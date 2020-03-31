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Все про:журналістика (989) ЗМІ (766) запитання (3) Єрмак Андрій (189)

 Єрмак не відповів на запитання, яке набрало найбільше лайків: чи піде у відставку, якщо факти щодо його брата підтвердяться?

Коментар, який отримав найбільшу кількість реакцій під постом Офісу Президента в Facebook, залишився без відповіді.

На це вказала журналістка Христина Бердинських, яка і поставила запитання, пише Цензор.НЕТ.

Її для видання НВ цікавило, чи готовий піти у відставку глава Офісу Президента, якщо підтвердяться факти, що його брат вів переговори про посади і призначення від імені чиновника.

У своєму пості Бердинских також зазначила, що Єрмак не сказав про реакцію президента на скандал за участю брата глави ОП.

Читайте також: Зеленський обіцяв нагороджувати за викриття корупції, а тепер "збожеволілий баригозавр" хоче посадити мене на 5-12 років, - "слуга народу" Лерос. ФОТО

Єрмак не відповів на запитання, яке набрало найбільше лайків: чи піде у відставку, якщо факти щодо його брата підтвердяться? 01

Зазначимо: в анонсі брифінгу на сторінці Офісу Президента говорилося, що представники ЗМІ можуть у коментарях ставити запитання. Пост набрав понад 700 коментарів.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185755
 
   
 Топ коментарі
 
значит о брате правда, думает отвертеться, козлогнида
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Всі відмазки цього кацапи дурні і розраховані на ідіотів. Цього дебіла треба заарештувати негайно за зраду!
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значит о брате правда, думает отвертеться, козлогнида
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зе свннорило ( такий собі барига зеленського ) Ермак не ответил на вопрос, набравший больше всего лайков: пойдет ли в отставку, если факты по его брату подтвердятся? - Цензор.НЕТ 4690
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Ермак: "В семье не без урода! Я что виноват, что мой брат мудак???" Ермак не ответил на вопрос, набравший больше всего лайков: пойдет ли в отставку, если факты по его брату подтвердятся? - Цензор.НЕТ 7039
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еше чего он даже удила не закусил МЕРС за 3 ляма 300 тысяч гривней... был прикормкой....
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Так и отвертится. Зеля воров покрывает. Зеля не любит атошников и волонтеров. А русню зеля любит-облизывает.
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Насправді Єрмак на запитання не міг відповісти тому, що це вирішує його куратор із ФСБ, а не він і навіть не Зєлєнскій.
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С козлогнидой я соглашусь, но это надо раньше доказать, имбицил.
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давняя тактика - использовалась потрохом, теперь зелеными - если о проблеме не говорить, авось рассосется
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здавалося б, до чого до корупції Єрмака Порошенко?
а он воно шо...
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Ключове слово в висері кацапського троля «потрох».
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так раньше российские тролляки писали - "хуже не будет". А теперь пишут, что "все они одинаковые" Єрмак не відповів на запитання, яке набрало найбільше лайків: чи піде у відставку, якщо факти щодо його брата підтвердяться? - Цензор.НЕТ 2312
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Це Порошенко йому такого брата підкивув, а Сивосі в штани насцяв.
Ох і зараза цей Порох!

