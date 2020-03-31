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Все про:G-7 (234) закон (877) земля (548)

 Вітаємо закон про запуск ринку землі в Україні та ухвалення закону про банки, - посли G7

Посли країн "Великої сімки" (G7) вітають ухвалення Верховною Радою законодавства про запуск ринку землі в Україні і сподіваються на остаточне ухвалення законодавства щодо реформування банківського сектору.

"Ми вітаємо ухвалення законодавства про запуск ринку землі в Україні. Це важливий перший крок в досягненні ключової реформи, до якої прагнула державна влада протягом десятиліть. Ми також вітаємо крок вперед, який зробила Україна з реформування банківського сектору, і сподіваємося на його остаточне прийняття, що зміцнить фінансовий сектор України і дозволить рухати вперед співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці послів G7 в Україні в Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, посли країн "G7" підкреслили, що віддають належне президенту України Володимиру Зеленському та народним депутатам від різних політичних груп, "які працювали вчора ввечері разом і змогли подолати політичні розбіжності заради України".

Як повідомлялося, 30 березня Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про вдосконалення деяких питань функціонування банківської системи №2571-д, який фактично є версією урядового законопроєкту №3260.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливість дефолту розколола монобільшість і змусила "слуг народу" йти на компроміси, - В'ятрович

Ухвалення закону про ринок земель разом з законом про регулювання банківської діяльності (так званий "антиКоломойський" законопроєкт №3260) дозволить Україні отримати нову трирічну програму розширеного фінансування EFF МВФ в обсязі близько $ 8 млрд, а також пов'язану з нею макрофінансову допомогу від ЄС (EUR500 млн ) і кредит Світового банку (до $ 1,0 млрд).

Крім цього, в ніч на 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року з обмеженням його роботи в перші три роки тільки паями у власності фізосіб з максимальним володінням в одних руках 100 га.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185751
 
