 Вітаємо закон про запуск ринку землі в Україні та ухвалення закону про банки, - посли G7

"Ми вітаємо ухвалення законодавства про запуск ринку землі в Україні. Це важливий перший крок в досягненні ключової реформи, до якої прагнула державна влада протягом десятиліть. Ми також вітаємо крок вперед, який зробила Україна з реформування банківського сектору, і сподіваємося на його остаточне прийняття, що зміцнить фінансовий сектор України і дозволить рухати вперед співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці послів G7 в Україні в Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Крім того, посли країн "G7" підкреслили, що віддають належне президенту України Володимиру Зеленському та народним депутатам від різних політичних груп, "які працювали вчора ввечері разом і змогли подолати політичні розбіжності заради України".
Як повідомлялося, 30 березня Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про вдосконалення деяких питань функціонування банківської системи №2571-д, який фактично є версією урядового законопроєкту №3260.
Ухвалення закону про ринок земель разом з законом про регулювання банківської діяльності (так званий "антиКоломойський" законопроєкт №3260) дозволить Україні отримати нову трирічну програму розширеного фінансування EFF МВФ в обсязі близько $ 8 млрд, а також пов'язану з нею макрофінансову допомогу від ЄС (EUR500 млн ) і кредит Світового банку (до $ 1,0 млрд).
Крім цього, в ніч на 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року з обмеженням його роботи в перші три роки тільки паями у власності фізосіб з максимальним володінням в одних руках 100 га.
Кстати ты получил свои 2 га положенные по Конституции?
а теперь чем другим озаботьтесь и очень....
Прийнято два закони.
1. Антиколомойський. Який не дасть коломойському , за безцінь, скупити і перепродати всю Україну, разом з землею.
2. Про землю. Який вступить в силу 1 липня 2021 року. Те, що землю дерибанять, ні для кого не секрет. Сьогодні. 31.03.20 12:00 Выступающий против рынка земли нардеп Колыхаев "получил в наследство" под сотню гектаров в 2019-м, - Казанский. ФОТО. Така ж інформація є і про богдана, та й про інших "чесних" людей.
В тому, що прийняли, я не бачу пунктів про розпродаж України. Хоча я за референдум по землі. А пункт про "заборону продажу державної та комунальної землі"- є. Саме вона була такою жаданною для бариг і кацапів.
Що буде робити коломойський? Старанно роздмухувати зраду з землею. Стврювати бардак, щоб, замінити янелоха, який вийшов з під контролю, бабою жулею. Журнашлюхи з Г+Г, вже анонсували лайновкид
в целом они тоже не против вкусно поживиться
глупцы в окопах, умники на мерсах
главное, что земразь и панамский патриот прокидали лохов
ну и подонок вакарчук с ними
Якщо ти схочеш хату побудувати, то теж можеш купити для цього ділянку і цілком законно!
Але да, вчора Юлька лягла під Бєню...