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о замене, речи, к сожалению, ПОКА еще нет - еще недостаточно, по мнению разумного нарида, обосрались новыелитца
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Вот и оно, нарид бегал с сочком по земле пытаясь словить журавля, а синичку в руке упустил!
Теперь Рейган оказался не тот! Менять зачем надо было?
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так и журавль это не колибри . нектаром с цветов его не накормишь
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Ага. Кацапи під час війни ******* навіть обладнання дозволили вивезти аж у 2018 р. З чого б це?
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"Отсутствие ответа уже само по себе является ответом." (С)
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Компромат на семью Ермаков, включая подозрения в коррупции и связях с ГРУ РФ путина хла и Хезболлой, уже отправлены сообщения из посольств в столицы ведущих западных держав. Волк он оманскитй.
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Всі відмазки цього кацапи дурні і розраховані на ідіотів. Цього дебіла треба заарештувати негайно за зраду!
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Нормальные люди только увидев эти записи уже застрелились бы , а это чмо еще что то глаголет!
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Срочно выпускайте Кожару!!! И объясните ему суть дела )))
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В отставку идут люди самостоятельные, с собственной позицией. А холуи, слуги и лакеи сидят, пока хозяин терпит. Нашли, что спрашивать.
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Мендель Главкому тричі заявила, що Зе не буде реагувати на кожен пост у ФБ.
Це найтупіший варіант розвитку подій.
Навіть тупіший ніж зробив Єрмак, який на час розслідування мав піти у відставку. Це не просто пост, а відео про безпрецедентну корупцією вбитого Порохом брата Єрмака.
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так как такое вапще может подтвердиться ! если мі ж и продали следователю его должность
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дЄрьмак спускаєцца... спускаєцца дЄрьмак
ну, куда оно завсєгда спускаєцца - как только ге бе ру воду спустіт
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Відсутність відповіді - це і є ВІДПОВІДЬ!!! Він буде триматься до останнього, руками, ногами і зубами... Бо якщо не втримається - йому гаплик... Якщо Беня ще і зможе "пробачить" "Блазню" "просер" з голосуванням по банках, то ФСБ Єрмаку "просеру" з "Париже-Мінським договорняком" не пробачить ніколи...
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Тобто по суті Єрмак визнав, що його брат торгував посадами. Тепер це все лягає на Зе.
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Судя по видео как воскресший покойник бойко ссылается на ослюковича, можно сделать вывод, что зэльцман сам его и уполномочил на подобное
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по сути он признал, что будет зубами держаться за !ОПУ. фсб ошибок не прощает.
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сам он не уйдет, а ПреЗЕдент его не уволит- ермак знает много (решение деликатных вопросов в т.ч. и Оман)
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Ермаку как зильону козлу - давно хана...
Сами посудите - кроме ордловских террористов с ними никто в мире не хочет даже разговаривать. Все отмахнулись и открестились давно...
Даже божок зильонского - мудень и тот трубку через раз берет..
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Агент ФСБ РФ Єрмак: консультації по створенню Консультативної ради в ТКГ тривають
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и ***** его в нормандии хвалило.., мол, хорошая, русская фамилия.
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Если это подтвердится он не в отставку а в тюрьму должен пойти!
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Уже подтвердилось. Что ещё нужно показать. Какую запись? Где ермаки людей разделывают?
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Не буде ніякої відставки - "гнівні" дописи на форумах в інтернеті нікого не цікавлять !
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Гневные записи на форумах действительно никого не интересуют. А вот записи на пленках(видео, аудио) - да. И даже очень.
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Мы все скоро станет свидетелями как беня новый майдан проспонсирует. Квак-квак на нем десятитысячником скакать на «дозоре» будет. Попомните мое слово
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Уявіть,що у відповідь на висосаний з пальця сюжет Бігуса Порох відморозився,а Цеголко сказав, що він не буде реагувати на кожен висер Бігуса?
Порох тоді вірно відсторонив Гладковського. Кожен день перебування Єрмака біля Зе робить самого Зе токсичним, як Єрмак. Нам це лише на руку.
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Это то что надо, президент страны Украина ЛИЧНО продает должности в стране через банду Ермака.
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Уровень токсичности главзэбила настолько высока, что он сам для себя уже токсичен
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кто спрашивает???
они нас за людей не держат
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за Черновецкого не знал . а Тищенко да , корешь дЕрмака уже давно .
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В отставку **** дЕрмак ! По морде жирной - поганой видно .что ты Павлик Морозов .
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tZE inform

Ермак, хочешь предсказание в три слова?

