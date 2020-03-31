 Єрмак про придбання нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн: Так збіглося. Я чесна людина і готовий дивитися громадянам в очі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я давно планував поміняти автомобіль. Але на жаль, я зараз живу в такому темпі, що у мене немає часу на такі речі, і чесно кажучи ні на сім'ю, ні на себе. Тому я справді продав свій старий автомобіль, купив новий автомобіль, і це так збіглося з подіями в нашій країні", - заявив Єрмак.
"Все що стосується фінансів, що, де, як - все відображено в моїй декларації. При цьому, я раніше не хотів говорити, я відмовився від усіх автомобілів державних, я відмовився від державної охорони. Я чесна людина, яка готова дивитися в очі будь-якому громадянину України", - заявив Єрмак.
Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 11 березня придбав автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 року випуску) у ТОВ "Автомобільний дім Україна-Мерседес Бенц" за 2 млн 972 тис. 776 грн.
Как сообщает «Бессарабия INFORM», вчера, 17 февраля, городской голова задекларировал получение им подарка в денежной форме в сумме 3 млн 952 тыс грн.
Дарителем выступила жена мэра Ирина Абрамченко.
Отметим, что 11 февраля Андрей Абрамченко отметил 55-летний юбилей.
Жена городского головы указана собственницей большей части имущества, которое есть в декларации о доходах Андрея Вячеславовича.
Кроме того, официально именно Ирина Абрамченко ежегодно зарабатывает большую часть средств для семейного бюджета.
Так, в 2018 году занятие предпринимательской деятельностью принесло ей 4,04 млн грн. Жене мэра принадлежит 50% ООО «Райэнерго-Измаил» (еще 50% владеет сын первого зама городского головы Родиона Абашева - Никита) и 100% ЧП «Торговая группа Бриз».
Сам Андрей Абрамченко заработал в 2018 году 529,9 тыс грн.
Также у Андрея и Ирины Абрамченко есть сбережения: 7,98 млн гривен и 180 тыс долларов.
В своей новой декларации как и в прошлый мэр Одессы указал, что живет с мамой - Марией Дмитриевной. Своих двух дочерей и сожительницу Татьяну Колтунову (Труханову), с которой он якобы развелся, Труханов не указал.
Віктор Шишкін наш Президент
@fjfghfg
·33 мин
Станислав Речинский 5 хв · Удивительные идиоты. Стоит попасть на должность -- сразу новая тачка. А потом детские пафосные оправдания
Хутин Пуй
@Kaputrusnya
·2 ч
Зелёная команда работает по абсолютно тем же лекалам,что и шоколадная...вова петю не победил,он его усыновил(((
Миха Чаплыга
30 мин. ·
ЕРМАК и мерседес...
Yuriy Romanenko: Вот он масштаб государственной мысли и мыслителя! Токмо заботы о державе заставляли страдать главу ОП. В страшных муках он передвигался на старом авто, а тут такая возможность появилась. Ну просто совпадение. Поперло. Остается гадать только, сколько пруха будет продолжаться - месяц, два, полгода?https://www.youtube.com/watch?v=y_z8IwjrSNI&fbclid=IwAR0apUOGYWW6L98QiDGOktoApodOWbz1KY5o0ChUo9Jl5FFqbe1FzrJxWe0