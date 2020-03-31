EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  1594  28
Матеріали за темою:
Все про:Мінськ (552) мінські угоди (1782) нормандська четвірка (1013) Єрмак Андрій (189)

 Багато що з того, чого ми очікували, не ставалося, тому я вирішив приїхати, - Єрмак пояснив, чому брав участь у засіданні Тристоронньої контактної групи 11 березня

Глава Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, чому брав участь у засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 11 березня.

Про це він повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня відбулося онлайн-засідання Тристоронньої контактної групи. Хочу нагадати, що на попередньому, 11 березня я був присутній у Мінську, тому що з нашого боку на наш погляд, після зустрічі в Парижі лідерів нормандського формату, імплементація угоди повинна відбуватися через рішення мінської контактної групи. Ми побачили тенденцію того, що вона не дуже активно почала працювати. Багато що з того, чого ми очікували, не ставалося, тому я вирішив приїхати", - заявив Єрмак.

Єрмак зазначив, що запрошував також представників Німеччини, Франції, проте у зв'язку з пандемією коронавірусу вони не змогли взяти участь у засіданні ТКГ.

Читайте також: Формування "Консультативної ради" з ОРДЛО призупинили, - Кулеба

"Я запросив приєднатися до мене представників Німеччини, Франції та РФ. На жаль, наші колеги з Німеччини і Франції - вже тоді у них почалася активна стадія епідемії коронавірусу, вони не змогли приїхати. Але я побачив, що процес практично зупинився. Нічого не відбувається... Тому у нас немає часу сьогодні на якісь переговори, які не дають результату. Тому основним завданням було продовження переговорів з обміну полоненими, припинення вогню, розведення на місцях, де є гуманітарна складова", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ у Мінську було підписано документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ було підписаний, зокрема, і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою і "ЛНР" Владиславом Дейнего.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185749
 
 
 Топ коментарі
 
Не звизди ТВАРЬ !!! Ты чмо поехало по команде хуйла продать Украину -- твое место в СИЗО статья 111 ук ИЗМЕНА Многое, что мы ожидали, не происходило, поэтому я решил приехать, - Ермак объяснил, почему участвовал в заседании Трехсторонней контактной группы 11 марта - Цензор.НЕТ 978
 показати весь коментар
 
Он же не должен был ездить на гео леросе део ланосе ? Многое, что мы ожидали, не происходило, поэтому я решил приехать, - Ермак объяснил, почему участвовал в заседании Трехсторонней контактной группы 11 марта - Цензор.НЕТ 1321 Многое, что мы ожидали, не происходило, поэтому я решил приехать, - Ермак объяснил, почему участвовал в заседании Трехсторонней контактной группы 11 марта - Цензор.НЕТ 3357 Многое, что мы ожидали, не происходило, поэтому я решил приехать, - Ермак объяснил, почему участвовал в заседании Трехсторонней контактной группы 11 марта - Цензор.НЕТ 4977
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Нормальный баклажан должен ездить на нормальной машине
 показати весь коментар
 
 
Он же не должен был ездить на гео леросе део ланосе ? Многое, что мы ожидали, не происходило, поэтому я решил приехать, - Ермак объяснил, почему участвовал в заседании Трехсторонней контактной группы 11 марта - Цензор.НЕТ 1321 Многое, что мы ожидали, не происходило, поэтому я решил приехать, - Ермак объяснил, почему участвовал в заседании Трехсторонней контактной группы 11 марта - Цензор.НЕТ 3357
 показати весь коментар
 
 
Не звизди ТВАРЬ !!! Ты чмо поехало по команде ***** продать Украину -- твое место в СИЗО статья 111 ук ИЗМЕНА
 показати весь коментар
 
 
Утреннее говно зильонского пережёвывает
 показати весь коментар
 
 
Ничего, предатель, ещё поболтаешь.ся
 показати весь коментар
 
 
пєндюлєй мацква пріслала...




