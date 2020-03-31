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Все про:Єрмак Андрій (189) Лерос Гео (45) Єрмак Денис (16)

 Зеленський обіцяв нагороджувати за викриття корупції, а тепер "збожеволілий баригозавр" хоче посадити мене на 5-12 років, - "слуга народу" Лерос. ФОТО

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, який опублікував записи з братом глави ОП Андрія Єрмака, нагадав Єрмаку про передвиборчі обіцянки президента Володимира Зеленського щодо захисту викривачів корупції.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Лерос перерахував такі передвиборчі обіцянки Зеленського:

- здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин.

- жодних "корочок", жодного "телефонного права". Невідворотність відповідальності та справедливе й законне покарання - основа чесної України.

- Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримуватиме матеріальне заохочення. Я сам не крав і нікому не дозволю!

- СБУ не буде займатися економічними злочинами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ направила в ДБР рапорт про вчинення Леросом злочину, - адвокат Найєм

"Це були обіцянки, а в реальності збожеволілий баригозавр намагається посадити мене на 5-12 років", - написав нардеп.

Він також звернувся до старшого лейтенанта СБУ Ляховича, якому доручена справа про те, що Лерос на посаді радника міністра інформполітики лобіював проє щодо муралів.

"Шановний послідовник капітана Жеглова, я сто разів говорив, що всі мурали, до яких я маю стосунок, зроблені без бюджетних коштів!" - написав нардеп.

Читайте також: Флешку із записами брата Єрмака отримав 27 березня. Інформатора розкрию після рішення НАБУ, - "слуга народу" Лерос

Зеленський обіцяв нагороджувати за викриття корупції, а тепер збожеволілий баригозавр хоче посадити мене на 5-12 років, - слуга народу Лерос 01
Зеленський обіцяв нагороджувати за викриття корупції, а тепер збожеволілий баригозавр хоче посадити мене на 5-12 років, - слуга народу Лерос 02
Зеленський обіцяв нагороджувати за викриття корупції, а тепер збожеволілий баригозавр хоче посадити мене на 5-12 років, - слуга народу Лерос 03
Зеленський обіцяв нагороджувати за викриття корупції, а тепер збожеволілий баригозавр хоче посадити мене на 5-12 років, - слуга народу Лерос 04
Зеленський обіцяв нагороджувати за викриття корупції, а тепер збожеволілий баригозавр хоче посадити мене на 5-12 років, - слуга народу Лерос 05
Зеленський обіцяв нагороджувати за викриття корупції, а тепер збожеволілий баригозавр хоче посадити мене на 5-12 років, - слуга народу Лерос 06

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Зеленський обіцяв нагороджувати за викриття корупції, а тепер збожеволілий баригозавр хоче посадити мене на 5-12 років, - слуга народу Лерос 07
Зеленський обіцяв нагороджувати за викриття корупції, а тепер збожеволілий баригозавр хоче посадити мене на 5-12 років, - слуга народу Лерос 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185748
 
   
 Топ коментарі
 
Это насколько нужно быть зебилом чтобы поверить Зеленскому? Зеленский обещал награждать за разоблачение коррупции, а теперь "обезумевший барыгозавр" хочет посадить меня на 5-12 лет, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 7928
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самку зебила и лечинок в Швецию уже телепортировал квартальный чмошник. А свою жопу походу не успел, ведь бенина рука у него в промежности находится Зеленский обещал награждать за разоблачение коррупции, а теперь "обезумевший барыгозавр" хочет посадить меня на 5-12 лет, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 1749
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Потому Пэтя и поддержал голосование по земле в обмен на свободу.
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привет обитателям параллельной вселенной.
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Ахаха, а зелохи повелись на обіцяночки....
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Ах, как красиво везде внизу красуется подпись-хештег #зробимоцеразом! Зеленський обіцяв нагороджувати за викриття корупції, а тепер "збожеволілий баригозавр" хоче посадити мене на 5-12 років, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 2572 Зеленський обіцяв нагороджувати за викриття корупції, а тепер "збожеволілий баригозавр" хоче посадити мене на 5-12 років, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 1668
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У звинуваченні що висунули Леросу ще є классний пункт - ВИКРИТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ !!!
У НАС КМІВСТВО, ДРУЖБАНСТВО І Т. І. У ВЛАДНИХ КОЛАХ - ДЕРЖАВНА ТАЄМНИЦЯ !!!
Зеленський обіцяв нагороджувати за викриття корупції, а тепер "збожеволілий баригозавр" хоче посадити мене на 5-12 років, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 5519



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Журналистам собрать пресс конференцию Гео Лерос и показать по всем каналам.
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- Вася! ты же обещал на мне жениться !
- Мало ли что я на тебе обещал...
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А этот Лерос не пальцем деланный, один пошел против банды. Он не ссыкун.
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Ну чому українці такі лохи!? Постійно вірять обіцянкам мерзотників. Зепрезидент Обіцяв боротися з корупцією і не бореться а навпаки сприяє корупціннерам.
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