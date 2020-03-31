 Вітаємо закон про запуск ринку землі в Україні та ухвалення закону про банки, - посли G7

"Ми вітаємо ухвалення законодавства про запуск ринку землі в Україні. Це важливий перший крок в досягненні ключової реформи, до якої прагнула державна влада протягом десятиліть. Ми також вітаємо крок вперед, який зробила Україна з реформування банківського сектору, і сподіваємося на його остаточне прийняття, що зміцнить фінансовий сектор України і дозволить рухати вперед співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці послів G7 в Україні в Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, посли країн "G7" підкреслили, що віддають належне президенту України Володимиру Зеленському та народним депутатам від різних політичних груп, "які працювали вчора ввечері разом і змогли подолати політичні розбіжності заради України".

Як повідомлялося, 30 березня Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про вдосконалення деяких питань функціонування банківської системи №2571-д, який фактично є версією урядового законопроєкту №3260.

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Ухвалення закону про ринок земель разом з законом про регулювання банківської діяльності (так званий "антиКоломойський" законопроєкт №3260) дозволить Україні отримати нову трирічну програму розширеного фінансування EFF МВФ в обсязі близько $ 8 млрд, а також пов'язану з нею макрофінансову допомогу від ЄС (EUR500 млн ) і кредит Світового банку (до $ 1,0 млрд).

Крім цього, в ніч на 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року з обмеженням його роботи в перші три роки тільки паями у власності фізосіб з максимальним володінням в одних руках 100 га.

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