 Єрмак не відповів на запитання, яке набрало найбільше лайків: чи піде у відставку, якщо факти щодо його брата підтвердяться?

На це вказала журналістка Христина Бердинських, яка і поставила запитання, пише Цензор.НЕТ.
Її для видання НВ цікавило, чи готовий піти у відставку глава Офісу Президента, якщо підтвердяться факти, що його брат вів переговори про посади і призначення від імені чиновника.
У своєму пості Бердинских також зазначила, що Єрмак не сказав про реакцію президента на скандал за участю брата глави ОП.
Зазначимо: в анонсі брифінгу на сторінці Офісу Президента говорилося, що представники ЗМІ можуть у коментарях ставити запитання. Пост набрав понад 700 коментарів.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
а он воно шо...
Ох і зараза цей Порох!
Теперь Рейган оказался не тот! Менять зачем надо было?
а у Порошенка - липецька хвабрика!
Це найтупіший варіант розвитку подій.
Навіть тупіший ніж зробив Єрмак, який на час розслідування мав піти у відставку. Це не просто пост, а відео про безпрецедентну корупцією вбитого Порохом брата Єрмака.
ну, куда оно завсєгда спускаєцца - как только ге бе ру воду спустіт
Сами посудите - кроме ордловских террористов с ними никто в мире не хочет даже разговаривать. Все отмахнулись и открестились давно...
Даже божок зильонского - мудень и тот трубку через раз берет..
Порох тоді вірно відсторонив Гладковського. Кожен день перебування Єрмака біля Зе робить самого Зе токсичним, як Єрмак. Нам це лише на руку.
они нас за людей не держат
tZE inform
Ермак, хочешь предсказание в три слова?
Оно не рассосется
31.03.2020, 16:28 • 346 • 0
Борьба главы офиса президента Украины Андрея Ермака за свое административное выживание после обнародования порции видеозаписей, на которых его брат за приличные суммы в американской валюте обещает решить вопросы кадровых назначений и обеспечить получение иных преференций, приобретает новые оттенки.
Как правило, в цивилизованных странах, попав в аналогичную ситуацию чиновники "берут самоотвод", т. е., уходят в отставку на время расследования преступлений, связанных с их деятельностью, чтобы одним лишь фактом своего присутствия во власти, не оказывать влияния на ход расследования и правосудия. Ведь на чиновников де-факто распространяется презумпция виновности, как принцип противодействия коррупции и различных злоупотреблений должностными возможностями.
Вместо этого, Андрей Ермак напротив прикрываясь своим должностным положением и влиянием, обратился с заявлением в ГБР по обнародованным записям с возможным участием его брата.
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Открыто уголовное производство по статьям о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190); вмешательстве в деятельность государственного деятеля, совершенного лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 344); разглашении государственной тайны, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 328); превышении власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа (ч. 1 ст. 364).
В этой связи стоит отметить, что торговля должностями и прочими преференциями, является тяжким преступлением. При этом само по себе придание широкой огласке уже совершенного и выявленного преступления никак не может являться государственной тайной, разглашение которой повлекло тяжкие последствия. Преступление, кто бы его ни совершил, не может быть тайной.
О какой "государственной тайне" вообще может идти речь? В чем именно состоит "государственная тайна"? Наверное, в том, что торговля всем тем, что чиновник в состоянии продать, начиная от должностей и различных преференций, до суверенитета своей страны агрессору и оккупанту ради удовлетворения взаимных желаний, все это и есть главная государственная тайна! А разглашение фактов торговли должностями и коллаборации с врагом, может иметь тяжкие последствия лишь лично для зарвавшегося чиновника высшего ранга.
Стало быть, если бы Андрей Ермак был честным человеком, то он сам, по собственному желанию ушел бы в отставку на время расследования обнародованных фактов. Но он так не поступит. Ибо он пришел во власть не для того, чтобы помогать президенту и сделать нашу жизнь лучше. Он пришел во власть для решения своих личных материальных вопросов.
Железным аргументом тому, является покупка Андрем Ермаком 11 марта 2020 года для личных нужд автомобиля Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска за 3,2 млн. гривен, накануне его 10-ти месячного пребывания во власти вместе с президентом Владимиром Зеленским.
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По-видимому, Андрей Ермак обладает двойной ненасытностью. С одной стороны, за время пребывания во власти он обрастает различными материальными благами, с другой - фактически президентскими полномочиями. И то, и другое явно не свойственно зарплате и компетенции главы офиса президента.
Подписав 12 июля 2019 года со своим коллегой В. Сурковым нормандский протокол, А. Ермак фактически направил Украину на путь присоединения к ОРДЛО.
Если бы в украинском парламенте вместо 5-й путинской колонны присутствовала настоящая политическая оппозиция, то уже как минимум было б инициировано парламентское расследование всей деятельности А. Ермака в офисе президента.
Даже околокремлевские кураторы в лице А.Чеснакова поставили А. Ермаку "диагноз" - врун и жулик.
