 Через тиждень-два можемо почати проводити обміни полоненими, - Єрмак

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні остаточно оформлюються списки, вони оновлюються. Були деякі труднощі, адже не було допущено представників Червоного Хреста... Але ми отримали підтвердження про негайне відправлення туди представників Червоного Хреста. Я дуже сподіваюся, що, може, через тиждень, через 10 днів, може, через два тижні ми вже почнемо проводити ці обміни", - заявив він.

Нагадаємо, раніше, 13 березня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що впродовж найближчих місяців всіх українців, утримуваних у полоні на території ОРДЛО, буде звільнено.

Читайте також: Родичі полонених в ОРДЛО українців проводять акцію під Офісом Президента з вимогою прискорити переговори. ФОТО