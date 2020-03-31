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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
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 У межах посилення карантинних заходів обмежать в'їзд в Івано-Франківськ, - мер Марцінків

Для того, щоб запобігти поширенню коронавірусу, в Івано-Франківську вводять нові обмеження на час карантину.

Про це пише в Facebook Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, інформує Цензор.НЕТ.

Так, з 1 квітня обмежено користування дитячими, спортивними та ігровими майданчиками, відвідування парків і рекреаційних зон, водних об'єктів. Також заборонено розпивати алкогольні та слабоалкогольні напої і розпалювати багаття.

З 2 квітня в місто не пускатимуть без необхідності. На в'їзді встановлять КПП і проводитимуть температурний скринінг.

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У межах посилення карантинних заходів обмежать вїзд в Івано-Франківськ, - мер Марцінків 01

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 31 березня підтверджені 549 випадків COVID-19 в Україні, 13 осіб померли, 8 - одужали, за добу надійшло 378 підозр. В Івано-Франківській області - 45 випадків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185741
 
 
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а я тільки зібрався до Франківська...там так гарно весною, дівчата з квітами ходять, темношкірі студенти вчать українські науки.....прямо рай на землі.
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Температурний контроль вже введено в Кривому Розі. На в'їздах до міста - зупиняють автівки й міряють температуру . Стоять поліція, нацгвардія й медики. В минулу суботу й неділю як раз проїздив Кривий Ріг. Міряли температуру як в Лісопитомнику, так і й Тернівці.
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З епідемією,вже й за війну майже не говорять.
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Кто нибудь наконец, может объяснить, ссылаясь на НПА, на каком основании ограничивают въезд и выезд?
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На тому що Марцінків сциться - зїли метро зїсте і це, он Єрмак прямим текстом говрить що ми вже порішали все лугандоном і нічо ...
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Не, метро это просто способ передвижения. Я же говорю о его ограничении.
Но в целом ответ понятен - каждый мнит себя царьком на вверенной ему территории
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Цікаво як поможе скрінінг від того що у так званого віруса інкубаційний період 5 днів Дебіл ...
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А як будуть визначати, кого пропускати. У мене 5 км від міста мама живе. То я або не приїду до неї, або не пустять назад до Франківська. Як будуть визначати ступінь необхідності відвідування родичів?
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