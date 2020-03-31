 Зеленський обіцяв нагороджувати за викриття корупції, а тепер "збожеволілий баригозавр" хоче посадити мене на 5-12 років, - "слуга народу" Лерос. ФОТО

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Лерос перерахував такі передвиборчі обіцянки Зеленського:

- здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин.

- жодних "корочок", жодного "телефонного права". Невідворотність відповідальності та справедливе й законне покарання - основа чесної України.

- Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримуватиме матеріальне заохочення. Я сам не крав і нікому не дозволю!

- СБУ не буде займатися економічними злочинами.

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"Це були обіцянки, а в реальності збожеволілий баригозавр намагається посадити мене на 5-12 років", - написав нардеп.

Він також звернувся до старшого лейтенанта СБУ Ляховича, якому доручена справа про те, що Лерос на посаді радника міністра інформполітики лобіював проє щодо муралів.

"Шановний послідовник капітана Жеглова, я сто разів говорив, що всі мурали, до яких я маю стосунок, зроблені без бюджетних коштів!" - написав нардеп.

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.