Оно не рассосется
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Он честный человек какая отставка пахал не досыпая днем и ночью много не брал по копеечке.
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Объявляется вакансия на место в офисе президента, орал не предлагать!
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Весь этот "брифинг" был одним сплошным доказательством вины этого убогого создания. И тот кто его на этот "брифинг" надоумил или большой стратег или полный довбень .
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Автор этого убого зрелища - мендель. Спонсор - истерика сына мамы Риммы
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может и так, но я так не думаю . Скорее всего Ермака толкнули на "амбразуру" со словами ты сначала сам попробуй отпетлять от всего этого , а потом мы посмотрим что из этого получится и после сделаем какие то выводы.
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жиденятко, а не кажется тебе, что уже пора рубать руки ермакам?
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Что-то ты его ласково - жиденятко, жиденыш он!
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жиденятко....жиденыш..., какая разница? Главное что жид.Єрмак не відповів на запитання, яке набрало найбільше лайків: чи піде у відставку, якщо факти щодо його брата підтвердяться? - Цензор.НЕТ 4006
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Та від того корита так жєж не хочеться відлучатись !)🤤
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Ермак решил окончательно добить рейтинг Зеленского Ермак не ответил на вопрос, набравший больше всего лайков: пойдет ли в отставку, если факты по его брату подтвердятся? - Цензор.НЕТ 685
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Эта деревянная морда не такая уж безобидная, как кажется, можно сказать, очень опасная, 1оо% получил инструкции в кремле, ни в коем случае нельзя просто наблюдать, немедленно его надо арестовать.
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У нормального человека не может быть таких друзей. Вывод: Зеленский такая же гнида коррупционная и лживая, как и Ермак.
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Вся правда з блогосфери » Новини блогосфери » Шулипа: Казус Ермака как фактор безумной ненасытности
31.03.2020, 16:28 • 346 • 0

