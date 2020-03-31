 Багато що з того, чого ми очікували, не ставалося, тому я вирішив приїхати, - Єрмак пояснив, чому брав участь у засіданні Тристоронньої контактної групи 11 березня

Про це він повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня відбулося онлайн-засідання Тристоронньої контактної групи. Хочу нагадати, що на попередньому, 11 березня я був присутній у Мінську, тому що з нашого боку на наш погляд, після зустрічі в Парижі лідерів нормандського формату, імплементація угоди повинна відбуватися через рішення мінської контактної групи. Ми побачили тенденцію того, що вона не дуже активно почала працювати. Багато що з того, чого ми очікували, не ставалося, тому я вирішив приїхати", - заявив Єрмак.

Єрмак зазначив, що запрошував також представників Німеччини, Франції, проте у зв'язку з пандемією коронавірусу вони не змогли взяти участь у засіданні ТКГ.

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"Я запросив приєднатися до мене представників Німеччини, Франції та РФ. На жаль, наші колеги з Німеччини і Франції - вже тоді у них почалася активна стадія епідемії коронавірусу, вони не змогли приїхати. Але я побачив, що процес практично зупинився. Нічого не відбувається... Тому у нас немає часу сьогодні на якісь переговори, які не дають результату. Тому основним завданням було продовження переговорів з обміну полоненими, припинення вогню, розведення на місцях, де є гуманітарна складова", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ у Мінську було підписано документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ було підписаний, зокрема, і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою і "ЛНР" Владиславом Дейнего.