   
 Топ коментарі
 
все. поздравляю , украинцы, теперь вы стали рабами на своей земле..ждите. скоро будет.
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Никто не подскажет, какая ещё страна в мире в разгар пандемии ночью, в спешке и в намордниках принимает законы о дерибане всего и вся, выворачивая у лохов последние карманы? Приветствуем закон о запуске рынка земли в Украине и принятие закона о банках, - послы G7 - Цензор.НЕТ 2563
Приветствуем закон о запуске рынка земли в Украине и принятие закона о банках, - послы G7 - Цензор.НЕТ 3047
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будь я в g7 - тоже приветствовал бы. g2 тоже веселится - счас за бесценок можно все забрать.
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И готовы скупать ее за копейки, ведь в Голландии не хватает конопли в кабаках. ШУтка канешно, ну ладна Приветствуем закон о запуске рынка земли в Украине, - послы G7 - Цензор.НЕТ 3671
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Меняю 12 соток в 100км от Киева на кабак в Голландии
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все. поздравляю , украинцы, теперь вы стали рабами на своей земле..ждите. скоро будет.
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раб це той хто має майно і не може ним розпоряджатись,закон про ринок землі є у кожній Європейскій державі,піди розкажи Голандцям чи Німцям що вони раби)) закон підтримую але треба ще його допрацювати,надіюсь скоро наступна влада це все зробить,а ЗЕлень піде у небуття!!!!
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мнение убогого зебила. читай законы ЕС о земле.
Кстати ты получил свои 2 га положенные по Конституции?
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И НИКТО ИЗ этих умников о народе Украины Не подумал(((
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Пара земельних експертів бачу вже відписалось
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Почитайте Закон о банках!!!! Ответственности за ранее разворованные банки не будет! НБУ - царь природы... Стране жопа.
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Это какая по щьоту "жопа"? 145-я или 294-я?
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будь я в g7 - тоже приветствовал бы. g2 тоже веселится - счас за бесценок можно все забрать.
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Стервятники поздравили украинцев с предстоящим пиршеством. Как мило
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"Приветствуют"... Почему не "приветствовать" земли Украины им давно уже были нужны. Наконец-то добились своего. Ничего хорошего для народа не было и не будет.
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не смогли завоевать-так теперь скупят правдами и неправдами
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та ладно, бобику плюс, маленьки зеленый плюс...
а теперь чем другим озаботьтесь и очень....
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Никто не подскажет, какая ещё страна в мире в разгар пандемии ночью, в спешке и в намордниках принимает законы о дерибане всего и вся, выворачивая у лохов последние карманы? Приветствуем закон о запуске рынка земли в Украине и принятие закона о банках, - послы G7 - Цензор.НЕТ 2563
Приветствуем закон о запуске рынка земли в Украине и принятие закона о банках, - послы G7 - Цензор.НЕТ 3047
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Потому что эти законы надо было принимать еще в 90-х годах.
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Представь, сидят такие пацыки в трениках и бакланят о делах государственных...Все идет своим чередом, они подросли, возмужали, набрались "ума". Теперь то уж осечки не дадут.
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Да, такого мудрого нарида пожалуй мало где найдьош. Ж7 щяс от зависти лопаются, бо им достались лиш обычные англичани с немцами.
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Конкретнее- землю (пока) кусками по 100 га. Но сколько угодно...
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А !!! То "спешки" з розпродажем землі немає. Ви на перед "зраду" розганяєте. На майбутнє? Спеціалізація у вас така. Зрадофіл
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А вы потихоньку в зелёненькое перекрашиваетесь? Не ожидал...
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Серйозно? Це по яким таким прикметам ви примітили? Не ведусь на ваші "екстрасенсорні "передбачення майбутнього? Приветствуем закон о запуске рынка земли в Украине и принятие закона о банках, - послы G7 - Цензор.НЕТ 5455
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Чайка Київ А ты, наверно, задним умом силен? Лет через пару только доходит, как кинули народ?
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Як кинули народ? У вас же "передній ум", то поясніть
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Поясняю. За неполный год просрали всё, а теперь в предстоящем дефолте (за который давно агитировал Беня) "виноват" коронавирус, поэтому надо как на срачку собраться на целый день и на полночи в Раде, перезаражать друг друга и хоть что-то (от бениного дефолта) принять, заодно раздерибанив землю, продав её по 100 га любому бомжу, которого наймут для этого земельные спекулянты и тот же Беня... Вітаємо закон про запуск ринку землі в Україні та ухвалення закону про банки, - посли G7 - Цензор.НЕТ 4546
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Не можу не погодитися. Країну, за пів року, довели до зубАжіння. Дефолту, який вигідний рейдеру коломойському.
Прийнято два закони.
1. Антиколомойський. Який не дасть коломойському , за безцінь, скупити і перепродати всю Україну, разом з землею.
2. Про землю. Який вступить в силу 1 липня 2021 року. Те, що землю дерибанять, ні для кого не секрет. Сьогодні. 31.03.20 12:00 Выступающий против рынка земли нардеп Колыхаев "получил в наследство" под сотню гектаров в 2019-м, - Казанский. ФОТО. Така ж інформація є і про богдана, та й про інших "чесних" людей.
В тому, що прийняли, я не бачу пунктів про розпродаж України. Хоча я за референдум по землі. А пункт про "заборону продажу державної та комунальної землі"- є. Саме вона була такою жаданною для бариг і кацапів.
Що буде робити коломойський? Старанно роздмухувати зраду з землею. Стврювати бардак, щоб, замінити янелоха, який вийшов з під контролю, бабою жулею. Журнашлюхи з Г+Г, вже анонсували лайновкид
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Иди ты на вместе с ПУ!!!
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Как можно с таким криком и воплями запустить то что давно уже продано? Приветствуем закон о запуске рынка земли в Украине и принятие закона о банках, - послы G7 - Цензор.НЕТ 1527
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Эх , заживём ! Всё , просерать больше нечего . Довольны , слабоумные "приколисты" ?
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Ляшко почав їсти землю в київському районі.
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Это нужно было делать в начале 90-х жили бы как в Польше.
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. Извини , смешно . Треть Украины до эпидемии жила в Польше . Теперь дома , только в Польше .
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Тогда бы треть поляков жили в Украине.
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У них нет зели , жопоблока , пети , ахметова ,... , гораздо меньше ваты и идиотов .
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послы G7 отпрыски подонков, наблюдавших как сталин принуждал украинцев есть собственных детей
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Канада ... спасибо союзничкам ...
в целом они тоже не против вкусно поживиться
глупцы в окопах, умники на мерсах
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мальдивский, оманский и шепелявый развели лохов как котят
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купил не купил,
главное, что земразь и панамский патриот прокидали лохов
ну и подонок вакарчук с ними
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Та ви шо? Косатій можна. Зрозуміло. А тепер приведіть факт "кидка". В чому "кидок"
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Я не захищаю Юльку і критикую її за голосування проти банківського закону, але ж там по ссилці написано, що куплена ділянка землі з цільовим призначенням під будівництво! А такі землі у нас в продажу з 2001 року, бо мораторій був тільки на продаж сільськогосподарських земель!
Якщо ти схочеш хату побудувати, то теж можеш купити для цього ділянку і цілком законно!
Але да, вчора Юлька лягла під Бєню...
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Я про сам факт того, що вона брехлива і користлива. І ніщо це не змінить
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Теперь можно купить землю и заработать много денег, а можно продать землю и сразу стать богатым.
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Ці країни вже приготувалися до грабунку України. Україна має бути незалежною і посилати подалі цих колонізаторів.
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Чому б G7 разом з Зе і Петею не переконати Ізраїль продавати землю? Невже євреї такі "недолугі" та не розуміють усіх "плюсів" від продажу землі? Чому євреї законодавчо заборонили продаж землі?
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Нарешті совок здох остаточно і все стало на свої місця . Земля , як і належить , стала товаром . Як в будь якій нормальній країні .
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В 2014 вже послухали цих "ослів", всі задоволені???
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