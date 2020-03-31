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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Все про:обмін (648) полонені (789) Єрмак Андрій (189)

 Через тиждень-два можемо почати проводити обміни полоненими, - Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що обмін утримуваними особами може бути здійснено найближчими тижнями.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні остаточно оформлюються списки, вони оновлюються. Були деякі труднощі, адже не було допущено представників Червоного Хреста... Але ми отримали підтвердження про негайне відправлення туди представників Червоного Хреста. Я дуже сподіваюся, що, може, через тиждень, через 10 днів, може, через два тижні ми вже почнемо проводити ці обміни", - заявив він.

Нагадаємо, раніше, 13 березня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що впродовж найближчих місяців всіх українців, утримуваних у полоні на території ОРДЛО, буде звільнено.

Читайте також: Родичі полонених в ОРДЛО українців проводять акцію під Офісом Президента з вимогою прискорити переговори. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185745
 
   
 Топ коментарі
 
Шо?! Опять путинских убийц на домбабвийских таксистов, палачей и вату «менять» будете?!
Пошли нхй, утомили своё дерьмо за пирожные впаривать!
В отставку гниду-предателя! И зэчмырёныша с собой на нары прихвати - шутить для тебя за миску баланды будет
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То есть зебилы опять будут выпускать убийц украинцев
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Так ужеж поменяли жеж. Всех на всех.
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Так ужеж поменяли жеж. Всех на всех.
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Нет. Поменяли всех, кого русня хотела забрать на всех, кто русне было не нужен. Среди последних устроили конкурс: купи место в списке. После чего добавили туда же вообще левых людей, граждан росии и проч. Чтобы часть "освобожденных" тут же отказалась уезжать.
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То есть зебилы опять будут выпускать убийц украинцев
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нужно простить мышебратьев за агрессию, ведь они могут вымереть изза коронавируса и тогда будет не с кем барыжить на крови
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Пристойна Миша@l3lW3mgEWRY3ChT





Якщо комусь неприємно читати що_там_за_бетонною_стіною ру, просто проходьте мимо)
Сцаря нема. Ніхто не зна, де він, але всі впевнені, що сидить в бункері.
Страхи ми_всє_умрьом_з_голода змінились на природні короновірусні страхи.
Всі впевнені, що коїться щось дуже страшне, але власть скриває.
Задоволених сцарьом 1 процент. То вони Кримом були задоволені, а наслідки тепер всім гамузом скидають на хутіна.
хутін ефектно відпустив всіх на канікули, не сказавши ні слова про небезпеку (мо, бандерівець?) і всі ломонулись на шашлики.
Мацковський мер офігів і вивів на вулицю поліціянтів. Тепер там комендатська година (яку всі заперечують) і нікуди ходить не можна. По вєсях і містах адміністрація теж воює з громадянами, яким розповіли, що короновірус то фігня.
В Чечні людей без масок лупцюють поліпропіленовими палицями, що з цією метою роздали поліції.
Лікарі викладають розпачливі пости: прощайте, згину на роботі. Народ пропонує їм тікати і купляти маски за свій рахунок. Маша та що Захарова написала пост, що руські з Лондона умоляють її забрать в рашку, де лучча в мірє мєдіціна, а раша тудей Маргаріта просить багатих людей забезпечити лікарні засобми захисту.
Тролі, що ще тиждень назад порхали з меседжем "наша мідіціна краще ніж в Італії" і "ми побіділі коронавірус" сидять мовчечки, бо злобне насєлєніє б"є на звук лопатою.
Бардак
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Да мы выпускаейм убийц, они - местных бомжей. Ну и немного заключенных, за которых дали взятки.
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З одного боку дуже добра новина , але з тою холерою.... це ж на 99% інфіковані люди прибудуть
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Если бы люди. Людей там будут единицы, за кого взятку дадут. Остальные - местная вата. И да, инфицированная. На этот счет русня уже ведет работу.
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И на кого мы его обменяем? На Килю Азарова?
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Шо?! Опять путинских убийц на домбабвийских таксистов, палачей и вату «менять» будете?!
Пошли нхй, утомили своё дерьмо за пирожные впаривать!
В отставку гниду-предателя! И зэчмырёныша с собой на нары прихвати - шутить для тебя за миску баланды будет
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Кацапи нахабні і цинічні скоти і цей сексот озвучує умови своїх начальників.
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Я была уверена, что уже обменялись. 700 на 700. Поезд дружбы запускали ж недавно).
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а ермака на обмен записали? на московии он будет "смотреть честно", но недолго. надо гнать этого запроданца.
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Продамо землю в Криму та ордло кацапами і почнемо обмін полоненими.
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Зэльцман! Почему твой свинарчук с неотрубаными до сих пор руками чего- то там ещё вякаяет?! Покрываешь?! Выходи или опять под юбкой своей мендель спрятался ?!
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Він більш не вийде, з тобов не стане, він більш не вийде, з тобов не стане, пришле ти Мендель, такую саму...
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Ему сказали, что кокс помогает от коронавируса. Х-й ты его теперь найдешь. Страной управляет ермак.
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ну да - у пУтлера любят подать это к датам - типа "человечность", к Пасхе..... а если арестовать Мертвечука ( что не за что...) и его активы...., пОртнова, бОйко, нОвинского .... и им подобных - возможно шансы наши увеличатся....- а еРмак
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А при чём тут обмен пленными к тому, что твой брат через тебя барыжит должностями? Через неделю-две можем начать проводить обмены пленными, - Ермак - Цензор.НЕТ 5512
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Ну, коли вже з'являться такі політики, що після зашквару просто, миттєво за власним бажанням почнут йти... Цеж, бляха, елементарна гідність мусить бути... А, ну так...
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ермак(швондер) прикрывается пленными.
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глядя на етого Ермака,сразу начинаешь жалеть,что в Украине нет суда Линча!
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