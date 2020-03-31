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 Політика України, Економіка
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 Можливість дефолту розколола монобільшість і змусила "слуг народу" йти на компроміси, - В'ятрович

Державна позиція "Європейської Солідарності" і професійний підхід до ухвалення критично важливих законів дозволили врятувати економіку країни від дефолту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп Володимир В'ятрович.

"Можливість дефолту розколола монобільшість на тих, хто бачив у ній загрозу країні і тих, хто бачив можливість для себе", - зазначив він.

В'ятрович наголосив: "Цей розкол повернув до парламенту політику – змусив "Слуг народу" йти на компроміси, об'єднуватися з іншими проукраїнськими силами".

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За його словами, фракції вдалося відстояти свою позицію в питанні введення ринку землі і врятувати державні землі сільськогосподарського призначення від дерибану і розпродажу олігархам. Фракція "Слуга народу" погодилася підтримати поправки, які створюють відповідні запобіжники.

"Вони пішли на серйозні поступки у питанні ринку землі: реформу розбили на етапи до 2024 року, внесли до земельного законопроєкту поправки, які не дозволять надмірну концентрацію земель в одних руках і створення латифундій, а також продавати державну та комунальну сільськогосподарську землю", - підкреслив В'ятрович.

"Загроза дефолту об'єднала проукраїнські сили навколо підтримки закону, який робить неможливим повернення ПриватБанку Коломойському", - також додав він.

Водночас В'ятрович зазначив, що вчорашні голосування в парламенті не свідчать про створення нового формату більшості у Верховній Раді.

Нагадаємо, вночі депутати в Раді на позачерговому засіданні проголосували за законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

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Можливість дефолту розколола монобільшість і змусила слуг народу йти на компроміси, - Вятрович 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185754
 
   
 Топ коментарі
 
кажуть, що кацапи починають дристати від одного слова "Вятрович" Возможность дефолта расколола монобольшинство и заставила "слуг народа" идти на компромиссы, - Вятрович - Цензор.НЕТ 5507
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"не допустят чрезмерной концентрации земель в одних руках и создания латифундий"
В 90-х с таким же обьяснением выпускали ваучеры
Источник: https://censor.net.ua/n3185754
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Йти в сраку зі своїми звинуваченнями. Пуйла свого пильнуй.
Засрав своїми бздурами весь Цензор. Кацап не митий.
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наверное вятровича сегодня не надо, хватает коронавируса, нищеты, корупции
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кажуть, що кацапи починають дристати від одного слова "Вятрович"
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Ага! Цей ледве до гілки добіжав-перший видристався!
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Саме так! Зробив з ним селфі минулого літа. Місцева вата каже, що не сумнівалися, що я фашист Можливість дефолту розколола монобільшість і змусила "слуг народу" йти на компроміси, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 9037
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ляшко тоже своим голосованием " бюджетников спасал"...после того как 300 лямов на скорые получил
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"не допустят чрезмерной концентрации земель в одних руках и создания латифундий"
В 90-х с таким же обьяснением выпускали ваучеры
Источник: https://censor.net.ua/n3185754
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Государственная позиция "Европейской Солидарности" позволили спасти экономику страны от дефолта.)))))))))))

за 5 лет мафия Параши растащила кредиты МВФ по оффшорам а теперь "спасает экономику")))))
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Йти в сраку зі своїми звинуваченнями. Пуйла свого пильнуй.
Засрав своїми бздурами весь Цензор. Кацап не митий.
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Тебе бы подумать немного. И цены б тебе не было.
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Набрали кредитов, а выплаты по кредитам перенесли с 2015-2019 года на 2020-2021 года.
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Тобто в 2015-2019 виплат по кредитам не було, чи ви на підтанцовці?
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тобто - в 2015-2019 набирали кредитів на виплати попередніх кредитів ? круто , чо ...
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Звісно круто, не те що зелені професіонали, навіть в НБУ набрали більше, ніж закладено в бюджет.В 2019 году Нацбанк перечислил в госбюджет часть прибыли в сумме 64,88 млрд грн при запланированных в законе "О государственном бюджете Украины на 2019 год" 47,6 млрд грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185707
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Валєрік, за 5 років(2014-2019), борг України суттєво зменшився, а за неповний рік зєльонського клянчимо нових 10 млрд.... які нахєр офшори? перестань орально вживати антисептик
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Цікаво, отой зебільний лохокторат теж поділився на "більшовиків" і "меншовиків"?
Зебільчики, агов! Як ви тепер будете "промарковані"? Темно-зелені та світло-зелені?
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Himikus@MrHimikus





Як би блюзнірськи це не звучало, як літом 2014 від неминучого п''дєца і цілком ймовірної втрати країни нас "врятував" ціною своєї гибелі МН-17, так і сьогодні від неминучого п''дєца нас "рятує" COVID-19.
Не будь пандемїї, ніяких законів на вимогу МВФ ми б ніколи не діждались
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уже смішно.виходить державні землі хтось обробляє,багатіє і це нормально?придурок
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Государственная позиция "Европейской Солидарности" и профессиональный Источник: https://censor.net.ua/n3185754 - це свіжий анекдот ? Возможность дефолта расколола монобольшинство и заставила "слуг народа" идти на компромиссы, - Вятрович - Цензор.НЕТ 4848
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************? Ясно що хоче. Це його основний корм.
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Это компромисс? 4 февраля депутат пишет в фейсбуке - буду голосовать "против". В итоге 31 марта голосует "за" рынок земли. Ааааа..возможность ДЛЯ СЕБЯ! Так и нужно говорить, что все там просто продались. Дорого.
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свій свого ніколи не образить ... а ви продовжуйте гризтися на форумах ! Возможность дефолта расколола монобольшинство и заставила "слуг народа" идти на компромиссы, - Вятрович - Цензор.НЕТ 5901
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А шо им продаваться? Петя сказал надо, партия ответила - есть.
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Петя сказал надо, партия ответила - есть.

- і "зрада" моментально перетворилась на перемогу ! ..))
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Даже Вятрович вылез спасать Порошенка. На самом деле Порошенко развалил все то, что было правого и украинского в Украине.
Купив, покористував і виплюнув.
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Возможность дефолта расколола монобольшинство и заставила "слуг народа" идти на компромиссы, - Вятрович

интересно как ентот витрович вчера голосовал за продажу укрземли


там в фракцыи ихней вчера было 23 За, 1 против,
кто енто 1??
может яна зинкевич может ентот ветрович?

Кто?

где точные списки??
чтоб в морду тыкать


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Цікаво ,а що Пороху за це пообіцяв Зеля -поставити міністром фінансів його людину , закрити справу в ДБР і не відкривати справу в ОПУ чи продати за безцінь земельки до його латифундій ?
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Зеленский Поршенко понЯл, простил, и...отпустил.
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Не хочется даже читать гандонов порошенковских. Тьфу.
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Всех, кто голосовал за продажу земли, народ должен знать поименно.
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треба прийняти закон про колаборантів нахріна нам в українському парламенті ціла зграя зрадників на зразок опзж ? що це за ,,живой уголок,, ? раз колаборант не важливо як ти там називаєшся позбавляєшся не тільки можливості обиратись а й українського громадянства
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В'ятрович - ти запроданець, який разом з Поршенко та Зеленським розпродав українську землю. Горіти тобі в пеклі.
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