Борьба главы офиса президента Украины Андрея Ермака за свое административное выживание после обнародования порции видеозаписей, на которых его брат за приличные суммы в американской валюте обещает решить вопросы кадровых назначений и обеспечить получение иных преференций, приобретает новые оттенки.
Как правило, в цивилизованных странах, попав в аналогичную ситуацию чиновники "берут самоотвод", т. е., уходят в отставку на время расследования преступлений, связанных с их деятельностью, чтобы одним лишь фактом своего присутствия во власти, не оказывать влияния на ход расследования и правосудия. Ведь на чиновников де-факто распространяется презумпция виновности, как принцип противодействия коррупции и различных злоупотреблений должностными возможностями.
Вместо этого, Андрей Ермак напротив прикрываясь своим должностным положением и влиянием, обратился с заявлением в ГБР по обнародованным записям с возможным участием его брата.
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Открыто уголовное производство по статьям о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190); вмешательстве в деятельность государственного деятеля, совершенного лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 344); разглашении государственной тайны, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 328); превышении власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа (ч. 1 ст. 364).
В этой связи стоит отметить, что торговля должностями и прочими преференциями, является тяжким преступлением. При этом само по себе придание широкой огласке уже совершенного и выявленного преступления никак не может являться государственной тайной, разглашение которой повлекло тяжкие последствия. Преступление, кто бы его ни совершил, не может быть тайной.
О какой "государственной тайне" вообще может идти речь? В чем именно состоит "государственная тайна"? Наверное, в том, что торговля всем тем, что чиновник в состоянии продать, начиная от должностей и различных преференций, до суверенитета своей страны агрессору и оккупанту ради удовлетворения взаимных желаний, все это и есть главная государственная тайна! А разглашение фактов торговли должностями и коллаборации с врагом, может иметь тяжкие последствия лишь лично для зарвавшегося чиновника высшего ранга.
Стало быть, если бы Андрей Ермак был честным человеком, то он сам, по собственному желанию ушел бы в отставку на время расследования обнародованных фактов. Но он так не поступит. Ибо он пришел во власть не для того, чтобы помогать президенту и сделать нашу жизнь лучше. Он пришел во власть для решения своих личных материальных вопросов.
Железным аргументом тому, является покупка Андрем Ермаком 11 марта 2020 года для личных нужд автомобиля Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска за 3,2 млн. гривен, накануне его 10-ти месячного пребывания во власти вместе с президентом Владимиром Зеленским.
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По-видимому, Андрей Ермак обладает двойной ненасытностью. С одной стороны, за время пребывания во власти он обрастает различными материальными благами, с другой - фактически президентскими полномочиями. И то, и другое явно не свойственно зарплате и компетенции главы офиса президента.
Подписав 12 июля 2019 года со своим коллегой В. Сурковым нормандский протокол, А. Ермак фактически направил Украину на путь присоединения к ОРДЛО.
Если бы в украинском парламенте вместо 5-й путинской колонны присутствовала настоящая политическая оппозиция, то уже как минимум было б инициировано парламентское расследование всей деятельности А. Ермака в офисе президента.
Даже околокремлевские кураторы в лице А.Чеснакова поставили А. Ермаку "диагноз" - врун и жулик.
Андрей Ермак с самого начала своей карьеры в офисе президента плотно сидит на кремлёвском крючке. И если кремлевские кураторы сливают своего суперагента влияния на самом высоком уровне украинской власти, это свидетельство того, что желание Ермака максимально использовать все свои возможности для усиления своего влияния и своих ближайших родственников, может иметь для страны разрушительные последствия. Это тяжелый удар по имиджу главы государства и всей страны.
В сложившейся ситуации для себя Андрей Ермак выбрал самый наихудший путь. Вместо того, чтобы добровольно уйти в отставку, испариться, временно исчезнуть, в конце концов, в целях защиты своих личных преступных интересов он стал оказывать влияние на следователей ГБР, дабы прикрыть преступления и к тому же усилить свои властные позиции.
По-видимому, увлекшись общением со своими кремлевскими наставниками, в погоне за обогащением и влиянием, Андрей Ермак забыл, что Украина не Россия. В Украине часто меняется власть, а все его деяния задокументированы, причем с обеих сторон, как украинской, так и российской сторонами. Сегодня ему удается прикрыться влиянием президента. А сегодня переходит в завтра.
Общая ситуация в стране стремительно ухудшается. Прогнозируются досрочные парламентские выборы. Стоит лишь надеяться на то, что в Украине наконец-то будут созданы политические элиты, которые, придя во власть, разберутся со всеми предшествовавшими им политическими пройдохами и просадохами и по всей строгости закона. Лишь только тогда в стране наступит политическая весна, и начнутся, наконец, посадки. Рано или поздно, все лица, причастные не только к торговле должностями и к сдаче национальных интересов, но и те, кто их активно прикрывает, будут привлечены к ответственности. Ненасытных крыс нигде не любят.
В сложившейся ситуации позитивным моментом является тот факт, что такие властные временщики, как Андрей Ермак, своей безумной, переходящей все разумные грани, ненасытностью будут лишь способствовать их скорейшему созданию и приходу к власти.
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Юрий ШУЛИПА
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Ермак: "Нажаль ІНША СТОРОНА не так дотримується зобов'язань... Якщо на нас ХТОСЬ нападає, якщо ХТОСЬ стріляє по нам..."
І хто ж ці ХТОСЬ, пане агенте російьских збройних сил?
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До речі єрмачка обмовився на брифінгу коли про комісію з терами казав ''...і ця платформа...'' потім пауза секунд 10-15 і ''...тобто спільна група...'' Це явно лубянська мережа, один проект/мєропріятіє прив'язане до іншого. Боюсь ДБР вже резидентура гебні остаточно, на зараз.
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Я того Зеленського не розумію. Порошенко злодіїв кришував, бо сам злодій. А цьому що заважає того Єрмака привселюдно опустити? Мабуть знов ціле президентство буде нульове .
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А його не потрібно розуміти - він в долі. Від проданих засобів захисту, від роботи митниці, від розподілу та продажу посад, від води в Крим, ..., ..., нарешті від продажу суверенітета країни він також має свій гешефт, як і весь його 95-ий кагал. Ціну обговорили давно, а деталі уточнювали в Омані. А якщо ж виходити від протилежного, то вже б сьогодні явку з повиною писали у кабінетах сбу і гончарук, і єрмак, крадуцький і далі по списку
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Расстрелять, урода!
А приговор пусть исполнит Зеля...
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tZE inform

@tZEinform


130 - ладно "они фсьо врут"

344 - очнитесь ни первый ни второй Ермак даже не госслужащие

328 - это шедевр какая ж там гостайна?