ШотваРіцца

@dneprlena


брифінг - фейковий
модератор зачитує питання з соцмереж, телекамери фіксують картинку
заготовані питання, заготовані відповіді
зворотнього зв'язку - немає
 показати весь коментар
 
 
да будет будет - еще много мацы по - ушам накидают...- в этом они мастаки
 показати весь коментар
 
Всё законно. В начале 19-го зелень мацы по - ушам накидала, а теперь прилетела ответка.
И сдаётся мне ЗЕ будут мочить все кого он обидел.
А обидел он всех.
 показати весь коментар
 
 
Договоренности уже материализовал в Мерседес?
 показати весь коментар
 
 
Його завдання, як завгоспа офісу - забезпечувати шефа бомагою, скрепками, катріджами і пр. аж до організації перельотів та переїздів.
Хто дозволив йому на переговори в ТКГ вступати?
Ну, зеля, не інакше... Тоді нехай би зенлі і звітував би!
 показати весь коментар
 
 
Там братец этого поца наговорил что-то нехорошее в адрес Израиля. Ну и очень хвалебно отзывался о хезболле. Что не могло остаться незамеченным в посольстве Израиля. Просто интересный факт, не больше.
 показати весь коментар
 
 
а с чего бы им ехать? Многое, что мы ожидали, не происходило, поэтому я решил приехать, - Ермак объяснил, почему участвовал в заседании Трехсторонней контактной группы 11 марта - Цензор.НЕТ 6513ну,германцам и франкам?какие они тебе коллеги?шо,тоже писари премьеров и президентов?
так у них начальники есть,которые не пустили,сказали закупкой канцтоваров заниматься...
 показати весь коментар
 
 
У нас не было времени на раскачку.Это где-то уже было.
 показати весь коментар
 
У нас не было времени на раскачку.Это где-то уже было.
 показати весь коментар
 
Похоже зеленые крысы делают паузу с Россией...понимают что Путин - хромая утка...

Как только нефть подростет, снова побегут здавать Украину Кремлю, через оманские "посэдэнькы" с Патрушевым или через минские зрады...
 показати весь коментар
 
 
Цей кацапськи сексот відверто сцить в очі цілій нації! Це просто цирк на дроті, а не держава!
 показати весь коментар
 
 
Это заметила вся Украина, как только ты приехал и сразу ожидания пуйла, ГРУ и ФСБ стали сбываться.
 показати весь коментар
 
если бы не поехал, то на "мерседесе" так бы и не приехал
 показати весь коментар
 
О заявлениях ермака, что создание совета по ОРДЛО не означает признания боевиков
Что вы слушаете?
Голос ермака было слышно, как голос мыши в сарае десятого соседа.
Услышат же в мире не то, что скажет ермак, а то, что скажет москва. москва четко заявила: Киев сел за переговоры с Луганском и Донецком.
Дело в том, что Зеленскому нужны аплодисменты, ему светит больше аплодисментов из москвы, 140 млн людей живут в россии, в Украине 40 млн. Ему нужно заслужить аплодисменты - результат его не интересует.
ермак очень хорошо понимает и использует это. Он ему дает такие аплодисменты. Разговор с путиным - это аплодисменты. Разговор с Меркель и Макроном - это сдача экзамена.
Поэтому Зеленскому не хочется говорить с ними, хочется говорить с путиным.
Это подписание в Минске - это аплодисменты со стороны россии, но это поражение для Украины. И поражение для Зеленского лично. Пока он этого не понимает.
Но во всей этой игре обратите внимание на еще один момент. Не случайно совпало создание Консультативного совета в Минске и визит медведчука в москву. Здесь как бы создается общественное измерение процесса, а там - парламентское.
Информационно выглядит так: Европа, Совет Европы поддерживают это, и общественность поддерживает это.
Ну и казус сивохо. Это все срежиссировано в кремле, дуракам навязано, умные обыграны, а самые умные - использованы.ермак прекрасно все это понимает.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору