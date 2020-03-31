 Можливість дефолту розколола монобільшість і змусила "слуг народу" йти на компроміси, - В'ятрович

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп Володимир В'ятрович.
"Можливість дефолту розколола монобільшість на тих, хто бачив у ній загрозу країні і тих, хто бачив можливість для себе", - зазначив він.
В'ятрович наголосив: "Цей розкол повернув до парламенту політику – змусив "Слуг народу" йти на компроміси, об'єднуватися з іншими проукраїнськими силами".
За його словами, фракції вдалося відстояти свою позицію в питанні введення ринку землі і врятувати державні землі сільськогосподарського призначення від дерибану і розпродажу олігархам. Фракція "Слуга народу" погодилася підтримати поправки, які створюють відповідні запобіжники.
"Вони пішли на серйозні поступки у питанні ринку землі: реформу розбили на етапи до 2024 року, внесли до земельного законопроєкту поправки, які не дозволять надмірну концентрацію земель в одних руках і створення латифундій, а також продавати державну та комунальну сільськогосподарську землю", - підкреслив В'ятрович.
"Загроза дефолту об'єднала проукраїнські сили навколо підтримки закону, який робить неможливим повернення ПриватБанку Коломойському", - також додав він.
Водночас В'ятрович зазначив, що вчорашні голосування в парламенті не свідчать про створення нового формату більшості у Верховній Раді.
Нагадаємо, вночі депутати в Раді на позачерговому засіданні проголосували за законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".
В 90-х с таким же обьяснением выпускали ваучеры
Источник: https://censor.net.ua/n3185754
за 5 лет мафия Параши растащила кредиты МВФ по оффшорам а теперь "спасает экономику")))))
Засрав своїми бздурами весь Цензор. Кацап не митий.
Зебільчики, агов! Як ви тепер будете "промарковані"? Темно-зелені та світло-зелені?
Himikus@MrHimikus
Як би блюзнірськи це не звучало, як літом 2014 від неминучого п''дєца і цілком ймовірної втрати країни нас "врятував" ціною своєї гибелі МН-17, так і сьогодні від неминучого п''дєца нас "рятує" COVID-19.
Не будь пандемїї, ніяких законів на вимогу МВФ ми б ніколи не діждались
- і "зрада" моментально перетворилась на перемогу ! ..))
Купив, покористував і виплюнув.
интересно как ентот витрович вчера голосовал за продажу укрземли
там в фракцыи ихней вчера было 23 За, 1 против,
кто енто 1??
может яна зинкевич может ентот ветрович?
Кто?
где точные списки??
чтоб в морду тыкать