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Все про:авто (1459) декларація (648) Єрмак Андрій (189)

 Єрмак про придбання нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн: Так збіглося. Я чесна людина і готовий дивитися громадянам в очі

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що для купівлі нового Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 року випуску) продав свій старий автомобіль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я давно планував поміняти автомобіль. Але на жаль, я зараз живу в такому темпі, що у мене немає часу на такі речі, і чесно кажучи ні на сім'ю, ні на себе. Тому я справді продав свій старий автомобіль, купив новий автомобіль, і це так збіглося з подіями в нашій країні", - заявив Єрмак.

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"Все що стосується фінансів, що, де, як - все відображено в моїй декларації. При цьому, я раніше не хотів говорити, я відмовився від усіх автомобілів державних, я відмовився від державної охорони. Я чесна людина, яка готова дивитися в очі будь-якому громадянину України", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 11 березня придбав автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 року випуску) у ТОВ "Автомобільний дім Україна-Мерседес Бенц" за 2 млн 972 тис. 776 грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185744
 
 
 Топ коментарі
 
какое же оно все таки жалкое, это существо......
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Та да, вручить ему паспорт ДНР, забрать украинский и пинком его за пропускной пункт
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Да конечно-же так просто совпало .. Шо-ж мы не понимаем что-ли ?
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Ермаки на Днепре. Картина маслом. Фу ***, как такое скотство может терпеть народ.
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Відповідно до пояснень нашого проводиря ОП складається повна картина розумового складу IQ і можливості субьєкта завести народ і державу на всім зрозумілий напрямок розвитку.Без інструкцій зверху сам чел два слова до купи зліпити практично не в змозі.
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І це після того, як "поховав" живцем свого брата.
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В декларации о доходах мэра Измаила Андрея Абрамченко произошли существенные изменения.
Как сообщает «Бессарабия INFORM», вчера, 17 февраля, городской голова задекларировал получение им подарка в денежной форме в сумме 3 млн 952 тыс грн.
Дарителем выступила жена мэра Ирина Абрамченко.
Отметим, что 11 февраля Андрей Абрамченко отметил 55-летний юбилей.
Жена городского головы указана собственницей большей части имущества, которое есть в декларации о доходах Андрея Вячеславовича.
Кроме того, официально именно Ирина Абрамченко ежегодно зарабатывает большую часть средств для семейного бюджета.
Так, в 2018 году занятие предпринимательской деятельностью принесло ей 4,04 млн грн. Жене мэра принадлежит 50% ООО «Райэнерго-Измаил» (еще 50% владеет сын первого зама городского головы Родиона Абашева - Никита) и 100% ЧП «Торговая группа Бриз».
Сам Андрей Абрамченко заработал в 2018 году 529,9 тыс грн.
Также у Андрея и Ирины Абрамченко есть сбережения: 7,98 млн гривен и 180 тыс долларов.
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Тоже хочу быть честным человеком...дайте мерседес Єрмак про придбання нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн: Так збіглося. Я чесна людина і готовий дивитися громадянам в очі - Цензор.НЕТ 5083
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"Когда все пропуска были выданы,и в фойе уменьшили свет,Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза,этот уверенный взгляд он видел в таганской тюрьме в 1922 году,когда и сам сидел там по пустяковому делу"...(с)
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Я херею без баяна .. Єрмак про придбання нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн: Так збіглося. Я чесна людина і готовий дивитися громадянам в очі - Цензор.НЕТ 3190ЧЕСТНЫЙ ???? Єрмак про придбання нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн: Так збіглося. Я чесна людина і готовий дивитися громадянам в очі - Цензор.НЕТ 3190ЧЕЛОВЕК ????? Єрмак про придбання нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн: Так збіглося. Я чесна людина і готовий дивитися громадянам в очі - Цензор.НЕТ 3190Ну **** просто анекдот года ! Єрмак про придбання нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн: Так збіглося. Я чесна людина і готовий дивитися громадянам в очі - Цензор.НЕТ 3190
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Совпало с кинцэм эпохи бидности😁😁😁
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" Я честный человек, который готов смотреть в глаза любому гражданину Украины" (с) - за такие слова нужно сразу мочить.
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На сайте Национального агентства по предотвращению коррупции появилась новая декларация о доходах мэра Одессы Геннадия Труханова. Городской голова и его мама за прошедший 2019 год стали богаче более чем на 1,5 миллиона гривен. О том, как изменилось финансовое положение мэра, и как его мама "срубила" миллион, читайте в материале 048.ua.
В своей новой декларации как и в прошлый мэр Одессы указал, что живет с мамой - Марией Дмитриевной. Своих двух дочерей и сожительницу Татьяну Колтунову (Труханову), с которой он якобы развелся, Труханов не указал.
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та да, а зеленский лучший игрок членом на рояле
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Тю! Ну так бы сразу и сказал! А то уже стали сомневаться в его честности! Теперь вижу, что я ошибался.
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Я не нарочно, просто совпало - я разгадала знак бесконечность.
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Красавчик, он бы ещё анекдот про яблоки рассказал.
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Віктор Шишкін наш Президент

@fjfghfg

·33 мин

Станислав Речинский 5 хв · Удивительные идиоты. Стоит попасть на должность -- сразу новая тачка. А потом детские пафосные оправдания
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Хутин Пуй

@Kaputrusnya

·2 ч

Зелёная команда работает по абсолютно тем же лекалам,что и шоколадная...вова петю не победил,он его усыновил(((
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Звідки посібник російських окупантів набрав грошей на машину?
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Яка ти чесна людина? Так збіглося, що займаєш велику посаду і мав гроші віддати народу, щоб він спасався від коронавірусу.
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...сказано же было: "от грехов дорогостоящих Бог защищает - только бедняков" Єрмак про придбання нового Mercedes-Benz за 3,2 млн грн: Так збіглося. Я чесна людина і готовий дивитися громадянам в очі - Цензор.НЕТ 1904
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Я давно планировал поменять автомобиль. Но к сожалению, я сейчас живу в таком темпе, что у меня нет времени на такие вещи,( нет времени на те вещи,которые сделал???) и честно говоря ни на семью, ни на себя. Поэтому я действительно продал свой старый автомобиль, купил новый автомобиль, (как такое без времени он провернул ???)и это так совпало с (коронавирусом)событиями в нашей стране", - заявил Ермак.
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Продав "Запорожець"- купив "Москвіч"..."Волгу"..."Мерседес"....А за "Запорожець", громодяне, Брат 1 вже відсидів....правда не у вьязниці, а на Мальдівах...ховався, переживав.. Так склалося життя та збіглися обставини...Опять таки Брата-2 підіймати треба,голодує бідолашний, по рестораціях побирається, гроші на посади збирає....з миру по мільйону....все для Держави - нічого собі! ВИКРИВАЙТЕ ХАБАРНИКІВ, ДРУЗІ - ЦЕ НЕ СТРАШНО, тіки довго сидіти за них....
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Миха Чаплыга
30 мин. ·

ЕРМАК и мерседес...
Yuriy Romanenko: Вот он масштаб государственной мысли и мыслителя! Токмо заботы о державе заставляли страдать главу ОП. В страшных муках он передвигался на старом авто, а тут такая возможность появилась. Ну просто совпадение. Поперло. Остается гадать только, сколько пруха будет продолжаться - месяц, два, полгода?https://www.youtube.com/watch?v=y_z8IwjrSNI&fbclid=IwAR0apUOGYWW6L98QiDGOktoApodOWbz1KY5o0ChUo9Jl5FFqbe1FzrJxWe0
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