365 - Лерос депутат, а не служащий
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tZE inform

@tZEinform

·55 мин

Обезумевшее ГБР во всей красе Леросу по заявлению Андрея Ермака ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
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Geo Leros
16 хв ·

Смешно было наблюдать как Ермак, как уж сковородке, пытается удержатся у кормушки.
В последний момент слил Сивохо, хотя всем уже стало понятно, что он пешка в его игре.
Сегодня сто раз оправдывался за то, что сдавал национальные интересы в Минске, а по коррупции брата опять мычание и перекидывания стрелок.
Про Мерседес вообще валяюсь, один словом барыга.

Повторю комментарий под моим постом:
человека можно вывести из ларька, а ларьок из человека невозможно...
По Илье, он крутой специалист и его продавать не нужно)
Знаю только, что мне когда-то сказал Тищенко:
«Кличко позвонил Ермаку и попросил не назначать его личного врага» но им же хуже, что они слили всех реформаторов.

Єрмак не відповів на запитання, яке набрало найбільше лайків: чи піде у відставку, якщо факти щодо його брата підтвердяться? - Цензор.НЕТ 507
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Без ответа на этот вопрос весь брифинг не стоит коровьей лепехи. Квартальное шоу для лохтората.
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Ермакгейт вышел на международный уровень!
Сейчас пленки Ермака с интересом слушают и анализируют в ФБР, МИ6, Моссаде и ФСБ.
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Віктор Шишкін наш Президент

@fjfghfg

·3 ч

дЕрьмак лживая скотина переполненая хуцпой-его брат воевал в ДАПе...! Он переплюнул в циничной лжи самого Порошенко-у него сын был неприметным миномётчиком в АТО... На прессконференции открывайте по шире глаза - на вас дЕрьмак прольет золотой дождь-будете принимаюшей стороной
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А за что он будет харчоваться, ведь такой халявы больше не будет, чтоб за нашептывание в вухо Зенеклоуну, можно было получать бабло в большых размерах и не обязательно в туалете, да ещё если нашептывать и делать протеже бабы то такие перспективы открываются у никем не заметного в прошлом Ермака
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ЩАС!! Скоріш Зеленський чим Брат 1 піде у відставку! НЕ ДЛЯ РОБОТИ ЙОГО МАМА НАРОДИЛА - це його і Брата 2 життєва стезя. Однак Зе це не цікаво!!!, як каже його дівчина на мікрофоні. Що цікаво, НІ ОДНОЇ обіцянка нахрипілою народу у передвиборах Зе не виконав! ВСЕ НАВПАКИ! ПРИ ВЛАДІ - ОДНІ ДРУЗІ ТА КУМОВЬЯ, КОРУПЦІЯ СЕРЕД НАЙБЛИЖЧИХ , ГЛАЗА ПУТІНА, як були в Україні так ще й більше повилазило, ПОВЕРНУЛАСЯ ВСЯКА МЕРЗОТА, яка почуває себе дуже комфортно. Портнов скоро ВСЮ країну ..... неприродним способом згвалтує...Де сором, совість?? Були втрачені, коли без штанів по роялю....???
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Гляжу на братцев - малиновый спинжак да цепуру в палец - и привет, 90е!
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Alex N Alex Noyt с Alex Noyt.
2 ч. ·

Градус лжи и манипуляций у Ермака зашкаливает. Неуважаемый Ермак, вопрос санкций привязан не к аннексии Крыма, а к факту нарушений москвой международного права.
И то, что ты тупо молчишь про взаимосвязь оккупации Донбасса и вопросом санкций, совсем не отменяет того факта, что любые уступки оккупантам по легитимизации представителей оккупационной администрации и выведение РФ в статус наблюдателя-гаранта запускают механизм деактивации санкций, так как тогда легитимным становится и фейковый "референдум" в Крыму.
Про мерс - брехня и вода.
Про брата вообще тупо бла-бла и вода.
"Независимые правоохранительные органы" которые "выстроил" Владимир Александрович - тут тупо слов нет..
Это он про независимые МВД от Авакова? Или ДБР с ГПУ от Портнова-Венедиктовой "независимые"???
Мудк,блд...
Я вот не понял для чего было вообще выходить на брифинг, когда не было ответа ни по одному вопросу??
Единственно, с чем полностью соглашусь в брифинге это с цитатой Ермака: "В нас нема президента України"
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