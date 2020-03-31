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 Півторарічна дитина та її мати з коронавірусом перебувають у реанімації у Тернопільській області

Півторарічна дитина та її мати, у яких підтвердили коронавірусну інфекцію, перебувають у реанімаційному відділенні в Тернопільській області.

Про це повідомили в Тернопільському штабі щодо боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ.

"У реанімаційному відділенні лікарні проходить лікування дитина, якій 1,5 року, з Кременецького району та її мама. У них підтвердили COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Тернопільській лікарні швидкої допомоги перебувають 5 хворих на COVID-19.

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У Тернопільській міській дитячій лікарні перебуває 7 пацієнтів з коронавірусом. Так, в інфекційному відділенні лікують дітей 11, 13 і 14 років.

За останніми даними, в Тернопільській області 78 підтверджених випадків зараження коронавірусу. У штабі повідомили, що 393 тернополянина перебувають на самоізоляції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185753
 
 
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Підлога Маккартні Все залежить від лікарів і ще від різних обставин.Але точно не від древньоєврейського бога.
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це зрозуміло. Просто іноді добре слово мабуть не завадить...
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