Андрей Ермак с самого начала своей карьеры в офисе президента плотно сидит на кремлёвском крючке. И если кремлевские кураторы сливают своего суперагента влияния на самом высоком уровне украинской власти, это свидетельство того, что желание Ермака максимально использовать все свои возможности для усиления своего влияния и своих ближайших родственников, может иметь для страны разрушительные последствия. Это тяжелый удар по имиджу главы государства и всей страны.
В сложившейся ситуации для себя Андрей Ермак выбрал самый наихудший путь. Вместо того, чтобы добровольно уйти в отставку, испариться, временно исчезнуть, в конце концов, в целях защиты своих личных преступных интересов он стал оказывать влияние на следователей ГБР, дабы прикрыть преступления и к тому же усилить свои властные позиции.
По-видимому, увлекшись общением со своими кремлевскими наставниками, в погоне за обогащением и влиянием, Андрей Ермак забыл, что Украина не Россия. В Украине часто меняется власть, а все его деяния задокументированы, причем с обеих сторон, как украинской, так и российской сторонами. Сегодня ему удается прикрыться влиянием президента. А сегодня переходит в завтра.
Общая ситуация в стране стремительно ухудшается. Прогнозируются досрочные парламентские выборы. Стоит лишь надеяться на то, что в Украине наконец-то будут созданы политические элиты, которые, придя во власть, разберутся со всеми предшествовавшими им политическими пройдохами и просадохами и по всей строгости закона. Лишь только тогда в стране наступит политическая весна, и начнутся, наконец, посадки. Рано или поздно, все лица, причастные не только к торговле должностями и к сдаче национальных интересов, но и те, кто их активно прикрывает, будут привлечены к ответственности. Ненасытных крыс нигде не любят.
В сложившейся ситуации позитивным моментом является тот факт, что такие властные временщики, как Андрей Ермак, своей безумной, переходящей все разумные грани, ненасытностью будут лишь способствовать их скорейшему созданию и приходу к власти.
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Юрий ШУЛИПА
І хто ж ці ХТОСЬ, пане агенте російьских збройних сил?
А приговор пусть исполнит Зеля...
tZE inform
@tZEinform
130 - ладно "они фсьо врут"
344 - очнитесь ни первый ни второй Ермак даже не госслужащие
328 - это шедевр какая ж там гостайна?
365 - Лерос депутат, а не служащий
tZE inform
@tZEinform
·55 мин
Обезумевшее ГБР во всей красе Леросу по заявлению Андрея Ермака ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
16 хв ·
Смешно было наблюдать как Ермак, как уж сковородке, пытается удержатся у кормушки.
В последний момент слил Сивохо, хотя всем уже стало понятно, что он пешка в его игре.
Сегодня сто раз оправдывался за то, что сдавал национальные интересы в Минске, а по коррупции брата опять мычание и перекидывания стрелок.
Про Мерседес вообще валяюсь, один словом барыга.
Повторю комментарий под моим постом:
человека можно вывести из ларька, а ларьок из человека невозможно...
По Илье, он крутой специалист и его продавать не нужно)
Знаю только, что мне когда-то сказал Тищенко:
«Кличко позвонил Ермаку и попросил не назначать его личного врага» но им же хуже, что они слили всех реформаторов.
Сейчас пленки Ермака с интересом слушают и анализируют в ФБР, МИ6, Моссаде и ФСБ.
Віктор Шишкін наш Президент
@fjfghfg
·3 ч
дЕрьмак лживая скотина переполненая хуцпой-его брат воевал в ДАПе...! Он переплюнул в циничной лжи самого Порошенко-у него сын был неприметным миномётчиком в АТО... На прессконференции открывайте по шире глаза - на вас дЕрьмак прольет золотой дождь-будете принимаюшей стороной
2 ч. ·
Градус лжи и манипуляций у Ермака зашкаливает. Неуважаемый Ермак, вопрос санкций привязан не к аннексии Крыма, а к факту нарушений москвой международного права.
И то, что ты тупо молчишь про взаимосвязь оккупации Донбасса и вопросом санкций, совсем не отменяет того факта, что любые уступки оккупантам по легитимизации представителей оккупационной администрации и выведение РФ в статус наблюдателя-гаранта запускают механизм деактивации санкций, так как тогда легитимным становится и фейковый "референдум" в Крыму.
Про мерс - брехня и вода.
Про брата вообще тупо бла-бла и вода.
"Независимые правоохранительные органы" которые "выстроил" Владимир Александрович - тут тупо слов нет..
Это он про независимые МВД от Авакова? Или ДБР с ГПУ от Портнова-Венедиктовой "независимые"???
Мудк,блд...
Я вот не понял для чего было вообще выходить на брифинг, когда не было ответа ни по одному вопросу??
Единственно, с чем полностью соглашусь в брифинге это с цитатой Ермака: "В нас нема президента України"