 Через тиждень-два можемо почати проводити обміни полоненими, - Єрмак

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні остаточно оформлюються списки, вони оновлюються. Були деякі труднощі, адже не було допущено представників Червоного Хреста... Але ми отримали підтвердження про негайне відправлення туди представників Червоного Хреста. Я дуже сподіваюся, що, може, через тиждень, через 10 днів, може, через два тижні ми вже почнемо проводити ці обміни", - заявив він.
Нагадаємо, раніше, 13 березня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що впродовж найближчих місяців всіх українців, утримуваних у полоні на території ОРДЛО, буде звільнено.
Пристойна Миша@l3lW3mgEWRY3ChT
Якщо комусь неприємно читати що_там_за_бетонною_стіною ру, просто проходьте мимо)
Сцаря нема. Ніхто не зна, де він, але всі впевнені, що сидить в бункері.
Страхи ми_всє_умрьом_з_голода змінились на природні короновірусні страхи.
Всі впевнені, що коїться щось дуже страшне, але власть скриває.
Задоволених сцарьом 1 процент. То вони Кримом були задоволені, а наслідки тепер всім гамузом скидають на хутіна.
хутін ефектно відпустив всіх на канікули, не сказавши ні слова про небезпеку (мо, бандерівець?) і всі ломонулись на шашлики.
Мацковський мер офігів і вивів на вулицю поліціянтів. Тепер там комендатська година (яку всі заперечують) і нікуди ходить не можна. По вєсях і містах адміністрація теж воює з громадянами, яким розповіли, що короновірус то фігня.
В Чечні людей без масок лупцюють поліпропіленовими палицями, що з цією метою роздали поліції.
Лікарі викладають розпачливі пости: прощайте, згину на роботі. Народ пропонує їм тікати і купляти маски за свій рахунок. Маша та що Захарова написала пост, що руські з Лондона умоляють її забрать в рашку, де лучча в мірє мєдіціна, а раша тудей Маргаріта просить багатих людей забезпечити лікарні засобми захисту.
Тролі, що ще тиждень назад порхали з меседжем "наша мідіціна краще ніж в Італії" і "ми побіділі коронавірус" сидять мовчечки, бо злобне насєлєніє б"є на звук лопатою.
Бардак
Пошли нхй, утомили своё дерьмо за пирожные впаривать!
В отставку гниду-предателя! И зэчмырёныша с собой на нары прихвати - шутить для тебя за миску баланды будет
Почема эта гнида не на нарах?!!
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