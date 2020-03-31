 Багато що з того, чого ми очікували, не ставалося, тому я вирішив приїхати, - Єрмак пояснив, чому брав участь у засіданні Тристоронньої контактної групи 11 березня

Про це він повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Минулого тижня відбулося онлайн-засідання Тристоронньої контактної групи. Хочу нагадати, що на попередньому, 11 березня я був присутній у Мінську, тому що з нашого боку на наш погляд, після зустрічі в Парижі лідерів нормандського формату, імплементація угоди повинна відбуватися через рішення мінської контактної групи. Ми побачили тенденцію того, що вона не дуже активно почала працювати. Багато що з того, чого ми очікували, не ставалося, тому я вирішив приїхати", - заявив Єрмак.
Єрмак зазначив, що запрошував також представників Німеччини, Франції, проте у зв'язку з пандемією коронавірусу вони не змогли взяти участь у засіданні ТКГ.
"Я запросив приєднатися до мене представників Німеччини, Франції та РФ. На жаль, наші колеги з Німеччини і Франції - вже тоді у них почалася активна стадія епідемії коронавірусу, вони не змогли приїхати. Але я побачив, що процес практично зупинився. Нічого не відбувається... Тому у нас немає часу сьогодні на якісь переговори, які не дають результату. Тому основним завданням було продовження переговорів з обміну полоненими, припинення вогню, розведення на місцях, де є гуманітарна складова", - заявив Єрмак.
Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ у Мінську було підписано документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ було підписаний, зокрема, і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою і "ЛНР" Владиславом Дейнего.
гео лероседео ланосе ?
ШотваРіцца
@dneprlena
брифінг - фейковий
модератор зачитує питання з соцмереж, телекамери фіксують картинку
заготовані питання, заготовані відповіді
зворотнього зв'язку - немає
И сдаётся мне ЗЕ будут мочить все кого он обидел.
А обидел он всех.
Хто дозволив йому на переговори в ТКГ вступати?
Ну, зеля, не інакше... Тоді нехай би зенлі і звітував би!
так у них начальники есть,которые не пустили,сказали закупкой канцтоваров заниматься...
Как только нефть подростет, снова побегут здавать Украину Кремлю, через оманские "посэдэнькы" с Патрушевым или через минские зрады...
мда
Что вы слушаете?
Голос ермака было слышно, как голос мыши в сарае десятого соседа.
Услышат же в мире не то, что скажет ермак, а то, что скажет москва. москва четко заявила: Киев сел за переговоры с Луганском и Донецком.
Дело в том, что Зеленскому нужны аплодисменты, ему светит больше аплодисментов из москвы, 140 млн людей живут в россии, в Украине 40 млн. Ему нужно заслужить аплодисменты - результат его не интересует.
ермак очень хорошо понимает и использует это. Он ему дает такие аплодисменты. Разговор с путиным - это аплодисменты. Разговор с Меркель и Макроном - это сдача экзамена.
Поэтому Зеленскому не хочется говорить с ними, хочется говорить с путиным.
Это подписание в Минске - это аплодисменты со стороны россии, но это поражение для Украины. И поражение для Зеленского лично. Пока он этого не понимает.
Но во всей этой игре обратите внимание на еще один момент. Не случайно совпало создание Консультативного совета в Минске и визит медведчука в москву. Здесь как бы создается общественное измерение процесса, а там - парламентское.
Информационно выглядит так: Европа, Совет Европы поддерживают это, и общественность поддерживает это.
Ну и казус сивохо. Это все срежиссировано в кремле, дуракам навязано, умные обыграны, а самые умные - использованы.ермак прекрасно все это понимает.