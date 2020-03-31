 Можливість дефолту розколола монобільшість і змусила "слуг народу" йти на компроміси, - В'ятрович

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп Володимир В'ятрович.

"Можливість дефолту розколола монобільшість на тих, хто бачив у ній загрозу країні і тих, хто бачив можливість для себе", - зазначив він.

В'ятрович наголосив: "Цей розкол повернув до парламенту політику – змусив "Слуг народу" йти на компроміси, об'єднуватися з іншими проукраїнськими силами".

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За його словами, фракції вдалося відстояти свою позицію в питанні введення ринку землі і врятувати державні землі сільськогосподарського призначення від дерибану і розпродажу олігархам. Фракція "Слуга народу" погодилася підтримати поправки, які створюють відповідні запобіжники.

"Вони пішли на серйозні поступки у питанні ринку землі: реформу розбили на етапи до 2024 року, внесли до земельного законопроєкту поправки, які не дозволять надмірну концентрацію земель в одних руках і створення латифундій, а також продавати державну та комунальну сільськогосподарську землю", - підкреслив В'ятрович.

"Загроза дефолту об'єднала проукраїнські сили навколо підтримки закону, який робить неможливим повернення ПриватБанку Коломойському", - також додав він.

Водночас В'ятрович зазначив, що вчорашні голосування в парламенті не свідчать про створення нового формату більшості у Верховній Раді.

Нагадаємо, вночі депутати в Раді на позачерговому засіданні проголосували за законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

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