лікування від коронавірусу

Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Вінницької ОДА, передає Цензор.НЕТ.

За словами лікаря-інфекціоніста Лариси Мороз, оскільки в світі немає єдиного протоколу лікування хворих на коронавірус, кожна країна розробляє свій.

"Не дочекавшись центрального протоколу, у Вінниці розробили свій – заснований на китайському, італійському, іспанському, американському та корейському досвіді", - зазначила вона.

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За її словами, протокол розробила кафедра інфекційних хвороб Вінницького національного медуніверситету, він офіційно затверджений на рівні Міністерства охорони здоров‘я.

Зазначається, що це медикаментозне лікування ще до етапу застосування апаратів штучної вентиляції легенів.

Мороз повідомила, що для лікування використовують групу протималярійних препаратів, а також препарати, які застосовують при лікуванні СНІДу, оскільки в склад генома вірусу Covid-19 входить частина генома вірусу імуннодефіциту людини.